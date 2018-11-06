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Семейный бизнес: оставил монтировку в наследство

История самой известной шиномонтажки города — ее создатель умер на работе, оставив дело сыновьям

Антон Быков сейчас занимается общим управлением семейного дела с 30-летней историей
Антон Быков сейчас занимается общим управлением семейного дела с 30-летней историей

В Новосибирске около 1000 шиномонтажных мастерских — именно эту сферу выбирают в качестве старта многие начинающие бизнесмены, потому что порог вхождения в бизнес довольно низкий — готовое дело можно купить за 200 тысяч рублей. Мастерская Быковых известна многим: в сезон тут бывают очереди из постоянных клиентов. Вот уже 30 лет она кочует по городу — дело начинал сибиряк, который уже умер, оставив бизнес сыновьям. Когда-то безымянная шиномонтажка теперь называется «Быков & сыновья» — дело Андрея Быкова продолжают три его сына: Антон, Павел и Даниил. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у Антона, почему братья не бросили семейное дело и как их мастерской удаётся существовать столько лет в условиях конкуренции.

У шиномонтажной мастерской «Быков & сыновья» много клиентов, которые приезжают уже семьями: меняют шины на своём автомобиле, а также на машинах жены и детей. Сейчас мастерская находится в гараже на улице Пермской — а открылась в 1988 году на улице Жуковского, без названия.


Мастерскую основал Андрей Быков с двумя партнёрами в день рождения своего сына Антона (сейчас Антон занимается общим управлением бизнеса). Их шиномонтажка на тот момент была третьей в городе. Проработав два-три года, она переехала на левый берег, в Кировский район, где была автобарахолка на Горской.


Сейчас в шиномонтажной мастерской около 10 сотрудников
Сейчас в шиномонтажной мастерской около 10 сотрудников


«Там начались интересные инновационные вещи: создатели мастерской изобрели шиномонтажный станок, так как имели инженерное образование — у кого-то было судостроительное. Даже было смешно смотреть на первые станки, когда переобували не монтажкой, железной линейкой, а использовали лом для того, чтобы разбортовать колесо. И они сконструировали разбортовочную лапу так, чтобы та не царапала диски. Тогда началось уже литьё, поэтому нужно было специализированно делать сервис», — вспоминает Антон Быков.


После изобретения своего станка владельцы шиномонтажки согласовали первую поставку разбалансировочного станка из Индии: «Это было ноу-хау для Новосибирска, потому что раньше автомобили были классического заднего привода ("копейки", "шестёрки", "семёрки"), а потом уже появились "восьмёрки" и "девятки", которые были чувствительными к дисбалансам, развесовкам на колёсах», — говорит сын одного из создателей.


Антон контролирует качество сервиса в том числе с помощью раций, которую сотрудники используют в работе
Антон контролирует качество сервиса в том числе с помощью раций, которую сотрудники используют в работе


На Горской мастерская проработала 10 лет, но там началась стройка, поэтому они вынуждены были съехать на пересечение Лыщинского и Немировича-Данченко, рядом с областной больницей. Но через пару лет и там началось строительство нейрохирургического центра.


Антон пришел в семейный бизнес, когда мастерская была на Горской, в 12 лет: «Отец начал меня натаскивать, чтобы мне летом дома не сидеть, посмотреть, что такое профессия и как нужно денежку зарабатывать. Я был не против: мне было интересно, несмотря на то что было тяжело, пыльно, грязно, сурово, по-мужски. Тем более это первые деньги, первый полтинник, который можно было потратить на себя. И вот с подкатки колёс я начал потихонечку вырастать в своих глазах и в глазах создателей этой мастерской», — вспоминает он.


В сезон в мастерскую нанимают помощников, чтобы справляться с потоком клиентов
В сезон в мастерскую нанимают помощников, чтобы справляться с потоком клиентов


«Мне был уже 18-й год, я стал старшим смены, а через пару лет управляющим. Тогда уже шиномонтажная мастерская получила название "Быков и сыновья", потому что после переезда все партнёры разбежались и мы начали заниматься бизнесом отца: заступили на эту шиномонтажную службу и продолжили династию», — поясняет Быков.


Антон Быков, как правило, находится на шиномонтажке с утра и до обеда 
Антон Быков, как правило, находится на шиномонтажке с утра и до обеда 


12 лет назад Быковы перевезли свой бизнес на Пермскую, купив гаражный бокс. Спальный район, конечно, отличался по проходимости от улицы Немировича-Данченко, поэтому частично они потеряли клиентов — чтобы их вернуть, пришлось расширять спектр услуг.


