«Будто выходим на расстрел»: сибирячка выпустила сексуальную одежду для особых людей

Ей отказали богачи, которые не хотели связываться с её клиентами, но она всё сделала сама

Модель в чёрном кружевном боди вызывает и восторг зрителей, и недоумение — некоторым показалось, что она была слишком откровенна для девушки, которая передвигается исключительно на инвалидной коляске. По словам дизайнера Надежды Быковой, создавшей коллекцию одежды для инвалидов, до сих пор многие жители Новосибирска, да и других городов России, не готовы воспринимать людей с физическими особенностями на равных — побаиваются общаться. Надежда Быкова рассказала корреспонденту НГС, как решила шить одежду для колясочников, которые не стесняются показывать себя и носить соблазнительные и стильные вещи.

Надежда Быкова — 25-летняя дизайнер из Новосибирска, которая ещё со студенчества в технологическом институте увлеклась пошивом одежды для людей с инвалидностью. Её официально признали одной из лучших — Быкова стала победительницей в спецноминации всероссийского конкурса Fashion Management 2018, причём наряды демонстрировали модели на инвалидных колясках. Среди них были не только скромные пальто и платья, но и стильные женственные юбки и даже кружевные боди.





Коллекция Надежды Быковой официально признана лучшей на всероссийском конкурсе





«Я стала заниматься этим с 2013 года — тогда появилась возможность посетить конкурс «Особая мода» в городе Томске, ещё с группой студентов проходя курсы повышения квалификации. Нам предложили поучаствовать, собрать небольшую коллекцию и поехать. Там я и познакомилась с такой модой. Сначала для меня это был шок, потому что раньше я их (инвалидов. — Прим. ред.) не замечала, как бы это грубо ни звучало. Где бы я могла их встретить — это метро, прошу прощения, как просят милостыню.





А здесь я увидела абсолютно другой мир — у каждого есть работа, каждый живёт полной жизнью, и ещё они моделями стали, это было удивительно», — вспоминает дизайнер.







Сначала ей стало интересно — с точки зрения конструктора одежды, — как люди с инвалидностью вообще надевают и снимают вещи. Надежда Быкова признаётся, что на это «было больно смотреть» — сколько неудобств они испытывают при этом. Сибирячка начала изучать, где инвалиды вообще покупают одежду, и удивилась — в ателье, где было трудно объяснить все нюансы организма, или через российского поставщика европейской одежды.







Надежда Быкова (на фото) — одна из немногих российских модельеров, создающих одежду под множество запросов людей с инвалидностью





«У нас же не только человеку с инвалидностью сложно подобрать одежду, но и обычным людям — они идут в ателье и идут всё это исправлять. Если судить по колясочникам — никто же не шьёт брюки на положение сидя, считая, что спроса нет. Но спрос есть, и нужно, чтобы были конструкторы, которые бы это понимали. Да они, наверное, и понимают, но никто не хочет с этим связываться. Всем хочется шить быстро и легко и скорее продать. А не копаться в этих деталях», — рассказывает Быкова.







Уже год у Надежды Быковой своя мастерская, где она не только шьёт свою одежду, но и перешивает то, что просят клиенты. Самое дорогое в мастерской — это оборудование, которое обошлось владелице примерно в 150 тысяч рублей, и дизайнер не без гордости отмечает, что ей удалось накопить на неё самостоятельно, хотя откладывать деньги пришлось ещё в студенческие годы.





Состоятельные инвесторы, по словам модельера, только выслушивали предложения о пошиве такой одежды и поначалу даже загорались идеей, но их энтузиазм быстро стихал — как только они узнавали, что дело это не быстрое и не слишком прибыльное.







«Я не могу сказать, что зарабатываю какие-то огромные деньги сейчас. В месяц около 40 тысяч спокойно можно заработать. Особо я ни в чём себя не ограничиваю. Когда идёт поток клиентов — без работы не останешься», — отмечает дизайнер.







Сибирячка шьёт одежду и для людей с инвалидностью, и без неё





Сейчас у неё примерно 15 постоянных клиентов, ещё десятки приходят периодически — как люди с инвалидностью, так и без неё. Цены, как отмечает модельер, доступные: пальто и мужской пиджак, например, стоят от 8 тысяч рублей, платья — от 3,5 тысяч рублей. Для первых Надежда Быкова работает полностью в индивидуальном режиме — сначала на встрече-знакомстве обсуждают, какая одежда нужна и для чего.







Затем уже идут детали — как человек привык снимать и надевать одежду, где ему нужно оставить больше места, есть ли у него, к примеру, катетер, и так далее. Или если стоит протез — как сделать так, чтобы он не привлекал внимания. В остальном, по словам модельера, одежда обычная — но в том числе и яркая, и сексуальная. Хотя она и вызывает иногда противоречивые чувства у других.







Она работает в своей мастерской, а в будущем хочет создать большой магазин в центре Новосибирска





«Мне всегда было как-то странно и непонятно, почему человек с инвалидностью, на коляске, не может надеть сексуальное бельё, почему сразу такая паника?





Модель (на дефиле. — Прим. ред.) вызвала настоящее непонимание. Хотя и восторг тоже — мы с ней общались, и она сказала, что когда приехала [на показ], чувствовала себя серой мышкой. А когда мы её переодели в боди для показа, сделали причёску, она сказала: "Я почувствовала себя такой красивой, сразу так самооценка поднялась! Многие подходили, говорили — вау!".







Они и так скованные, зажатые, — нужно подчёркивать их внутренние качества, чтобы они почувствовали себя очень уверенно, мне всегда этого хотелось. А дизайнеры… Проблема в том, что если они решают конструкторские особенности, они забывают про дизайн. Может, конструктивно и удобно, но люди с инвалидностью это не покупают, потому что сразу видно, что это одежда для них. Человек и так особенный, зачем ещё это подчёркивать?» — рассуждает автор одежды.







Дизайнер мечтает, чтобы инвалиды могли одеваться так же стильно, как и все остальные





Надежда Быкова, уже давно работающая с инвалидами, уверена, что не стоит проявлять в повседневной жизни к таким людям лишней жалости — она только мешает. В её случае из-за специфического отношения к инвалидам на колясках бывает трудно добиться справедливой оценки жюри на конкурсах.







«Но я мечтаю, чтобы такая одежда была наравне с другими. Не надо проявлять жалость: "Ой какие вы молодцы, что вышли, — надо вам спецприз дать!". Это даже обидно, унизительно тоже.





На многих конкурсах, когда появлялись с такими моделями — нам говорили: "Что вы здесь делаете, вы хотите надавить на жалость?". Да я ничего такого не имела в виду, я просто это сшила, хочу показать.





По словам Быковой, некоторые дизайнеры, если создают одежду для инвалидов, пренебрегают красотой в угоду удобству — модельер хочет совмещать и то и другое





А потом это начало цеплять — почему нет, почему бы не участвовать? Да и ребята говорят: "Что это такое (за жалость. — Прим. ред.) — будто мы выходим на расстрел". И у всех слезы текут, а мы же просто пришли моду показывать», — говорит дизайнер.







Сейчас Надежда Быкова в основном шьёт сама, а если заказов очень много — ей помогает в мастерской швея. Пока что дизайнеру приходится приезжать к клиентам на примерки и обсуждения специальных конструкций одежды. Но в будущем она хочет обустроить магазин с большими витринами в центре Новосибирска — с услугами ателье и обязательно с удобной парковкой и пандусами.







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