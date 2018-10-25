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Рок и водолазные работы: 30 лет назад в Новосибирске расписали трамвай — авторам грозили проблемами

Он ездил по городу всего два дня — перекрасить вагоны приказала партия

Первый расписной трамвай появился в Новосибирске в 1989 году
Первый расписной трамвай появился в Новосибирске в 1989 году

Расписной трамвай, троллейбус или машина сегодня вряд ли кого-то сильно удивят — даже у НГСа есть свой трамвай № 13, на котором художники повторили известные граффити за гостиницей «Центральная». Оказывается, первый такой трамвай в Новосибирске появился ещё 30 лет назад. Правда, жизнь его оказалась совсем короткой — трамвай ходил по маршруту только два дня, а затем ему вернули обычный вид. Этот момент городской истории запечатлели в выпуске журнала «Сибирь на экране», в небольшой зарисовке прозвучала песня о провинциальном городе в исполнении тогда ещё малоизвестной Татьяны Лазаревой. Автор проекта и режиссёр фильма рассказали НГС о первой попытке новосибирцев запустить «трамвай с человеческим лицом» и съёмках фильма, посвящённого этому эпизоду новосибирской истории. 

Идея расписать городской трамвай в 1989 году появилась в новосибирском «Центре организации свободного времени молодёжи». Тогда там работали несколько студий, в том числе театр Афанасьева. «Мы поддерживали любые инициативы, которые были в то время в нашем городе», — вспоминает бывший тогда руководителем центра Владимир Чащихин. В 1987 году они побывали на молодёжном фестивали в Бельгии, где и увидели расписные трамваи. Так пришла мысль сделать то же самое в Новосибирске. 


«Договорились с Дзержинским депо, что они сдают нам два вагона, которые за месяц мы должны обязательно разрисовать и оплатить простой этих вагонов. Также мы им оплачивали минимальный ежедневный план», — вспоминает Владимир Чащихин.


Предполагалось, что трамвай будет рекламировать деятельность «Центра организации свободного времени молодёжи»
Предполагалось, что трамвай будет рекламировать деятельность «Центра организации свободного времени молодёжи»


За стены трамвая взялись два штатных художника центра, ровно в запланированный срок его приготовили к запуску. Дали самый длинный маршрут № 23, вспоминает Владимир Чащихин, — от сада Дзержинского через Коммунальный мост до Кировского района.


На первом вагоне трамвая фары превратили в глаза, нарисовали нос, усы и улыбку. «Трамвай был с человеческим лицом», — говорят авторы проекта. Недовольство партии вызвали, скорее, лозунги, написанные на стенах: «Убей в себе раба застоя» и «Бензин ваш, идеи наши». Если претензии к первому ещё можно было как-то объяснить, то недовольство словами Остапа Бендера — вряд ли. Тем не менее оба выражения стёрли, а трамвай и вовсе запретили выпускать на линию. 


«Ходил он два дня, — уточнил Владимир Чащихин. — Сначала нас вызвали в горком, потом в обком партии. Начали предъявлять претензии по поводу того, что это такое, откуда всё взялось, кто утверждал эскизы».


Трамвай расписали штатные художники «Центра организации свободного времени молодёжи» Антон Кустинский и Владимир Кашерин
Трамвай расписали штатные художники «Центра организации свободного времени молодёжи» Антон Кустинский и Владимир Кашерин


Когда уже стало понятно, что трамвай загнали в депо и планируют перекрашивать, авторы идеи решили предать это огласке. Об этом рассказали в «Комсомольской правде», на радио. Тем не менее через несколько дней трамвай перекрасили в стандартные цвета, больше он ничем не отличался от своих коллег в депо.


Попытка приблизить Новосибирск к Европе, пусть даже через расписные трамваи, не удалась. СССР был накануне распада, люди уже верили в демократию, но партия говорила: «Нет».


История запрещённого трамвая стала темой выпуска «Сибирь на экране». Фильм снимали уже после передачи на радио и сюжета в газете. В то время, вспоминает режиссёр фильма Владимир Леонтьев, вроде как уже была демократия, в то же время коммунисты у власти. «Нам на киностудию давали деньги от государства, и мы, получается, на эти деньги ругали государство, — рассказал он. — Вот мы помчались снимать то, что плохо, некрасиво. Нам делали звонки из партии, а мы говорили: "Ну ребята, уже можно, вы что?"».


Во время съёмок режиссёр поговорил и с главным художником города, и с руководителем депо, которые объяснили, чем плох трамвай. Один из минусов они увидели в том, что пассажиры и жители города якобы жаловались на неподобающий вид трамвая, кроме того, никто не утверждал эскизы. 


Фильм, по словам режиссёра, получился немного грустным и безнадёжным. Эффект усилили песней «Провинциальный русский город» музыкальной группы «Амиго» в исполнении Татьяны Лазаревой.


Кстати, 10-минутный выпуск киножурнала постигла та же участь, что и трамвай. «Раньше была такая система: перед сеансами художественных фильмов показывали либо новости дня, либо мультики перед детскими фильмами, либо выпуски "Сибирь на экране", — объяснил Владимир Чащихин. — Первый день в двух кинотеатрах показали этот спецвыпуск, а потом всё, сняли. Получается, арестовали не только трамвай, но и журнал с этим сюжетом».


Сейчас фильм можно найти по простому запросу в интернете — в фильме не только история арестованного трамвая, но и картинки из жизни Новосибирска на пороге 90-х. 


Фильм «Арестованный трамвай» 


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