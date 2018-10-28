Последние крохи

Производители хлеба заговорили о скором росте цен — накануне два крупных красноярских хлебокомбината рассказали изданию «КоммерсантЪ», что просят торговые сети поднять цены на 8–12%, так как производство некоторых сортов стало нерентабельным. Громким заявлением производители вызвали критику со стороны Федеральной антимонопольной службы, которая предупредила о предстоящих проверках пекарей в регионах. НГС поговорил с местными производителями: они утверждают, что производство недорого хлеба никогда не было особо прибыльным делом, ведь власть всегда контролировала цены на популярные сорта. Однако производители предупреждают, что с увеличением ставки НДС подорожают дорогие сорта и печенье, ведь на них они не получают никаких государственных льгот. Аналитики считают, что многие покупатели и не заметят роста цен на хлеб, потому что он перестал быть основным продуктом в продовольственной корзине даже самых бедных россиян — они променяли его на картошку и крупы. На сколько реально может подорожать хлеб — в материале НГС.

Производители хлеба заговорили о скором росте цен — накануне два крупных красноярских хлебокомбината ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» рассказали изданию «КоммерсантЪ», что просят торговые сети поднять цены на 8–12%. Среди причин они назвали рост цен на муку, бензин, колебания курса рубля и повышение минимального размера оплаты труда на 20% с мая.





На новость о скором росте цен на хлеб незамедлительно отреагировали в Федеральной антимонопольной службе — всего через несколько часов ФАС объявила, что усилит контроль в регионах.





«В средствах массовой информации широко обсуждается вопрос возможного повышения цен на рынке муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Принимая во внимание, что указанные рынки являются в основном региональными, ФАС рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на рынках муки, хлеба и хлебобулочных изделий»,— рассказала ТАСС начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.





Как сообщили в Новосибирском УФАС, от центрального аппарата ещё не поступало никаких указаний о начале проверок местных производителей.







После заявлений ФАС многие новосибирские производители хлеба стали опасаться открыто комментировать ситуацию на российском рынке, объясняя это тем, что не хотят привлекать к себе внимание контролирующих органов. В АО «Хлебообъединение "Восход"» в ответ на вопросы журналиста НГС коротко заявили, что они «не будут повышать цены на продукцию».





Генеральный директор хлебокомбината «Инской» Артур Сааков предположил, что рост цен на хлебобулочную продукцию вполне возможен в ближайшей перспективе, ведь растёт себестоимость изделий — больше всего на это влияет подорожание муки и рост счетов по коммунальным услугам, а также зарплаты сотрудников комбинатов.





«Цены поднимаются по всей России: и в Москве цены поднялись, и в Питере, и в Ростове. Это не секрет, что цены на муку подымаются, на коммунальные услуги, — и на хлеб поднимаются. Всё зависит от производителей, мне кажется, что поднять могут все на тот или иной процент. До 10%, возможно, будет повышение. Мы сейчас рассматриваем, рассчитаем, но как можем сдерживаем повышение цен, но это уже нереально», — рассказал Артур Сааков.





При этом производители хлеба поясняют, что повышение ставки НДС до 20% не сильно скажется на продукции, ведь они по закону не попадают под повышение налогов. Как рассказал источник в руководстве одного их крупных хлебокомбинатов Новосибирска, цены на хлеб сдерживают уже второй год, а государство заинтересовано в наличии дешёвого хлеба на прилавках.





«Хлеб и хлебобулочные изделия под повышение ставки НДС не попадают. С другой стороны, хлебобулочники, которые выпускают кондитерские изделия и печенья, всё равно это почувствуют, потому что попадают под повышение ставки. Понятно, что все эти инфляционные процессы сказываются на стоимости хлеба. Например, за последние полгода на муку на 42% выросла цена в Новосибирске. На ГСМ практически на 12%, а ведь каждый завод гоняет свои машины. На упаковку, на электроэнергию выросла цена почти на 5%. Но хлебобулочники не меняли цены с 2016 года. Есть дорогие хлеба по 50 рублей, а есть по 16 рублей. Государство влияет на сохранение дешёвых сортов хлеба — это социальный, стратегический продукт. Хлеб — это низкомаржинальная продукция, больше социальный бизнес», — пояснил собеседник НГС, попросив не упоминать название компании по той же причине — проверки ФАС.







Производственная компания с 6 торговыми точками в Новосибирске на условиях анонимности также подтвердила, что себестоимость их хлеба во многом неизбежно растёт вслед за ростом цен на бензин. В середине октября Счётная палата РФ опубликовала заключение, где говорится, что бензин может резко подорожать. Независимые эксперты не исключают, что литр топлива может подорожать на 4,5 рубля, однако представители АЗС надеются на сдерживающие меры от правительства. Если топливо всё же подорожает, производители хлеба не исключат повышения цен на хлеб и булочки.







Эксперты уверены, что рост цен в первую очередь коснётся дорогих хлебобулочных изделий и пирожных, а местные власти не позволят поднять цены на социальные сорта



Столичные аналитики, которые специализируются на исследованиях аграрного рынка, всё же придерживаются точки зрения, что новости о росте цен на хлеб этой осенью во многом раздуты.





По их мнению, инфляция на продукты остаётся неизменной — резких скачков не будет, а цены будут расти стабильно в одном темпе.







«За последний год мука подорожала примерно на 20–25%. Мука дорожает из-за роста цен на пшеницу и рожь. [Причины:] ослабления рубля и более высокие мировые цены. Повышение НДС отразится на цене готовой продукции, естественно. Вполне возможно, это будет более существенное влияние, чем то повышение цен на сырьё, которое мы сейчас имеем. Предположим, повышение будет на несколько процентных пунктов дополнительно к росту цен в течение следующего года. <…> Сырьё-то не особо дорожает. 20% за год — это ни о чём, это товарный рынок. Продовольственная инфляция в целом остаётся на крайне низких уровнях. Темпы роста цен на хлеб тоже остаются на низких уровнях. Несколько месяцев назад писали глупости, что к октябрю у нас вырастут цены на хлеб на 10%. Максимальный рост, который был в сентябре, — это 0,5% в месяц. Грубо, это 6% в годовом выражении. Примерно такими же темпами он и будет расти в ближайший месяц», — рассуждает директор московского аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.





Новосибирские статистики насчитали даже меньший рост цен на хлеб в регионе — по их данным, он в регионе подорожал за 9 месяцев 2018 года чуть больше чем на процент.





«В соответствии с оперативной информацией Новосибирскстата, цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов за период январь–сентябрь 2018 года увеличились на 1,3%», — пояснила заместитель министра сельского хозяйства НСО Светлана Невзорова. Также замминистра сообщила, что в прошлом году государство выделило 4,1 миллиарда рублей для поддержки сельскохозяйственных производителей НСО, а если они резко поднимут цены, то «будут приняты оперативные меры реагирования».





Аналитик Андрей Сизов считает, что такое поведение представителей власти весьма закономерно и, пока в представлении людей живёт особое отношение к хлебу, региональные чиновники не дадут производителям хлеба завышать цены.





«Повышать цены им никто не даст. Не даст им во вторую очередь глупость местных властей, которые будут волноваться и переживать, звать хлебопёков, стучать кулаком по столу и кричать: "Держать цены!",





а основной вопрос: если вы повышаете цены, вы теряете потребителя. Это все очень хорошо понимают. А потребитель бедный, доходы не растут. Могут быть игры, что, условно, на премиум-сорта цены побольше повысим, на социальные будем держать, чтоб местные власти не ругались, — это могут быть такие телодвижения. Это генетическая память среди людей старше 30: все помнят, что хлеб всему голова. Гречка не дорожает, давайте волноваться о ценах на хлеб. Хотя о них можно давно не волноваться, потому что этот продукт в потребительской корзине весьма незначительный даже для бедных слоёв населения. Мне кажется, картошка и крупы для них более важные составляющие, чем хлеб», — резюмировал Андрей Сизов.





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