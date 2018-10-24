Или в рай, или в Каргат: зачем чиновники решили эвакуировать целый микрорайон

В случае войны жителей «Дивногорского» вывезут в Каргат — потому что бомбоубежищ на всех не хватит

На прошлой неделе на подъездах домов в микрорайоне «Дивногорский» появились пугающие инструкции по массовой эвакуации. Из них выяснилось, что микрорайон находится в «зоне возможных опасностей» и что в случае объявления эвакуации местных жителей отправят в Каргатский район. Причём происходило это на фоне недавнего заявления Путина о ядерных атаках и совещаний. Оказалось, во время страшных ЧС эвакуация в районы области грозит всем новосибирцам, а тем, кто не успеет уехать, советуют прятаться в специальные места в городе. О том, что делать, если в городе внезапно завоют сирены, какие опасности грозят Новосибирску, где можно спрятаться от бомбардировок и почему Каргатский район считают безопасным местом, — в материале НГС.

На этой неделе жителей микрорайона «Дивногорский» на севере Ленинского района встретило пугающее объявление. В нём управляющая компания микрорайона предупредила жильцов 17 домов о том, что они живут «в зоне возможных опасностей», и дала инструкцию по эвакуации:





«При объявлении эвакуации в городе Новосибирске [жителям микрорайона] должно прибывать на сборный эвакуационный пункт <...> в течение трёх часов. Безопасным районом для размещения эвакуируемого населения микрорайона "Дивногорский" определён Каргатский район Новосибирской области».





В конце жителям наказали брать с собой до 50 килограммов личных вещей и запас еды на несколько дней.





Позднее в УК «Дивногорский» объяснили, что инициатива размещения объявлений принадлежит администрации Ленинского района.





Объявление появилось на каждом из 17 домов микрорайона





Сегодня эти объявления остались лишь на паре домов. Местные жители признались, что в их микрорайоне к хулиганам не привыкли — это «своя деревня», поэтому в своём большинстве инструкции восприняли адекватно, хотя и задавались вопросом, какие именно опасности им вдруг стали грозить. «Я подумала, что, может, это как-то связано с тем, что у нас тут аэропорт рядом и самолёты садятся, пролетая над нами», — рассказала Наталья по дороге в детский центр, который расположился в одном из домов с объявлением.





«Вряд ли кто-то воспринял это как шутку,





просто кто-то воспринял, наверное, ближе к сердцу, видя, что творится на Украине с этим фашизмом, — это мои домыслы.





Всегда это было: техника безопасности, гражданская оборона. Единственное, надо было не сюда его вешать — на доску объявлений. Сюда вешают горячие объявления, а это объявление должно быть в подъезде», — говорит жительница «Дивногорского» Людмила, показывая пугающее объявление.





Ситуацию вокруг внезапных инструкций обострило недавнее заявление президента Владимира Путина о применении ядерного оружия. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» 18 октября он предупредил, что теоретически ядерное оружие Россия может применить — в качестве ответного удара. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — цитирует Путина РИА Новости.





Объявление с инструкциями по эвакуации висело на каждом доме





Как оказалось, опасность, которая подстерегает «Дивногорский», связана не с угрозой ядерной войны и даже не с близостью аэропорта Толмачёво, а с возможным затоплением — такой ответ дали в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС: «В зоны возможных опасностей попадают все 17 жилых домов микрорайона "Дивногорский". В настоящее время планирование эвакуационных мероприятий подходит к завершению, в связи с этим до населения доводится информация о попадании в зоны возможных опасностей и назначении выделенного безопасного района для размещения».





Компания-застройщик микрорайона опровергла заявление мэрии.





Как сообщили НГС в ООО ИК «СЛК», МЧС выдало им письмо, где сообщило, что «Дивногорский» находится «вне зоны возможного катастрофического затопления в результате аварий гидротехнических сооружений Новосибирской ГЭС».





«Предполагаем, что данное письмо [УК с просьбой расклеить объявления] могло быть подготовлено для проведения мероприятий в рамках месячника гражданской обороны на территории Новосибирской области для населения. Задача сотрудников МЧС России — научить население чётко, грамотно и правильно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди населения в районах города и области распространяются памятки и тематические материалы по вопросам ГО и ЧС», — рассказали в отделе маркетинга и рекламы компании. Копии писем от МЧС и администрации Ленинского района есть в распоряжении НГС.





