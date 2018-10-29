Французы изобрели новый «Логан»

Тест-драйв: этот «француз» дубасит по сибирским ямам не хуже «Лэнд Крузера»

Рестайлинговый седан Citroen C4 — французский автомобиль, и от этой марки ждёшь чего-то нежного, изысканного и никак не приспособленного для России. Но с моделью C4 ситуация совершенно другая — для нашего рынка автомобиль выпускается с увеличенным клиренсом, с адаптированной подвеской, да и в целом производит впечатление надежного аппарата. Кому нужен «Ситроен» в Сибири и какие у него проблемы — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Седан Citroen C4 (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») — довольно крупный автомобиль, его длина 4621 мм. Это С-сегмент, и конкурирует эта машина со «Шкодой Октавией», «Тойотой Короллой», «Фордом Фокусом».















Вид спереди формирует хромированная верхняя часть решётки радиатора, в которую интегрирован логотип марки. Крупные фары слились с радиаторной решёткой в единую полосу — это визуально расширяет автомобиль, но выглядит уже не слишком современно.















Передние двери имеют низкую подоконную линию — это улучшает обзор, но подавляет стремительность силуэта. Над задними арками сделаны изящные выштамповки в стиле Bentley.















Задняя оптика сильно расползлась по крыльям, но у неё красивый рисунок огней. Корма украшена хромированными накладками — одна между фонарями, вторая по низу бампера.















В салоне довольно простая компоновка, без изысков. Передняя панель мягкая, а вот верхние части дверных карт хоть по фактуре и такие же, но на ощупь фактически твёрдые, что спереди, что сзади.















Руль увеличенного диаметра, на вид красивый, хотя кому-то может совсем не понравиться. Приятная кожа, но обод тонковат. Кнопки нажимаются хорошо, не люфтят, находятся в удобной зоне доступа.















Интересный рычаг АКП, оформленный с использованием кожи и с металлизированной вставкой. Рычаг нужно сначала наклонять вправо, затем уже выбирать требуемое положение селектора.















Блок стеклоподъёмников совсем угрюмый. Хорошо, хоть дверные подлокотники сделаны из мягкой экокожи.















Подогрев передних сидений регулируется мелкими 3-диапазонными колёсиками — не совсем удобно. Сзади подогрева нет. Центральный подлокотник имеет два положения, его можно чуть поднять и подвинуть вперед.













Тканевые сидения довольно плоские, боковая поддержка умеренная. Но находиться в них в принципе комфортно.















Приятная приборка лунно-голубых оттенков, стрелок здесь нет, информация отображается делениями на шкалах.















В нашем автомобиле установлена простая аудиосистема с маленьким чёрно-белым экранчиком, графика которого напоминает компьютеры 80-х годов. Не слишком удобна и система управления, перемещения по меню. Акустика вроде имеет какой-то потенциал, но я, например, так и не нашёл, где в меню можно отрегулировать верхние/средние частоты и басы.













Сзади вольготно, теоретически можно закинуть ногу на ногу. Есть кулак пространства над головой. Почему «Ситроен» не используют в такси?















Багажник объёмом 440 литров имеет хорошую правильную форму, можно уместить четыре колеса. Петли спрятаны под обшивку. В подполе большая запаска.















Силовой агрегат — 1,6-литровый бензиновый атмосферник мощностью 115 л.с. С разгоном 12,5 секунды до сотни о динамике говорить не приходится, но в городе этот мотор исправно таскает 1,36-тонный автомобиль.















Реакция на газ адекватная, автомат быстро переключается вниз, но все возможности ограничены скоростью раскрутки двигателя — ощутимая тяга развивается ближе к 4500 оборотам. На этой же отметке тахометра в салон прорывается звук мотора, хотя в целом его работа не раздражает слух.















Шумоизоляция в общем типичная для С-класса. Слышен зуд шипованных шин, хотя стоит сделать скидку на то, что они совсем новые и не прикатанные. Ветер становится заметным после 90 км/ч.















Чем поразил «Ситроен», так это мягкой подвеской. Она здесь адаптирована для российских условий, так же как и увеличен клиренс — до 17,6 см. На такой подвеске можно дубасить по проселочным дорогам с высокой скоростью и не бояться ни пробоя, ни раскачки.















На разбитом асфальте автомобиль без остатка глотает мелочь и максимально комфортно сглаживает средние ямы. И только крупные выбоины отзываются жёстким ударом по кузову.















С мягкой подвеской «Ситроен» заметно кренится, а его длинный руль ставит крест на попытках заняться скоростным маневрированием. В околонулевой зоне значительная пустота, автомобиль слабо реагирует на начальные повороты баранки.















Стартовая цена С4 с механикой — 925 000 рублей. Наша средненькая версия стоит 1 135 000 рублей. А если выбрать вариант с турбированным 150-сильным мотором, светодиодными фарами, сенсорным экраном, навигацией, бесключевым доступом и системой контроля мёртвых зон, цена достигнет 1 384 000 рублей.





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