Барские небоскребы

На набережной построят сразу три дома: в них будут студии для слуг и парящий мост как в Москве

Работы по обновлению набережной пока закончились — зато началась стройка рядом с ней: к 2020 году вокруг гостиницы River Park вырастет сразу три дома. Группа компаний «СМСС» планирует построить здесь квартиры и апартаменты, а заодно обещает и благоустроить часть променада. Как застройщик собирается встраивать высотку в парк, где появится новосибирский парящий мост, как мэрия будет собирать в единое целое несколько набережных от разных застройщиков и как это происходит в других городах — в материале НГС.

В конце прошлой недели на Михайловской набережной открыли верхний променад — он стал вторым этапом реконструкции парка у реки. Пока вопрос с финансированием третьего этапа реконструкции ещё не решён. Зато активно началась другая стройка по соседству — на границе с парком должен появиться жилой дом.







Новый дом вырастет между гостиницей River Park и обновлённой набережной





Новый жилой комплекс, который, очевидно, из-за соседства с парком назван «Михайловским», построят на месте автоцентра, разорившегося «МАКС Моторс». Этим займётся группа «Сибмонтажспецстрой» («СМСС»), которая принадлежит новосибирскому девелоперу Анатолию Павлову.







На сайте холдинга уже появилась информация о доме и первые иллюстрации. Приступить к строительству в компании рассчитывают в течение месяца: сейчас на участке демонтируют старое здание автосалона. Сдать дом планируют уже в 2020 году, рассказала Павлова, хотя по проектной декларации у застройщика есть фора в целый год: по документам, ввести здание в эксплуатацию он должен в 4-м квартале 2021 года.







Старое здание автосалона должны разобрать в течение месяца





По проектной декларации, дом будет 9–13-этажным, в зависимости от подъезда и из-за особенностей ландшафта. В нём запланировали 205 квартир и 295 наземно-подземных парковок.







При этом планировки в квартирах даже могут показаться странными: на первом этаже, например, есть студия площадью всего 22,79 кв. м, тогда как большая часть квартир довольно просторные, а начиная со второго этажа, среди них попадаются и 4-комнатные площадью больше 134 кв. м, которые продают по цене от 85 тысяч рублей за кв. м.







— Изначально мысль такая: кому-то надо, например, [место] для гостей, прислуги или няни, которые 24/7 работают. То ли она откуда-то едет, то ли она рядом: человек живёт, пока он у тебя работает, надо — пришла, не надо — ушла, — пояснила директор компании «СМСС Недвижимость» Ирина Павлова.







У дома будет закрытый для посторонних, приподнятый над землёй двор, а вот зона отдыха на крыше ещё обсуждается





Каких-то подробностей о проекте она рассказать оказалась не готова: «Михайловский», который мэрия разрешила строить ещё в июне, всё ещё «сырой», и нюансы к моменту выхода застройщика на площадку могут измениться. Пока обсуждается и экплуатируемая кровля (на визуализациях она выглядит как зона отдыха), и то, что появится на первом, коммерческом этаже, который фактически выходит в парк.







Хотя дом примыкает к Михайловской набережной, информации о том, будет ли застройщик участвовать в дальнейшем благоустройстве парка, пока нет. Известно лишь, что закрыт будет только доступ во двор, но по периметру огораживать дом не будут.







По оценке директора Сибирского центра содействия архитектуре Татьяны Иваненко, дом, который строят, по сути, в парке, обязательно должен быть нагружен какой-то общественной функцией.







— Ментально вся территория воспринимается как общественная. Даже здание автосалона [несло] функцию общественную — торговую: туда можно было зайти любому человеку, всё было более-менее гармонично. Сейчас получается, что это приватная территория, и это с точки зрения посетителей [набережной] как-то странно. Раз уж вы ставите в таком общественном, активно нагруженном — уже сейчас там народу достаточно много — месте, то сделайте там какие-то общественные функции. Сам рельеф позволяет развести хорошо двор и торговые, и общественные точки, которые в нижнем ярусе могли бы обслуживаться. Если они предусмотрены — это хорошо.







Обносить дом забором застройщик не планирует, но что появится на первом этаже и будет ли это полезно гуляющим по набережной, пока неизвестно





— Могу предположить, что так как дом находится на набережной, а набережная — знаковое [место], <…> единственное место, про которое можно сказать, что туда приезжают со всего города... Так как мэрия планирует там благоустройство, так как у нас там объекты, я думаю, мы будем участвовать в той или иной мере. Но я не могу сказать, будет ли это, когда и как, — парировала Павлова.







Другой спорный момент — возможные конфликты между будущими жителями дома и посетителями набережной. Татьяна Иваненко напомнила, что именно в этой части набережной по проекту предусмотрена активная зона: здесь будет развиваться городок аттракционов, всегда будут музыка и шум. Ирина Павлова в ответ заметила, что набережная — не самое шумное место в городе, кроме того, информацию о соседстве довольно сложно скрыть, так что покупатели, вероятно, будут понимать, где собираются жить.







