«Камри», я убью тебя

Корейский бизнес-седан KIA Optima пережил уже третий рестайлинг и в этом виде автомобиль встречает свои лучшие времена — продажи «Оптимы» резко выросли, отставание от главного конкурента «Камри» капитально сократилось. Для сравнения: за месяц в России продается около 2,6 тысячи экземпляров «Камри», а «Оптима» расходится тиражом в 2,3 тысячи машин. В чём же причины такого успеха, за что покупают «Оптиму» и в чем корейцы ещё не слишком преуспели — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Седан D-класса KIA Optima (предоставлен официальным дилером «Мегапарк») переживает уже третий ресталинг, этот кузов идет с 2010 года. То есть жизненный цикл этого поколения, казалось бы, уже подходит к концу — но нет, именно сейчас «Оптима» имеет оглушительный успех, составляя серьёзную головную боль для конкурирующей «Тойоты Камри».















Тем не менее по сравнению с совсем свежими моделями KIA — Ceed или Cerato — наш автомобиль выглядит уже несколько старовато. Большие фары с простыми прямыми формами, радиаторная решётка старого образца. Всё это в рестайлинге, конечно, поменялось — внутренний рисунок оптики, заполнение решётки, но дизайн-то остался прежним.















Боковина слишком проста и гладка — здесь нет выштамповок, модных острых рёбер. Хотя силуэт неплохо нарисован — высокая подоконная линия, стремительность, правильные пропорции.















Сзади новый рисунок оптики, но формы прежние. Корма у «Оптимы» довольно уникальная и запоминающаяся — эти узкие фары вразлёт ни с чем не спутаешь.















Такое ощущение, что пластик в салоне стал лучше — давнее слабое место корейцев. Хотя опять же передняя панель, например, мягкая, но фактура пластика не дотягивает до лучших немецких образцов.















Дверные карты изготовлены неплохо — приятные материалы, экокожа, твёрдый только низ двери. Рука удобно ложится на подлокотник, пальцы чётко попадают на блок управления стеклоподъёмниками.















Но глянцевое оформление рабочих зон вокруг клавиш, где постоянно снуют пальцы, конечно, не лучший вариант — всё заляпывается.















KIA ставит свою стандартную мультимедиасистему на модели всех классов, меня только размер экрана. Быстро, понятно, цветно, но простовато. А вот опциональная акустика Harman/Kardon звучит отлично, огромный запас мощности, глубокие басы.













Новый руль — изменилась нижняя спица, серединка стала компактней. Есть обогрев баранки, быстрый и равномерный.















Плотные кожаные кресла с достаточной боковой поддержкой, приятный кожано-алюминиевый рычаг АКП.















KIA Optima — довольно низкий и приземистый седан, поэтому впереди здесь сильный скат крыши, а проём лобового стекла выглядит как бойница. Хотя с обзорностью никаких проблем не возникает.















Сзади просторно, ступни с запасом помещаются под передними креслами, колени не упираются в спинку, голова не задевают крышу из-за немного заваленного назад дивана. Что и неудивительно, это же D-класс, длина автомобиля составляет 4855 мм. Для сравнения: новая «Камри» всё-таки подлиннее на 2,4 см.















Объём багажника 510 литров, в подполе большое запасное колесо. Электропривода, к сожалению, нет, но нет его и у «Камри». И становится непонятно, почему это японский и корейский бизнес-класс обделён такой важной функцией.















Под капотом 2,4-литровый атмосферный агрегат мощностью 188 л.с. Разгон с места до 100 км/ч за 9,1 секунды.















Двигатель раскручивается равномерно, нет какого-то особого скачка оборотов. Хорошая тяга развивается примерно с 4 тысяч оборотов, мотор при этом слышно приглушённо, с изоляцией моторного отсека здесь постарались. Но вот в звуке двигателя нет ни одной интересной ноты.















Педаль газа свободная, паузы на ней минимальны. Автомат быстро сбрасывает передачи вниз, не тупит, ведёт себя предсказуемо. На «Оптиме» всегда можно оперативно перестроиться, вырваться вперед, обогнать.















Да и крены здесь не такие уж сильные, так что для относительно активной езды автомобиль в принципе сгодится.















Руль немного пустоват в околонулевой зоне, но обладает адекватной тяжестью — в поворотах, во время манёвров у водителя есть чёткая обратная связь с дорогой.















Неплоха шумоизоляция, ветра не слышно вплоть до 100 км/ч. В общем звуковом фоне солируют шипованные шины Nokian, но это вопрос скорее к шинам, а не к автомобилю.















А вот мягкость хода здесь вызывает вопросы — мелкие выбоины на асфальте сливаются в некую дрожь, которая передается в салон. На средних ямах кузов получает удары, как будто едешь на мелком B-классе. В целом ездовой комфорт «Оптимы» приемлем для города, но сказать, что машина плывёт по дороге, нельзя.















Стоит «Оптима» от 1 239 900 рублей за версию с 2-литровым 150-сильным мотором. В максималке цена доходит до 1 779 900 рублей. Есть ещё версия GT с 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 245 л.с., её стоимость подбирается к 2 миллионам, но не переходит этот рубеж: 1 949 900 рублей.







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