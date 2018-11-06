Семейный бизнес: оставил монтировку в наследство

В Новосибирске около 1000 шиномонтажных мастерских — именно эту сферу выбирают в качестве старта многие начинающие бизнесмены, потому что порог вхождения в бизнес довольно низкий — готовое дело можно купить за 200 тысяч рублей. Мастерская Быковых известна многим: в сезон тут бывают очереди из постоянных клиентов. Вот уже 30 лет она кочует по городу — дело начинал сибиряк, который уже умер, оставив бизнес сыновьям. Когда-то безымянная шиномонтажка теперь называется «Быков & сыновья» — дело Андрея Быкова продолжают три его сына: Антон, Павел и Даниил. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у Антона, почему братья не бросили семейное дело и как их мастерской удаётся существовать столько лет в условиях конкуренции.

У шиномонтажной мастерской «Быков & сыновья» много клиентов, которые приезжают уже семьями: меняют шины на своём автомобиле, а также на машинах жены и детей. Сейчас мастерская находится в гараже на улице Пермской — а открылась в 1988 году на улице Жуковского, без названия.







Мастерскую основал Андрей Быков с двумя партнёрами в день рождения своего сына Антона (сейчас Антон занимается общим управлением бизнеса). Их шиномонтажка на тот момент была третьей в городе. Проработав два-три года, она переехала на левый берег, в Кировский район, где была автобарахолка на Горской.







Сейчас в шиномонтажной мастерской около 10 сотрудников





«Там начались интересные инновационные вещи: создатели мастерской изобрели шиномонтажный станок, так как имели инженерное образование — у кого-то было судостроительное. Даже было смешно смотреть на первые станки, когда переобували не монтажкой, железной линейкой, а использовали лом для того, чтобы разбортовать колесо. И они сконструировали разбортовочную лапу так, чтобы та не царапала диски. Тогда началось уже литьё, поэтому нужно было специализированно делать сервис», — вспоминает Антон Быков.







После изобретения своего станка владельцы шиномонтажки согласовали первую поставку разбалансировочного станка из Индии: «Это было ноу-хау для Новосибирска, потому что раньше автомобили были классического заднего привода ("копейки", "шестёрки", "семёрки"), а потом уже появились "восьмёрки" и "девятки", которые были чувствительными к дисбалансам, развесовкам на колёсах», — говорит сын одного из создателей.







Антон контролирует качество сервиса в том числе с помощью раций, которую сотрудники используют в работе





На Горской мастерская проработала 10 лет, но там началась стройка, поэтому они вынуждены были съехать на пересечение Лыщинского и Немировича-Данченко, рядом с областной больницей. Но через пару лет и там началось строительство нейрохирургического центра.







Антон пришел в семейный бизнес, когда мастерская была на Горской, в 12 лет: «Отец начал меня натаскивать, чтобы мне летом дома не сидеть, посмотреть, что такое профессия и как нужно денежку зарабатывать. Я был не против: мне было интересно, несмотря на то что было тяжело, пыльно, грязно, сурово, по-мужски. Тем более это первые деньги, первый полтинник, который можно было потратить на себя. И вот с подкатки колёс я начал потихонечку вырастать в своих глазах и в глазах создателей этой мастерской», — вспоминает он.







В сезон в мастерскую нанимают помощников, чтобы справляться с потоком клиентов





«Мне был уже 18-й год, я стал старшим смены, а через пару лет управляющим. Тогда уже шиномонтажная мастерская получила название "Быков и сыновья", потому что после переезда все партнёры разбежались и мы начали заниматься бизнесом отца: заступили на эту шиномонтажную службу и продолжили династию», — поясняет Быков.







Антон Быков, как правило, находится на шиномонтажке с утра и до обеда





12 лет назад Быковы перевезли свой бизнес на Пермскую, купив гаражный бокс. Спальный район, конечно, отличался по проходимости от улицы Немировича-Данченко, поэтому частично они потеряли клиентов — чтобы их вернуть, пришлось расширять спектр услуг.







