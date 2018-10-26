Тест: буду вечно молодым
Комсомолу исполняется 100 лет — НГС подготовил сложный (и один раз — пугающий!) тест о ВЛКСМ
29 октября исполняется 100 лет со времени создания комсомола — молодежной организации, через которую прошли в молодости почти все, кому сейчас за 50. В Новосибирске эту дату отмечают широко: на Северо-Чемском высадили 100 рябин, в метро запустили поезд с комсомольцами, а мэру Локтю вручили грамоту за подписью почему-то Кобзона. За всё время его существования комсомольские значки успели поносить порядка 200 миллионов человек. Комсомол создавался как часть системы воспитания человека нового мира, но постепенно превратился в часть советской рутины. Обозреватель НГС вспомнил некоторые факты из истории этой организации и собрал их в тест.
Начнем с азов. Что было написано на комсомольском значке?
- СССР.
- ВЛКСМ.
- РЛКСМ.
- Делу Ленина верны!
Этот вопрос часто задавали при вступлении в комсомол: сколько комсомольцев принимали участие в штурме Зимнего дворца?
- 26.
- 300.
- Больше 1000.
- Ни одного.
До какого возраста можно быть комсомольцем?
- До 25 лет.
- До 28 лет.
- До 35 лет.
- До 60 лет у женщин и 65 — у мужчин.
Что объединяет судьбы всех первых шестерых руководителей комсомола — Ефима Цетлина, Оскара Рывкина, Лазаря Шацкина, Петра Смородина, Николая Чаплина, Александра Мильчакова и Александра Косарева?
- Они погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
- Были награждены орденами и медалями.
- Были осуждены как враги народа.
- Стали впоследствии членами ЦК КПСС.
Куда можно было поехать по комсомольской путевке?
- На курорты Крыма.
- В санаторий по месту работы.
- За границу.
- На БАМ.
Любой комсомолец должен был знать, что значит МТС. Что первое приходит на ум?
- Механизированные телесистемы.
- Молодёжная театральная студия.
- Машинно-тракторная станция.
- Международный транспортный союз.
Сколько должен был платить взносов работающий комсомолец, если его зарплата была 150 рублей в месяц?
- 1 рубль 50 копеек.
- 3 рубля 62 копейки.
- 9 рублей 99 копеек.
- Какие ещё взносы? Комсомольцам приплачивали за членство!
Чего НЕ ТРЕБОВАЛ от комсомольцев Устав ВЛКСМ?
- Добросовестного труда на благо общества.
- Гуманизма и взаимного уважения между людьми.
- Борьбы за окончательную победу коммунизма во всем мире.
- Братской солидарности с трудящимися всех стран, со всеми народами.
Для того чтобы быть исключенным из комсомола в 80-х годах, нужно было совершить что-то из ряда вон выходящее. Кому из этих деятелей искусства это удалось?
- Михаил Шуфутинский.
- Алла Пугачёва.
- Борис Гребенщиков.
- Земфира.
Как закончилась деятельность комсомола?
- Был запрещен новым российским правительством в рамках борьбы с коммунизмом.
- Был распущен съездом самого комсомола.
- Был преобразован в Союз российской капиталистической молодежи.
- Существует и по сей день под другим названием.
Правильные ответы: 5/10
Меня приняли в комсомол. Завтра еду на картошку.
Правильные ответы: 5/10
Комсорг. Знаний маловато, но главное — комсомольский задор.
Правильные ответы: 5/10
Секретарь райкома. Далеко пойду, если вовремя не остановят.
Правильные ответы: 5/10
Член ЦК. И даже в курсе про золото партии.
Правильные ответы: 5/10
Я образцовый комсомолец. Где же мой партбилет?
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Стас Соколов
Фото РИА Новости (1, 3, 7, 9, 10), автора (2, 5), Густаво Зырянова (6), Татьяны Кривенко (8)