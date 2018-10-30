Нечистое место: магазины Новосибирска заполонили монстры и страшные скидки

Обзор НГС: как ритейлеры и рестораторы отмечают День Всех Святых, а в барах веселится нечисть

Хеллоуин — один из коммерческих праздников, чья относительная популярность поддерживается преимущественно ритейлерами и рестораторами. Для них это способ продать дорогим клиентам что-нибудь ненужное или хотя бы просто напомнить о себе. Тем не менее активность торговцев добавляет городу красок, а жителям города — поводов для селфи. Обозреватель НГС обошёл торговые центры и магазины и посмотрел, как они украшены к празднику.

Оформление магазина Achers на улице Ленина





Самое хеллоуинское место города — улица Ленина. Здесь привидения встречают ничего не подозревающих прохожих прямо на свежем воздухе. Магазин Achers украсил не только стену, но и деревья рядом.







Киоск ещё не начавшей работать сети Zombie Coffee на Красном проспекте





Киоски новой сети кофеен формально не относятся к сомнительному празднику, но появились на улицах весьма кстати.







Оформление в ТРЦ «Аура»





Основными проводниками хелловинизации, впрочем, остаются крупные торговые центры. Им в любом случае положено время от времени менять внутренние декорации, так что тут любой повод хорош. В «Ауре», скажем, у деревьев в галереях на первом этаже появились глаза.







Фигуры в галерее СТЦ «МЕГА»





В «МЕГЕ» в одной из галерей посетителей встречают люди в чёрном с квадратными тыквами вместо голов. Хочется верить, что это не собирательный образ идеального покупателя, но никаких других версий в голову почему-то не приходит.







Тематическая стойка в гипермаркете «Ашан»





«Ашан» собрал всё, что может понадобиться ребёнку для того, чтобы отметить праздник так, чтобы об этом долго вспоминали взрослые.







Украшения в галерее ТРЦ «Сибирский Молл»





В «Сибирском Молле» подошли к задаче креативно, расставив по всему торговому комплексу инсталляции из шаров.





Маски в магазине «Игромир» в ТРЦ «Сибирский Молл»





Здесь же можно купить резиновые маски. К празднику на витрину выложены, по всей видимости, самые страшные из них.





Фотозадник в ТРЦ «Ройял Парк»





И только в «Ройял Парке» подошли к оформлению совсем уж формально, ограничившись задником для фотографий с метлой и тыквами.







Релама скидок в магазине домашнего белья и текстиля в ТРЦ «Ройял Парк»





Торговцы стали ощутимо реже оформлять свои магазины к этому празднику. Но вот в том, чтобы попытаться воспользоваться поводом и зазвать покупателей на «страшные скидки», отказать себе не могут.





Декорация в магазине «Л'Этуаль»





Смело подошли к оформлению магазина в российской сети магазинов товаров для красоты «Л'Этуаль». Это изящное лицо — первое, что здесь видит потенциальный покупатель.





Реклама праздничных товаров в магазине сети Fix Price





Встретить Хеллоуин во всеоружии можно и с весьма скромным бюджетом. Сеть Fix Price готова осчастливить покупателей за 51 рубль. В крайнем случае за 55.









А вот эти зубастые шары из специальной коллекции при правильном освещении уже могут и напугать. Или рассмешить — зависит от ситуации.









Отмечали как могли новый праздник и в барах Новосибирска. Такие живописные девушки, например, ждали посетителей бара «Джек Лондон».





Подача десерта в New Mexico Grand Cafe





Если вам хочется какого-то демонического блюда, то за ним можно обратиться в кафе New Mexico, где дьявольские формы принимает обычный десерт — чуррос.









Хорошо повеселились в минувшие выходные и в семейном фитнес-клубе Panatta Sport.









А такими вот образами решили поделиться с миром в танцевальной студии танца «Ипанема». Фотографии, правда, прошлого года.









Парадокс Хеллоуина в современной России состоит в том, что лишь немногие могут внятно сказать, что это, собственно, за праздник и что значат все эти пугающие атрибуты. Но раз в магазины завезли новую партию тематических товаров, то надо брать. Хеллоуин сам себя не отметит.





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