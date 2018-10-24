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Или в рай, или в Каргат: зачем чиновники решили эвакуировать целый микрорайон

В случае войны жителей «Дивногорского» вывезут в Каргат — потому что бомбоубежищ на всех не хватит

Микрорайон «Дивногорский», как и весь Ленинский район, в случае опасности эвакуируют в Каргат
Микрорайон «Дивногорский», как и весь Ленинский район, в случае опасности эвакуируют в Каргат

На прошлой неделе на подъездах домов в микрорайоне «Дивногорский» появились пугающие инструкции по массовой эвакуации. Из них выяснилось, что микрорайон находится в «зоне возможных опасностей» и что в случае объявления эвакуации местных жителей отправят в Каргатский район. Причём происходило это на фоне недавнего заявления Путина о ядерных атаках и совещаний. Оказалось, во время страшных ЧС эвакуация в районы области грозит всем новосибирцам, а тем, кто не успеет уехать, советуют прятаться в специальные места в городе. О том, что делать, если в городе внезапно завоют сирены, какие опасности грозят Новосибирску, где можно спрятаться от бомбардировок и почему Каргатский район считают безопасным местом, — в материале НГС. 

На этой неделе жителей микрорайона «Дивногорский» на севере Ленинского района встретило пугающее объявление. В нём управляющая компания микрорайона предупредила жильцов 17 домов о том, что они живут «в зоне возможных опасностей», и дала инструкцию по эвакуации:


«При объявлении эвакуации в городе Новосибирске [жителям микрорайона] должно прибывать на сборный эвакуационный пункт <...> в течение трёх часов. Безопасным районом для размещения эвакуируемого населения микрорайона "Дивногорский" определён Каргатский район Новосибирской области». 


В конце жителям наказали брать с собой до 50 килограммов личных вещей и запас еды на несколько дней.


Позднее в УК «Дивногорский» объяснили, что инициатива размещения объявлений принадлежит администрации Ленинского района. 


Объявление появилось на каждом из 17 домов микрорайона
Объявление появилось на каждом из 17 домов микрорайона


Сегодня эти объявления остались лишь на паре домов. Местные жители признались, что в их микрорайоне к хулиганам не привыкли — это «своя деревня», поэтому в своём большинстве инструкции восприняли адекватно, хотя и задавались вопросом, какие именно опасности им вдруг стали грозить. «Я подумала, что, может, это как-то связано с тем, что у нас тут аэропорт рядом и самолёты садятся, пролетая над нами», — рассказала Наталья по дороге в детский центр, который расположился в одном из домов с объявлением.


«Вряд ли кто-то воспринял это как шутку, 


просто кто-то воспринял, наверное, ближе к сердцу, видя, что творится на Украине с этим фашизмом, — это мои домыслы. 


Всегда это было: техника безопасности, гражданская оборона. Единственное, надо было не сюда его вешать — на доску объявлений. Сюда вешают горячие объявления, а это объявление должно быть в подъезде», — говорит жительница «Дивногорского» Людмила, показывая пугающее объявление.


Ситуацию вокруг внезапных инструкций обострило недавнее заявление президента Владимира Путина о применении ядерного оружия. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» 18 октября он предупредил, что теоретически ядерное оружие Россия может применить — в качестве ответного удара. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — цитирует Путина РИА Новости.


Объявление с инструкциями по эвакуации висело на каждом доме
Объявление с инструкциями по эвакуации висело на каждом доме


Как оказалось, опасность, которая подстерегает «Дивногорский», связана не с угрозой ядерной войны и даже не с близостью аэропорта Толмачёво, а с возможным затоплением — такой ответ дали в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС: «В зоны возможных опасностей попадают все 17 жилых домов микрорайона "Дивногорский". В настоящее время планирование эвакуационных мероприятий подходит к завершению, в связи с этим до населения доводится информация о попадании в зоны возможных опасностей и назначении выделенного безопасного района для размещения».


Компания-застройщик микрорайона опровергла заявление мэрии. 


Как сообщили НГС в ООО ИК «СЛК», МЧС выдало им письмо, где сообщило, что «Дивногорский» находится «вне зоны возможного катастрофического затопления в результате аварий гидротехнических сооружений Новосибирской ГЭС».


