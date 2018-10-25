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«Камри», я убью тебя

Тест-драйв: корейский бизнес-седан догнал «Тойоту Камри» по продажам — чем корейцы бьют японцев

Корейский бизнес-седан KIA Optima пережил уже третий рестайлинг и в этом виде автомобиль встречает свои лучшие времена — продажи «Оптимы» резко выросли, отставание от главного конкурента «Камри» капитально сократилось. Для сравнения: за месяц в России продается около 2,6 тысячи экземпляров «Камри», а «Оптима» расходится тиражом в 2,3 тысячи машин. В чём же причины такого успеха, за что покупают «Оптиму» и в чем корейцы ещё не слишком преуспели — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

«Камри», я убью тебя


Седан D-класса KIA Optima (предоставлен официальным дилером «Мегапарк») переживает уже третий ресталинг, этот кузов идет с 2010 года. То есть жизненный цикл этого поколения, казалось бы, уже подходит к концу — но нет, именно сейчас «Оптима» имеет оглушительный успех, составляя серьёзную головную боль для конкурирующей «Тойоты Камри».



«Камри», я убью тебя


Тем не менее по сравнению с совсем свежими моделями KIA — Ceed или Cerato — наш автомобиль выглядит уже несколько старовато. Большие фары с простыми прямыми формами, радиаторная решётка старого образца. Всё это в рестайлинге, конечно, поменялось — внутренний рисунок оптики, заполнение решётки, но дизайн-то остался прежним.



«Камри», я убью тебя


Боковина слишком проста и гладка — здесь нет выштамповок, модных острых рёбер. Хотя силуэт неплохо нарисован — высокая подоконная линия, стремительность, правильные пропорции.



«Камри», я убью тебя


Сзади новый рисунок оптики, но формы прежние. Корма у «Оптимы» довольно уникальная и запоминающаяся — эти узкие фары вразлёт ни с чем не спутаешь.



«Камри», я убью тебя


Такое ощущение, что пластик в салоне стал лучше — давнее слабое место корейцев. Хотя опять же передняя панель, например, мягкая, но фактура пластика не дотягивает до лучших немецких образцов.



«Камри», я убью тебя


Дверные карты изготовлены неплохо — приятные материалы, экокожа, твёрдый только низ двери. Рука удобно ложится на подлокотник, пальцы чётко попадают на блок управления стеклоподъёмниками.



«Камри», я убью тебя


Но глянцевое оформление рабочих зон вокруг клавиш, где постоянно снуют пальцы, конечно, не лучший вариант — всё заляпывается.



«Камри», я убью тебя


KIA ставит свою стандартную мультимедиасистему на модели всех классов, меня только размер экрана. Быстро, понятно, цветно, но простовато. А вот опциональная акустика Harman/Kardon звучит отлично, огромный запас мощности, глубокие басы.



«Камри», я убью тебя


Новый руль — изменилась нижняя спица, серединка стала компактней. Есть обогрев баранки, быстрый и равномерный.



«Камри», я убью тебя


Плотные кожаные кресла с достаточной боковой поддержкой, приятный кожано-алюминиевый рычаг АКП.



«Камри», я убью тебя


KIA Optima — довольно низкий и приземистый седан, поэтому впереди здесь сильный скат крыши, а проём лобового стекла выглядит как бойница. Хотя с обзорностью никаких проблем не возникает.



«Камри», я убью тебя


Сзади просторно, ступни с запасом помещаются под передними креслами, колени не упираются в спинку, голова не задевают крышу из-за немного заваленного назад дивана. Что и неудивительно, это же D-класс, длина автомобиля составляет 4855 мм. Для сравнения: новая «Камри» всё-таки подлиннее на 2,4 см.



«Камри», я убью тебя


Объём багажника 510 литров, в подполе большое запасное колесо. Электропривода, к сожалению, нет, но нет его и у «Камри». И становится непонятно, почему это японский и корейский бизнес-класс обделён такой важной функцией.



«Камри», я убью тебя


Под капотом 2,4-литровый атмосферный агрегат мощностью 188 л.с. Разгон с места до 100 км/ч за 9,1 секунды.



«Камри», я убью тебя


Двигатель раскручивается равномерно, нет какого-то особого скачка оборотов. Хорошая тяга развивается примерно с 4 тысяч оборотов, мотор при этом слышно приглушённо, с изоляцией моторного отсека здесь постарались. Но вот в звуке двигателя нет ни одной интересной ноты.



«Камри», я убью тебя


Педаль газа свободная, паузы на ней минимальны. Автомат быстро сбрасывает передачи вниз, не тупит, ведёт себя предсказуемо. На «Оптиме» всегда можно оперативно перестроиться, вырваться вперед, обогнать.



«Камри», я убью тебя


Да и крены здесь не такие уж сильные, так что для относительно активной езды автомобиль в принципе сгодится.



«Камри», я убью тебя


Руль немного пустоват в околонулевой зоне, но обладает адекватной тяжестью — в поворотах, во время манёвров у водителя есть чёткая обратная связь с дорогой.



«Камри», я убью тебя


Неплоха шумоизоляция, ветра не слышно вплоть до 100 км/ч. В общем звуковом фоне солируют шипованные шины Nokian, но это вопрос скорее к шинам, а не к автомобилю.



«Камри», я убью тебя


А вот мягкость хода здесь вызывает вопросы — мелкие выбоины на асфальте сливаются в некую дрожь, которая передается в салон. На средних ямах кузов получает удары, как будто едешь на мелком B-классе. В целом ездовой комфорт «Оптимы» приемлем для города, но сказать, что машина плывёт по дороге, нельзя.



«Камри», я убью тебя


Стоит «Оптима» от 1 239 900 рублей за версию с 2-литровым 150-сильным мотором. В максималке цена доходит до 1 779 900 рублей. Есть ещё версия GT с 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 245 л.с., её стоимость подбирается к 2 миллионам, но не переходит этот рубеж: 1 949 900 рублей.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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