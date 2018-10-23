Зимняя резина: менять или не менять, вот в чём вопрос

Новосибирцы ждут потепления и отказываются менять резину — жалеть ли шипы или попасть в аварию

В Новосибирске наступили первые минусовые температуры, на дорогах снег и лёд даже днём. Самое время задуматься о смене летней резины на зимнюю. Впрочем, синоптики обещают потепление к концу октября, и многие водители выжидают, не желая терять шипы на голом асфальте. Когда же всё-таки специалисты рекомендуют менять резину и как уже поступили наши читатели — подробнее в обзоре НГС.АВТО.

Настоящий день жестянщика пока не наступил, во дворах хоть и лёд, но все дороги Новосибирска просто мокрые и летняя резина на таком покрытии ещё как-то тормозит. Тем не менее, по словам экспертов, колёса надо было менять ещё 2–3 недели назад.





«Общая рекомендация всех заводов-изготовителей по смене шин — это среднесуточная температура +7. И не важно, есть осадки, нет осадков.





Основная причина в том, что состав летней резины жёсткий сам по себе, гораздо жёстче зимней, поэтому при низких температурах он дубеет и свои функции не выполняет правильно», — объясняет начальник отдела продаж компании «Колесити» Николай Пшеничников.





Самые дисциплинированные и сознательные водители перешли на зимнюю резину заранее, не побоявшись повышенного износа и потери шипов на асфальте. Но значительная часть автолюбителей озаботилась заменой покрышек только при приближении минусовых температур.





Часть автовладельцев сменила покрышки

«По нашим оценкам, на сегодняшний день переобулись процентов 50–60. Мы каждый день смотрим обстановку во дворах, кто приезжает на сервис, у торговых центров. У нас сезон идёт недели три, автомобили переобуваются достаточно давно. Люди информированные, многие переобуваются заранее, смотрят погоду, мониторят обстановку в целом. Выпадение сегодняшнего снега явным скачком не было. Первый скачок был неделю назад, понедельник, когда были минусовые значения, тогда был ажиотаж», — говорит Николай Пшеничников.







Оставшиеся автолюбители выжидают, когда пройдёт потепление, обещанное на середину октября. Действительно, зачем барабанить шипами по асфальту при +10. При этом многие забывают, что ночные и утренние температуры всё равно будут достаточно низкими.





«Большая категория граждан всё равно ждёт выпадения снега, чтобы сменить шины, то есть это для них основной фактор.





Я думаю, следующие выходные будут знаковыми для шинников и начало ноября. Обычно к началу ноября, 4–5-е число, к этим дням сезон уже спадает и все переобуваются», — прогнозирует Николай Пшеничников.





Стоимость замены комплекта шин 15-го размера превышает 1000 рублей

Стоимость замены «под ключ» комплекта шин ходового 15-го размера в Новосибирске сейчас превышает 1000 рублей. В «Колесити», например, такие работы стоят 1190 рублей. В сети шинных центров VIANOR за услуги возьмут 1100 рублей. А в сети автосервисов FIT SERVICE обслуживание 15-го размера будет стоить 1640 рублей.







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