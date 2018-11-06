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Что-то тут нечисто (фоторепортаж)

Новосибирск утонул в сугробах и лужах — дорожной техники нет, но в мэрии говорят, что всё нормально

Снег в очередной раз сковал улицы Новосибирска. Метели начались ещё в выходные и не останавливались с субботы, а к началу новой рабочей недели температура в городе поднялась до ноля градусов — выпавший снег начал таять и подтапливать тротуары и пешеходные переходы. Однако дорожники говорят, что держат ситуацию под контролем, а ситуация в городе далеко не критическая. Снегоуборочная техника работает круглые сутки, но из-за плюсовых температур власти всё же решили распаковать ливневые канализации, которые уже закрыли на зиму. Корреспонденты НГС прогулялись по центру Новосибирска и площади Карла Маркса и нашли глубокие лужи и нечищенные тротуары, а дорожники рассказали, почему люди видят так мало техники на дорогах.

Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Обильные снегопады захватили городские улицы. В первый рабочий день после праздников горожане встали в пробки, а местами на тротуарах мокрого снега было почти по щиколотку — дойти с сухими ногами от метро до офиса кажется невозможным. На улице Линейной находчивая пожилая женщина из двух простых пакетов сделала себе непромокаемые чехлы для ботинок — всё-таки есть чему поучиться у старшего поколения.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Дорожники отчитываются, что ситуацию в городе держат под контролем и что снегопад в эти выходные был сильный, но далеко не критический.


«Снег шёл все выходные, круглые сутки. Мы не останавливались, не отдыхали. Ежесуточно в среднем выходило до 140–150 единиц специализированной техники на улицы района. Сейчас мы продолжаем работы по уборке снега. В настоящий момент в первую смену работает 65 единиц специализированной техники — 18 единиц непосредственно машин КДМ в комплексах. Дополнительно выведены ИНТЗ, которые занимаются расчисткой тротуаров, также работает самосвальная и погрузочная техника, вывозят снег с инфраструктуры дорожной», — заявил директор МКУ «ДЭУ-1» Алексей Лыков на встрече с журналистами 6 ноября. В ответственности МКУ «ДЭУ-1» почти весь правый берег — Центральный, Железнодорожный, Заельцовский, Октябрьский и Дзержинский районы.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Посмотреть онлайн, сколько техники и на какой улице она сейчас работает, можно на сервисе РО «РНИС ЖКХ». Так около 16:30, по данным сервиса, на линии было всего 77 машин из 445. Как заявили в мэрии, они специально выпускают меньше техники, чтобы машины не мешали движению транспорта и не создавали пробок, зато в ночную смену выходит больше снегоуборочных машин.


«Работаем мы круглосуточно. Единственное, что в ночную смену мы большее количество техники выводим — практически в полтора раза больше группировка работает, чем днём...


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


...На сегодняшний день мы не усиливаем свою группировку, работаем стандартно, никакого коллапса у нас не наблюдается. Я считаю, что на сегодняшний день мы с поставленными задачами справляемся <...> Вся техника по работе со скользкостью работала ещё с октября месяца. Сказать, что мы её вывели только в праздники ноября, будет неправильно. С конца октября она работает у нас в обычном режиме», — поясняет Лыков. В первую очередь чистят дороги категории 2А — по ним идут маршруты общественного транспорта, чтобы не было сбоев в движении автобусов, троллейбусов и маршруток. 


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Несмотря на все старания дорожников, даже в центре не везде можно легко пройти. Например, поликлиника № 1 окружена водой. Со стороны улицы Депутатской прямо на пешеходном переходе люди перепрыгивают огромную лужу, а со стороны улицы Серебренниковской, на парковке перед входом, люди выходят из автомобилей прямо в снежную кашу.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Чтобы зайти в травмпункт Центрального и Железнодорожного районов, нужно перепрыгнуть лужи и снег — на парковке стоит стоит знак парковки для инвалидов, но чтобы пройти от машины и до входа в медучрежение, не замочив ноги, нужна небывалая ловкость. Или резиновые сапоги.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Всего в нескольких метрах от поликлиники № 1 под 5,5 сантиметрами ледяной воды и снега на перекрёстке Щетинкина и Серебренниковской прячется «зебра».


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


На пересечении Октябрьской и Красного проспекта тоже разлилось целое море — чтобы обойти лужу, пешеходы практически выходят на Красный проспект, а там через сугроб заходят на тротуар.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


А пока ждёшь зелёный свет светофора, лучше держаться подальше от проезжей части, иначе окатят водой.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Глубина этой лужи на месте пешеходного перехода достигает 6,4 сантиметра. Из-за плюсовых температур выпавший снег начал активно таять, а ливневые канализации дорожники уже закрыли на зиму. Сейчас им придётся их заново открыть, чтобы ушла талая вода. «Мы вскроем низовые ливневые канализации и постараемся в тех низменных участках, где скапливается вода, потихонечку её убрать через эти дождеприёмники. Они уже были закрыты на зиму, мы их чуть-чуть вскроем», — пообещал директор МКУ «ДЭУ-1» Алексей Лыков.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


В подземных переходах и метро дворники сегодня без остановки чистят лестницы — горожане тут же наносят снег, и ступени становятся очень скользкими.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Тяжелее всего сейчас родителям с колясками — пандусы почти везде в снегу, а маленькие колёса колясок местами отказываются прокручиваться.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


В глубоком сыром снегу коляски встают, тогда женщинам приходится поднимать их вместе с детьми и тащить на руках несколько метров до более чистого места.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Из-за луж и рыхлого снега автомобили по всему центру буксуют и с трудом выезжают с парковок, а главное — под водой скрываются глубокие ямы.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


На левом берегу ситуация сегодня немногим лучше. На площади Маркса транспорт останавливается прямо в лужах, ...


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


… и чтобы выйти из автобуса, нужно прыгать на скользкую плитку тротуара.


Что-то тут нечисто (фоторепортаж)


Синоптики предупреждают, что в Новосибирске сохраняются крайне тяжёлые условия — уже завтра в регион придёт похолодание, а это значит, что все лужи замёрзнут, и утром горожан ждёт сильный гололёд.


«Сейчас территория Новосибирской области находится в зоне холодного атмосферного фронта. Мы ожидаем его прохождения сегодня ночью. В принципе, ещё сохраняется в силе наше штормовое предупреждение на сегодня о вероятности сильных осадков, гололёдных явлений, сильного ветра, снежных заносах и сопутствующих таких событиях. Мы полагаем, что этот холодный фронт пройдёт, и к утру [7 ноября] температура понизится по нашей области до –5…–10 градусов, по северу — до –15», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


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Пару лет назад корреспонденты НГС протестировали изобретения, которые помогают ходить даже по идеально гладкому льду: насадки с шипами стоят недорого, но помогают устоять в гололёд.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищенными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега. Самые впечатляющие снимки мы будем публиковать на НГС раз в неделю.

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