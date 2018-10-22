Старьё бьёт новьё: гигантский Lexus LX против «Тигуана»

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — кроссовер Volkswagen Tiguan из салона, настоящий немецкий автомобиль свежей разработки, пользующийся повышенным спросом и в мире, и в России. Tiguan покупают за сбалансированность качеств, ну и, конечно, за уважаемый бренд. На другой чаше весов 10-летний Lexus LX 570, считающийся в Сибири символом успеха и достатка. Подробнее об этом выборе — в обзоре НГС.АВТО.





Мы будем рассматривать среднюю комплектацию Volkswagen Tiguan под названием CITY и 2-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. Кроссовер оборудован роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом 4Motion. Автомобиль довольно компактный, 4486 мм длины, 1,6 тонны массы — самое то для большого тесного города. Клиренс хорош — 20 сантиметров. В нашей машине есть светодиодные фары с омывателями, литые колёсные диски, рейлинги на крыше, лобовое стекло с обогревом, система бесключевого доступа, контроль мёртвых зон, система контроля дистанции и экстренного торможения, система курсовой устойчивости, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, контроль давления в шинах, парктроники, электропривод багажной двери.













Салон тканевый, но руль и рукоятка селектора АКП обшиты кожей. Баранка имеет функцию обогрева. Подогреваются передние и задние сиденья. В оснащение входят трёхзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и 8 динамиками, датчик дождя. Разгоняется наш автомобиль до сотни за 7,7 секунды, в городе расходует 10,6 литров бензина. Объём багажника у кроссовера 615 литров. Стоит комплектация CITY с таким мотором 2 119 000 рублей.













Volkswagen, как ни крути, довольно небольшой автомобиль, а у нас люди стремятся к максимальным размерам. Поэтому за эти же деньги можно купить огромный Lexus LX 570 выпуска 2008 года и наслаждаться размерами, плавностью хода, солидностью и максимальным уважением других водителей. Мы получим атмосферный 5,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 367 л.с., полный привод и классический автомат. Длина внедорожника 5 метров, масса 2,7 тонны, клиренс 22,5 сантиметра. Автомобиль премиальный и оснащение у него богатое. Ксеноновые фары с омывателями, люк в крыше, 8 подушек безопасности, включая коленные, система адаптивного освещения дороги, динамическое освещение поворотов, система помощи на подъёме, система стабилизации, круиз-контроль.













Кожаный салон, кожаный руль, кнопка запуска двигателя, мультимедийная система с навигацией, акустика Mark Levinson, система помощи при парковке, камера заднего вида, сиденья с электроприводом, вентиляция и обогрев сидений, климат-контроль, мониторы для пассажиров, беспроводные наушники. Автомобиль 7-местный, в багажнике можно разложить два дополнительных сиденья. Объём багажника целых 1267 литров. Наш Lexus будет даже чуть быстрее Volkswagen — разгон до сотни 7,5 секунды. Но и расход топлива гораздо выше — 18,1 литра на 100 километров пути. Пробег у внедорожника будет в районе 150–200 тысяч километров.





Итак, за 2,1 миллиона можно купить новый немецкий кроссовер и не думать о поломках в течение срока гарантии. Но по мере приближения к 100 тысячам километров пробега о надёжности всё-таки придется задуматься. Со старым «Лексусом» о поломках придётся думать уже сразу, правда, с атмосферным двигателем и классическим автоматом шанс нарваться на серьёзные отказы довольно невелик. Стоимость содержания будет явно выше, чем у «Тигуана»: в два раза больше бензина, высокий транспортный налог, расходники, детали подвески. Что выбрать за 2,1 миллиона — решают читатели НГС.





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