«Раньше мы занимались только шиномонтажом, подкачкой и лёгким ремонтом, а сейчас у нас полный специализированный сервис. От подкачки колёс, гравировки до покраски, включая монтаж бронированной шины PAX. Уже восемь лет, как нет создателя и родоначальника нашей династии Андрея Анатольевича Быкова.





У него здесь, на работе, случился инсульт. Нам было очень больно, даже были мысли приостановить всё, но в память об отце решили продолжить работу», — рассказывает Антон.







У работников шиномонтажки есть система обучения и три разряда





Антон Быков занимается всеми основными вопросами управления, производственной частью, его брат Павел — сайтом, рекламой, маркетингом, а Даниил — технический директор.







Семья пробовала в какой-то период расширять свой бизнес: открыли с партнёрами два филиала, но у них возникли разногласия, поэтому, чтобы не растерять своё дело, они оставили только одну мастерскую. По словам Антона, чтобы сейчас открыть такой же специализированный сервис в другом месте, нужно 10 миллионов рублей, потому что после введения санкций оборудование из США выросло в цене.







70 квадратных метров — площадь производственного сектора мастерской, примерно половина предназначена для бытовых нужд работников





К тому же в Новосибирске сейчас большая конкуренция, потому что многие, когда решают открыть свой малый бизнес, выбирают именно эту сферу, — сейчас, по словам Быкова, в Новосибирске около 1000 мастерских. Он уверен, что в таких условиях нужно отличаться хорошим качеством.







«Мы не навязываем никакие услуги, а рекомендуем что-то сделать, если видим какие-то проблемы с шинами. Общаемся с клиентами как с товарищами. В комнате ожидания они могут видеть всё, что происходит, на экране телевизора, потому что у нас есть видеонаблюдение», — говорит бизнесмен.







Клиенты могут смотреть за процессом работы на экране телевизора в комнате ожидания





Ему видеонаблюдение тоже необходимо — для контроля качества. Кроме того, в мастерской есть рации, с помощью которых общаются все сотрудники, поэтому владелец может слышать, что происходит в мастерской. Он лично принимает итоговое решение при приёме сотрудников на работу, несмотря на то что есть заместитель. Антон считает, что важны именно знания работников, а не такие банальные фразы в резюме, как пунктуальность и ответственность.







«У нас есть система обучения и три разряда. Третий разряд — человек умеет работать только на уличном секторе. Второй — умеет делать все виды работ, кроме сложных, например сварки колёс. Первый разряд — тот, кто умеет делать всё. По тому, как человек берёт колесо, я сразу понимаю, шиномонтажник он или нет», — замечает Быков, который уже 12 лет управляет семейным делом.







Сейчас мастерская находится на Пермской улице, но за 30 лет было три крупных переезда





Для клиентов решающими становятся рекомендации — сарафанное радио, когда клиент сам становится промоутером, отмечает Антон. Для привлечения клиентов он ввёл систему лояльности с кешбэком, которая работает с помощью приложения.





«Если машину переобули за 1100, то 10% вернулось — 110 рублей. Ремонт колеса у нас стоит от 100 до 300 рублей, поэтому при необходимости можно будет отремонтировать его бесплатно, а можно копить эти деньги. И есть бонусы за то, что приводят друзей. Ещё наши клиенты не занимаются погрузкой-разгрузкой — мы сделали для них всё максимально удобно. Они не платят за расходные материалы даже с учётом наших низких цен: например, поменять шины R13 стоит 620 рублей, 14 — 670, самое дорогое — 1540», — замечает владелец мастерской.







В мастерской есть услуга хранения колёс: за ячейку, в которую можно положить четыре штуки, клиенты платят 1000 рублей за весь период — до следующего сезона; с консервацией — 2000





Он советует менять летнюю резину на зимнюю, когда температура только начала снижаться — около минус 3–5 градусов.







«В основном люди переобуваются, когда снег нежданно-негаданно пошёл. Сейчас у нас, конечно, горящая пора — как говорят в простонародье, сенокос. Но, кстати, второй сезон я наблюдаю, что нет резкой смены погоды на зимнюю, чтобы город замело и он остановился», — удивляется Быков.







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