В мэрии посчитали, что микрорайон «Дивногорский» находится в зоне возможного затопления





Данияр Сафиуллин, заместитель мэра Новосибирска, объяснил корреспонденту НГС, что за каждым районом города закреплён один или несколько муниципальных районов области, куда будут эвакуировать жителей в случае опасности. Так, в Каргате давно готовы принять эвакуируемых жителей Ленинского района, к которому он прикреплён. «Каргатский район у нас закреплён за Ленинским районом.





Население доставят транспортом до станции Каргат, будут выдаваться ордера, то есть встречаем население на вокзале, привозим на эвакоприёмный пункт, создаём условия, и всё.





Пункт приёма у нас находится на базе школы, как раз сейчас здесь проходим практические развёртывания, показали, как должно быть», — коротко пояснила заместитель главы администрации Каргатского района Галина Шаповаленко.





При этом начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин не смог подробно объяснить НГС, какие конкретные действия следует принимать остальным новосибирцам в случае реальной опасности и во время воя сирен, отметив, что «вопросы об эвакуации находятся под определённым грифом секретности».







«Не надо беспокоиться, войны не будет. В ближайшие 10 лет. Я не знаю, какие объявления появились в "Дивногорском" посёлке, потому что я к этому отношения не имею, а план эвакуации города на особый период, конечно, есть. В открытом доступе его нет — это секретная информация. Будьте уверены — всех эвакуируем. Жители города эвакуируются в близлежащие районы, там есть определённые категории, и они распределяются по территории Новосибирской области, из опасных районов — в безопасные районы. При этом не все жители Новосибирска эвакуируются, а только те районы, которые у нас называются опасными.





Риски существуют всегда — на территории Новосибирска находится 12 химически опасных предприятий, одно радиационно опасное предприятие, и мало ли, что может быть.





Но эвакуация проводится только в особый период. План эвакуации есть, зоны есть, когда нужно будет — план приведём в действие, и он будет работать», — заявил Александр Ерохин.





При этом, как узнал НГС, расхожее мнение о том, что население в случае войны укроется в бомбоубежищах, мало соотносится с реальностью, знает начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перязев.





«Бомбоубежища простых жителей не касаются. Они касаются в основном формирований гражданской обороны, которые будут выполнять задачи безопасности, — спасателей на период войны.





Население будет укрываться в основном в подвалах, оборудованных как специальные укрытия. Чтобы укрыть население города Новосибирска, нам этого подземного пространства — подвалы, тоннели, метрополитен — хватает на всех граждан и даже на наших гостей. Конечно, есть специальные снаряды, которые могут ударить, но в целом от фугасно-осколочного воздействия они полностью защищены, от обычных средств поражения они полностью защищены. Сейчас бомбоубежища в России не строят — их строили в советское время. Их где-то восстанавливают, содержат, но всё зависит от бюджета. Сейчас городу важнее больницы отремонтировать, дороги отремонтировать...





На бомбоубежища тоже деньги выделяются, просто не так обильно, как хотелось бы. Но их на всех не хватит», — заключил он.





На этой неделе в Новосибирске прошло совещание с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым об антитеррористической защищённости, а чуть позже на сайте мэрии Новосибирска опубликовали проект постановления, в котором мэр постановил утвердить «Положения о проведении эвакуационных мероприятий при ЧС природного и техногенного характера», а также список пунктов временного размещения населения при подобных угрозах.





План действий во время воя сирен остаётся прежним уже много лет: на местных каналах появляется бегущая строка, вместе с сиренами на весь город звучит сообщение о том, что делать жителям, приходят предупреждающие SMS. Специалисты по ГО убеждают, что информацию о пунктах сбора и местах эвакуации смогут донести всем новосибирцам. Несмотря на то что планы эвакуации — секретная, по словам чиновников, информация, они советуют обращаться в отделы ГО и ЧС в районных администрациях, где каждому готовы рассказать, куда эвакуироваться в случае катастрофы.





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