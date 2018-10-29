Иди куда хочешь: суд запретил пенсионеру жить в аварийном бараке

Когда дом расселят, он окажется на улице — новое жилье, как его соседям, сибиряку не дадут

Кировский суд фактически отправил на улицу 63-летнего пенсионера Александра Рудченко, который всю свою жизнь прожил в двухэтажном бараке послевоенной постройки на улице Тюменская, 5. Пожилой человек, несмотря на прописку, не смог доказать в суде, что он имеет право на крышу над головой. Документы, которые это подтвердили бы, несколько лет назад при странных обстоятельствах сгорели в ЖЭУ. Барак признали аварийным и готовят к расселению в 2019 году — когда это случится, пенсионер окажется на улице. Корреспондент НГС приехал к Рудченко, чтобы разобраться в странной и запутанной истории.

63-летнего пенсионера Александра Рудченко поставили перед фактом: он должен выселиться из дома на улице Тюменская, 5, в котором он прожил всю свою жизнь. Дом признали аварийным, расселять его планируют в следующем году. Кировский районный суд решил, что пенсионер не проживал в однокомнатной 14-метровой квартире — несмотря на то, что у него в паспорте есть прописка и почти 40 лет сибиряк оплачивал коммунальные счета. Поэтому новое жильё, которое дадут остальным жильцам дома, ему не положено. Все остальные документы, подтверждающие право Рудченко жить в этом доме, несколько лет назад при странных обстоятельствах сгорели в ЖЭУ.





Всю историю корреспонденту НГС рассказывала младшая сестра пенсионера Лариса — сам мужчина очень сильно заикается и его речь понятна не всем





Корреспондент НГС приехал к Александру Рудченко домой, чтобы на месте разобраться в странной истории пенсионера, которого суд фактически выселил на улицу. Всю историю рассказывала младшая сестра Александра Лариса Рудченко. Женщина последнее время представляет интересы своего брата — сам пенсионер сильно заикается, и порой очень сложно понять, что он говорит.





Во время разговора Александр неподвижно стоял в общем коридоре (после войны в этом здании было мужское общежитие) и отрешённо смотрел куда-то вдаль сквозь приоткрытую на улицу дверь.





Как рассказала Лариса, в однокомнатной квартире двухэтажного дома на улице Тюменская, 5 (в те годы улица называлась Гаражной) они с братом и мамой поселились в 1962 году. Потом мама Ларисы и Александра встретила их будущего отчима, родила третьего ребёнка, и они стали жить все вместе. В 1979 году отчиму дали квартиру, семья переехала на новое место, а 24-летний Александр остался в старой квартире один.







Александр во время разговора отрешённо стоял в общем коридоре общажного типа





Проблемы начались после того, как несколько лет назад в местном ЖЭУ при странных обстоятельствах сгорели ордера на всех жителей этого дома. Восстанавливать документы жильцов обязали самостоятельно и за свой счёт.





«А мы и не знали, что у брата такая ситуация. Я жила отдельно, а мама ничего не подсказала, потому что у нас отношения были не очень. <…> Получается, что документы начали делать только в 2013 году. <…> А брата, когда он ходил [в районную администрацию] один, просто никто не понимал: он разговаривает и заикается», — объяснила сестра пенсионера Лариса Рудченко.







Соседки пенсионера, которые приходили на суд свидетельствовать о том, что Александр жил здесь всё время





Остальные жильцы, заметила присутствовавшая при разговоре соседка Александра Моника Гард, к этому времени уже восстановили сгоревшие документы. Александр же при помощи сестры начал этим заниматься только после признания в 2012 году дома аварийным.







«Вот мы [свидетели, что Александр Рудченко жил в этой квартире,] пришли в суд, а они нас даже не слушают: выселить, и всё. Как будто это не человек, а какая-то букашка. Даже слова нам не дали сказать», — возмутилась Моника Гард.







«Их же (районной администрации. — Прим. ред.) обязанность по профессии как бы помогать людям, а они наоборот», — перебила Монику заглянувшая в квартиру пенсионера вторая соседка.







«Это раньше рай-исполком помогал, а сейчас это — ад-министрация. Этим всё сказано», — мрачно пошутила Лариса Рудченко и добавила, что решение районного суда оспорил областной суд и вернул дело обратно, но повторное заседание районного суда, которое прошло этим летом, вердикт не изменило.







По словам Ларисы, им никак не помог ни глава Кировской администрации Андрей Гончаров, ни нынешний губернатор Андрей Травников, который отправил пожилых людей к начальнику управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрию Рыбалко, ни сам Рыбалко. Все ссылаются на решение суда и отсутствие подтверждающих документов.







Дом на Тюменской, 5 после войны был мужским общежитием: здесь один туалет на этаж и нет душа или ванных комнат с горячей водой





Один документ Ларисе Рудченко в городском архиве найти всё же удалось: бумага подтверждала, что в 1979 году из квартиры по адресу Тюменская, 5 действительно съехали все, кроме Александра. Однако его имя в этом документе непонятно для чего кто-то зачеркнул крестиками.







«Крестики на нём. Где написано было, что он остался [по данному адресу]. На его фамилии. Прям чёрненькие крестики. <…> Ощущение такое, что он умер, или кто-то там в крестики-нолики играл. Я пошла к заведующей [архива] и спрашиваю: "Что это?". А она: "Нам такое дело поступило, мы ничего не знаем"», — сообщила Лариса Рудченко и добавила, что расселением их дома когда-то, ещё при мэре Владимире Городецком, занималась Светлана Стынина, которая сейчас находится под судом и обвиняется в махинациях с муниципальным жильём.







Моника Гард показывает, что половина квартир в этом здании уже давно пустуют, так как жить в них просто невозможно





Аварийный дом на Тюменской, 5, где половина квартир давно разрушены и стоят пустыми, чиновники планируют расселить 2019 году. Александра Рудченко из квартиры пока никто не выгоняет, но Кировским судом он лишён права на получение равноценной площади при расселении дома. Сестра говорит, что у них осталась только одна надежда — на городскую прокуратуру, где, возможно, захотят разобраться в их запутанном деле.





Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию, однако за два дня, отведённые на подготовку статьи, ответ так и не пришел.





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