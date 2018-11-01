подробности

Ездить до конца жизни

Вторичка: какие кроссоверы у вас никто не купит, а от каких всегда можно быстро и выгодно избавиться

Suzuki Vitara
Suzuki Vitara

Аукционная компания CarPrice составила рейтинг ликвидности свежих кроссоверов возрастом 2–4 года, из которого можно понять, с какими машинами не будет проблем при продаже на вторичке, а какие могут надолго «зависнуть». В этом рейтинге и отечественные авто, и иномарки отечественной сборки, и импортируемые иномарки. Портал НГС решил выяснить, какие внедорожники в разных ценовых категориях можно быстро и хорошо продать на вторичке Новосибирска. 

Напомним, для определения ликвидности аукционные компании в России и мире используют специальную формулу, которая учитывает количество автомобилей конкретной модели, выставленных на продажу, их цену и срок реализации по отношению к 45 дням. В этом рейтинге представлены в основном свежие кроссоверы ценой свыше 1 миллиона рублей, хотя есть и недорогие отечественные авто, например Chevrolet Niva. Собственно, эта модель (механика, полный привод, 1,7-литровый мотор 80 л.с.) и лидирует в рейтинге с показателем 39,86 балла. 


Ездить до конца жизни


Ближайший конкурент тоже отечественный — LADA 4X4 (простая «Нива») с 1,7-литровым мотором (83 л.с.), механикой и полным приводом. Показатель модели — 29,14 балла. Далее идут иномарки, на третьем месте Nissan Qashqai (версия с 2-литровым двигателем 144 л.с. и вариатором), его показатель 18,18 балла. Вплотную к «японцу» подобрался «француз» Renault Duster на механике, с полным приводом и 2-литровым мотором 135 л.с. — 17,78 балла. Замыкает первую пятерку корейский KIA Sportage (2 литра, 150 л.с., полный привод, автомат) с показателем 17,27 балла. 


Ездить до конца жизни


В аутсайдерах рейтинга многие дизельные версии автомобилей, например тот же KIA Sportage (0,66 балла), Nissan X-Trail (0,73 балла). Плохо выступают переднеприводные версии популярных кроссоверов или их версии на механике: Mitsubishi Outlander с передним приводом (0,86 балла), Nissan Juke на механике (0,76 балла). 


Ездить до конца жизни


В Новосибирске модели самых ликвидных кроссоверов во многом совпадают с представленными в рейтинге. В целом жители города предпочитают отечественные и японские машины, особенно в нижних ценовых категориях. «В сегменте до 200 000 рублей лидируют российские производители — Chevrolet Niva, УАЗ и тому подобное. И старые японские кроссоверы, Suzuki Vitara например», — говорит исполнительный директор автосалона «Гепард-С» Андрей Громов.


С повышением стоимости позиции японских моделей укрепляются, в следующий сегмент они почти никого не пускают. «Сегмент 200–500 тысяч рублей — это, конечно, правый руль, Subaru Forester: Сибирь ими заполнена. Это KIA Sportage в старом кузове до 2008 года. Lexus RX300, Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan X-Trail — самый ликвид», — продолжает эксперт. 


В следующих ценовых категориях появляются европейские модели — как правило, бюджетные и собранные на локализованном производстве в России. 


«В сегмент от 600 тысяч до миллиона выходят кроссоверы европейского производства. Топовыми кроссоверами остаются Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan X-Trail, но туда попадают Renault Duster, Ford Kuga. 


Очень большой конкурент "японцам" — KIA Sportage. В категории от миллиона — Mitsubishi Outlander, Lexus RX350 и его вариации RX450, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Mazda CX-5, Volkswagen Touareg. Тяжело идут Mercedes, Audi. Аутсайдером можно назвать Audi Q7, самая сложная в продаже машина из "европейцев"», — заключает эксперт. 


Читайте также:

Лучшие джипы: новосибирцы бросились покупать «Лэнд Крузер Прадо», «Хёндай Крету» и уазики.

Прочтений: 842

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено