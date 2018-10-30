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Нечистое место: магазины Новосибирска заполонили монстры и страшные скидки

Обзор НГС: как ритейлеры и рестораторы отмечают День Всех Святых, а в барах веселится нечисть

Хеллоуин — один из коммерческих праздников, чья относительная популярность поддерживается преимущественно ритейлерами и рестораторами. Для них это способ продать дорогим клиентам что-нибудь ненужное или хотя бы просто напомнить о себе. Тем не менее активность торговцев добавляет городу красок, а жителям города — поводов для селфи. Обозреватель НГС обошёл торговые центры и магазины и посмотрел, как они украшены к празднику. 

Оформление магазина Achers на улице Ленина
Оформление магазина Achers на улице Ленина


Самое хеллоуинское место города — улица Ленина. Здесь привидения встречают ничего не подозревающих прохожих прямо на свежем воздухе. Магазин Achers украсил не только стену, но и деревья рядом.


Киоск ещё не начавшей работать сети Zombie Coffee на Красном проспекте
Киоск ещё не начавшей работать сети Zombie Coffee на Красном проспекте


Киоски новой сети кофеен формально не относятся к сомнительному празднику, но появились на улицах весьма кстати.


Оформление в ТРЦ «Аура»
Оформление в ТРЦ «Аура»


Основными проводниками хелловинизации, впрочем, остаются крупные торговые центры. Им в любом случае положено время от времени менять внутренние декорации, так что тут любой повод хорош. В «Ауре», скажем, у деревьев в галереях на первом этаже появились глаза.


Фигуры в галерее СТЦ «МЕГА»
Фигуры в галерее СТЦ «МЕГА»


В «МЕГЕ» в одной из галерей посетителей встречают люди в чёрном с квадратными тыквами вместо голов. Хочется верить, что это не собирательный образ идеального покупателя, но никаких других версий в голову почему-то не приходит.


Тематическая стойка в гипермаркете «Ашан»
Тематическая стойка в гипермаркете «Ашан»


«Ашан» собрал всё, что может понадобиться ребёнку для того, чтобы отметить праздник так, чтобы об этом долго вспоминали взрослые.


Украшения в галерее ТРЦ «Сибирский Молл»
Украшения в галерее ТРЦ «Сибирский Молл»


В «Сибирском Молле» подошли к задаче креативно, расставив по всему торговому комплексу инсталляции из шаров. 


Маски в магазине «Игромир» в ТРЦ «Сибирский Молл»
Маски в магазине «Игромир» в ТРЦ «Сибирский Молл»


Здесь же можно купить резиновые маски. К празднику на витрину выложены, по всей видимости, самые страшные из них. 


Фотозадник в ТРЦ «Ройял Парк»
Фотозадник в ТРЦ «Ройял Парк»


И только в «Ройял Парке» подошли к оформлению совсем уж формально, ограничившись задником для фотографий с метлой и тыквами.


Релама скидок в магазине домашнего белья и текстиля в ТРЦ «Ройял Парк»
Релама скидок в магазине домашнего белья и текстиля в ТРЦ «Ройял Парк»


Торговцы стали ощутимо реже оформлять свои магазины к этому празднику. Но вот в том, чтобы попытаться воспользоваться поводом и зазвать покупателей на «страшные скидки», отказать себе не могут. 


Декорация в магазине «Л'Этуаль»
Декорация в магазине «Л'Этуаль»


Смело подошли к оформлению магазина в российской сети магазинов товаров для красоты «Л'Этуаль». Это изящное лицо — первое, что здесь видит потенциальный покупатель.


Реклама праздничных товаров в магазине сети Fix Price
Реклама праздничных товаров в магазине сети Fix Price


Встретить Хеллоуин во всеоружии можно и с весьма скромным бюджетом. Сеть Fix Price готова осчастливить покупателей за 51 рубль. В крайнем случае за 55.



А вот эти зубастые шары из специальной коллекции при правильном освещении уже могут и напугать. Или рассмешить — зависит от ситуации.



Отмечали как могли новый праздник и в барах Новосибирска. Такие живописные девушки, например, ждали посетителей бара «Джек Лондон». 


Подача десерта в New Mexico Grand Cafe
Подача десерта в New Mexico Grand Cafe


Если вам хочется какого-то демонического блюда, то за ним можно обратиться в кафе New Mexico, где дьявольские формы принимает обычный десерт — чуррос.



Хорошо повеселились в минувшие выходные и в семейном фитнес-клубе Panatta Sport.



А такими вот образами решили поделиться с миром в танцевальной студии танца «Ипанема». Фотографии, правда, прошлого года. 


Нечистое место: магазины Новосибирска заполонили монстры и страшные скидки


Парадокс Хеллоуина в современной России состоит в том, что лишь немногие могут внятно сказать, что это, собственно, за праздник и что значат все эти пугающие атрибуты. Но раз в магазины завезли новую партию тематических товаров, то надо брать. Хеллоуин сам себя не отметит. 


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