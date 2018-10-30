фоторепортаж

«Он не бедненький»: мальчику без пальцев сделали механическую руку с полицейским и мигалкой

Протез стоит 100 тысяч рублей — мальчику сделали его бесплатно

Егор Ерыгин получил бесплатный протез накануне дня рождения
Егор Ерыгин получил бесплатный протез накануне дня рождения

Егор Ерыгин родился только с одним пальцем на правой руке — но двухлетний мальчик не чувствует себя каким-то «другим» и активно радуется жизни. Тем более сейчас, когда у него появилась механическая рука с настоящей полицейской мигалкой и портретом любимого героя мультфильма «Суперкрылья» — тяговый протез бесплатно сделала московская компания «Моторика» из Сколково. Родители Егора рассказали корреспонденту НГС, зачем им нужен был такой протез.

Семья Егора Ерыгина отметила его двухлетие 27 октября — кроме традиционных машинок и игрушек он получил накануне дня рождения механическую руку, то есть функциональный протез, с портретом полицейского самолёта из мультфильма «Суперкрылья». К «руке» прилагается и мигалка — её можно включать по желанию. Сам мальчик пока мало пользуется протезом — скорее, воспринимает его как одну из игрушек, но старшая сестра, 9-летняя Вероника, постепенно учит брата пользоваться необычным механизмом.


«Ни одно УЗИ не показало никакой патологии, развивался ребёнок нормально — но он будто прятался [на УЗИ], думали, что ручка в кулачке. Было четыре УЗИ — и даже на большом 3D тоже не было видно. Узнали, когда родили.


Патологию мальчика — отсутствие четырёх пальцев — не было видно даже на УЗИ, врачи думали, что он зажал ручку в кулак
Патологию мальчика — отсутствие четырёх пальцев — не было видно даже на УЗИ, врачи думали, что он зажал ручку в кулак


У него нет четырёх пальчиков и пол-ладошечки. Один пальчик развился, но только одна фаланга сгибается. Всё нормально, ребёнок полностью здоровый, но, видимо, в момент формирования что-то пошло не так. 


Вообще мы много узнавали — это не генетика виновата, но нет конкретного ответа на этот вопрос. Мы не курим и не пьём, родители здоровые, и почему так произошло, непонятно. 


Муж очень поддерживал и говорил: "Всё будет нормально, мы справимся, главное, что ребёнок здоров, остальное решится"», — рассказала корреспонденту НГС мама мальчика Наталья Ерыгина.


Старшая сестра Вероника помогает Егору освоиться с новым протезом
Старшая сестра Вероника помогает Егору освоиться с новым протезом


Она призналась, что первые дни после рождения сына много плакала, поскольку не знала, как помочь Егору. Главное, что её успокаивало, — это то, что мальчик не чувствовал боли и дискомфорта из-за отсутствия пальцев.


Ерыгины начали искать информацию в интернете и сначала даже хотели пересадить пальцы с ног на руку, но в итоге вышли на московскую компанию «Моторика» (резидент Сколково), которая делает индивидуальные тяговые и бионические протезы кисти и предплечья для детей и взрослых.


Сейчас он воспринимает протез больше как игрушку, но со временем он поможет ему брать разные предметы
Сейчас он воспринимает протез больше как игрушку, но со временем он поможет ему брать разные предметы


В компании родителям объяснили, что в первые месяцы жизни протез делать не стоит — ребёнок ещё слишком маленький, чтобы научиться пользоваться им. Постепенно Егор приспособился помогать левой руке брать предметы запястьем и единственным пальцем на правой руке — и, по словам родных, не чувствует себя ущемлённо из-за этого. Но всё же протез был необходим — в том числе для того, чтобы у мальчика развивались обе руки и была равномерная нагрузка на позвоночник.


Дизайн выбрали Вероника и родители — потому что мальчик любит мультфильм «Суперкрылья», а также мигалки у машин
Дизайн выбрали Вероника и родители — потому что мальчик любит мультфильм «Суперкрылья», а также мигалки у машин


«Он не задумывается, хватает ли у него руки или не хватает чего-то, он приспосабливается. Так же как мы маленькие были — у нас две руки — и мы учились брать предметы двумя руками. Он учится одной рукой, а второй — помогает. У него в этом вопросе попроще. 


Что касается выбора протеза, дизайна протеза — спрятать отличие ребёнка от окружающих или подчеркнуть — всё зависит в данном случае от взрослых. Потом он уже выберет, что сам хочет. Сейчас мы просто ему помогаем развиваться», 


— рассказал отец Егора Роман Ерыгин.


Как пояснила руководитель департамента регионального развития «Моторики» Инна Данилова, родителям, которые хотят бесплатно получить протез (за счёт государства), нужно пойти в поликлинику и взять заключения врачей, в частности ортопеда. Детям от 2 лет подходят тяговые протезы (их делают с помощью 3D-печати из полимерных материалов и нержавеющей стали), а детям от 6 лет уже могут сделать бионические протезы, с внешним источником питания.


Перед тем как надеть протез, Егору мажут руку кремом
Перед тем как надеть протез, Егору мажут руку кремом


Перед созданием протеза дети и родители проходят медико-социальную экспертную комиссию и для них разрабатывается индивидуальная программа, рассказала руководитель департамента.


«Дальше мы уже отправляем ребёнка в протезное предприятие для снятия мерок, параллельно "Моторика" вместе с ребёнком разрабатывает индивидуальный проект дизайна протеза, выбираем цвет, дополнительный функционал по протезу: 


кому-то нужно в художественную школу ходить, поэтому нужно держатель для палитры, кому-то нужно прыгать на скакалке. 


И получается совместная работа пациента, родителей, "Моторики" и протезного предприятия», — описала процесс Инна Данилова.


Протез нужно менять каждый год — можно выбирать разный дизайн
Протез нужно менять каждый год — можно выбирать разный дизайн


Стоимость протеза Егора — около 100 тысяч рублей, но он его получил бесплатно через фонд социального страхования. Менять протезы стоит раз в год — поскольку ребёнок активно растёт.


По словам родителей, даже без протеза мальчик чувствует себя отлично
По словам родителей, даже без протеза мальчик чувствует себя отлично


«Один мальчик увидел [Егора и спросил]: "Мама, почему у него нет пальчиков?". Потом ко мне подходит: "А они вырастут?" — "Нет, не вырастут". Говорит: "Бедненький!". Да он не бедненький, говорю, у него всё хорошо, он себя не чувствует каким-то другим… Он такой же, как все детки. Потом, если будет задавать вопросы: "Почему у меня нет пальцев", — думаю, мы сможем ему всё правильно объяснить», — заключила Наталья Ерыгина.


Егор стал уже вторым ребёнком, который получил необычный протез от «Моторики»: ранее ещё один маленький новосибирец с отсутствием пальцев на левой руке получил бесплатный протез, раскрашенный под его любимый персонаж мультфильма «Тачки», — Молнию МакКуина. В планах компании — в ближайшее время создать протезы ещё для троих детей из Новосибирска.

Прочтений: 785

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено