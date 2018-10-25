«Вас всё равно снесут»: в Новосибирске незаметно начали строить четвёртый мост

Жители частного сектора в Ленинском районе уже месяц просыпаются под рёв КАМАЗов и крики рабочих. Прямо под окнами их домов развернули стройку — здесь готовят площадку под строительство четвёртого моста, занимая огороды, погреба и пустые участки, в то время как жители жалуются на шум и говорят, что о стройке, не говоря уже о расселении, их никто до сих пор не предупреждает. Корреспонденты НГС побывали на будущей стройплощадке и узнали, как живётся людям, чьи дома попали под снос. Подробности — в репортаже НГС.

Узенькая и грязная после первых снегопадов дорога на улице Туннельной в Ленинском районе теперь ведёт не к домам, а к большой стройке. Около месяца назад здесь начались работы по подготовке строительной площадки для будущего четвёртого моста через Обь — огромный ров глубиной несколько метров появился в паре шагов от жилых домов, а их жильцы вынуждены просыпаться и засыпать под грохот техники.





Работы на Туннельной начались около месяца назад





«Они тут недавно забивать начали — я вышла, спросила: "Вы что тут делаете? У меня аж посуда в серванте подскакивает"», — показывает стройку жительница дома № 39 на Туннельной Ольга. Ей поддакивает её сосед Максим, он живёт на углу, в доме № 36 : «У меня тоже, у меня вообще всё осыпается, штукатурка, и всё».







Стройку недавно огородили красной сеткой — за ней небольшая дорога и тут же ворота в дома





Дома Ольги и Максима, как и ещё 360 других, попадают под снос — об этом было известно давно. Только до сих пор никаких официальных бумаг местные жители, говорят, не видели.





«Они уже месяц, наверное, тут ковыряются. Вчера вообще пришли спрашивать: "Вы как смотрите на то, чтобы мы и по ночам ещё работали?". Сын говорит: "Здрасьте, приехали, вы что?". Ну они не стали. О выселении не предупреждали. Сказали, мол, нет, вас потом предупредят, когда начнут мост строить. А сейчас они хотят через наш огород и через баню нашу трубы бросать. Мы им сказали, что "давайте сносите, выселяйте нас, а потом что хотите, то и делайте". А они что? Говорят: "Мы маленькие — нам сказали, мы и делаем". Говорят: "Вас всё равно рано или поздно снесут"», — разводит Ольга руками.







Грузовики загородили некоторым жильцам вход в дома





Работы здесь ведут с 8:00 и до самого вечера — до 22:00. Пока технологической дороги нет, поэтому строительная техника проезжает мимо жилых домов по и без того убитой просёлочной дороге. Ворота в крайний на улице дом и вовсе подпёр подъёмный кран — в узкую щель между дверью и машиной едва можно пройти. Заблокированную калитку корреспондентам НГС никто не открыл, хотя есть вероятность, что от строительного шума звонок в дверь просто не услышали.





Единственное, что есть у жильцов о стройке, — план инженеров, где видно, какие участки отдадут под коммуникации





Ольга объясняет, что большое количество домов на улицах Туннельной и Большой попали под снос. Пока же здесь ведут предварительные работы. По официальным данным, здесь переустраивают канализацию и выносят коммуникации, которые, со слов Ольги, должны пройти через её огород и баню.





Ольга показывает, что по планам коммуникации должны пройти через её участок — он обозначен фиолетовым цветом





«Вот труба будет идти, задевает наш огород, у нас тут теплица, яблоня, она плодоносит — её выкорчевать собираются. Ещё у нас тут скважина, хотя обещают её не зацепить. Два распределительных пункта, как я поняла», — объяснила она. По её словам, с другой стороны стройплощадки строители заняли участки, где раньше были соседские огороды и гаражи.





Скоро строители раскопают огороды жильцов — по всей видимости, к тому времени их ещё не расселят





Жильцы уверяют, что первые три недели их держали в неведении: яму вырыли, работы начали, о стройке было известно только со слов самих рабочих. Только два дня назад на столбах вдоль улицы появились объявления, из которых они узнали, что здесь переустраивают канализацию диаметром в два метра — эти работы планируют закончить в конце декабря.





На один из первых выкупленных участков строители вывезли глину





А кучу глины, которую выгребли для переустройства канализации, вывезли на участок неподалёку. По сути, её выгрузили между двумя домами. По словам местных, этот участок выкупили власти, он долгое время был обнесён забором и пустовал.





Новосибирцы буквально живут на стройке





Власти оспорили слова жильцов о том, что их не предупредили. По словам Валерия Жаркова, начальника ГКУ «Мост», которое занимается подготовительными работами, извещения жильцам высылал на почту департамент имущественных отношений мэрии.





«Все жители, дома которых попадают в зону строительства мостового перехода через Обь и подлежат сносу, в установленные сроки извещены в письменном виде о планах и сроках по изъятию земельных участков и расположенного на них недвижимого имущества. <...> Снос домовладений будет производиться только после выплаты размера возмещений за изымаемое имущество и освобождения домовладений собственниками в согласованном порядке», — пояснил он НГС.





Строители просили жителей разрешить круглосуточные работы, но получили отказ





Валерий Жарков не смог уточнить, когда жильцов начнут выселять, отметив, что они должны будут выселиться в течение полугода с момента подписания соглашения об изъятии. «Пока соглашения готовятся. По законодательству шесть месяцев, если жители подпишут соглашения, они могут проживать, подыскивать себе жильё. Информировать мы информировали их, предварительно, конечно, общались. Кто-то ждёт, когда будут выкупать имущество, кто-то против, недоволен. Люди привыкают к месту и, конечно, им психологически тяжело. <...> У нас там очень много объектов: порядка 40 с лишним кабельных линий, газопровод, водопровод, три теплотрассы... В течение двух лет должно пройти освобождение всей территории — к 2020 году, получается».





Стройплощадку под строительство моста планируют сдать к 2020 году





Строители убеждают, что пока работы по строительству четвёртого моста идут по плану. По словам гендиректора АО «Центральный мост» Евгения Кожевникова, на этот год Новосибирску на мост выделили 400 миллионов рублей, сейчас готовят документы для передачи денег. «Пока отказов нет. Строительство уже фактически началось, но чтобы строить, нужно подготовить территорию. Потому что под стройку должны передать уже подготовленный участок», — отметил он.





Объявления о стройке, со слов жильцов, появились пару дней назад, тогда как работы здесь ведут уже месяц





Жильцы домов на Туннельной и Большой переживают, что предупредят их слишком поздно, и только начали задумываться о продаже своих участков.





«Не было никаких уведомлений. Мы даже, что земля была зарезервирована, половина [жильцов] даже и не знала. Мы когда начали разговаривать, мне сказали: "Вот вы должны были знать, в 2014 году ещё было". Извините, если бы мне что-то принесли, я бы уже знала. <...> В прошлом году собрание было, нас всех в "Металлурге" собрали, сказали, что да, под снос. Люди по весне сажать никто не начал, все сидят на узлах. Тут май, июнь — ничего. Сейчас опять то же начинается. Собрали документы, всех сносим, а сейчас пришла бумажка из Москвы, что нет никаких выделений денег. Ждите, сказали. А люди-то как должны жить?» — недоумевает Ольга.







Читайте также:



«Зона тотального разрушения»: НГС прогулялся по району будущего моста за 50 миллиардов и поговорил с теми, чьё жильё снесут.