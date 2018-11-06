Владимир Зянкин: «Новосибирск похож на газету с дешёвыми объявлениями»

Владимир Зянкин считает, что город портят бесталанные дизайнеры





Современный город переполнен информацией, львиную долю которой занимает визуальный контент. При этом всем хорошо известно, что основной объем информации человек получает при помощи зрения.







Наравне с архитектурным, существует графический образ города, который складывается из элементов визуальных коммуникаций, разделенных на два основных типа: коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относится реклама и всё, что связанно с рыночным продвижением брендов: рекламные щиты, вывески, афиши, объявления на подъездах. К некоммерческим — визуальная информация, выполняющая сервисную функцию, и объекты визуального искусства. Примерами данного типа можно считать домовые таблички, дорожную разметку, памятные доски, граффити.







С точки зрения науки визуальная информация является раздражителем и оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние человека. И если среда наполнена агрессивными раздражителями, то и психологическое состояние человека будет соответствующим.







Перемещаясь по улицам Новосибирска, мы сталкиваемся с обилием разнообразной визуальной информации. И доминируют в этом ряду не самые лучшие образцы.





В голову приходит сравнение нашего города с дешевой газетой рекламных объявлений, которая пестрит яркими навязчивыми сообщениями. Конечно, справедливости ради, стоит отметить, что есть и приятные места, где глаз отдыхает. Например, улица Ленина у Театра кукол, некоторые части улицы Богдана Хмельницкого можно назвать оазисами, частично Советская. Но таких мест очень мало. Продолжая аналогию с печатными изданиями, хотелось бы видеть облик улиц нашего города приближенным к качественно сверстанному журналу, где рекламные макеты не раздражают, а гармонично вписываются в общее решение. Стоит отметить, что с точки зрения дизайна задача вполне выполнимая. То есть проблема решаема.







Город очень похож на газету с объявлениями, считает Владимир Зянкин





Для того чтобы встать на путь улучшения визуального облика города, нужно сначала разобраться в причинах возникновения текущего положения вещей. Так вот, с моей точки зрения, основной причиной хаоса в визуальных коммуникациях российских городов является отсутствие развитой визуальной культуры у населения. Вопреки сложившемуся мнению, считаю, что списывать все грехи на бизнесменов, являющихся прямыми заказчиками рекламных сообщений, будет некорректным. В конце концов, заказчики рекламы — это такие же жители города. И в визуальных коммуникациях их бизнесов проявляются среднестатистические представления о том, как должна выглядеть реклама.







Первые рекламные дизайнеры 90-х учились в боевых условиях на примерах западной классики рекламы. Распространение персональных компьютеров обеспечило доступность разработки рекламы растущему количеству игроков зарождающегося рынка. Недостаток знаний о законах индустрии и отсутствие устоявшейся информационной базы привело к тому, что первые дизайнеры экспериментировали и часто безответственно относились к своим произведениям. Оттуда и появилась пресловутая фраза «пипл хавает». Это было сродни «и так сойдет».





Так на улицах городов начали возникать низкопробные рекламные сообщения, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения содержания.







Новая для России индустрия до сих пор не обладает признаками организованности. Де-факто она почти никак не регулируется. Кроме закона «О рекламе» и закона «О защите авторских прав», нет никаких нормативно-правовых документов. Графический дизайн в России основывается лишь на мифах и слухах. Ценовая политика при формировании стоимости работ стихийна. Гонорар за разработку одного и того же проекта может различаться в разы, при этом критерии ценообразования не очевидны. И многие этим пользуются. Неспособность рядового клиента оценить качество дизайнерского продукта приводит к тому, что низкопробный дизайн перекочевывает с мониторов рекламных агентств на улицы городов.







Еще один фактор низкого качества визуальной среды города — это состояние профессионального образования. Творческие вузы выпускают на рынок слабо подготовленных специалистов. Нехватка или полное отсутствие профессиональных практикующих преподавателей приводит к тому, что студенты выходят из вузов, часто не понимая профессии. Много в вузах и формализма и обучения для корочки. В творческих профессиях это особенно очевидно, поскольку результат деятельности лжедизайнера всегда заметен. Часто приходилось слышать от клиентов, как они, подбирая в команду дизайнера, приглашали выпускников дизайнерских вузов и были крайне разочарованы. Дизайнерское образование переживает сложные времена и требует очевидных перемен.







Я думаю, было бы очень полезным в рамках школьного образования развивать обучение визуальному языку. Ведь наравне с вербальным существует и визуальный язык, который также позволяет нам составлять предложения и даже целые рассказы. Базовые знания колористики, композиции и типографики, прививаемые с малых лет, могут также поспособствовать улучшению облика наших городов.







Хороший город выглядит как страничка глянцевого журнала





Современная наука, в свою очередь, может дать нам ответы на вопросы о том, как создавать удобную и гармоничную визуальную среду. Использование таких технологий, как айтрекинг или окулография, пришедших из нейронауки, позволяет исследовать внимание человека и создавать, к примеру, эффективные системы навигации в пространстве. Соединяя науку и прикладное проектирование, мы способны исправить промахи наших предшественников. Основываясь на объективных исследованиях восприятия дизайна, мы можем создавать универсальные решения, избегая вкусовщины и частных предпочтений.







С недавнего времени широко обсуждается тема внедрения в Новосибирске так называемого дизайн-кода, призванного стандартизовать и регламентировать размещение информационных элементов на зданиях. Думаю, что это очень правильная идея. Но я глубоко уверен, что подходить к данному вопросу стоит очень деликатно.





Насильственное внедрение дизайн-кода может не просто привести к конфликтам между муниципалитетом и рекламодателями, но и сформировать негативное отношение к подобным инициативам на будущее. Поэтому не стоит форсировать ситуацию.





Нужно подготовить почву и внедрять дизайн-код поэтапно.







Подводя итог своим размышлениям об облике нашего города, меньше всего хочется искать виноватых в сложившейся ситуации. Я считаю, что лучше сосредоточить общие усилия на решении обозначенной проблемы. Уверен, что просвещение населения в области визуального языка и привлечение жителей к данной проблеме способно в перспективе изменить облик нашего города в лучшую сторону. Дизайн-код должен появиться сначала в головах людей.





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