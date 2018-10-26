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Тест: буду вечно молодым

Комсомолу исполняется 100 лет — НГС подготовил сложный (и один раз — пугающий!) тест о ВЛКСМ

29 октября исполняется 100 лет со времени создания комсомола — молодежной организации, через которую прошли в молодости почти все, кому сейчас за 50. В Новосибирске эту дату отмечают широко: на Северо-Чемском высадили 100 рябин, в метро запустили поезд с комсомольцами, а мэру Локтю вручили грамоту за подписью почему-то Кобзона. За всё время его существования комсомольские значки успели поносить порядка 200 миллионов человек. Комсомол создавался как часть системы воспитания человека нового мира, но постепенно превратился в часть советской рутины. Обозреватель НГС вспомнил некоторые факты из истории этой организации и собрал их в тест. 

Начнем с азов. Что было написано на комсомольском значке?

  • СССР.
  • ВЛКСМ.
  • РЛКСМ. 
  • Делу Ленина верны!


Этот вопрос часто задавали при вступлении в комсомол: сколько комсомольцев принимали участие в штурме Зимнего дворца?

  • 26.
  • 300.
  • Больше 1000.
  • Ни одного.


До какого возраста можно быть комсомольцем?

  • До 25 лет.
  • До 28 лет.
  • До 35 лет.
  • До 60 лет у женщин и 65 — у мужчин.


Что объединяет судьбы всех первых шестерых руководителей комсомола — Ефима Цетлина, Оскара Рывкина, Лазаря Шацкина, Петра Смородина, Николая Чаплина, Александра Мильчакова и Александра Косарева?

  • Они погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
  • Были награждены орденами и медалями.
  • Были осуждены как враги народа.
  • Стали впоследствии членами ЦК КПСС.


Куда можно было поехать по комсомольской путевке?

  • На курорты Крыма.
  • В санаторий по месту работы.
  • За границу.
  • На БАМ.


Любой комсомолец должен был знать, что значит МТС. Что первое приходит на ум?

  • Механизированные телесистемы.
  • Молодёжная театральная студия.
  • Машинно-тракторная станция.
  • Международный транспортный союз.


Сколько должен был платить взносов работающий комсомолец, если его зарплата была 150 рублей в месяц? 

  • 1 рубль 50 копеек.
  • 3 рубля 62 копейки.
  • 9 рублей 99 копеек.
  • Какие ещё взносы? Комсомольцам приплачивали за членство!


Чего НЕ ТРЕБОВАЛ от комсомольцев Устав ВЛКСМ? 

  • Добросовестного труда на благо общества.
  • Гуманизма и взаимного уважения между людьми.
  • Борьбы за окончательную победу коммунизма во всем мире.
  • Братской солидарности с трудящимися всех стран, со всеми народами.


Для того чтобы быть исключенным из комсомола в 80-х годах, нужно было совершить что-то из ряда вон выходящее. Кому из этих деятелей искусства это удалось?

  • Михаил Шуфутинский.
  • Алла Пугачёва.
  • Борис Гребенщиков.
  • Земфира.


Как закончилась деятельность комсомола?

  • Был запрещен новым российским правительством в рамках борьбы с коммунизмом.
  • Был распущен съездом самого комсомола.
  • Был преобразован в Союз российской капиталистической молодежи.
  • Существует и по сей день под другим названием.


Тест: буду вечно молодым

Правильные ответы: 5/10

Меня приняли в комсомол. Завтра еду на картошку. 

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Тест: буду вечно молодым

Правильные ответы: 5/10

Комсорг. Знаний маловато, но главное — комсомольский задор.

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Тест: буду вечно молодым

Правильные ответы: 5/10

Секретарь райкома. Далеко пойду, если вовремя не остановят.

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Тест: буду вечно молодым

Правильные ответы: 5/10

Член ЦК. И даже в курсе про золото партии.

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Тест: буду вечно молодым

Правильные ответы: 5/10

Я образцовый комсомолец. Где же мой партбилет?

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