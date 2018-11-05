Новый год на острове тюрем

Чувство сожаления о прошедшем лете у сибиряков сглаживается тем, что можно в него вернуться, например, чартерным рейсом. Зимние туры новосибирцы начали раскупать уже в августе — тогда были самые большие скидки. Сейчас уже сложно, но ещё можно сэкономить. Главный плюс покупки тура в ноябре — это пока ещё неплохой выбор отелей и более-менее стабильный курс доллара. Корреспондент НГС узнала, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники из Новосибирска, чем можно заменить путёвку в Таиланд, и сколько получится сэкономить, если взять отпуск в середине декабря.

Сезон распродаж зимних путёвок за границу в самом разгаре. Люди хотят вырваться из зимних объятий и хоть на недельку укрыться от них в тени пальм. Туристические пристрастия новосибирцев за последние годы почти не изменились.





«Популярны традиционно направления с прямыми вылетами, — констатирует руководитель представительства Tez Tour в Новосибирске Галина Машухова. — Это Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия, Чехия и ОАЭ».







В этом году, пояснила она, в страну улыбок рейсов значительно больше, чем куда-либо, при этом летают не только чартеры, но и регулярные рейсы, которые в этом году анонсировала авиакомпания S7. Машухова отметила, что по сравнению с прошлым годом, цены на путёвки в Таиланд остались примерно на прежнем уровне, при этом поток туристов скорее вырос примерно на 5%.







«Просто уйма предложений, — подтверждает исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. — На любой вкус и кошелек. Если брать Таиланд на Новый год — от порядка 40 тысяч на человека. Минимальное проживание, перелет, трансфер, страховка».





Отдых на Пхукете, как обычно, будет подороже, чем в Паттайе, но цены сильно варьируются в зависимости от даты вылета. «Если вылетать на Пхукет на 10 дней с 26 декабря, на двоих получится около 135 тысяч рублей, то есть 67 с человека. Это завтраки, отель три звезды на достаточно популярном пляже Патонг», — озвучила стоимость путёвки представитель сети «1001 тур» Яна Ставицкая. При этом, если вылететь до 26 декабря, путёвка в Таиланд будет гораздо дешевле — уже около 50–53 тысяч на человека.





Первая волна бронирований закончилась еще в августе — но шанс купить путевку еще есть





Вьетнам по-прежнему борется за внимание сибиряков, хотя прямых рейсов туда гораздо меньше, чем в Таиланд. Тем не менее, он востребован, к тому же, напомнила директор Tez Tour, помимо Нячанга и Фантьета, у туристов теперь есть возможность побывать на красивейшем острове Фукуок. Правда, путёвки туда подороже.





«Например, если цены на Нячанг с 26 декабря на 11 дней стартуют от 55 тысяч на человека, то на Фукуок получается уже 80 тысяч на человека на 12 дней, — озвучила предложения Яна Ставицкая.





По её словам, Фукуок — это особенный курорт. Самолеты прилетают на остров, поэтому от аэропорта до отеля ехать не больше 20-30 минут. «Это новое направление. Фукуок долгое время был тюрьмой, весь остров был занят тюремными палатами. И только недавно он начал развиваться как самостоятельный туристический центр, — рассказала Ставицкая. — Там несколько пляжей с небольшой инфраструктурой, в том числе кафе, рестораны, массажные салоны. И есть уединенные пляжи — то, за чем гонятся и к чему стремятся многие туристы. Красивый цвет воды, белый песок, пальмы у моря». Путевка, как обычно в Азии, только с завтраком, цены здесь будут несколько выше, чем на материке. Кроме того, один из минусов для подросших детей — небольшой выбор развлечений.





Кстати, если говорить про новогодние программы, в Азии их не особенно много. «Там просто каждый отель придумывает свои праздники — новогодние, рождественские ужины со своей программой, салютами. Ужин чаще всего входит в стоимость проживания», — констатирует Галина Машухова.





А вот в Эмиратах наоборот. «Там очень хорошая новогодняя программа. Если кто-то хочет увидеть эти футуристичные картинки и небо, залитое фейерверками, то это как раз там», — обещает Яна Ставицкая. Правда, в море поплавать вряд ли удастся, так как появляются ветра. Температура примерно 20-22 градуса, поэтому ОАЭ — это скорее экскурсии и распродажи.







Популярность Эмиратов теперь связана ещё и с тем, что недавно там отменили визы, объяснила Светлана Фоменко.





«Раньше это была дорогостоящая услуга, плюс время занимала. Сейчас активно бронируют, предложений много — и на побережье, и в городе можно выбрать», — рассказала она. Новогодний тур в Эмираты на неделю предлагают в районе 40 тысяч на человека. За эти же деньги можно купить путёвку в Санью и на Гоа, куда также достаточно прямых рейсов из Новосибирска.





«На море летят процентов 90, и 10 — в Европу, — озвучила статистику предпочтений новосибирцев Галина Машухова. — Сейчас у нас горнолыжка вокруг хорошо развита. Раньше летали в Европу, а сейчас в Шерегеш, Танай. И люди здесь могут покататься неплохо».





Полет в Европу на праздники обойдется в среднем в 60 тысяч рублей на человека без визы





Тем не менее, чешскую сказку никто не отменял. Прямые туры в Прагу по-прежнему популярны. «Если вылетать на неделю без визы 28 декабря, на человека получится от 63 тысяч, плюс виза порядка 6 тысяч на человека», — подсчитали в «1001 тур».







Кстати, если не сильно зацикливаться на прямых рейсах, можно рассмотреть вариант из Москвы.





Там, естественно, гораздо больше направлений в экзотические для сибиряка страны, например, в страны Карибского бассейна. Кроме того, в отличии от новосибирской зимней программы, из Москвы можно выгодно слетать в Турцию. «Турция — это просто, если вы хотите тепло и вкусно. Плавать — нет, там будет около 18-20 градусов. Но приятная прогулочная погода, — рассказала о средиземноморском варианте Яна Ставицкая. — Но можно провести время в очень хорошем отеле, по очень хорошим ценам». Например, новогодний тур с 27 декабря на 8 дней в пятизвездочном отеле по системе «Всё включено» стоит 40 тысяч рублей на человека. Если прикинуть с ценой билета до Москвы, то получится примерно как Пхукет. .





«Первая волна раннего бронирования заканчивается концом августа. Вторые спецпредложения отелей выходят до конца сентября и третьи — до конца октября, — рассказала директор Pegas Touristik Марина Безрядина. — Возможно, что перед вылетом будут какие-то отказные предложения, но там, по сути, выбрать уже будет не из чего». По её словам, при раннем бронировании зимних туров много спецпредложений, например, отели дают скидки до 30%.





Тем не менее, до конца ноября ещё остаётся выбор, считает Яна Ставицкая.





«Если у вас есть возможность улететь 20, 21, 23 декабря, и вы готовы лететь в первый попавшийся отель, можете ждать до последнего, — уверяет она. — Эти даты не пользуются популярностью и вполне вероятно, что будет снижение».







Однако пока туры продаются нормальными темпами, считает Светлана Фоменко, поэтому низких цен можно и не дождаться. Также, по её мнению, не стоит сбрасывать со счетов курс доллара, который может в любой момент измениться.





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