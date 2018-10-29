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Французы изобрели новый «Логан»

Тест-драйв: этот «француз» дубасит по сибирским ямам не хуже «Лэнд Крузера»

Рестайлинговый седан Citroen C4 — французский автомобиль, и от этой марки ждёшь чего-то нежного, изысканного и никак не приспособленного для России. Но с моделью C4 ситуация совершенно другая — для нашего рынка автомобиль выпускается с увеличенным клиренсом, с адаптированной подвеской, да и в целом производит впечатление надежного аппарата. Кому нужен «Ситроен» в Сибири и какие у него проблемы — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Французы изобрели новый «Логан»


Седан Citroen C4 (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») — довольно крупный автомобиль, его длина 4621 мм. Это С-сегмент, и конкурирует эта машина со «Шкодой Октавией», «Тойотой Короллой», «Фордом Фокусом».



Французы изобрели новый «Логан»


Вид спереди формирует хромированная верхняя часть решётки радиатора, в которую интегрирован логотип марки. Крупные фары слились с радиаторной решёткой в единую полосу — это визуально расширяет автомобиль, но выглядит уже не слишком современно.



Французы изобрели новый «Логан»


Передние двери имеют низкую подоконную линию — это улучшает обзор, но подавляет стремительность силуэта. Над задними арками сделаны изящные выштамповки в стиле Bentley.



Французы изобрели новый «Логан»


Задняя оптика сильно расползлась по крыльям, но у неё красивый рисунок огней. Корма украшена хромированными накладками — одна между фонарями, вторая по низу бампера.



Французы изобрели новый «Логан»


В салоне довольно простая компоновка, без изысков. Передняя панель мягкая, а вот верхние части дверных карт хоть по фактуре и такие же, но на ощупь фактически твёрдые, что спереди, что сзади.



Французы изобрели новый «Логан»


Руль увеличенного диаметра, на вид красивый, хотя кому-то может совсем не понравиться. Приятная кожа, но обод тонковат. Кнопки нажимаются хорошо, не люфтят, находятся в удобной зоне доступа.



Французы изобрели новый «Логан»


Интересный рычаг АКП, оформленный с использованием кожи и с металлизированной вставкой. Рычаг нужно сначала наклонять вправо, затем уже выбирать требуемое положение селектора.



Французы изобрели новый «Логан»


Блок стеклоподъёмников совсем угрюмый. Хорошо, хоть дверные подлокотники сделаны из мягкой экокожи.



Французы изобрели новый «Логан»


Подогрев передних сидений регулируется мелкими 3-диапазонными колёсиками — не совсем удобно. Сзади подогрева нет. Центральный подлокотник имеет два положения, его можно чуть поднять и подвинуть вперед.



Французы изобрели новый «Логан»


Тканевые сидения довольно плоские, боковая поддержка умеренная. Но находиться в них в принципе комфортно.



Французы изобрели новый «Логан»


Приятная приборка лунно-голубых оттенков, стрелок здесь нет, информация отображается делениями на шкалах.



Французы изобрели новый «Логан»


В нашем автомобиле установлена простая аудиосистема с маленьким чёрно-белым экранчиком, графика которого напоминает компьютеры 80-х годов. Не слишком удобна и система управления, перемещения по меню. Акустика вроде имеет какой-то потенциал, но я, например, так и не нашёл, где в меню можно отрегулировать верхние/средние частоты и басы.



Французы изобрели новый «Логан»


Сзади вольготно, теоретически можно закинуть ногу на ногу. Есть кулак пространства над головой. Почему «Ситроен» не используют в такси?



Французы изобрели новый «Логан»


Багажник объёмом 440 литров имеет хорошую правильную форму, можно уместить четыре колеса. Петли спрятаны под обшивку. В подполе большая запаска.



Французы изобрели новый «Логан»


Силовой агрегат — 1,6-литровый бензиновый атмосферник мощностью 115 л.с. С разгоном 12,5 секунды до сотни о динамике говорить не приходится, но в городе этот мотор исправно таскает 1,36-тонный автомобиль.



Французы изобрели новый «Логан»


Реакция на газ адекватная, автомат быстро переключается вниз, но все возможности ограничены скоростью раскрутки двигателя — ощутимая тяга развивается ближе к 4500 оборотам. На этой же отметке тахометра в салон прорывается звук мотора, хотя в целом его работа не раздражает слух.



Французы изобрели новый «Логан»


Шумоизоляция в общем типичная для С-класса. Слышен зуд шипованных шин, хотя стоит сделать скидку на то, что они совсем новые и не прикатанные. Ветер становится заметным после 90 км/ч.



Французы изобрели новый «Логан»


Чем поразил «Ситроен», так это мягкой подвеской. Она здесь адаптирована для российских условий, так же как и увеличен клиренс — до 17,6 см. На такой подвеске можно дубасить по проселочным дорогам с высокой скоростью и не бояться ни пробоя, ни раскачки.



Французы изобрели новый «Логан»


На разбитом асфальте автомобиль без остатка глотает мелочь и максимально комфортно сглаживает средние ямы. И только крупные выбоины отзываются жёстким ударом по кузову.



Французы изобрели новый «Логан»


С мягкой подвеской «Ситроен» заметно кренится, а его длинный руль ставит крест на попытках заняться скоростным маневрированием. В околонулевой зоне значительная пустота, автомобиль слабо реагирует на начальные повороты баранки.



Французы изобрели новый «Логан»


Стартовая цена С4 с механикой — 925 000 рублей. Наша средненькая версия стоит 1 135 000 рублей. А если выбрать вариант с турбированным 150-сильным мотором, светодиодными фарами, сенсорным экраном, навигацией, бесключевым доступом и системой контроля мёртвых зон, цена достигнет 1 384 000 рублей.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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