Ездить до конца жизни

Вторичка: какие кроссоверы у вас никто не купит, а от каких всегда можно быстро и выгодно избавиться

Аукционная компания CarPrice составила рейтинг ликвидности свежих кроссоверов возрастом 2–4 года, из которого можно понять, с какими машинами не будет проблем при продаже на вторичке, а какие могут надолго «зависнуть». В этом рейтинге и отечественные авто, и иномарки отечественной сборки, и импортируемые иномарки. Портал НГС решил выяснить, какие внедорожники в разных ценовых категориях можно быстро и хорошо продать на вторичке Новосибирска.

Напомним, для определения ликвидности аукционные компании в России и мире используют специальную формулу, которая учитывает количество автомобилей конкретной модели, выставленных на продажу, их цену и срок реализации по отношению к 45 дням. В этом рейтинге представлены в основном свежие кроссоверы ценой свыше 1 миллиона рублей, хотя есть и недорогие отечественные авто, например Chevrolet Niva. Собственно, эта модель (механика, полный привод, 1,7-литровый мотор 80 л.с.) и лидирует в рейтинге с показателем 39,86 балла.









Ближайший конкурент тоже отечественный — LADA 4X4 (простая «Нива») с 1,7-литровым мотором (83 л.с.), механикой и полным приводом. Показатель модели — 29,14 балла. Далее идут иномарки, на третьем месте Nissan Qashqai (версия с 2-литровым двигателем 144 л.с. и вариатором), его показатель 18,18 балла. Вплотную к «японцу» подобрался «француз» Renault Duster на механике, с полным приводом и 2-литровым мотором 135 л.с. — 17,78 балла. Замыкает первую пятерку корейский KIA Sportage (2 литра, 150 л.с., полный привод, автомат) с показателем 17,27 балла.









В аутсайдерах рейтинга многие дизельные версии автомобилей, например тот же KIA Sportage (0,66 балла), Nissan X-Trail (0,73 балла). Плохо выступают переднеприводные версии популярных кроссоверов или их версии на механике: Mitsubishi Outlander с передним приводом (0,86 балла), Nissan Juke на механике (0,76 балла).









В Новосибирске модели самых ликвидных кроссоверов во многом совпадают с представленными в рейтинге. В целом жители города предпочитают отечественные и японские машины, особенно в нижних ценовых категориях. «В сегменте до 200 000 рублей лидируют российские производители — Chevrolet Niva, УАЗ и тому подобное. И старые японские кроссоверы, Suzuki Vitara например», — говорит исполнительный директор автосалона «Гепард-С» Андрей Громов.





С повышением стоимости позиции японских моделей укрепляются, в следующий сегмент они почти никого не пускают. «Сегмент 200–500 тысяч рублей — это, конечно, правый руль, Subaru Forester: Сибирь ими заполнена. Это KIA Sportage в старом кузове до 2008 года. Lexus RX300, Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan X-Trail — самый ликвид», — продолжает эксперт.





В следующих ценовых категориях появляются европейские модели — как правило, бюджетные и собранные на локализованном производстве в России.





«В сегмент от 600 тысяч до миллиона выходят кроссоверы европейского производства. Топовыми кроссоверами остаются Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan X-Trail, но туда попадают Renault Duster, Ford Kuga.





Очень большой конкурент "японцам" — KIA Sportage. В категории от миллиона — Mitsubishi Outlander, Lexus RX350 и его вариации RX450, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Mazda CX-5, Volkswagen Touareg. Тяжело идут Mercedes, Audi. Аутсайдером можно назвать Audi Q7, самая сложная в продаже машина из "европейцев"», — заключает эксперт.





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