Близнецы на огородах: в частном секторе за 2 года вырос новый ЖК

Разрешение на ввод второго дома комплекса «Маковского» на улице Шевченко, 2/1 одна из компаний девелопера Владислава Крючкова, «ПаркХаус», получила в конце сентября, а через полмесяца владельцам новеньких квартир начали передавать ключи.

Комплекс отстроили за два года: частично на месте построенной, но не проработавшей ни дня гостиницы, частично — старого частного сектора, рассказали в компании-застройщике. Конкретные суммы в «ПаркХаусе» не называют, но признают, что «очень много денег вложили, чтобы вообще выкупить частный сектор».



Целиком его выкупить всё же не получилось: на улице Маковского нерасселёнными остались три домика, и в планы застройщика на будущее они уже не входят.



Дома различаются высотой, планировками и техникой строительства: первый, 9-этажный, построен целиком из кирпича, новая 16-этажка — монолитно-каркасная. Всего в комплексе 212 квартир, в основном просторные «двушки» и «трёшки», 1-комнатные есть только во втором доме, и их всего 6.



В компании гордятся полностью просвечиваемыми стеклянными подъездами, в которых в день передачи ключей ещё наводили чистоту. В первом доме всего один лифт в подъезде, а во втором уже два, оба больше грузовых и с двумя панелями управления: сенсорной, с цветными картинками и немного усыпляющей тихой музыкой, и с привычными лифтовыми кнопками.



Колясочные ни в одном из домов не предусмотрены, поэтому в уже обжитой 9-этажке между квартирами припаркованы коляски, велосипеды и самокаты. На площадке здесь по 3–8 квартир в зависимости от дома и этажа. Меньше всего их на верхнем этаже 16-этажки, где площадь квартир варьируется от 96 до 138 кв. м, а высота потолков превышает 3 м.



Одна из них — 4-комнатная студия площадью 117 квадратов — заодно ещё и самый дорогой из оставшихся вариантов в комплексе: её продают за 9,2 млн рублей. При этом бонусом новому владельцу достанутся стеклянная оранжерея и достаточно большая терраса: в планировку она не включена и вообще считается общим имуществом, но доступ на неё есть только у одной квартиры.



Сейчас, по информации отдела продаж застройщика, непроданными остались порядка четверти квартир, полностью продан только 7-й этаж. Самая дешёвая квартира — «однёшка» площадью 44,6 кв. м за 3,9 млн рублей на втором этаже с видом на улицу Зыряновскую. «Трёшка» в 96 квадратов с огромным окном во всю стену обойдётся от 6,23 до 7,45 млн рублей в зависимости от этажа.



Из-за сложного ландшафта застройщику удалось разделить офисные помещения и жилые: и те и другие, в общем-то, находятся на первом этаже, только у офисов вход на этаж с улицы, а у квартир — со двора, и фактически квартиры расположены над офисами. В первом доме все офисы уже проданы, в одном работает строительная компания, в другом в июне открылся небольшой продуктовый магазин. Его владелец, правда, признался, что пока покупателей у него немного.



Под вторым домом построили двухуровневую парковку с двумя выездами — на Зыряновскую и Шевченко. Здесь всего 64 места, они продаются по цене от 350 тысяч до 1,15 млн рублей в зависимости от площади и расположения. Но покупают их неохотно, признались в компании, — гораздо большей популярностью пользуются места на территории, их ещё около сотни.



Во дворе застройщик поставил современную детскую площадку и оборудовал спортплощадку с искусственным газоном, поставил фонари и лавочки и высадил множество деревьев: большую часть из них, например настоящие европейские клёны, привезли из Польши, ёлки приехали в Новосибирск из соседнего Красноярска. Уход за территорией и домами обойдётся жильцам в 38,29 рубля с квадрата, в тариф войдут содержание жилья, охрана и обслуживание домофонов.



Покупатели квартир, по информации «ПаркХауса», — в основном семьи с детьми, где взрослым до 40 лет: квартиры достаточно большие и дорогие, не для первого жилья. Впрочем, Юрий, принимавший квартиру в новом доме, рассказал, что покупал её для сына-студента: он тогда учился в соседнем СИУ РАНХиГС, но уже успел перейти в другой вуз.

Среди тех, кто получал ключи от квартир, корреспонденты НГС заметили и несколько пожилых пар. Есть ли среди будущих жильцов работники прокуратуры или арбитражного суда, выяснить не удалось: в отделе продаж застройщика заметили, что покупатели с ними такой информацией не делятся.



Работы в комплексе к моменту передачи квартир покупателям ещё не завершили: на тот момент не было полностью готово фасадное освещение. И хотя строить здесь ещё дома компания уже не планирует, с площадки пока тоже не уходит. Как рассказал представитель службы технадзора застройщика Дмитрий Полищук, в планах «ПаркХауса» ещё отремонтировать трамвайные рельсы: примерно 170 м путей сделают бесшовными, чтобы шум не мешал жильцам.



При этом у города ещё остаются планы на превращение улицы Зыряновской в 4-полосную дорогу-дублёр Большевистской.

— Я не могу за город отвечать, какие у них планы, но сказали, что в следующем году будут рельсы выносить к железной дороге, — поделился Полищук. — Но планы города всё время меняются, денег то хватает, то не хватает, и мы решили, что сами уже [сделаем]. <…> Найдёт город деньги — перенесут, но это уже не наше дело.



Поговорить с жителями уже обжитого дома на Шевченко, 2 корреспондентам НГС не удалось. Жительница соседнего дома на Якушева, 16/1 Валерия рассказала, что расширение Зыряновской необходимо не столько для решения дорожных проблем, сколько для безопасности.

— Я жду, когда там сделают полноценную дорогу и по ней поедут машины. Соответственно, не будет там ни у кого возможности слоняться, стоять на машине, распивать пивчан, — говорит девушка. — [Сейчас] это неустроенная территория, гаражи, грязь. В связи с близостью автовокзала она постоянно привлекает неких маргинальных элементов: если ехать там на машине, то всегда можно увидеть исключительно интересных личностей. Я могу приехать с работы, и идёт цыганский табор. <…> Я не знаю, враждебные ли они, но выглядят они так.



При этом Валерия призналась, что строительство комплекса «Маковского», скорее, улучшило ситуацию в районе: застройщик облагородил территорию вокруг, построил дорогу и фактически объединил частично застроенный склон Ипподромской магистрали с домами на улице Сакко и Ванцетти.



Вдоль улицы Шевченко компания сейчас строит пешеходную аллею к саду имени Кирова: здесь уже укладывают асфальт и обещают высадить деревья, поставить фонари и лавочки. Полностью работы должны закончиться в середине ноября, пока же к новым домам можно пройти по дороге, лавируя между сотнями припаркованных здесь автомобилей.

Между тем на пробки жители не жалуются: по словам Валерии, добраться от дома до центра города в любое время можно за 7 минут по Зыряновской, а затем по Серебренниковской, минуя все пробки.



Плюсами, по её мнению, можно считать близость метро и сада имени Кирова, где можно гулять, и то, что это тихий и спокойный микрорайон. Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон даже назвал его «новым тихим центром».

При этом с социальной инфраструктурой здесь не так хорошо, как во многих новых микрорайонах (что, впрочем, свойственно центру, заметил Якобсон). В частности, в минутной пешей доступности здесь только один детский сад и нет ни одной школы. В компании рассказали, что некоторые из семей выбрали дома из-за близости лицея № 12 — до него всего три трамвайные остановки. Но формально к лицею новые дома не относятся, не удалось найти их в микроучастках и других окрестных школ, из наиболее вероятных — лицей № 185 и школа № 202, но они находятся достаточно далеко от «Маковского».

— Тенденция такая, что человек перестал об этом заботиться. Он понял, что <…> если ты хочешь жить в городе, тебе придётся стоять в очереди либо платить за вход, — рассуждает Григорий Якобсон.



По мнению аналитика Сергея Николаева, комплекс в целом — не лучший проект группы девелопера Крючкова, «есть у него площадки и поинтереснее». У него, ко всему прочему, достаточно много конкурентов вокруг: от уже давно построенного ЖК «Эльбрус», где продаётся ещё достаточно много квартир (ниже классом, но и дешевле), до квартала «На Декабристов» «Сибакадемстроя», который, замечает Николаев, выигрывает по расположению.

