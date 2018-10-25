Пошиковали — и хватит: банки подняли ставки по кредитам

НГС узнал, на что сибиряки набрали дешёвых займов — и сколько за это теперь придётся переплатить

В середине октября Сбербанк увеличил ставки по потребительским кредитам на 1–2%, а на днях — на 0,4% по ипотечным. Это объяснили тем, что в сентябре Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку — до 7,5%. Вслед за Сбербанком поднимать ставки по вкладам и кредитам начали другие игроки рынка. При этом завтра, 26 октября, от Центробанка ждут очередное решение по ключевой ставке, от которого тоже зависят дальнейшие прогнозы. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у экспертов и представителей банков, почему кредитную оттепель сменил тренд на повышение ставок, сколько теперь будут переплачивать заёмщики, на какие суммы новосибирцы брали кредиты за последний год и станут ли брать на себя меньше долгов.

Пресс-служба Сибирского банка ПАО «Сбербанк» заявила, что с 22 октября 2018 года процентные ставки по ипотечным кредитам повышаются на 0,4% по всем продуктам и программам, за исключением «Военной ипотеки», «Нецелевого кредита под залог недвижимости» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми». При этом для зарплатных клиентов установлен единый дисконт — 0,3% (ранее этот показатель мог составлять от 0,3 до 0,5%) — и уменьшена надбавка за оформление ипотеки по двум документам до 0,3% (ранее 0,5). Повышение касается только вновь подаваемых заявок.





«Экономика формируется таким образом, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам. Сбербанк повышал ставки по вкладам 24 августа на 0,2–0,4% и 12 октября на 0,15–0,5%, таким образом, общее повышение ставок по вкладам было 0,35–0,9%, вслед за повышением ставок по вкладам корректируются ставки по ипотечным кредитам», — добавили в пресс-службе.





Сбербанк называет такие изменения следствием адаптации к текущим рыночным условиям после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ.





Сбербанк объясняет, что его действия — это реакция на повышение ключевой ставки ЦБ и другие макроэкономические изменения





«Сбербанк — локомотив российского банковского сектора, и именно он задаёт тон на рынке кредитных и депозитных ставок. Тенденция к росту процентных ставок сохранится некоторое время, так как стоимость фондирования возросла на фоне повышения ключевой ставки. Вместе с тем говорить о динамике в долгосрочном периоде сложно. Основная причина — санкции со стороны западных стран и их влияние на экономику России. В этой связи снижение ставок по кредитам в среднесрочной перспективе крайне маловероятно», — считает заместитель директора группы банковских рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) Ирина Носова.





По словам руководителя отдела анализа банковских продуктов Банки.ру Екатерины Марцуковой, повышением ставок по ипотеке также отметились Абсолют Банк, Банк УРАЛСИБ, Россельхозбанк, «ДОМ.РФ» «Зенит» и другие — сейчас средние ставки составляют 10–11% годовых.





По вкладам, по информации портала Банки.ру, с начала октября ставки повысили около 40 банков.





«Сейчас повышение составляет в среднем 0,5–1 процентный пункт. А некоторые банки, наоборот, немного снизили ставки, чтобы переманить клиентов у конкурентов, повысивших процент», — уверена Марцукова.





Ещё одна модель, которую выбирают банки, — это сохранение ставок на том же уровне на общем фоне их повышения. Региональный руководитель по развитию сети отделений филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Марина Кокоулина говорит, что в Альфа-Банке в ближайшее время не планируют повышения процентной ставки по кредитам для физических лиц: «В планах банка — привлечение клиентов на кредитования, и это идёт вразрез с повышением процентных ставок. Наша задача — стать самым привлекательным банком для клиентов, а также вырасти в количестве клиентов и в доле рынка по привлечению».





Сейчас средние ставки по ипотеке — 10–11% годовых





Екатерина Марцукова подчёркивает, что ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки, поэтому банки на это реагируют соответствующим образом. По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, на предстоящем заседании ЦБ РФ 26 октября 2018 года с фундаментальной точки зрения нет причин для дальнейшего ужесточения монетарной политики и в базовом сценарии ставка останется неизменной на уровне 7,5% годовых, но он добавляет, что с относительно небольшой вероятностью регулятор может и вновь преподнести сюрприз из-за ожидания введения осенних санкций сената США или ускоряющихся инфляционных ожиданий.





То, что ЦБ ждёт всплеска инфляции, отмечает и доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари: в том числе из-за предстоящего повышения НДС с 18 до 20%.





«Требования к банкам тоже возрастают, поэтому у них ужесточается кредитная политика, идёт борьба за хорошего клиента. Ставки повысили прежде всего по вкладам, чтобы компенсировать инфляционные потери, потому что народ начал снимать деньги. Но банки же не хотят терять прибыль, хоть прибыль у банковской системы хорошая, поэтому они подняли ставки по кредитам. Я думаю, что существенно это не повлияет ни на что. А вообще если смотреть за политикой Банка России, то он ожидает, что эти повышения в итоге приведут к понижению: рынок привыкнет. Это в перспективе 1,5–2 года», — замечает Коложвари.





Статистика подтверждает, что в 2017 году и в 2018-м до текущего момента наблюдался бурный рост кредитования. Так, по данным сайта Банка России, в январе–августе 2018 года жители Новосибирской области получили кредиты на общую сумму 167 миллиардов рублей — это на 45% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Розничный кредитный портфель вырос за год на 20% и на 1 сентября 2018 года составил 305 миллиардов рублей.





В Альфа-Банке Новосибирска в 2018 году значительно выросла сумма ежемесячно выдаваемых кредитов: в сентябре текущего года выдано более 700 миллионов рублей в месяц (в 2017 году — 400), количество выдаваемых кредитов увеличилось на 75%





Как сообщает руководитель пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Константин Дробышев, при сравнении за девять месяцев 2017 года и девять месяцев 2018 года динамика выглядит так: на 50,2% больше стало выданных ипотечных кредитов (без Сбербанка), на 59,6% больше новых кредитных карт. Объёмы одобренных кредитов тоже существенно возросли: по ипотеке (без Сбербанка) на 62,1% — с 15,88 миллиарда до 25,75, кредитные карты — на 50%, автокредиты — на 26,7%, потребительские — на 25,1%.





Например, за последние 1,5 года чаще всего покупали в кредит или рассрочку флагманские модели смартфонов — iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S9.





«При этом преобладали именно покупки в рассрочку. Так, доля iPhone 8, купленных в кредит, составила 37%, доля рассрочки в кредитных смартфонах — 87%. Годом ранее iPhone 7 купили в кредит всего 8% наших клиентов, а из этих 8% только четверть приобрели гаджет в рассрочку», — фиксирует тенденцию директор макрорегиона «Сибирь» объединенной компании «Связной | Евросеть» Сергей Шляхтич.





Руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске) Юлия Чепугачева поясняет, что среди физлиц наибольшей популярностью пользовались модели Nissan X-Trail и Qashqai стоимостью от 1,3 миллиона и от 1 миллиона соответственно. По лизингу самая популярная модель — Nissan Almera: её покупают своим сотрудникам таксопарки и юрлица.





НКБИ: средний размер розничных кредитов за девять месяцев 2018 года составил по потребительским — 176 421 рублей, по лимитам кредитных карт — 44 865 , по автокредитам — 796 863 , по ипотеке (без Сбербанка) — 1 923 918





Специалист отдела кредитования и страхования компании «Сибирские моторы» Дарья Александрова заверяет, что их основной кредитор — банк Nissan — не делал повышения ставок и не планирует. Программа автокредитования для постоянных клиентов предполагает ставку 6%, а для новых — в среднем 8%.







Если рассматривать рынок недвижимости, то чаще всего в ипотеку брали новые квартиры в микрорайонах «Родники», «Чистая Слобода», Плющихинский, «Матрёшки», а также вторичное жильё недалеко от метро, знает директор филиала Центрального агентства недвижимости Марина Самойлова. По её словам, это две категории покупателей: те, кто брали жильё первый раз, что как раз стало возможно благодаря доступным ставкам с минимальным первоначальным взносом, и те, кто приобретал недвижимость для сдачи: чтобы платёж за аренду полностью гасил собой ипотечный.





Эксперты сходятся во мнении, что повышения ставок по кредитам не отразятся на небольших суммах, взятых на короткий срок, а по ипотечным кредитам разница будет существеннее, поэтому люди станут реже их брать.







«Рассмотрим на примере повышение ставок на 1 процентный пункт. Допустим, вы взяли кредит на 40 тысяч рублей на шесть месяцев под 18% годовых (POS-кредит в торговой точке), тогда ежемесячный платёж составит 7021 рубль, а переплата за весь срок — 2110 рублей. Если ставка будет выше на 1 процентный пункт, то платёж и переплата составят 7041 и 2229 рублей соответственно. Конечно, если речь идёт о больших суммах и сроках кредитования, то разница будет более существенна, например по ипотеке», — приводит пример Екатерина Марцукова.







За 2017 год новосибирским отделением Сбербанка выдано 13 409 ипотечных кредитов на сумму 21,946 миллиарда рублей. За восемь месяцев 2018 года выдано 11 157 ипотечных кредитов на общую сумму 18,9 миллиарда рублей







Марина Самойлова приводит в пример свои расчёты: допустим, человек покупает квартиру улучшенной планировки на Горском жилмассиве со средними квадратами — 42, на среднем этаже за 2,5 миллиона. Если брать такую квартиру в ипотеку, то первоначальный взнос должен быть 15% — 375 тысяч рублей. Соответственно, в кредит клиент берёт 2 миллиона 125 тысяч. Средний срок кредитования — 15 лет.





«Если рассматриваем этот срок под 9% — в принципе минимальная ставка сейчас, то ежемесячный платёж составит 21 553 рубля, за первый год переплата процентов будет 180 850 рублей, за весь срок — 1 миллион 779 тысяч. Уже сейчас многие банки подняли ставку до 11,25, соответственно, будет значительное увеличение», — подытожила Самойлова.





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