«Предполагаем, что данное письмо [УК с просьбой расклеить объявления] могло быть подготовлено для проведения мероприятий в рамках месячника гражданской обороны на территории Новосибирской области для населения. Задача сотрудников МЧС России — научить население чётко, грамотно и правильно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди населения в районах города и области распространяются памятки и тематические материалы по вопросам ГО и ЧС», — рассказали в отделе маркетинга и рекламы компании. Копии писем от МЧС и администрации Ленинского района есть в распоряжении НГС.


В мэрии посчитали, что микрорайон «Дивногорский»  находится в зоне возможного затопления
В мэрии посчитали, что микрорайон «Дивногорский»  находится в зоне возможного затопления


Данияр Сафиуллин, заместитель мэра Новосибирска, объяснил корреспонденту НГС, что за каждым районом города закреплён один или несколько муниципальных районов области, куда будут эвакуировать жителей в случае опасности. Так, в Каргате давно готовы принять эвакуируемых жителей Ленинского района, к которому он прикреплён. «Каргатский район у нас закреплён за Ленинским районом. 


Население доставят транспортом до станции Каргат, будут выдаваться ордера, то есть встречаем население на вокзале, привозим на эвакоприёмный пункт, создаём условия, и всё. 


Пункт приёма у нас находится на базе школы, как раз сейчас здесь проходим практические развёртывания, показали, как должно быть», — коротко пояснила заместитель главы администрации Каргатского района Галина Шаповаленко.


При этом начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин не смог подробно объяснить НГС, какие конкретные действия следует принимать остальным новосибирцам в случае реальной опасности и во время воя сирен, отметив, что «вопросы об эвакуации находятся под определённым грифом секретности».


«Не надо беспокоиться, войны не будет. В ближайшие 10 лет. Я не знаю, какие объявления появились в "Дивногорском" посёлке, потому что я к этому отношения не имею, а план эвакуации города на особый период, конечно, есть. В открытом доступе его нет — это секретная информация. Будьте уверены — всех эвакуируем. Жители города эвакуируются в близлежащие районы, там есть определённые категории, и они распределяются по территории Новосибирской области, из опасных районов — в безопасные районы. При этом не все жители Новосибирска эвакуируются, а только те районы, которые у нас называются опасными. 


Риски существуют всегда — на территории Новосибирска находится 12 химически опасных предприятий, одно радиационно опасное предприятие, и мало ли, что может быть. 


Но эвакуация проводится только в особый период. План эвакуации есть, зоны есть, когда нужно будет — план приведём в действие, и он будет работать», — заявил Александр Ерохин.


При этом, как узнал НГС, расхожее мнение о том, что население в случае войны укроется в бомбоубежищах, мало соотносится с реальностью, знает начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перязев.


«Бомбоубежища простых жителей не касаются. Они касаются в основном формирований гражданской обороны, которые будут выполнять задачи безопасности, — спасателей на период войны. 


Население будет укрываться в основном в подвалах, оборудованных как специальные укрытия. Чтобы укрыть население города Новосибирска, нам этого подземного пространства — подвалы, тоннели, метрополитен — хватает на всех граждан и даже на наших гостей. Конечно, есть специальные снаряды, которые могут ударить, но в целом от фугасно-осколочного воздействия они полностью защищены, от обычных средств поражения они полностью защищены. Сейчас бомбоубежища в России не строят — их строили в советское время. Их где-то восстанавливают, содержат, но всё зависит от бюджета. Сейчас городу важнее больницы отремонтировать, дороги отремонтировать... 


На бомбоубежища тоже деньги выделяются, просто не так обильно, как хотелось бы. Но их на всех не хватит», — заключил он.


На этой неделе в Новосибирске прошло совещание с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым об антитеррористической защищённости, а чуть позже на сайте мэрии Новосибирска опубликовали проект постановления, в котором мэр постановил утвердить «Положения о проведении эвакуационных мероприятий при ЧС природного и техногенного характера», а также список пунктов временного размещения населения при подобных угрозах. 


План действий во время воя сирен остаётся прежним уже много лет: на местных каналах появляется бегущая строка, вместе с сиренами на весь город звучит сообщение о том, что делать жителям, приходят предупреждающие SMS. Специалисты по ГО убеждают, что информацию о пунктах сбора и местах эвакуации смогут донести всем новосибирцам. Несмотря на то что планы эвакуации — секретная, по словам чиновников, информация, они советуют обращаться в отделы ГО и ЧС в районных администрациях, где каждому готовы рассказать, куда эвакуироваться в случае катастрофы.


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