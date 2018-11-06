Владимир Зянкин: «Новосибирск похож на газету с дешёвыми объявлениями»
Член худсовета мэрии раскритиковал улицы Новосибирска — и рассказал, как всё исправить
Современный город переполнен информацией, львиную долю которой занимает визуальный контент. При этом всем хорошо известно, что основной объем информации человек получает при помощи зрения.
Наравне с архитектурным, существует графический образ города, который складывается из элементов визуальных коммуникаций, разделенных на два основных типа: коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относится реклама и всё, что связанно с рыночным продвижением брендов: рекламные щиты, вывески, афиши, объявления на подъездах. К некоммерческим — визуальная информация, выполняющая сервисную функцию, и объекты визуального искусства. Примерами данного типа можно считать домовые таблички, дорожную разметку, памятные доски, граффити.
С точки зрения науки визуальная информация является раздражителем и оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние человека. И если среда наполнена агрессивными раздражителями, то и психологическое состояние человека будет соответствующим.
Перемещаясь по улицам Новосибирска, мы сталкиваемся с обилием разнообразной визуальной информации. И доминируют в этом ряду не самые лучшие образцы.
В голову приходит сравнение нашего города с дешевой газетой рекламных объявлений, которая пестрит яркими навязчивыми сообщениями. Конечно, справедливости ради, стоит отметить, что есть и приятные места, где глаз отдыхает. Например, улица Ленина у Театра кукол, некоторые части улицы Богдана Хмельницкого можно назвать оазисами, частично Советская. Но таких мест очень мало. Продолжая аналогию с печатными изданиями, хотелось бы видеть облик улиц нашего города приближенным к качественно сверстанному журналу, где рекламные макеты не раздражают, а гармонично вписываются в общее решение. Стоит отметить, что с точки зрения дизайна задача вполне выполнимая. То есть проблема решаема.
Для того чтобы встать на путь улучшения визуального облика города, нужно сначала разобраться в причинах возникновения текущего положения вещей. Так вот, с моей точки зрения, основной причиной хаоса в визуальных коммуникациях российских городов является отсутствие развитой визуальной культуры у населения. Вопреки сложившемуся мнению, считаю, что списывать все грехи на бизнесменов, являющихся прямыми заказчиками рекламных сообщений, будет некорректным. В конце концов, заказчики рекламы — это такие же жители города. И в визуальных коммуникациях их бизнесов проявляются среднестатистические представления о том, как должна выглядеть реклама.
Первые рекламные дизайнеры 90-х учились в боевых условиях на примерах западной классики рекламы. Распространение персональных компьютеров обеспечило доступность разработки рекламы растущему количеству игроков зарождающегося рынка. Недостаток знаний о законах индустрии и отсутствие устоявшейся информационной базы привело к тому, что первые дизайнеры экспериментировали и часто безответственно относились к своим произведениям. Оттуда и появилась пресловутая фраза «пипл хавает». Это было сродни «и так сойдет».
Так на улицах городов начали возникать низкопробные рекламные сообщения, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения содержания.
Новая для России индустрия до сих пор не обладает признаками организованности. Де-факто она почти никак не регулируется. Кроме закона «О рекламе» и закона «О защите авторских прав», нет никаких нормативно-правовых документов. Графический дизайн в России основывается лишь на мифах и слухах. Ценовая политика при формировании стоимости работ стихийна. Гонорар за разработку одного и того же проекта может различаться в разы, при этом критерии ценообразования не очевидны. И многие этим пользуются. Неспособность рядового клиента оценить качество дизайнерского продукта приводит к тому, что низкопробный дизайн перекочевывает с мониторов рекламных агентств на улицы городов.
Еще один фактор низкого качества визуальной среды города — это состояние профессионального образования. Творческие вузы выпускают на рынок слабо подготовленных специалистов. Нехватка или полное отсутствие профессиональных практикующих преподавателей приводит к тому, что студенты выходят из вузов, часто не понимая профессии. Много в вузах и формализма и обучения для корочки. В творческих профессиях это особенно очевидно, поскольку результат деятельности лжедизайнера всегда заметен. Часто приходилось слышать от клиентов, как они, подбирая в команду дизайнера, приглашали выпускников дизайнерских вузов и были крайне разочарованы. Дизайнерское образование переживает сложные времена и требует очевидных перемен.
Я думаю, было бы очень полезным в рамках школьного образования развивать обучение визуальному языку. Ведь наравне с вербальным существует и визуальный язык, который также позволяет нам составлять предложения и даже целые рассказы. Базовые знания колористики, композиции и типографики, прививаемые с малых лет, могут также поспособствовать улучшению облика наших городов.
Современная наука, в свою очередь, может дать нам ответы на вопросы о том, как создавать удобную и гармоничную визуальную среду. Использование таких технологий, как айтрекинг или окулография, пришедших из нейронауки, позволяет исследовать внимание человека и создавать, к примеру, эффективные системы навигации в пространстве. Соединяя науку и прикладное проектирование, мы способны исправить промахи наших предшественников. Основываясь на объективных исследованиях восприятия дизайна, мы можем создавать универсальные решения, избегая вкусовщины и частных предпочтений.
С недавнего времени широко обсуждается тема внедрения в Новосибирске так называемого дизайн-кода, призванного стандартизовать и регламентировать размещение информационных элементов на зданиях. Думаю, что это очень правильная идея. Но я глубоко уверен, что подходить к данному вопросу стоит очень деликатно.
Насильственное внедрение дизайн-кода может не просто привести к конфликтам между муниципалитетом и рекламодателями, но и сформировать негативное отношение к подобным инициативам на будущее. Поэтому не стоит форсировать ситуацию.
Нужно подготовить почву и внедрять дизайн-код поэтапно.
Подводя итог своим размышлениям об облике нашего города, меньше всего хочется искать виноватых в сложившейся ситуации. Я считаю, что лучше сосредоточить общие усилия на решении обозначенной проблемы. Уверен, что просвещение населения в области визуального языка и привлечение жителей к данной проблеме способно в перспективе изменить облик нашего города в лучшую сторону. Дизайн-код должен появиться сначала в головах людей.
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Владимир Зянкин, член Союза дизайнеров России, член Художественного совета мэрии города Новосибирска.