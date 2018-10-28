«Я паркуюсь как чудак»: вот тебе чёрная метка под стекло

Джипу на газоне подложили предупреждение на лобовик, а девушка на легковушке встаёт сразу на 2 места

В новом, 96-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водитель бросил внедорожник на газоне и получил предупреждение, на Красном проспекте массово встают не по разметке, а девушка на легковушке занимает во дворе 2 места.









Открывает выпуск внедорожник, которому на лобовое стекло поместили записку с предупреждением «Здесь газон, а не парковка!». «Авто стоит таким образом второй день. Похоже, владелец уехал в путешествие. Спасибо», — благодарит неизвестного водителя читатель Кирилл.















«Улица Виталия Потылицына, 7/3. Инвалид есть, знака позади автомобиля нет», — сообщает читатель Сергей.















«Демакова, 6, Советский район, паркуется за двоих или место для кого-то греет?» — вопрошают местные жители.















«Красный проспект, 1. Уже полосочки нарисовали для чудаков, и всё равно беда с попаданием», — увидел проблему Александр.















«"Родники". На газоне припаркован автомобиль, подъехал эвакуатор, но вместо того, чтобы отвезти нарушителя на штрафстоянку, припарковался рядом», — рассказывает читательница Галина.













Audi — покоритель газонов.













Газон пал смертью храбрых на Советской.













«Девушка бросила машину на проезде и ушла решать свои дела», — возмущён Сергей.















«Смотрите, какой красавец на улице Полевой, надёжно перекрыта вся "зебра". Это вообще-то любимая "зебра" местных водителей. На ней всегда кто-то припаркован», — информирует читатель Кирилл.













«В данном месте паркуется периодически только один товарищ. Проезд/проход на Красный проспект, 29», — ведёт наблюдение Александр.















«Зыряновская 63, огромный поток людей в МФЦ. Проблема с парковками. При этом в здании есть специальная подземная парковка, её уже несколько лет не могут запустить», — рассказывает Александр.













«Авто на Сибирской, 33. Перекрыл всё мыслимое и немыслимое, а за ним хоть плыви в огромной луже», — негодует читатель Данила.









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