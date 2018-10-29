истории

Маленький, но гордый бизнес: девочка с бирюльками

Сибирячка зарабатывает 25 тысяч в день на серёжках-гвоздиках — ее украшения полюбили жители Академа

Даша Масликова за работой в мастерской, в которую недавно переехала 
Даша Масликова за работой в мастерской, в которую недавно переехала 

Даша Масликова три года назад доучивалась на механико-математическом факультете НГУ и решила попробовать сделать своей подруге на день рождения кулон с одуванчиком из эпоксидной смолы. Опыт удался, и она стала делать украшения для себя и знакомых, а год назад решила по-настоящему заняться развитием этого проекта. Теперь со своими украшениями ручной работы YouSpark она участвует в различных маркетах и отправляет изделия клиентам по всей России. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у девушки, почему её украшения пользуются популярностью, от чего ей пришлось отказаться и об открытии какого магазина она мечтает.

Недавно Даша Масликова переехала в новую мастерскую в Академгородке, поучаствовала в маркете (это специализированные выставки-продажи в офлайне. — Прим. ред.), продав сотни украшений на 50 тысяч, и нашла себе помощницу, с которой будет работать. Три года назад после окончания университета она не думала, что создание украшений своими руками — это что-то важное.


«Летом было делать нечего — я делала украшения. Это не было чем-то серьёзным и не было коммерческим проектом. Прикольно было осознавать, что я могу что-то делать, к тому же это ещё и нравится людям: они покупают и носят. Это вдохновляло», — вспоминает Даша.


Она совмещала это занятие с другими работами, а год назад решила посвятить себя развитию проекта и завела группу в социальной сети «ВКонтакте».


Цена большей части украшений — 300 рублей
Цена большей части украшений — 300 рублей


«Мне всегда больше нравился "ВКонтакте", потому что там проще всё структурировать. Я развивалась через розыгрыши — тогда люди подписывались. Потом у меня был и ВК, и Instagram, но в последнем не было активности. Постепенно пришло осознание того, что время ВК прошло, и начала активно развивать Instagram. Пользовалась в нём массфолловингом пару месяцев — оттуда люди пришли», — поясняет Масликова.


Девушка говорит, что вложений в этот бизнес не было. Со временем, когда какие-то украшения начали продаваться, она вкладывала часть денег в дальнейшее развитие, покупку фурнитуры, а часть оставляла на жизнь. Первое время делала всё дома, а потом арендовала мастерскую. 


Сейчас она тратит на аренду 8 тысяч рублей в месяц.


«Когда я начинала, лишних денег не было. Потом для меня стало доступно участие в маркетах, потому что оно платное: цены разные — бывает и 300 рублей, а бывает и 6500. Очень большая разница. Первый мой маркет был в сентябре 2017 года. В итоге за прошлый год я поучаствовала в 13 разных маркетах — с сентября по сентябрь, получается. А в этом году я стартанула хорошо: в октябре прошло уже три. Постепенно происходит прирост, и я могу больше вложить в развитие», — подсчитывает мастер.


Даша планирует заниматься развитием этого проекта с выходом на маркеты в другие города и созданием новых украшений, а производство — в дальнейшем передать помощнице
Даша планирует заниматься развитием этого проекта с выходом на маркеты в другие города и созданием новых украшений, а производство — в дальнейшем передать помощнице


На первом маркете  она заработала 5 тысяч рублей, сейчас норма — 25 тысяч в день. По словам Даши, маркет — это способ не только заработать, но и значительно расширить аудиторию: люди узнают об украшениях сами, рассказывают друзьям, упоминают в stories в Instagram. А для постоянных клиентов это место, где можно посмотреть весь ассортимент сразу. Хоть украшения YouSpark и представлены в пяти магазинах города, но всё же не в таком количестве.


«Хочу найти больше магазинов в Новосибирске, где будут выставляться мои украшения. Моё обязательное условие — они продаются по той же цене, чтобы клиентам было удобно. А магазины берут себе процент с продажи — 25–30%», — настаивает Масликова.


Серёжки-гвоздики и кольца стоят 300 рублей, двойные серьги и браслеты с надписями — 400, тройные серьги и браслеты с хирургической сталью — 500. Всю фурнитуру Даша заказывает у других мастеров — металлические и деревянные формы выступают в качестве основы. Пока девушка не хочет переходить на более дорогие или сложные формы, чтобы не поднимать стоимость украшений.


Фурнитуру Даша покупает в Новосибирске и заказывает из других городов
Фурнитуру Даша покупает в Новосибирске и заказывает из других городов


«Всё зависит от основ, какую фурнитуру я найду. Может, когда я дорасту, буду заказывать ювелиру основы определённых форм и размеров. Не знаю, насколько это актуально, потому что цена сразу подрастёт на украшения. Может, их плюс как раз в том, что можно купить и не переживать, что ты потратил деньги или что они тебе потом разонравятся. Покупка проходит легко и приятно: тебе понравилось, ты купил и не задумываешься о том, что это очень дорого», — уверена создатель украшений.


