Рок и водолазные работы: 30 лет назад в Новосибирске расписали трамвай — авторам грозили проблемами

Расписной трамвай, троллейбус или машина сегодня вряд ли кого-то сильно удивят — даже у НГСа есть свой трамвай № 13, на котором художники повторили известные граффити за гостиницей «Центральная» . Оказывается, первый такой трамвай в Новосибирске появился ещё 30 лет назад. Правда, жизнь его оказалась совсем короткой — трамвай ходил по маршруту только два дня, а затем ему вернули обычный вид. Этот момент городской истории запечатлели в выпуске журнала «Сибирь на экране», в небольшой зарисовке прозвучала песня о провинциальном городе в исполнении тогда ещё малоизвестной Татьяны Лазаревой. Автор проекта и режиссёр фильма рассказали НГС о первой попытке новосибирцев запустить «трамвай с человеческим лицом» и съёмках фильма, посвящённого этому эпизоду новосибирской истории.

Идея расписать городской трамвай в 1989 году появилась в новосибирском «Центре организации свободного времени молодёжи». Тогда там работали несколько студий, в том числе театр Афанасьева. «Мы поддерживали любые инициативы, которые были в то время в нашем городе», — вспоминает бывший тогда руководителем центра Владимир Чащихин. В 1987 году они побывали на молодёжном фестивали в Бельгии, где и увидели расписные трамваи. Так пришла мысль сделать то же самое в Новосибирске.





«Договорились с Дзержинским депо, что они сдают нам два вагона, которые за месяц мы должны обязательно разрисовать и оплатить простой этих вагонов. Также мы им оплачивали минимальный ежедневный план», — вспоминает Владимир Чащихин.







Предполагалось, что трамвай будет рекламировать деятельность «Центра организации свободного времени молодёжи»





За стены трамвая взялись два штатных художника центра, ровно в запланированный срок его приготовили к запуску. Дали самый длинный маршрут № 23 , вспоминает Владимир Чащихин, — от сада Дзержинского через Коммунальный мост до Кировского района.





На первом вагоне трамвая фары превратили в глаза, нарисовали нос, усы и улыбку. «Трамвай был с человеческим лицом», — говорят авторы проекта. Недовольство партии вызвали, скорее, лозунги, написанные на стенах: «Убей в себе раба застоя» и «Бензин ваш, идеи наши». Если претензии к первому ещё можно было как-то объяснить, то недовольство словами Остапа Бендера — вряд ли. Тем не менее оба выражения стёрли, а трамвай и вовсе запретили выпускать на линию.





«Ходил он два дня, — уточнил Владимир Чащихин. — Сначала нас вызвали в горком, потом в обком партии. Начали предъявлять претензии по поводу того, что это такое, откуда всё взялось, кто утверждал эскизы».







Трамвай расписали штатные художники «Центра организации свободного времени молодёжи» Антон Кустинский и Владимир Кашерин





Когда уже стало понятно, что трамвай загнали в депо и планируют перекрашивать, авторы идеи решили предать это огласке. Об этом рассказали в «Комсомольской правде», на радио. Тем не менее через несколько дней трамвай перекрасили в стандартные цвета, больше он ничем не отличался от своих коллег в депо.







Попытка приблизить Новосибирск к Европе, пусть даже через расписные трамваи, не удалась. СССР был накануне распада, люди уже верили в демократию, но партия говорила: «Нет».







История запрещённого трамвая стала темой выпуска «Сибирь на экране». Фильм снимали уже после передачи на радио и сюжета в газете. В то время, вспоминает режиссёр фильма Владимир Леонтьев, вроде как уже была демократия, в то же время коммунисты у власти. «Нам на киностудию давали деньги от государства, и мы, получается, на эти деньги ругали государство, — рассказал он. — Вот мы помчались снимать то, что плохо, некрасиво. Нам делали звонки из партии, а мы говорили: "Ну ребята, уже можно, вы что?"».





Во время съёмок режиссёр поговорил и с главным художником города, и с руководителем депо, которые объяснили, чем плох трамвай. Один из минусов они увидели в том, что пассажиры и жители города якобы жаловались на неподобающий вид трамвая, кроме того, никто не утверждал эскизы.







Фильм, по словам режиссёра, получился немного грустным и безнадёжным. Эффект усилили песней «Провинциальный русский город» музыкальной группы «Амиго» в исполнении Татьяны Лазаревой.







Кстати, 10-минутный выпуск киножурнала постигла та же участь, что и трамвай. «Раньше была такая система: перед сеансами художественных фильмов показывали либо новости дня, либо мультики перед детскими фильмами, либо выпуски "Сибирь на экране", — объяснил Владимир Чащихин. — Первый день в двух кинотеатрах показали этот спецвыпуск, а потом всё, сняли. Получается, арестовали не только трамвай, но и журнал с этим сюжетом».







Сейчас фильм можно найти по простому запросу в интернете — в фильме не только история арестованного трамвая, но и картинки из жизни Новосибирска на пороге 90-х.





Фильм «Арестованный трамвай»





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