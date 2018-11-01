фоторепортаж

Заельцовка: тайны междуречья

Прогулка по району, названному именем рыбки, — его уникальные здания и улицы помнят кулачные бои

Заельцовское междуречье долгое время привлекало строителей — на месте маленьких поселений у небольших речек давно задумывали создать жилой район с промышленными предприятиями. Первые деревянные одноэтажки как раз появлялись у военно-сухарного завода, мясохолодильника, кожевенных производств. С самого начала территорию будущего района заселяли предприимчивые выходцы из деревень, которые не успели стать настоящими горожанами, и в тяжёлые времена со всплеском криминала в стране в этих местах проводили кулачные бои между улицами и районами. НГС продолжает цикл фотоисторий районов Новосибирска, подготовленных при содействии Музея Новосибирска и его филиалов, — и сегодня наш фоторассказ про Заельцовский район, его дома и пейзажи, которые со временем почти не изменились.

Городской аэропорт Новосибирск-Северный построили в конце 1950-х годов. Поначалу он обслуживал транзитные рейсы Москва — Иркутск и местные линии до Барнаула, Бийска, Кемерово, Свердловска, Магнитогорска и других городов, а после появления аэропорта Толмачёво стал обслуживать рейсы по Западной Сибири. История новосибирского аэропорта началась за 20 лет до этого — первый аэродром в Новосибирске появился ещё в 1930-е в Закаменке, откуда его и перенесли в Заельцовку.


Сегодня здание городского аэропорта признано памятником архитектуры. Изначальный проект был типовым для зданий вокзалов, построенных после войны, но его доработали архитекторы Жигалова и Углицких. Массивное здание с липами по обе стороны крыльца, колоннами, балюстрадой и декором окон построили на замыкании перспективы улицы. Здание городского аэровокзала с его интерьерами считается примером архитектуры «советского классицизма». 


В ДК Авиаработников, который расположился в двух шагах от аэропорта, в 1980-х и начале 1990-х проводили дисковую барахолку — сейчас здесь гостиница Nord Castle. А бюст Ленина, который когда-то стоял перед входом, снесли в течение последних десяти лет. От него осталась только часть кирпичного постамента.


Площадь, названную именем всесоюзного старосты Михаила Калинина, начали оформлять в 1960-е годы. Её построили на перекрёстке двух крупнейших магистралей района — улицы Дуси Ковальчук и Красного проспекта. Площадь диаметром больше 200 метров застраивали одинаковыми 7-этажками с магазинами на первых этажах, но единую стилистику нарушили здания проектных организаций. 


Бизнес-центр на Красном проспекте у ТЦ «Европа» мог украшать площадь Калинина. Именно этот проект бывший директор НПЗ Борис Галущак предлагал возвести на месте «книжки», но затем решение приняли именно в пользу неё. Сегодня здесь расположились десятки разных организаций, в том числе рестораны, букмекерские конторы, туристические агентства и многое другое.


Река Ельцовка полностью протекает по территории Новосибирска. Заельцовский район получил своё название именно от неё, а Ельцовка — от маленькой рыбки елец, которая в изобилии водилась в Оби и её притоках. Сегодня Ельцовка почти полностью спрятана в трубах, а Заельцовский район остался единственным районом в Новосибирске, который получил название по топониму и сохранил своё название, в отличие, например, от Закаменского и Заобского.


Путепровод в районе станции метро «Гагаринская» строили в начале 1950-х годов. Одновременно с ним в Новосибирске строили Октябрьский мост через Обь. Проектировщики, которые остались неизвестными, предлагали сделать путепровод с высокими пилонами по бокам — в стиле сталинского ампира, но этот проект в жизнь не воплотили. 


ДК «Энергия» раньше назывался клубом имени Жданова. Здание построили в 1953 году по проекту того же архитектора, который занимался проектированием ДК им. Ефремова на улице Мира в Кировском районе. Внутри клуба Жданова — два зрительных зала, читальный зал, шахматная комната, бильярдная, балетный класс и другие клубные помещения. В 2014 году здание отреставрировали, его заселили разные творческие объединения, в том числе школа танца Аллы Духовой TODES.


В 1920-е годы в городе было всего шесть больниц и пять амбулаторий, поэтому власти решили построить огромную окружную больницу. В 1930-м сдали первые корпуса и хозяйственные помещения, а к 1937 году сдали первую очередь больницы на 500 коек. В военные годы часть больницы переоборудовали в госпиталь. 


Больницу строили по павильонному типу — отделения были оторваны друг от друга, что было неудобно. Поэтому в конце 1960-х построили главный корпус больницы и соединили его несколькими наземными переходами с другими корпусами. В конце 1980-х строители закончили возводить 7-этажный клинический корпус, что завершило формирование современного облика городской больницы. 


Почти одновременно с больницей в Новосибирске появился путейско-строительный институт инженеров железнодорожного транспорта — НИИЖТ (ныне — СГУПС, Сибирский государственный университет путей сообщения). Его создали на базе путейско-строительного факультета Сибирского института инженеров транспорта, который базировался в Томске и стал первым железнодорожным вузом в России за Уралом. Главный корпус вуза на улице Дуси Ковальчук строили в 1955–1964 годах.


Понравилось? Тогда посмотрите ещё три материала НГС об истории районов Новосибирска: 

«Ядрёный брат Дзержинки» — о прошлом Калининского района;

«Край железного Феликса» — об истории Дзержинского района;

«Район угрюмых пролетариев» — с архивными кадрами Ленинского района.


История других районов города — в рубрике «Новосибирск: тогда и сейчас».

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