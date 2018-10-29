Маленький, но гордый бизнес: девочка с бирюльками

Даша Масликова три года назад доучивалась на механико-математическом факультете НГУ и решила попробовать сделать своей подруге на день рождения кулон с одуванчиком из эпоксидной смолы. Опыт удался, и она стала делать украшения для себя и знакомых, а год назад решила по-настоящему заняться развитием этого проекта. Теперь со своими украшениями ручной работы YouSpark она участвует в различных маркетах и отправляет изделия клиентам по всей России. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у девушки, почему её украшения пользуются популярностью, от чего ей пришлось отказаться и об открытии какого магазина она мечтает.

Недавно Даша Масликова переехала в новую мастерскую в Академгородке, поучаствовала в маркете (это специализированные выставки-продажи в офлайне. — Прим. ред.), продав сотни украшений на 50 тысяч, и нашла себе помощницу, с которой будет работать. Три года назад после окончания университета она не думала, что создание украшений своими руками — это что-то важное.





«Летом было делать нечего — я делала украшения. Это не было чем-то серьёзным и не было коммерческим проектом. Прикольно было осознавать, что я могу что-то делать, к тому же это ещё и нравится людям: они покупают и носят. Это вдохновляло», — вспоминает Даша.







Она совмещала это занятие с другими работами, а год назад решила посвятить себя развитию проекта и завела группу в социальной сети «ВКонтакте».







Цена большей части украшений — 300 рублей





«Мне всегда больше нравился "ВКонтакте", потому что там проще всё структурировать. Я развивалась через розыгрыши — тогда люди подписывались. Потом у меня был и ВК, и Instagram, но в последнем не было активности. Постепенно пришло осознание того, что время ВК прошло, и начала активно развивать Instagram. Пользовалась в нём массфолловингом пару месяцев — оттуда люди пришли», — поясняет Масликова.







Девушка говорит, что вложений в этот бизнес не было. Со временем, когда какие-то украшения начали продаваться, она вкладывала часть денег в дальнейшее развитие, покупку фурнитуры, а часть оставляла на жизнь. Первое время делала всё дома, а потом арендовала мастерскую.





Сейчас она тратит на аренду 8 тысяч рублей в месяц.







«Когда я начинала, лишних денег не было. Потом для меня стало доступно участие в маркетах, потому что оно платное: цены разные — бывает и 300 рублей, а бывает и 6500. Очень большая разница. Первый мой маркет был в сентябре 2017 года. В итоге за прошлый год я поучаствовала в 13 разных маркетах — с сентября по сентябрь, получается. А в этом году я стартанула хорошо: в октябре прошло уже три. Постепенно происходит прирост, и я могу больше вложить в развитие», — подсчитывает мастер.







Даша планирует заниматься развитием этого проекта с выходом на маркеты в другие города и созданием новых украшений, а производство — в дальнейшем передать помощнице





На первом маркете она заработала 5 тысяч рублей, сейчас норма — 25 тысяч в день. По словам Даши, маркет — это способ не только заработать, но и значительно расширить аудиторию: люди узнают об украшениях сами, рассказывают друзьям, упоминают в stories в Instagram. А для постоянных клиентов это место, где можно посмотреть весь ассортимент сразу. Хоть украшения YouSpark и представлены в пяти магазинах города, но всё же не в таком количестве.







«Хочу найти больше магазинов в Новосибирске, где будут выставляться мои украшения. Моё обязательное условие — они продаются по той же цене, чтобы клиентам было удобно. А магазины берут себе процент с продажи — 25–30%», — настаивает Масликова.







Серёжки-гвоздики и кольца стоят 300 рублей, двойные серьги и браслеты с надписями — 400, тройные серьги и браслеты с хирургической сталью — 500. Всю фурнитуру Даша заказывает у других мастеров — металлические и деревянные формы выступают в качестве основы. Пока девушка не хочет переходить на более дорогие или сложные формы, чтобы не поднимать стоимость украшений.







Фурнитуру Даша покупает в Новосибирске и заказывает из других городов





«Всё зависит от основ, какую фурнитуру я найду. Может, когда я дорасту, буду заказывать ювелиру основы определённых форм и размеров. Не знаю, насколько это актуально, потому что цена сразу подрастёт на украшения. Может, их плюс как раз в том, что можно купить и не переживать, что ты потратил деньги или что они тебе потом разонравятся. Покупка проходит легко и приятно: тебе понравилось, ты купил и не задумываешься о том, что это очень дорого», — уверена создатель украшений.







