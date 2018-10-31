Держи шайбу шире: к ЧМ по хоккею – 2023 перекопают пол-левого берега

Минстрой и Анатолий Локоть рассказали, как хотят преобразить Новосибирск к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Власти обещают построить не только новую ледовую арену, но и открыть через 3,5 года станцию метро «Спортивная», расширить и построить новые дороги и переходы, обновить автопарк общественного транспорта и заменить остановки. На совещании с депутатами Госдумы РФ и президентом Международной федерации хоккея на льду Рене Фазелем мэр Новосибирска докладывал, как в идеале нужно изменить город к турниру, — он считает, что кроме левобережья нужно привести в порядок ещё полсотни улиц. Осталось только найти деньги — стоимость этой красоты оценивают почти в 6,5 миллиарда рублей. Корреспондент НГС изучила планы и желания властей, а чиновники озвучили точные даты окончания ремонта дорог и открытия новой станции метро.

Накануне, 29 октября, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель прибыл в Новосибирск, чтобы посмотреть, как в Сибири готовятся в молодёжному чемпионату мира 2023 года. Улыбаясь и шутя про самые вкусные сибирские пельмени, господин Фазель (именно так к нему обращались все участники совещания) выслушал амбициозные и смелые доклады правительства и министров Новосибирской области. Власти назвали точные даты ввода в эксплуатацию новых дорог, станции метро «Спортивная» и самой ледовой арены — закончить все работы им необходимо до конца июня 2022 года.





Начать работы на берегу Оби правительство области хочет практически сразу после Нового года: в январе–феврале строители должны получить разрешение на строительство, сразу же начать отсыпать грунт, а весной приступить к установке свай.





Первым делом правительство региона пообещало построить дороги — съезд и подъём от нового ЛДС — и системы сбора и очистки поверхностных стоков. Эти работы должны завершить к 1 октября 2021 года. «Протяжённость новых и реконструируемых дорог составит порядка 7 километров. Планируется расширение дамбы Октябрьского моста до 6 полос, реконструкция площади Лыщинского, автомобильная дорога вокруг дамбы моста обеспечит безопасный проезд на улицу Стартовую», — сказал в своём докладе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.





Для господина Фазеля провели символическую церемонию начала строительства. Реально стройку начнут не раньше января 2019 года





По подсчётам мэрии Новосибирска, построить автомобильную дорогу от пляжа «Наутилус» вдоль территории ЛДС с заездом на дамбу Октябрьского моста обойдётся в 1 297, 686 миллиона рублей, а дорогу от Немировича-Данченко до ЛДС оценивают в 274, 688 миллиона рублей. Съезд к ЛДС изменит транспортную развязку на четырёх прилегающих к площади Лыщинского улицах: Немировича-Данченко, Блюхера, Горской и проспекте Карла Маркса — на реконструкцию площади потребуется 1 342, 718 миллиона рублей. Над всей площадью Лыщинского построят большой надземный переход, чтобы спортсмены и болельщики могли безопасно переходить оживлённые улицы. Второй надземно-подземный переход необходимо построить через дамбу Октябрьского моста.









Следом за новыми дорогами власти планирует открыть станцию метро «Спортивная». Если всё пойдёт по плану, то 15 апреля 2022 года в Новосибирске появится 14-я станция метро — этим летом в мэрии показали, как будет выглядеть «Спортивная». Территорию вокруг арены благоустроят к 1 июня 2022 года, а через месяц, 30 июня, будет полностью готова и сама будущая ледовая арена. Как утверждают заместитель генерального директора «Проектного института "Арена"», от выхода из ЛДС до «Спортивной» будет 150 метров, а до автобусной остановки — всего 70 метров.







Вокруг ЛДС обещают построить парк с беговыми и велодорожками, провести освещение и украсить его малыми архитектурными формами, а также сделать парковку вместимостью до 1000 автомобилей. Осматривая место, где в 2022 году откроется дворец спорта, местные власти хвастались перед Рене Фазелем отремонтированной Михайловской набережной и обещали, что оттуда будет открываться прекрасный вид на ЛДС.





Пока что место строительства будущего ЛДС выглядит запустевшим





Мэр Локоть на совещании заявил, что недостаточно заниматься только той частью города, где появится ледовая арена. Он предлагает к 2023 году благоустроить сразу 51 улицу в Новосибирске — заменить остановочные павильоны, отремонтировать тротуары, трамвайные пути и обновить дорожные и информационные указатели. Но самое главное, мэр просит федеральные власти помочь обновить парк общественного транспорта.





«Первоочередная задача — приобретение подвижного состава общественного транспорта. Городской парк общественного транспорта — это 1146 автобусов, троллейбусов и трамваев. В среднем износ техники составляет от 80 до 90% как у муниципальных, так и у коммерческих перевозчиков. Городу необходимо масштабное обновление пассажирского транспорта», — рассказывал Локоть в докладе. По его подсчётам, город нуждается в 440 новых автобусах (по 110 штук ежегодно), 409 троллейбусах и 304 трамваях, а также городу нужны дополнительные снегоуборочные машины.







Анатолий Локоть рассказывают Рене Фазелю, как, будучи мальчишкой, катался на лыжах на месте будущего ЛДС





«Кроме того, потребуются дополнительные закупки специальной техники и средств малой механизации для уборки города. В прошлом году мы закупили 49 новых машин, но этого мало. Мы находимся в Сибири, проведение чемпионата выпадает на морозный и снежный период зимы. Это нельзя не брать во внимание», — добавил Локоть. По предварительным оценкам, на всё это городу нужно 6,371 миллиарда рублей, и, как отметил мэр: «Источники финансирования не определены». Локоть предложил увеличить в ближайшие 5 лет финансирование программ «Безопасные и качественные дороги» и «Создание комфортной городской среды», а также закрепить кураторство МЧМ-2023 за одним из вице-премьеров Правительства РФ, на что помощник президента РФ Игорь Левитин сухо ответил, что есть приказ Владимира Путина о проведении молодёжного чемпиона в России.





Изменения ждут и аэропорт Толмачёво: генеральный директор Евгений Янкилевич рассчитывает к 2023 году построить новый терминал площадью более 100 тысяч кв. м с новой гостиницей и парковкой — пассажиропоток Толмачёво вырастет до 10 миллионов пассажиров в год, а число направлений увеличится до 120.





«Понятно, что вся реконструкция будет вестись этапами, но к 2023 году мы сделаем самый капиталоёмкий этап, по сути, строительство нового терминала внутренних авиалиний на площади 54 тысяч кв. м. Второй этап, связанный с демонтажом существующего терминала, мы не будем начинать до чемпионата — понятно, по каким причинам. Инвестиции по первому этапу согласованы с акционерами и составляют 11,5 миллиарда рублей», — отчитался о планах развития аэропорта Евгений Янкилевич.





До начала Молодёжного чемпионата мира по хоккею осталось менее 5 лет. Сейчас правительство собирает все документы до 28 ноября, чтобы успеть попасть в Федеральную адресную инвестиционную программу.





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