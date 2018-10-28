«У людей слишком много денег, надо изымать»: Госдума задавит штрафами самозанятых ради налогов

Депутаты Госдумы нашли новый способ пополнить бюджет: они намерены ввести безумные штрафы для тех, кого принято называть самозанятыми гражданами. Речь идёт о фрилансерах, нянях и репетиторах, сиделках и других людях, которые работают без статуса индивидуального предпринимателя, ежегодный оборот которых не превышает 2,4 миллиона рублей.

Многие фрилансеры уезжают в другие страны и работают удалённо





«Новым режимом смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам», — говорится в пояснительной записке к закону.







Всё началось с идеи ввести для них специальный налог — 4% с оборота. Самозанятым не придётся регистрироваться в качестве предпринимателя, а будет достаточно уведомить налоговую о том, что они есть и получают доход. Уплачивать же его можно будет через специальное приложение. Таким образом, власти хотят вывести из тени мелких бизнесменов, которые никогда налоги не платили.







Идея кажется вполне здравой, но вот только к прянику в виде скромного четырёхпроцентного налога и возможности после его уплаты спать спокойно депутаты решили добавить мощный кнут.







Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров предложил штрафовать тех самозанятых, кто не будет платить 4%. Санкция за нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков внушительная — 20% от дохода, но не менее 1000 рублей, — и это на первый раз, а при повторном нарушении планируется изымать весь доход, но не менее 5000 рублей.







— Мы предлагаем, чтобы в случае, если обнаружился у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платил бы штраф в размере того дохода, который он получил, — заявил Макаров на заседании комитета при обсуждении законопроекта о введении налога на профессиональный доход.







Самозанятые люди часто находят клиентов через интернет и ведут расчеты напрямую





— Я не понимаю, чем руководствуются депутаты, предлагая ввести штраф в размере 100%. Изъятие полной суммы дохода — это, по сути, конфискация, — отмечает Роман Речкин, старший партнер компании «Интеллект-С». — Такая санкция есть в отдельных статьях Уголовного кодекса РФ. Получается, что нарушение кассовой дисциплины (нарушение формирования фискального чека) по степени опасности приравнивается к уголовному преступлению.







Он уточнил, что сейчас уже есть ответственность за неуплату налога — штраф в размере 20% от неуплаченной суммы (п. 1 ст. 122 НК РФ) или 40%, если удастся доказать, что это было сделано умышленно (п. 3 ст. 122 НК РФ). Получается, что для самозанятых санкция жёстче, чем для всех остальных.







По мнению Романа Речкина, у ФНС будут большие проблемы с администрированием этого налога.







— У самозанятых нет никакого учета, так как они, по сути, даже не являются предпринимателями. Честно говоря, есть сомнения, что налоговые будут активно заниматься этой темой, так как есть другие ниши, более финансово ёмкие.







Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх заметила, что 54-ФЗ, который регулирует использование контрольно-кассовой техники при расчетах наличными, в принципе не обязывает самозанятых граждан использовать ее — только индивидуальных предпринимателей и компании.







— Поэтому, прежде чем обсуждать вопрос о введении в отношении них штрафов, нужно решить вопрос с введением для них обязанности использовать контрольно-кассовую технику, — сказала она. — Но даже если предположить, что в 54-ФЗ будут внесены изменения и самозанятые тоже будут обязаны применять контрольно-кассовую технику, то, на мой взгляд, сумма штрафов 1000 рублей за впервые не выданные чеки и 5000 рублей за повторное нарушение и изъятие всей выручки — конечно, это слишком жесткие нормы, которые абсолютно сразу же обнуляют все усилия, связанные с выведением из тени этих граждан.







Елена Артюх уверена, что штрафы обнулят и без того неудавшийся проект с выведением самозанятых из тени





По словам бизнес-омбудсмена, в стране насчитывается до 20 миллионов самозанятых россиян, при этом за 2017 год официально зарегистрировались самозанятыми 1000 человек.







— Больших усилий стоит вообще вывести их из тени и создать для них стимул и условия для уведомительного порядка их «обеления», — считает Артюх. — Тысяча человек — это, конечно, смешно. Поэтому очевидно, что существующий законопроект с регулированием самозанятых абсолютно провальный, никто не хочет на этих условиях регистрироваться. Не знаю, захочет ли кто-нибудь регистрироваться на условиях 4-процентного и 6-процентного налогов, захочет ли кто-нибудь регистрироваться, если его обяжут применять контрольно-кассовую технику с риском быть оштрафованным. Я полагаю, что такие предложения обнулят окончательно и без того, на мой взгляд, неудавшийся проект с выведением из тени самозанятых.







Депутат Госдумы Дмитрий Ионин об инициативе коллег высказался жестко.







— Во времена наших бабушек и прабабушек такое изъятие называли экспроприацией, и это оставило весьма негативный след в истории, — сказал Ионин. — Это общая позиция сегодня, что у людей слишком много денег, а потому их надо изымать. На одном из заседаний глава Минфина Силуанов сказал, что доходы населения с начала года выросли на 10%. Хотя я таких людей не знаю. В итоге не проходит месяца, чтобы не придумывали какой-то очередной побор.







Депутат Дмитрий Ионин инициативу коллег не поддержал





Он считает, что новые штрафы для самозанятых не дадут каких-то существенных доходов в бюджет.







Сами самозанятые идею налогов и штрафов оценивают по-разному.







— Я понимаю, что в стране не хватает бабла, а потому высасывают из народа всё что могут, — прокомментировал депутатскую инициативу ремесленник. — Совершенно не понимаю, как они будут высчитывать доход. Думаю, что самозанятые просто откажутся от карточек и будут брать деньги кешем.







Репетитор Мария отметила, что и сейчас платит процент сайту, который подбирает ей учеников.







— Я уже плачу некоторый процент с моего дохода, который отчисляется на нужды сайта и, как они говорят, на налоги. Поэтому, если введут дополнительный налог, это будет как минимум странно — это если рассматривать то, как я работаю через сайт. Но часть клиентов у меня находятся через знакомых. И в принципе, если наша деятельность будет облагаться налогом в 4% — ну, наверное, это и неплохо. Конечно, это на наших доходах скажется отрицательно, но это будет что-то типа честной игры.