Пока все кольца безразмерные, их можно регулировать. Даша радуется, что перешла на хирургическую сталь: все серёжки теперь сделаны из неё и не вызывают аллергии. Теперь она стремится к тому, чтобы все кольца тоже были сделаны из этого материала. Нужно найти основы по приемлемой для девушки цене.







Масликова делает всё по своему вкусу, сочетая разные цвета и формы. Всего у неё около 50 перламутровых и глянцевых цветов и около 30 форм украшений, которые можно по-разному сочетать.







Даша вдохновляется цветом и растительной тематикой





«Меня вдохновляет цвет, я стараюсь подбирать какие-то сложные оттенки и сочетать их друг с другом. Самое сложное, что есть в моих украшениях, — это эпоксидная смола, потому что она не очень послушная. Я использую металлическую и деревянную фурнитуру. Иногда иллюстрации. Есть одна, которую я сделала сама, а потом сотрудничала с художниками. Сейчас отошла от этого, потому что хочу делать максимально своё», — объясняет мастер.







В ближайшее время она планирует нарисовать серию иллюстраций. Даше нравится растительная тематика — листочки, деревья, цветы. Буквально на этой неделе девушка нашла себе помощницу. Хочет постепенно всё производство передать ей, а сама будет заниматься развитием, продажами и созданием новых украшений.







Самое сложное в процессе создания украшений — это работа с эпоксидной смолой, остальное Даше удаётся легко





«Если я буду делать всё сама, то буду стоять на месте, потому что всё время будет уходить на то, чтобы держаться на одном уровне — делать поток украшений и участвовать в маркетах. Если будет хотя бы один человек, то часть дел я передам ему, а сама смогу пойти дальше», — говорит Масликова.





В конце августа она ещё параллельно занималась украшениями и одеждой и поняла, что ничего не получается, потому что не успевает и там и там. Как только Даша оставила одежду, в украшениях сразу пошёл рост продаж.







В ближайшее время Даша планирует создать свою коллекцию собственных иллюстраций для украшений — пока есть одна своя и различные надписи





«Этот проект более развитый, поэтому я решила его до ума довести, передать часть своих обязанностей, а освободившееся время потом посвящать одежде. В идеале здесь мне хочется расширить и аудиторию, и свои границы, потому что всегда есть куда расти, даже в таком маленьком деле, как украшения. Я очень долго несерьёзно к этому относилась: вроде как просто делаю какие-то бирюльки — приятные. Но любое дело можно делать хорошо, тогда ты и сам это видишь, и люди. Всё равно растёшь. Только сейчас я этот рост ощущаю и понимаю, что могу больше», — заявляет создательница украшений.







Даша мечтает ещё и об открытии небольшого магазина изделий ручной работы, в котором были бы представлены бренды, которые ей нравятся. Сначала она хотела сделать его в мастерской, но поняла, что места не так много.





Кольца безразмерные — их можно отрегулировать





«Поэтому сейчас думаю открыть магазин отдельно. Но пока страшно, потому что под это нет ресурсов, есть только энтузиазм и идеи. Хочу, чтобы он был в Академгородке. Нужно будет кого-то ещё привлекать в качестве продавца, если всё получится. Ещё я хочу поехать накануне Нового года в Екатеринбург на маркет Sandarina, который проходит на регулярной основе. Это будет первый опыт в другом городе. Если будет классно, то тогда и в Москву хочу слетать», — делится планами мастер.







Даша сама любит изделия ручной работы, поэтому следит за мастерами в других городах. Из своих изделий она любит носить кольца.







«Иногда браслет какой-нибудь себе забираю. Просто когда ты делаешь всё потоком, это больше не цепляет твой взгляд. Человеку нравится: для него купленная вещь единственная, а для меня их много. Только если появится что-то новое, как это кольцо, то буду носить, потому что оно ещё не замылило глаз. Или если появится новый цвет, например из последних это голубая ель и, как у меня в ушах, клюквенный морс», — показывает Масликова.











Даше приятно встречать людей в своих украшениях: чаще всего свои работы она видит в Академгородке.







«Приятно, что носят и возвращаются к тебе ещё раз. YouSpark — это твоя искра. Это то, что тебя греет, твоя искорка, которая наполняет позитивом на целый день. Я сама люблю собирать разные приятные мелочи, которые меня греют, и приятно видеть их на других людях. Это как стиль жизни — использовать всякие вещички, которые тебе визуально приятны», — восторгается Даша.







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