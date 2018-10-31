Держи шайбу шире: к ЧМ по хоккею – 2023 перекопают пол-левого берега
Власти заявили, что отремонтируют 51 улицу и пустят новый транспорт — на это потребуются миллиарды
Минстрой и Анатолий Локоть рассказали, как хотят преобразить Новосибирск к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Власти обещают построить не только новую ледовую арену, но и открыть через 3,5 года станцию метро «Спортивная», расширить и построить новые дороги и переходы, обновить автопарк общественного транспорта и заменить остановки. На совещании с депутатами Госдумы РФ и президентом Международной федерации хоккея на льду Рене Фазелем мэр Новосибирска докладывал, как в идеале нужно изменить город к турниру, — он считает, что кроме левобережья нужно привести в порядок ещё полсотни улиц. Осталось только найти деньги — стоимость этой красоты оценивают почти в 6,5 миллиарда рублей. Корреспондент НГС изучила планы и желания властей, а чиновники озвучили точные даты окончания ремонта дорог и открытия новой станции метро.
Накануне, 29 октября, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель прибыл в Новосибирск, чтобы посмотреть, как в Сибири готовятся в молодёжному чемпионату мира 2023 года. Улыбаясь и шутя про самые вкусные сибирские пельмени, господин Фазель (именно так к нему обращались все участники совещания) выслушал амбициозные и смелые доклады правительства и министров Новосибирской области. Власти назвали точные даты ввода в эксплуатацию новых дорог, станции метро «Спортивная» и самой ледовой арены — закончить все работы им необходимо до конца июня 2022 года.
Начать работы на берегу Оби правительство области хочет практически сразу после Нового года: в январе–феврале строители должны получить разрешение на строительство, сразу же начать отсыпать грунт, а весной приступить к установке свай.
Первым делом правительство региона пообещало построить дороги — съезд и подъём от нового ЛДС — и системы сбора и очистки поверхностных стоков. Эти работы должны завершить к 1 октября 2021 года. «Протяжённость новых и реконструируемых дорог составит порядка 7 километров. Планируется расширение дамбы Октябрьского моста до 6 полос, реконструкция площади Лыщинского, автомобильная дорога вокруг дамбы моста обеспечит безопасный проезд на улицу Стартовую», — сказал в своём докладе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
По подсчётам мэрии Новосибирска, построить автомобильную дорогу от пляжа «Наутилус» вдоль территории ЛДС с заездом на дамбу Октябрьского моста обойдётся в
Следом за новыми дорогами власти планирует открыть станцию метро «Спортивная». Если всё пойдёт по плану, то 15 апреля 2022 года в Новосибирске появится 14-я станция метро — этим летом в мэрии показали, как будет выглядеть «Спортивная». Территорию вокруг арены благоустроят к 1 июня 2022 года, а через месяц, 30 июня, будет полностью готова и сама будущая ледовая арена. Как утверждают заместитель генерального директора «Проектного института "Арена"», от выхода из ЛДС до «Спортивной» будет 150 метров, а до автобусной остановки — всего 70 метров.
Вокруг ЛДС обещают построить парк с беговыми и велодорожками, провести освещение и украсить его малыми архитектурными формами, а также сделать парковку вместимостью до 1000 автомобилей. Осматривая место, где в 2022 году откроется дворец спорта, местные власти хвастались перед Рене Фазелем отремонтированной Михайловской набережной и обещали, что оттуда будет открываться прекрасный вид на ЛДС.
Мэр Локоть на совещании заявил, что недостаточно заниматься только той частью города, где появится ледовая арена. Он предлагает к 2023 году благоустроить сразу 51 улицу в Новосибирске — заменить остановочные павильоны, отремонтировать тротуары, трамвайные пути и обновить дорожные и информационные указатели. Но самое главное, мэр просит федеральные власти помочь обновить парк общественного транспорта.
«Первоочередная задача — приобретение подвижного состава общественного транспорта. Городской парк общественного транспорта — это 1146 автобусов, троллейбусов и трамваев. В среднем износ техники составляет от 80 до 90% как у муниципальных, так и у коммерческих перевозчиков. Городу необходимо масштабное обновление пассажирского транспорта», — рассказывал Локоть в докладе. По его подсчётам, город нуждается в 440 новых автобусах (по 110 штук ежегодно), 409 троллейбусах и 304 трамваях, а также городу нужны дополнительные снегоуборочные машины.
«Кроме того, потребуются дополнительные закупки специальной техники и средств малой механизации для уборки города. В прошлом году мы закупили 49 новых машин, но этого мало. Мы находимся в Сибири, проведение чемпионата выпадает на морозный и снежный период зимы. Это нельзя не брать во внимание», — добавил Локоть. По предварительным оценкам, на всё это городу нужно 6,371 миллиарда рублей, и, как отметил мэр: «Источники финансирования не определены». Локоть предложил увеличить в ближайшие 5 лет финансирование программ «Безопасные и качественные дороги» и «Создание комфортной городской среды», а также закрепить кураторство МЧМ-2023 за одним из вице-премьеров Правительства РФ, на что помощник президента РФ Игорь Левитин сухо ответил, что есть приказ Владимира Путина о проведении молодёжного чемпиона в России.
Изменения ждут и аэропорт Толмачёво: генеральный директор Евгений Янкилевич рассчитывает к 2023 году построить новый терминал площадью более 100 тысяч кв. м с новой гостиницей и парковкой — пассажиропоток Толмачёво вырастет до 10 миллионов пассажиров в год, а число направлений увеличится до 120.
«Понятно, что вся реконструкция будет вестись этапами, но к 2023 году мы сделаем самый капиталоёмкий этап, по сути, строительство нового терминала внутренних авиалиний на площади 54 тысяч кв. м. Второй этап, связанный с демонтажом существующего терминала, мы не будем начинать до чемпионата — понятно, по каким причинам. Инвестиции по первому этапу согласованы с акционерами и составляют 11,5 миллиарда рублей», — отчитался о планах развития аэропорта Евгений Янкилевич.
До начала Молодёжного чемпионата мира по хоккею осталось менее 5 лет. Сейчас правительство собирает все документы до 28 ноября, чтобы успеть попасть в Федеральную адресную инвестиционную программу.
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Дарья Януш
Эскиз предоставлен проектным институтом «Арена» (1)
Фото Александра Ощепкова (2, 4, 5)
Инфографика Николая Гурьянова (3)