Пока все кольца безразмерные, их можно регулировать. Даша радуется, что перешла на хирургическую сталь: все серёжки теперь сделаны из неё и не вызывают аллергии. Теперь она стремится к тому, чтобы все кольца тоже были сделаны из этого материала. Нужно найти основы по приемлемой для девушки цене.


Масликова делает всё по своему вкусу, сочетая разные цвета и формы. Всего у неё около 50 перламутровых и глянцевых цветов и около 30 форм украшений, которые можно по-разному сочетать.


Даша вдохновляется цветом и растительной тематикой 
Даша вдохновляется цветом и растительной тематикой 


«Меня вдохновляет цвет, я стараюсь подбирать какие-то сложные оттенки и сочетать их друг с другом. Самое сложное, что есть в моих украшениях, — это эпоксидная смола, потому что она не очень послушная. Я использую металлическую и деревянную фурнитуру. Иногда иллюстрации. Есть одна, которую я сделала сама, а потом сотрудничала с художниками. Сейчас отошла от этого, потому что хочу делать максимально своё», — объясняет мастер.


В ближайшее время она планирует нарисовать серию иллюстраций. Даше нравится растительная тематика — листочки, деревья, цветы. Буквально на этой неделе девушка нашла себе помощницу. Хочет постепенно всё производство передать ей, а сама будет заниматься развитием, продажами и созданием новых украшений.


Самое сложное в процессе создания украшений — это работа с эпоксидной смолой, остальное Даше удаётся легко
Самое сложное в процессе создания украшений — это работа с эпоксидной смолой, остальное Даше удаётся легко


«Если я буду делать всё сама, то буду стоять на месте, потому что всё время будет уходить на то, чтобы держаться на одном уровне — делать поток украшений и участвовать в маркетах. Если будет хотя бы один человек, то часть дел я передам ему, а сама смогу пойти дальше», — говорит Масликова.


В конце августа она ещё параллельно занималась украшениями и одеждой и поняла, что ничего не получается, потому что не успевает и там и там. Как только Даша оставила одежду, в украшениях сразу пошёл рост продаж.


В ближайшее время Даша планирует создать свою коллекцию собственных иллюстраций для украшений — пока есть одна своя и различные надписи
В ближайшее время Даша планирует создать свою коллекцию собственных иллюстраций для украшений — пока есть одна своя и различные надписи


«Этот проект более развитый, поэтому я решила его до ума довести, передать часть своих обязанностей, а освободившееся время потом посвящать одежде. В идеале здесь мне хочется расширить и аудиторию, и свои границы, потому что всегда есть куда расти, даже в таком маленьком деле, как украшения. Я очень долго несерьёзно к этому относилась: вроде как просто делаю какие-то бирюльки — приятные. Но любое дело можно делать хорошо, тогда ты и сам это видишь, и люди. Всё равно растёшь. Только сейчас я этот рост ощущаю и понимаю, что могу больше», — заявляет создательница украшений.


Даша мечтает ещё и об открытии небольшого магазина изделий ручной работы, в котором были бы представлены бренды, которые ей нравятся. Сначала она хотела сделать его в мастерской, но поняла, что места не так много.


Кольца безразмерные — их можно отрегулировать
Кольца безразмерные — их можно отрегулировать


«Поэтому сейчас думаю открыть магазин отдельно. Но пока страшно, потому что под это нет ресурсов, есть только энтузиазм и идеи. Хочу, чтобы он был в Академгородке. Нужно будет кого-то ещё привлекать в качестве продавца, если всё получится. Ещё я хочу поехать накануне Нового года в Екатеринбург на маркет Sandarina, который проходит на регулярной основе. Это будет первый опыт в другом городе. Если будет классно, то тогда и в Москву хочу слетать», — делится планами мастер.


Даша сама любит изделия ручной работы, поэтому следит за мастерами в других городах. Из своих изделий она любит носить кольца.


«Иногда браслет какой-нибудь себе забираю. Просто когда ты делаешь всё потоком, это больше не цепляет твой взгляд. Человеку нравится: для него купленная вещь единственная, а для меня их много. Только если появится что-то новое, как это кольцо, то буду носить, потому что оно ещё не замылило глаз. Или если появится новый цвет, например из последних это голубая ель и, как у меня в ушах, клюквенный морс», — показывает Масликова.



Даше приятно встречать людей в своих украшениях: чаще всего свои работы она видит в Академгородке.


«Приятно, что носят и возвращаются к тебе ещё раз. YouSpark — это твоя искра. Это то, что тебя греет, твоя искорка, которая наполняет позитивом на целый день. Я сама люблю собирать разные приятные мелочи, которые меня греют, и приятно видеть их на других людях. Это как стиль жизни — использовать всякие вещички, которые тебе визуально приятны», — восторгается Даша.


Читайте также:

Маленький, но гордый бизнес: Пикассо из гаражей

Влюблённая пара открыла слесарное ателье — они продают мебель и лампочки по 12 тысяч.

Прочтений: 6445

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено