Тест: буду вечно молодым

Комсомолу исполняется 100 лет — НГС подготовил сложный (и один раз — пугающий!) тест о ВЛКСМ

29 октября исполняется 100 лет со времени создания комсомола — молодежной организации, через которую прошли в молодости почти все, кому сейчас за 50. В Новосибирске эту дату отмечают широко: на Северо-Чемском высадили 100 рябин , в метро запустили поезд с комсомольцами , а мэру Локтю вручили грамоту за подписью почему-то Кобзона . За всё время его существования комсомольские значки успели поносить порядка 200 миллионов человек. Комсомол создавался как часть системы воспитания человека нового мира, но постепенно превратился в часть советской рутины. Обозреватель НГС вспомнил некоторые факты из истории этой организации и собрал их в тест.

Начнем с азов. Что было написано на комсомольском значке?

СССР.

ВЛКСМ.

РЛКСМ.

Делу Ленина верны!





Этот вопрос часто задавали при вступлении в комсомол: сколько комсомольцев принимали участие в штурме Зимнего дворца?

26.

300.

Больше 1000.

Ни одного.





До какого возраста можно быть комсомольцем?

До 25 лет.

До 28 лет.

До 35 лет.

До 60 лет у женщин и 65 — у мужчин.





Что объединяет судьбы всех первых шестерых руководителей комсомола — Ефима Цетлина, Оскара Рывкина, Лазаря Шацкина, Петра Смородина, Николая Чаплина, Александра Мильчакова и Александра Косарева?

Они погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Были награждены орденами и медалями.

Были осуждены как враги народа.

Стали впоследствии членами ЦК КПСС.





Куда можно было поехать по комсомольской путевке?

На курорты Крыма.

В санаторий по месту работы.

За границу.

На БАМ.





Любой комсомолец должен был знать, что значит МТС. Что первое приходит на ум?

Механизированные телесистемы.

Молодёжная театральная студия.

Машинно-тракторная станция.

Международный транспортный союз.





Сколько должен был платить взносов работающий комсомолец, если его зарплата была 150 рублей в месяц?

1 рубль 50 копеек.

3 рубля 62 копейки.

9 рублей 99 копеек.

Какие ещё взносы? Комсомольцам приплачивали за членство!





Чего НЕ ТРЕБОВАЛ от комсомольцев Устав ВЛКСМ?

Добросовестного труда на благо общества.

Гуманизма и взаимного уважения между людьми.

Борьбы за окончательную победу коммунизма во всем мире.

Братской солидарности с трудящимися всех стран, со всеми народами.





Для того чтобы быть исключенным из комсомола в 80-х годах, нужно было совершить что-то из ряда вон выходящее. Кому из этих деятелей искусства это удалось?

Михаил Шуфутинский.

Алла Пугачёва.

Борис Гребенщиков.

Земфира.





Как закончилась деятельность комсомола?

Был запрещен новым российским правительством в рамках борьбы с коммунизмом.

Был распущен съездом самого комсомола.

Был преобразован в Союз российской капиталистической молодежи.

Существует и по сей день под другим названием.





Тест: буду вечно молодым Правильные ответы: 5/10 Меня приняли в комсомол. Завтра еду на картошку. Пройти тест еще раз

Тест: буду вечно молодым Правильные ответы: 5/10 Комсорг. Знаний маловато, но главное — комсомольский задор. Пройти тест еще раз

Тест: буду вечно молодым Правильные ответы: 5/10 Секретарь райкома. Далеко пойду, если вовремя не остановят. Пройти тест еще раз

Тест: буду вечно молодым Правильные ответы: 5/10 Член ЦК. И даже в курсе про золото партии. Пройти тест еще раз