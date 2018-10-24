Близнецы на огородах: в частном секторе за 2 года вырос новый ЖК

+4°
переменная облачность Ощущается как +0
Разрешение на ввод второго дома комплекса «Маковского» на улице Шевченко, 2/1 одна из компаний девелопера Владислава Крючкова, «ПаркХаус», получила в конце сентября, а через полмесяца владельцам новеньких квартир начали передавать ключи.
Комплекс отстроили за два года: частично на месте построенной, но не проработавшей ни дня гостиницы, частично — старого частного сектора, рассказали в компании-застройщике. Конкретные суммы в «ПаркХаусе» не называют, но признают, что «очень много денег вложили, чтобы вообще выкупить частный сектор».
Целиком его выкупить всё же не получилось: на улице Маковского нерасселёнными остались три домика, и в планы застройщика на будущее они уже не входят.
Дома различаются высотой, планировками и техникой строительства: первый, 9-этажный, построен целиком из кирпича, новая 16-этажка — монолитно-каркасная. Всего в комплексе 212 квартир, в основном просторные «двушки» и «трёшки», 1-комнатные есть только во втором доме, и их всего 6.
В компании гордятся полностью просвечиваемыми стеклянными подъездами, в которых в день передачи ключей ещё наводили чистоту. В первом доме всего один лифт в подъезде, а во втором уже два, оба больше грузовых и с двумя панелями управления: сенсорной, с цветными картинками и немного усыпляющей тихой музыкой, и с привычными лифтовыми кнопками.
Колясочные ни в одном из домов не предусмотрены, поэтому в уже обжитой 9-этажке между квартирами припаркованы коляски, велосипеды и самокаты. На площадке здесь по 3–8 квартир в зависимости от дома и этажа. Меньше всего их на верхнем этаже 16-этажки, где площадь квартир варьируется от 96 до 138 кв. м, а высота потолков превышает 3 м.
Одна из них — 4-комнатная студия площадью 117 квадратов — заодно ещё и самый дорогой из оставшихся вариантов в комплексе: её продают за 9,2 млн рублей. При этом бонусом новому владельцу достанутся стеклянная оранжерея и достаточно большая терраса: в планировку она не включена и вообще считается общим имуществом, но доступ на неё есть только у одной квартиры.
Сейчас, по информации отдела продаж застройщика, непроданными остались порядка четверти квартир, полностью продан только 7-й этаж. Самая дешёвая квартира — «однёшка» площадью 44,6 кв. м за 3,9 млн рублей на втором этаже с видом на улицу Зыряновскую. «Трёшка» в 96 квадратов с огромным окном во всю стену обойдётся от 6,23 до 7,45 млн рублей в зависимости от этажа.
Из-за сложного ландшафта застройщику удалось разделить офисные помещения и жилые: и те и другие, в общем-то, находятся на первом этаже, только у офисов вход на этаж с улицы, а у квартир — со двора, и фактически квартиры расположены над офисами. В первом доме все офисы уже проданы, в одном работает строительная компания, в другом в июне открылся небольшой продуктовый магазин. Его владелец, правда, признался, что пока покупателей у него немного.
Под вторым домом построили двухуровневую парковку с двумя выездами — на Зыряновскую и Шевченко. Здесь всего 64 места, они продаются по цене от 350 тысяч до 1,15 млн рублей в зависимости от площади и расположения. Но покупают их неохотно, признались в компании, — гораздо большей популярностью пользуются места на территории, их ещё около сотни.
Во дворе застройщик поставил современную детскую площадку и оборудовал спортплощадку с искусственным газоном, поставил фонари и лавочки и высадил множество деревьев: большую часть из них, например настоящие европейские клёны, привезли из Польши, ёлки приехали в Новосибирск из соседнего Красноярска. Уход за территорией и домами обойдётся жильцам в 38,29 рубля с квадрата, в тариф войдут содержание жилья, охрана и обслуживание домофонов.
Покупатели квартир, по информации «ПаркХауса», — в основном семьи с детьми, где взрослым до 40 лет: квартиры достаточно большие и дорогие, не для первого жилья. Впрочем, Юрий, принимавший квартиру в новом доме, рассказал, что покупал её для сына-студента: он тогда учился в соседнем СИУ РАНХиГС, но уже успел перейти в другой вуз.
Среди тех, кто получал ключи от квартир, корреспонденты НГС заметили и несколько пожилых пар. Есть ли среди будущих жильцов работники прокуратуры или арбитражного суда, выяснить не удалось: в отделе продаж застройщика заметили, что покупатели с ними такой информацией не делятся.
