«Ты мне "непроверяшку" — я тебе другую услугу»: как депутат Заксобрания связан с делом Штельмаха

Николай Мочалин рассказал НГС, как у него забрали липовое удостоверение — и зачем оно ему в принципе

Сегодня стали известны подробности проверки Следственного комитета в отношении уволенного начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. Из постановления, которое оказалось в распоряжении редакции, следует, что Штельмах вместе с руководителем ГУ МВД Юрием Стерликовым и его замом Николаем Турбовцом подписали удостоверение для депутата Заксобрания Николая Мочалина. В СК по-прежнему не раскрывают подробности дела, но депутат в беседе с корреспондентом НГС подтвердил подлинность документа и рассказал, как нынешним летом у него отобрали это удостоверение люди из службы собственной безопасности. При этом депутат называет произошедшее внутренними разборками. Эксперты считают, что документ, который Мочалин хранил в депутатском удостоверении, липовый — должности советника главного государственного инспектора безопасности дорожного движения не существует, однако для простых гаишников это удостоверение имеет такую же силу, как и пропуск-«вездеход». Подробности — в материале обозревателя НГС.

Сегодня, 31 октября, в распоряжении редакции НГС из источника, близкого к правоохранительным органам, оказалась копия «постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности». В документе указано, что старший следователь Железнодорожного межрайонного отдела СК РФ по Новосибирской области Ягмуров усмотрел в действиях Штельмаха, Стерликова и Турбовца признаки преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). При этом документ датирован 8 октября — его составили за 20 дней до увольнения начальника управления ГИБДД из органов.





«В ходе проверки установлено, что 26.06.2018 при проверочных мероприятиях сотрудниками ГУСБ МВД России по территории города Новосибирска остановлен автомобиль под управлением Устинова А.В. В момент общения сотрудников ГУСБ МВД России с Устиновым из автомобиля вышел Мочалин Н.А. и предъявил удостоверение советника главного государственного инспектора безопасности дорожного движения», — говорится в документе.





На удостоверении стояла подпись Штельмаха — эксперт МВД подтвердил её подлинность. При этом следователь выяснил, что





«должностные лица ГУ МВД» сделали так называемый пропуск-вездеход для автомобиля Mercedes-Benz: владельцу он гарантирует, что его водительское удостоверение, регистрационные документы, перевозимый груз и прочее вплоть до пассажиров авто не подлежат проверке.





Пропуск был утверждён Стерликовым и заверен печатью, закреплённой за Турбовцом. В документе не сказано, кому принадлежит автомобиль.





Депутат Николай Мочалин подтвердил, что 26 июня полицейские действительно остановили автомобиль, в котором он ехал. «Со мной находился водитель. Остановили люди с накидками ДПС-ников в запрещённом для остановки месте, на перекрёстке, где остановка запрещена, — подчёркивает Мочалин. — Стали к водителю придираться. Я вышел, предъявил удостоверение депутата и попросил вежливо прекратить нарушать правила дорожного движения. И всё. В удостоверении депутатском лежало моё удостоверение дружинника. Они его забрали. Стали спрашивать: откуда, зачем и что там».





Николай Мочалин подчеркнул, что удостоверение советника (в беседе с корреспондентом депутат называет его удостоверением дружинника. — Прим. ред.) выдали ему работники областного МВД лет семь или восемь назад в Законодательном собрании области. «Я, честно, считал, что это обыкновенное удостоверение дружинника, никогда в жизни им не пользовался, за рулём не езжу. Там нет никаких преимуществ, — заявил депутат. Однако тут же оговорился, что все-таки пользовался удостоверением: — Дали в Заксобрании области, вероятно, за то, чтобы я мог вмешаться в какие-то конфликтные ситуации на дороге. Что иногда и приходилось делать. Когда нарушали парковку, когда стояли не там, где надо, мешали проезду».





При этом Мочалин добавил, что пропуска для автомобиля Mercedes-Benz у него нет — депутат считает, что в документе речь идёт не о нём, а о другом человеке.





«Оказалось, что это были переодетые сотрудники службы собственной безопасности, приехавшие из Москвы, — продолжает депутат. — Вызвали к следователю по особо важным делам. Их всех интересовало, давал ли мне лично Штельмах это удостоверение или нет. Кто его дал — я не помню. Кто подписал — я тоже не знаю, потому что я Штельмаха не знаю. Там из мухи раздули слона. Там внутренние разборки, достаточно серьёзные».







Мочалин подчёркивает, что относится к Штельмаху уважительно, так как за время его работы в областной ГИБДД многое изменилось, но знает его поверхностно, никогда «водку с ним не пил, в ресторанах с бабами не ходил». При этом депутат вскользь упоминает, что после произошедшего звонил Штельмаху и обсуждал с ним инцидент.





«Стерликова я видел один раз на сессии, его зама генерала Трубовца видел тоже один раз на сессии. Ещё раз повторю — удостоверение советника никаких прав не давало. Менты нарушили правила дорожного движения, я вышел, попросил прекратить. Я вышел — и началась вот эта хрень», — закончил беседу депутат.







Действующие сотрудники ГИБДД, с которыми пообщалась корреспондент НГС, заявили, что никогда не слышали ни о каком удостоверении советника главного государственного инспектора безопасности дорожного движения.





При этом большинство признались, что если бы им предъявили такой документ с реальной подписью начальника ГИБДД, они бы не стали задерживать водителя, чтобы не «получить от начальства в случае чего».





«Это удостоверение, по сути, филькина грамота, — рассказал корреспонденту источник, близкий к правоохранительным органам. — Но она магическим образом действует на отдельные подразделения ГИБДД».





«"Непроверяшки" даются обычно оперативным работникам или агентам, которые работают под прикрытием, — объяснил руководитель Федерации автовладельцев России по Новосибирской области Вячеслав Ашурков. — Нельзя досматривать данный автомобиль и проводить какие-либо проверки».





«Такие бумажки-"проверяшки" выдаются чётко указанным лицам, — считает источник НГС, близкий к правоохранительным органам. — А эти господа выписывали такие бумажки другим товарищам, которые не имели на них права».







«Такие бумаги не продаются, такие бумаги выдаются, — продолжает Ашурков. — И выдаются при близком знакомстве. Я не думаю, что такой документ можно купить. По крайней мере я о таком не слышал».







С общественником согласен и источник НГС, близкий к правоохранительным органам. «Это вопрос не денег, а круговой поруки, — пояснил собеседник. — Ты мне "проверяшку", а я тебе другую, не менее дорогую услугу».





Если Следственный комитет докажет причастность экс-главы управления областной ГИБДД к удостоверению депутата, то дело Штельмаха может стать прецедентом в Новосибирске — силовиков раньше не судили за подписи на подобных удостоверениях. Максимум, сколько может грозить Штельмаху по статье «Превышение должностных полномочий», в УК РФ ограничен 4 годами лишения свободы. Минимальная санкция по той же статье — штраф до 80 тысяч рублей.





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