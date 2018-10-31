Бодрый «тушканчик»

Тест-драйв: популярный корейский «тушкан», RAV4 или «Тигуан» — на что потратить 2 миллиона

Среднеразмерный кроссовер Hyundai Tucson — корейский ответ RAV 4 и «Тигуану», автомобиль пережил рестайлинг и набирает обороты по продажам, уступая, конечно, Hyundai Creta . Tucson (в народе «тушкан») давно знаком новосибирским потребителям ещё по двум предыдущим поколениям, машина пользуется спросом и на вторичном рынке. Так что же такого хорошего есть в этом корейском паркетнике, что бы заставило выбрать именно его, а не «японца» или «немца»? Подробности в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Третье поколение Hyundai Tucson (предоставлен официальным дилером, компанией «ЭКСПЕРТ-АВТО») совсем не похоже на своих откровенно неказистых предков. Автомобиль и больше (длина 4480 мм), и просторней, и солидней.















Выразительная радиаторная решётка, узкие хищные фары со светодиодными элементами, капот с двумя рёбрами — спереди автомобиль представляется широким.















Сбоку видна основательная чёрная пластиковая защита на арках и порогах — в случае чего, машина меньше пострадает на бездорожье. Подоконная линия плавно взмывает вверх на задней двери, что делает профиль кроссовера узнаваемо азиатским.















Вид сзади ничем не выдающийся. Окно в багажной двери со скруглёнными углами и крупные фонари делают корму визуально меньше, чем она есть, — как будто какой-то хетчбэк.















В салоне Tucson можно наблюдать некое смешение стилей: простые «фольксвагеновские» формы дверных карт и многослойное витиеватое нагромождение передней панели а-ля Lexus.















Трёхярусная конструкция панели включает в себя мягкий пластик сверху, кожу с прострочкой в середине, твердый материал снизу. Интересная форма дефлекторов воздуховодов, выносной монитор — в целом всё выглядит приятно и современно.















Рулевое колесо с кнопками-качельками обшито кожей, имеет быстрый обогрев. Но серединка руля выполнена из невзрачного крупнофактурного пластика.















Удобно, что всё, что связано с климатом, расположено в одном месте. И сам блок климат-контроля, и кнопки подогревов, и кнопки вентиляции сидений.















Украшательства минимальны, глянца практически нет, есть немного металлизированных элементов.













Кожаные передние сиденья имеют электропривод и регулировку поясничного подпора. Дискомфорта они не вызывают, боковая поддержка умеренная, прогреваются довольно быстро.













Приборная панель с простыми белыми шкалами, посередине цветной дисплей бортового компьютера.















Это максимальная комплектация, и здесь есть различные электронные помощники — контроль мёртвых зон, удержание в полосе движения, помощь при спуске, парковочный ассистент. Отдельной кнопкой можно принудительно включить систему полного привода — до скорости 35 км/ч тяга будет на обеих осях. В обычном режиме автомобиль переднеприводной, а задняя ось подключается при пробуксовке.













Сзади места достаточно, но крыша имеет выраженный скат. Подлокотник расположен высоко — это удобно. Есть двухдиапазонный обогрев задних сидений.















Объем багажника 488 литров, есть розетка, пара крючков. Пол складывается пополам, внизу запасное колесо и инструменты.















Силовой агрегат — 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 150 л.с., разгон с автоматической коробкой до сотни за 11,8 секунды.















С места кроссовер стартует уверенно, задняя ось подключается быстро. Набор скорости равномерный, каких-то прыжков тут нет. Моторный отсек хорошо изолирован, гул двигателя появляется после 4,5 тысячи оборотов, а вибраций и вовсе нет.















Реакции на педаль газа довольно быстрые, но автомат иногда не спешит переключаться вниз при резком нажатии акселератора. На трассе при обгоне надо тщательно просчитывать свою траекторию.















Руль на стоянке совсем лёгкий. При наборе скорости он тяжелеет, но все равно остаётся жидковатым и пустым около нуля.















Шумоизоляция салона приемлемая. Если не считать гула новых шипованных колёс, небольшой звуковой фон проникает из задней части салона. Свист набегающих потоков воздуха прорывается после 100 км/час.















На кочках Tucson ведет себя бодро, стараясь их перепрыгивать и поглощать. Дыры в асфальте комфортно сглаживаются, хоть и ощущаются. Но если ехать по некачественной дороге с постоянными выбоинами и трещинами, в салоне проявляется фоновая тряска от старательной работы подвески на этих неровностях.















Стоит кроссовер в минималке 1 399 000 рублей — это передний привод с механикой. В нашей богатой версии цена не переваливает за психологическую отметку — 1 979 000 рублей. И только 185-сильный турбодизель стоит больше 2 миллионов — 2 139 000 рублей.







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