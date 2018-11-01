Отстойное место (фоторепортаж)

Конечные остановки утонули в грязи и мусоре — там нет даже туалетов, зато есть игровые автоматы

Предприниматели отказываются вкладывать деньги в конечные остановки

В Новосибирске 86 конечных остановок, многие из которых в плачевном состоянии. Власти считают, что приводить их в порядок — задача предпринимателей; у власти денег — нужно около 10 миллионов рублей — на это в бюджете нет. Сами бизнесмены тоже не заинтересованы наводить порядок в так называемых местах отстоя транспорта — в итоге конечные утопают в грязи, на многих нет туалетов, зато работают залы игровых автоматов. Ещё до того, как в Новосибирске выпал снег, корреспонденты НГС побывали на самых злачных конечных — автобусы там приходится вытаскивать трактором, а туалеты падают от малейшего ветра.





Конечные остановки общественного транспорта, некоторые из которых выглядят откровенно жутко, не на что приводить в порядок: как заявили накануне власти, денег в бюджете нет, а предприниматели не хотят вкладываться. «У нас было совершенно другое ожидание: думали, что от предпринимателей будет гораздо больше предложений. К сожалению, как я понимаю, их не так много», — констатировал на прошлой неделе председатель комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин.







Остановка «Дюканова» — одна из самых проблемных в городе





Пока участие бизнеса — единственная возможность хоть что-то сделать на конечных, так как в городском бюджете на это нет ни копейки. «Сегодня на территории Новосибирска располагается 86 конечных пунктов, — говорит начальник управления пассажирскими перевозками Владимир Кондауров. — 47 соответствуют всем нормативным требованиям — там имеется нормативное покрытие твёрдое, санитарно-бытовые помещения, пункты питания и так далее.





В этом году на площадку положили плиты, но автобусы всё равно стараются туда не заезжать даже в сухую погоду





По 39 конечным остановочным пунктам необходимо благоустройство. Где-то плохое покрытие, где-то не хватает каких-то объектов, поэтому к каждой конечной мы подходим индивидуально».







Мэр Локоть ещё в 2016 году распорядился провести работы по обустройству конечных остановочных пунктов, однако на них, констатировал Кондауров, деньги из бюджета так и не выделили.







Водители просят только две вещи: покрытие площадки и нормальный туалет





Проблема конечных остановок незамысловатая. Водители и кондукторы хотят лишь две вещи: нормальное покрытие площадки, чтобы не тонуть в грязи, и более-менее приличный туалет.







В списке самых «звёздных» остановок транспорта, например, «Дюканова». В этом году, по словам Кондаурова, здесь уже начались работы. Но пока особых изменений водители не почувствовали. На площадке действительно лежат несколько плит, но водители всё равно стараются не заезжать на конечную и выстраиваются вереницей вдоль улицы Широкой.







На «Дюканова» автобусы теряют бамперы и колёса, в распутицу неудачно заехавших вытаскивает трактор





«Там четыре плиты положили. Но сейчас снег пойдёт, грязь будет, начнём тонуть. Поэтому туда никто и не заезжает, мы стоим вдоль дороги, — рассказал корреспонденту водитель автобуса № 5 Олег К. — У нас бывают отчаянные парни, думают: "Может, повезёт". В прошлом году и я думал: "С краю развернусь там чуть-чуть", но утонул, вытаскивали трактором».







По словам водителя, проблеме уже несколько лет, но ЦУГАЭТ и мэрия лишь пожимают плечами, а гаишники даже перестали выписывать штрафы за стоянку в неположенном месте.







Туалет на конечной — хлипкий домик, стоящий на двух срубленных деревьях. На двери надпись «WiFi»





Туалет на конечной «Дюканова» — это отдельная история, которую начинают рассказывать с долгой паузы и улыбки. Во-первых, до него трудно добраться по грязи. Во-вторых, по словам водителей, при сильных порывах ветра домик заваливается на бок и его приходится поднимать вручную. В-третьих, там просто страшно, так как стоит он всего лишь на двух неотёсанных брёвнах. О санитарном состоянии говорят нецензурно. «Я там раз дверь открыл, и всё, сразу убежал оттуда. Невозможно», — объяснил водитель. Раньше, вспомнил он, женщин-кондукторов хотя бы пускали в туалет кафе на остановке, но потом его закрыли.







Конечная на Западном жилмассиве





Подобная ситуация и на конечной Западного жилмассива. «Зимой её ещё более-менее чистят. Но осень-весна — это всегда проблема, — рассказал водитель 57-го автобуса Вячеслав Н. — Здесь пятак просто строительным мусором засыпали, а один автобус весит 10–12 тонн, поэтому разбивается всё быстро, к тому же всё уходит в болото». В туалет водители посоветовали вообще не ходить, а на вопрос про альтернативу большинство просто пожали плечами.







Конечную Юго-Западного водители считают одной из самых плохих, несмотря на тёплый туалет за 10 рублей





Несмотря на то что осень в этом году сухая и тёплая, конечная на Юго-Западном в октябре выглядит так, будто дожди шли неделями.







«Сейчас начало. Начало конца, — смеётся водитель Николай И. — Стараемся если заехать, то по краешку, а иначе никак». На площадке есть кафе с двумя столиками. А туалет здесь тёплый, правда, за деньги — билет стоит 10 рублей.







Конечная на Полевой — это пустырь с болотом. Туалет здесь постоянно закрыт





Самый «шик» — это Затулинка, конечная автобусов на Полевой. Площадка для автобусов практически не огорожена. Никакого покрытия тут нет и в помине. Грязь и глубокие лужи здесь явление постоянное. «Если бы была дождливая осень, нас бы смыло», — шутят водители. На территории есть столовая, но можно сказать, что нет туалета. Формально он находится рядом с кафе, но сотрудники общепита его почему-то не открывают.





«Тут главное — постоянное болото, ямы, и это не самая худшая ситуация, — поделился водитель автобуса № 5 Сергей А. — Нужно немного, хотя бы элементарно нормальный туалет, бетонная площадка, чтобы мы в болотных сапогах здесь не ходили, а просто могли перемещаться».





В мэрии тем временем по-прежнему планируют навести красоту. «Мы разработали примерный типовой проект обустройства, — пояснил на депутатской комиссии Кондауров. — В среднем цена реализации данного проекта в ценах 2016 года составляла 1 миллион 150 тысяч рублей. Это твёрдое покрытие, освещение и туалет».





Игровой автомат в кафе для водителей на Затулинке





По словам Игоря Кудина, минимум, который хотелось бы получить из городского бюджета 2019 года, — 10 миллионов рублей. Будут эти деньги или нет, неизвестно. В качестве запасного варианта власти держат предпринимателей — правда, не совсем понятно, почему они должны поддержать власти. Как заметил Кудин, в работу с бизнесом нужно «добавить драйва в решение этого вопроса».







Попытки сделать что-то на конечных для автобусов начались ещё несколько лет назад. Коммерсантам предлагали несколько площадок, на которых можно поставить павильоны и открыть там кафе или даже мини-гостиницы. Условия заключаются в том, что предприниматель освобождается от аренды и может работать на 20% территории, взамен ему нужно ухаживать за всей площадкой.





Пожалуй, идеалом конечной остановки можно назвать мини-автовокзал в «Стрижах», который построили весной 2016 года. На 650 квадратных метрах есть все условия и для водителей, и для пассажиров. Правда, строительство конечной обошлось застройщику в 40 миллионов рублей.







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