«Зачем родине такой солдат»: мать задыхающегося призывника устроила борьбу с военкоматом

Военная комиссия выдала ему белый билет — но через два года передумала и отправила служить

Мать призывника пожаловалась НГС на военных, которые забирают её сына в армию

Новосибирцу Григорию Мошковскому исполнилось 18 лет — и планы молодого человека на переезд в Москву перечеркнула армия. Его признали годным к военной службе, невзирая на, как уверяет его мать, серьёзные заболевания. Сибирячка возмущена решением призывной комиссии и пожаловалась на неё в военную прокуратуру — она уверена, что армия может сделать из её сына инвалида. Корреспондент НГС узнала, почему Мошковский не хочет стать военнослужащим, можно ли симулировать симптомы этих болезней ради «отмазки» и какой самый действенный способ добиться освобождения от армии.





Житель Центрального района Новосибирска, 18-летний Григорий Мошковский мечтает поступить в Московскую школу кино — закончив среднюю школу в прошлом году, он ещё год подрабатывал в кафе и кинотеатре, чтобы оплатить учёбу на режиссёра. Но 13 ноября 2018 года ему придётся пойти в армию — в конце октября военно-медицинская комиссия признала новосибирца годным к военной службе.







Это решение возмутило мать новосибирца Татьяну Мошковскую — она говорит, что у её сына несколько довольно серьёзных заболеваний: сколиоз, деформация грудной клетки, плоскостопие и так далее, рассказала корреспонденту НГС сибирячка.





По её словам, проблемы со здоровьем у Григория начались в возрасте 8 лет. Постепенно его состояние только ухудшалось: он начинает сильно задыхаться от физических нагрузок, не может наклоняться и часто страдает простудными заболеваниями с осложнениями вплоть до пневмонии, также у него постоянно скачет давление.





Когда Мошковский проходил комиссию в 16 лет, ему выписали военный билет с формулировкой «ограниченно годен в военное время», сейчас же ему присвоена категория Б, то есть годен с незначительными ограничениями.







«Меня это (решение комиссии. — Прим. ред.) удивляет — он же пролежит в больнице весь год. И зачем такой солдат родине? Я мать, меня можно понять <…> я на пенсии, если мне ещё отдадут больного сына, наше материальное положение будет отнюдь не завидное. А потом государству платить, если он вдруг станет инвалидом. Я уже крайние случаи, конечно, говорю. Но я сейчас бьюсь во все инстанции», — рассказала Татьяна Мошковская.





Семья уже пожаловалась в призывную комиссию и в Комитет солдатских матерей России, также Мошковские отнесли заявление в военную прокуратуру (его копия есть в распоряжении редакции НГС).







«Хочу задать вопрос военно-медицинской комиссии — как могло получиться такое разногласие? Между комиссиями прошло два года, исходные данные прежние, выводы комиссии такие разные! Что это? Отсутствие компетентности или просто план недовыполнили? Да, я цинична, но мне дороги здоровье и жизнь моего ребёнка. При этом даже визуально, при осмотре, все патологии очевидны. Конечно же, есть снимки и анализы», — возмутилась мать призывника.







Сам Григорий Мошковский говорит, что ему и кроме армии «есть чем заняться», но речь идёт не столько о планах на учёбу, сколько о его здоровье.







«Когда я занимался в тренажёрном зале — он (врач. — Прим. ред.) мне сказал, что вообще нагрузки, которым я себе подвергаю, они мне категорически противопоказаны, потому что я могу остаться инвалидом на всю жизнь», — отметил новосибирец.







На следующей неделе комиссии придётся ещё раз осмотреть Григория Мошковского





В региональном военном комиссариате корреспонденту НГС подтвердили, что призывная комиссия действительно признала Григория Мошковского годным к службе — с формулировкой «с незначительными ограничениями». Это значит, что он не пойдёт служить в спецназ или в ВДВ, но может пойти, к примеру, в войска связи, объяснил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новосибирской области Евгений Краев.







Начальник отдела рассказал, что военком учёл жалобы Татьяны и Григория Мошковских, и 7 ноября будет проведено контрольное медицинское освидетельствование.







«Все его документы, жалобы будут рассмотрены, если будет необходимо — его направят на какие-то дополнительные обследования. Если [врачи] видят пограничное состояние между "годен" и "не годен" — чаще всего трактуется в пользу гражданина», — заверил Краев.







По словам представителя комиссариата, не согласные с решением комиссии призывники вправе обращаться и в прокуратуру, и в суд — но «и без жалоб» врачи бы осмотрели призывника ещё раз, до отправки в часть.







«Призвать больного в армию мы совершенно не заинтересованы, нас за это сильно ругают <…> Понимаете, 90-е годы прошли. Может, в какой-то момент было у нас такое, но [и сейчас многие] думают, что в армию специально загоняют»,





— добавил Евгений Краев.







Несмотря на то что диагнозы Мошковского на первый взгляд кажутся классическими для россиянина, не желающего идти в армию, просто так «откосить» у него вряд ли получится. Как пояснил врач — травматолог-ортопед Новосибирской областной больницы Данил Граница, все эти заболевания — от сколиоза до плоскостопия — очень точно диагностируются, и не столько на основании жалоб, сколько рентгена, МРТ и других исследований. Другое дело, что у каждого заболевания есть вариации и степени тяжести — и призывник, который уверен, что с его диагнозом точно нельзя в армию, может обратиться к «гражданским» врачам и получить дополнительные заключения.







Как заверили в военкомате, они и сами не заинтересованы, чтобы к службе в армии приступали больные мужчины





«Если в диагнозе будет прописано, что у него сколиоз просто первой-второй степени — то он при этом будет годен. Но если будет сколиотическая деформация позвоночника сопровождаться остеохондрозом либо грыжами любого генеза, то он уже переходит в разряд "не годных"», — рассказал травматолог.







С врачом согласен и эксперт по военному и медицинскому праву, руководитель новосибирского филиала «Службы помощи призывникам» Евгений Годов. Он также отметил, что диагноз «сколиоз» как таковой — преграда для службы в армии, если есть нарушения функций организма в связи с этим заболеванием. Хотя есть список заболеваний, которые однозначно ставят крест на военной службе: это могут быть, к примеру, полипы или злокачественные опухоли.







В любом случае есть возможность обжаловать решение призывной комиссии — по мнению эксперта, самым эффективным способом станет иск в суд.





«То есть если я точно уверен в своих показаниях или заболеваниях, то вынесенное и вступившее в силу решение суда — это лично моё мнение — оно лучше может защитить мои права. Прокуратура, как она отреагирует, найдёт ли она какое-то нарушение или нет — вопрос большой», — отметил эксперт.







Евгений Годов уверен, что в таких делах «откосить» призывнику не помогут ни липовые справки о каких-то диагнозах, ни симулирование болезней в общении с врачами комиссии. «Это бессмысленно, потому что делать поддельные справки нерезонно лишь потому, что в военкомате призывник проходит несколько этапов контроля, и если будет что-то липовое, то это выяснится», — рассказал Евгений Годов.





Он также напомнил, что фальшивые справки — это преступление, и высока вероятность, что из-за них накажут и врачей, выдававших липовые заключения, и самого призывника — согласно УК РФ, за такое могут и наказать большим штрафом, и лишить свободы на срок до 2 лет.





Недавно новосибирский военкомат подвёл статистику по призыву и пришёл к выводу, что здоровье призывников улучшается из года в год. У тех же, кто оказался не годен к армии, чаще всего находят психические заболевания, а также болезни костно-мышечной системы и системы кровообращения.