«Раньше мы занимались только шиномонтажом, подкачкой и лёгким ремонтом, а сейчас у нас полный специализированный сервис. От подкачки колёс, гравировки до покраски, включая монтаж бронированной шины PAX. Уже восемь лет, как нет создателя и родоначальника нашей династии Андрея Анатольевича Быкова. 


У него здесь, на работе, случился инсульт. Нам было очень больно, даже были мысли приостановить всё, но в память об отце решили продолжить работу», — рассказывает Антон.


У работников шиномонтажки есть система обучения и три разряда 
У работников шиномонтажки есть система обучения и три разряда 


Антон Быков занимается всеми основными вопросами управления, производственной частью, его брат Павел — сайтом, рекламой, маркетингом, а Даниил — технический директор.


Семья пробовала в какой-то период расширять свой бизнес: открыли с партнёрами два филиала, но у них возникли разногласия, поэтому, чтобы не растерять своё дело, они оставили только одну мастерскую. По словам Антона, чтобы сейчас открыть такой же специализированный сервис в другом месте, нужно 10 миллионов рублей, потому что после введения санкций оборудование из США выросло в цене.


70 квадратных метров — площадь производственного сектора мастерской, примерно половина предназначена для бытовых нужд работников
70 квадратных метров — площадь производственного сектора мастерской, примерно половина предназначена для бытовых нужд работников


К тому же в Новосибирске сейчас большая конкуренция, потому что многие, когда решают открыть свой малый бизнес, выбирают именно эту сферу, — сейчас, по словам Быкова, в Новосибирске около 1000 мастерских. Он уверен, что в таких условиях нужно отличаться хорошим качеством.


«Мы не навязываем никакие услуги, а рекомендуем что-то сделать, если видим какие-то проблемы с шинами. Общаемся с клиентами как с товарищами. В комнате ожидания они могут видеть всё, что происходит, на экране телевизора, потому что у нас есть видеонаблюдение», — говорит бизнесмен.


Клиенты могут смотреть за процессом работы на экране телевизора в комнате ожидания
Клиенты могут смотреть за процессом работы на экране телевизора в комнате ожидания


Ему видеонаблюдение тоже необходимо — для контроля качества. Кроме того, в мастерской есть рации, с помощью которых общаются все сотрудники, поэтому владелец может слышать, что происходит в мастерской. Он лично принимает итоговое решение при приёме сотрудников на работу, несмотря на то что есть заместитель. Антон считает, что важны именно знания работников, а не такие банальные фразы в резюме, как пунктуальность и ответственность.


«У нас есть система обучения и три разряда. Третий разряд — человек умеет работать только на уличном секторе. Второй — умеет делать все виды работ, кроме сложных, например сварки колёс. Первый разряд — тот, кто умеет делать всё. По тому, как человек берёт колесо, я сразу понимаю, шиномонтажник он или нет», — замечает Быков, который уже 12 лет управляет семейным делом.


Сейчас мастерская находится на Пермской улице, но за 30 лет было три крупных переезда
Сейчас мастерская находится на Пермской улице, но за 30 лет было три крупных переезда


Для клиентов решающими становятся рекомендации — сарафанное радио, когда клиент сам становится промоутером, отмечает Антон. Для привлечения клиентов он ввёл систему лояльности с кешбэком, которая работает с помощью приложения.


«Если машину переобули за 1100, то 10% вернулось — 110 рублей. Ремонт колеса у нас стоит от 100 до 300 рублей, поэтому при необходимости можно будет отремонтировать его бесплатно, а можно копить эти деньги. И есть бонусы за то, что приводят друзей. Ещё наши клиенты не занимаются погрузкой-разгрузкой — мы сделали для них всё максимально удобно. Они не платят за расходные материалы даже с учётом наших низких цен: например, поменять шины R13 стоит 620 рублей, 14 — 670, самое дорогое — 1540», — замечает владелец мастерской.


В мастерской есть услуга хранения колёс: за ячейку, в которую можно положить четыре штуки, клиенты платят 1000 рублей за весь период — до следующего сезона; с консервацией — 2000
В мастерской есть услуга хранения колёс: за ячейку, в которую можно положить четыре штуки, клиенты платят 1000 рублей за весь период — до следующего сезона; с консервацией — 2000


Он советует менять летнюю резину на зимнюю, когда температура только начала снижаться — около минус 3–5 градусов.


«В основном люди переобуваются, когда снег нежданно-негаданно пошёл. Сейчас у нас, конечно, горящая пора — как говорят в простонародье, сенокос. Но, кстати, второй сезон я наблюдаю, что нет резкой смены погоды на зимнюю, чтобы город замело и он остановился», — удивляется Быков.


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