За гостиницей построят жилую высотку и комплекс апартаментов с объединённым двором





При этом «Михайловский» — не единственный проект группы «СМСС» у Оби: здесь появятся ещё два объекта — 26-этажный жилой комплекс «Гранит» на 252 квартиры и 15–17-этажный комплекс ApartRiver на 529 апартаментов. Цены здесь стартуют с 64 и 69 тысяч рублей за квадрат соответственно, а строительство уже вовсю идёт за гостиницей River Park. На первых этажах апартаментов и жилого дома должны появиться кафе, салон красоты, продовольственный магазин и детский клуб или частный детский сад.







Особенностью апарт-комплекса станет смотровая площадка над рекой — эдакая усечённая версия парящего моста, ставшего достопримечательностью московского парка Зарядье. Территория жилого комплекса и апарт-комплекса у реки будет объединена, так что жителям «Гранита» прогулки над рекой будут доступны. А вот для простых горожан доступ на необычный променад, скорее всего, будет закрыт, признала Павлова, хотя в ходе строительства это ещё может измениться.







Особенностью проекта станет обзорная площадка на уровне третьего этажа, а под ней обещают благоустроить променад для горожан





Застройщик, впрочем, обещает благоустроить и часть общедоступной части берега, который проходит прямо под «парящей» смотровой площадкой — по закону, эта территория не может быть ограничена для горожан.







На визуализациях сюда продолжается променад с Михайловской набережной, но пока возле бизнес-центра «Речной вокзал» её не реконструировали, хотя планы такие есть. Анатолий Локоть, принимая работы в парке 26 октября, отметил, что «какие-то решения приняты», и сейчас мэрия работает с инвесторами, чтобы понять «как выйти из ситуации».







По данным публичной кадастровой карты, часть променада у реки под территорией будущего ЖК «Михайловский» сейчас не сформирована — то есть фактически не принадлежит ни городу, ни частному лицу. По слухам, группа «СМСС» ведёт об этом участке переговоры с властями, но Ирина Павлова ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не смогла.







Татьяна Иваненко отметила, что при приёмке работ на новой части набережной Андрей Травников заявил, что хотя федеральных средств парк уже не получит, вопрос финансирования работ будет решён. Причём это касается как верхней части парка, так и продления благоустройства вдоль реки, включая территорию возле бизнес-центра «Речной вокзал».







Пока прогулочная зона упирается в забор — городу предстоит решить вопрос с объединением территорий вдоль реки





— Набережная упирается в жилую застройку, и было бы логично там её продолжить, но уже силами в том числе и застройщиков. Как это будет делаться — непонятно, — рассуждает Иваненко. — Я точно знаю, что этот проект рассматривали на президиуме градсовета, и там были даны чёткие рекомендации, чтобы выход к реке и возможность связности набережной были обеспечены. Услышали их или не услышали — неизвестно.







Анатолий Локоть допустил, что объединить все отданные под застройку территории единой набережной вполне реально: сейчас застройщики благоустраивают только свои участки, но «относятся с пониманием».







В мире набережные часто застраивают — на реку всегда есть спрос, подчёркивает Татьяна Иваненко. По словам новосибирского девелопера Владимира Мартыненкова, при создании новых набережных, например, при реконструкции старых портов, их тоже редко оставляют пустыми, заполняя жильём, административными и торговыми зданиями — как, например, в Дюссельдорфе и Гамбурге.







— Надо иметь в виду, что набережные разные, — говорит он. — Если набережная требует серьёзной реконструкции, там появляются серьёзные объекты — коммерческие, дорогие жилые, с большими затратами. <…> Если это просто симпатичный пологий берег, сделать вдоль него дорожки не представляет сложности — в составе жилого комплекса я такое в Вене видел.







Свою часть набережной строят сразу несколько застройщиков, но как объединить эти обрывки променада, пока непонятно





Хорошим примером застройки набережной в России Мартыненков назвал комплекс «Алые паруса» в Москве, в составе которого есть яхт-клуб. В Новосибирске завершённых проектов пока нет, но объединение набережных по правому берегу эксперт считает возможным — главное, чтобы совпадали технические решения.







По мнению Татьяны Иваненко, кроме этого принципиальная позиция должна быть и у властей. В частности, в следующем году начинается корректировка генплана, и или в нём, или в других нормативах этот вопрос должен быть решён, убеждена она.







— Это абсолютно точно стратегическая вещь для города и она должна быть муниципалитетом обозначена: должны быть созданы механизмы, чтобы застройщики, раскупая эти лоскутные одеяла, сшивали их в единое внятное решение, — подчеркнула Иваненко.







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