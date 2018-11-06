Старьё бьёт новьё: старая «Гранд Витара» против простецкой «Нивы»

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — вечный отечественный внедорожник «Нива» (LADA 4x4), который очень прост, ремонтопригоден, доступен и которого не жалко гонять по российским ухабам. Против него выступает подержанный японский кроссовер Suzuki Grand Vitara, тоже имеющий определённое отношение к покорению бездорожья. Что предпочесть из этих двух автомобилей — в обзоре НГС.АВТО.





«Ниву» мы будем рассматривать в 5-дверном варианте, чтобы хоть как-то приблизить автомобиль к универсальному использованию. Мощной эту машину не назовешь — 1,7-литровый двигатель развивает только 83 силы, разгон с механикой до 100 км/ч составляет 19 секунд. Тем не менее механическая коробка позволяет автомобилю реализовывать свой внедорожный потенциал. Здесь два моста, понижающая передача, блокируемый центральный дифференциал и свободные межколёсные дифференциалы. Автомобиль имеет постоянный полный привод, а в сложных условиях водитель может заблокировать центр с помощью раздаточной коробки.













Клиренс LADA 4x4 составляет 20,5 сантиметра, вроде бы неплохо. Но в 5-дверном исполнении у машины увеличена колёсная база (2700 мм) и такой вариант будет менее юрким на бездорожье по сравнению с трёхдверкой. В оснащение автомобиля входят антиблокировочная система ABS, система вспомогательного торможения BAS, дневные ходовые огни, литые колёсные диски, дополнительная виброизоляция, гидроусилитель руля. Подушек безопасности нет.













Салон тканевый, пластик жёсткий, рулевое колесо большое, да и в целом тут всё на любителя старинного дизайна. Хотя, например, приборы простые и информативные. Есть передние электростеклоподъёмники, подогрев передних сидений, кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, штатная легкая тонировка. Аудиосистему придется ставить самому, с завода идут только динамики.













Длина машины 4220 мм, и здесь вполне можно уместиться впятером с относительным комфортом. Объём багажника варьируется от 420 до 780 литров. В общем, суровый автомобиль для деревенской или пригородной жизни, где с дорогами всегда проблема. Но никто не мешает использовать «Ниву» и в городе. Расход топлива в городском режиме составляет 12,1 литра бензина на 100 километров. Стоит наша комплектация под названием Black Edition 598 900 рублей.













За эти же деньги на вторичке можно подобрать японский Suzuki Grand Vitara 2007 года выпуска с 2-литровым мотором, развивающим 140 л.с. Автомобиль 11-летний, но его кузов настолько был удачно нарисован, что машина по-прежнему смотрится современно. Здесь нет ничего лишнего, никаких спорных решений. Довольно прямые углы, высокая подоконная линия, правильные пропорции, приятная оптика.













Наш автомобиль будет с автоматом, левым рулём, системой постоянного полного привода на основе блокируемого межколесного дифференциала. На сильном бездорожье можно заблокировать центр и воспользоваться понижающей передачей, как и у «Нивы». Клиренс 20 сантиметров.













Разгоняется наша Grand Vitara до сотни за 13,6 секунды, в городе по паспорту потребляет 11,2 литра топлива. Длина автомобиля 4500 мм, он просторней, шире, эргономичней и вместительней конкурента. Объём багажника от 398 до 1386 литров.













Довольно современный салон, кожаные сиденья, кожаный руль. В оснащение входят рейлинги, литые колёсные диски, мультируль с управлением аудиосистемой, подогрев передних сидений, обогреваемые зеркала, климат-контроль, акустика 6 динамиков. Безопасность на высоте: боковые и фронтальные подушки, шторки, система контроля устойчивости ESP, система помощи при спуске с горы, система помощи при старте на подъёме. Вполне универсальный автомобиль для семьи как в городе, так и в сельской местности.





Итак, за 600 тысяч рублей мы можем купить новую LADA 4x4 на гарантии, которую, в случае чего, можно починить практически на любой СТО. Либо 11-летний кроссовер Grand Vitara, который может сломаться, а может и побегать ещё несколько лет. В любом случае Grand Vitara потребует замены деталей подвески, расходников, тщательного техобслуживания. Что выбрать — решают читатели НГС.





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