Работы в комплексе к моменту передачи квартир покупателям ещё не завершили: на тот момент не было полностью готово фасадное освещение. И хотя строить здесь ещё дома компания уже не планирует, с площадки пока тоже не уходит. Как рассказал представитель службы технадзора застройщика Дмитрий Полищук, в планах «ПаркХауса» ещё отремонтировать трамвайные рельсы: примерно 170 м путей сделают бесшовными, чтобы шум не мешал жильцам.
При этом у города ещё остаются планы на превращение улицы Зыряновской в 4-полосную дорогу-дублёр Большевистской.
— Я не могу за город отвечать, какие у них планы, но сказали, что в следующем году будут рельсы выносить к железной дороге, — поделился Полищук. — Но планы города всё время меняются, денег то хватает, то не хватает, и мы решили, что сами уже [сделаем]. <…> Найдёт город деньги — перенесут, но это уже не наше дело.
Поговорить с жителями уже обжитого дома на Шевченко, 2 корреспондентам НГС не удалось. Жительница соседнего дома на Якушева, 16/1 Валерия рассказала, что расширение Зыряновской необходимо не столько для решения дорожных проблем, сколько для безопасности.
— Я жду, когда там сделают полноценную дорогу и по ней поедут машины. Соответственно, не будет там ни у кого возможности слоняться, стоять на машине, распивать пивчан, — говорит девушка. — [Сейчас] это неустроенная территория, гаражи, грязь. В связи с близостью автовокзала она постоянно привлекает неких маргинальных элементов: если ехать там на машине, то всегда можно увидеть исключительно интересных личностей. Я могу приехать с работы, и идёт цыганский табор. <…> Я не знаю, враждебные ли они, но выглядят они так.
При этом Валерия призналась, что строительство комплекса «Маковского», скорее, улучшило ситуацию в районе: застройщик облагородил территорию вокруг, построил дорогу и фактически объединил частично застроенный склон Ипподромской магистрали с домами на улице Сакко и Ванцетти.
Вдоль улицы Шевченко компания сейчас строит пешеходную аллею к саду имени Кирова: здесь уже укладывают асфальт и обещают высадить деревья, поставить фонари и лавочки. Полностью работы должны закончиться в середине ноября, пока же к новым домам можно пройти по дороге, лавируя между сотнями припаркованных здесь автомобилей.
Между тем на пробки жители не жалуются: по словам Валерии, добраться от дома до центра города в любое время можно за 7 минут по Зыряновской, а затем по Серебренниковской, минуя все пробки.
Плюсами, по её мнению, можно считать близость метро и сада имени Кирова, где можно гулять, и то, что это тихий и спокойный микрорайон. Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон даже назвал его «новым тихим центром».
При этом с социальной инфраструктурой здесь не так хорошо, как во многих новых микрорайонах (что, впрочем, свойственно центру, заметил Якобсон). В частности, в минутной пешей доступности здесь только один детский сад и нет ни одной школы. В компании рассказали, что некоторые из семей выбрали дома из-за близости лицея
— Тенденция такая, что человек перестал об этом заботиться. Он понял, что <…> если ты хочешь жить в городе, тебе придётся стоять в очереди либо платить за вход, — рассуждает Григорий Якобсон.
По мнению аналитика Сергея Николаева, комплекс в целом — не лучший проект группы девелопера Крючкова, «есть у него площадки и поинтереснее». У него, ко всему прочему, достаточно много конкурентов вокруг: от уже давно построенного ЖК «Эльбрус», где продаётся ещё достаточно много квартир (ниже классом, но и дешевле), до квартала «На Декабристов» «Сибакадемстроя», который, замечает Николаев, выигрывает по расположению.
При этом сам микрорайон, сходятся во мнении эксперты, можно назвать одним из самых перспективных, особенно если действительно дойдёт до строительства улицы Зыряновской — она даст толчок к развитию территории. По информации Якобсона, застройщики уже общаются с владельцами оставшихся частных домов — последние уже обращаются за консультациями.
— Но там будет достаточно сложно договориться, потому что там достаточно хорошие, добротные дома есть, за бесценок не купишь, — сомневается в свою очередь Николаев.
Читайте также:
Лес для богачей
На берегу Оби построили необычный дом: там сделали 5-метровые окна и попросили не жарить шашлык.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00