Дед Мороз крадётся

До Нового года ещё полно времени. Первый снег лишь немного напугал горожан , но магазины уже готовятся к празднику, старательно задвигая беседки, грабли и лейки на задворки торговых залов. На «главную сцену» теперь выходят ёлки, светящиеся олени и красные колпаки в компании гирлянд, шаров и мишуры. Новогодние витрины хоть и удивляют своим преждевременным появлением, но скрашивают грусть уходящей осени и напоминают о красивых зимних праздниках. Корреспонденты НГС нашли первые новогодние коллекции, которые уже появились в новосибирских магазинах.

Магазин посуды и люстр «Богемия» украшен по-новогоднему уже с середины октября

Новый год пока не то чтобы стучится, скорее машет рукой где-то на горизонте торговых витрин новосибирских магазинов. Маленький праздник уже начался на Вокзальной магистрали, где находится магазин «Богемия». Старательно украшенные ёлки рядом с празднично сервированным столом, как шаманы, призывают небо послать им снег.







В этом году в новогодних коллекциях почему-то часто встречается мухомор





Новогодние коллекции пока осторожно выкладывают в гипермаркетах. Вздохи покупателей ИКЕА о неотвратимости зимы сменяются восторгами от пузатых медведей из новогодней коллекции. Мишки умиротворенные и немного не в форме, так будет чувствовать себя большинство переживших новогодние праздники.







Медведь-подушка в ИКЕА





В новогоднем дизайне шведских минималистов появилось что-то родное, из советского прошлого (пусть для кого-то это и генетическая память). Ёлки в ИКЕА украшены не просто шарами в одной цветовой гамме, как это было модно ещё в прошлом году. Сегодня на ветках висят милые кролики, сосульки и грибочки, которые можно часами разглядывать, а в конце праздников старательно уложить в коробку до следующего года.







Ёлочные игрушки в ретро-стиле





Цвета новогоднего настроения в ИКЕА — красный в сочетании с зелёным. В этой же цветовой гамме скатерти, игрушки, украшения для дома и даже подарочные упаковки.





Ёлочные украшения холодных тонов — скорее исключение для ИКЕА





Кроме привычных искусственных ёлок, игрушек и гирлянд здесь есть милые штуки для тех, кто уже в ожидании праздника. Например, рождественский календарь (правда, только до 25 декабря). Это набор маленьких коробочек, куда кладут небольшой подарочек каждый день («чтобы ожидание праздника было ещё более приятным»).







Рождественский календарь из 25 предметов стоит 499 рублей





В новогодней коллекции даже есть блюдца в форме жёлудя, тарелки в виде часов, показывающих пять минут до полуночи. ИКЕА — это кладезь аскетичных гирлянд, не вызывающих нервных расстройств. Особенно актуально для тех, кто страдает от неугомонного перемигивания цветных лампочек.





Сумка для подарков 90x56 — 269 рублей





Шведы продают даже мешки для подарков — в ИКЕА он называется «сумка на шнурке». Но, видимо, Санта-Клаусу так удобнее.





Искусственные ёлки в «МЕТРО» стоят примерно 3–5 тысяч рублей





В «МЕТРО» новогодние товары только начали выкладывать на витрины. У многих ещё даже нет ценника, другие лежат в коробках. Здесь, кстати, неплохой выбор искусственных ёлок и прочных подставок для живых деревьев.







В этом сезоне часто встречаются новогодние украшения в виде красных пятиконечных звёзд





В этом сезоне в новогодней моде немало красных пятиконечных звёзд. Связать этот тренд можно разве что со столетием ВЛКСМ. Красные звёзды в наборах для подарков, просто фарфоровые фигуры для интерьера, ёлочные игрушки-звёздочки. Среди сказочных рождественских оленей они выглядят вполне революционно.







А-ля зеркальный шар — новогоднее украшение этого сезона







Ещё один тренд сезона — гигантские шары. Диаметр таких украшений примерно 15–30 сантиметров. Чем-то они напоминают зеркальные шары для дискотеки. Повесить на ёлку их вряд ли удастся, а вот под потолок — вполне.







Новогодний декор из серии «Сделай сам» в «МЕТРО»





Среди разноцветных сияющих шаров нашлись и аскетичные украшения. Например, прозрачный сосуд на шпагате. Зато поле для фантазии: бери краски, блёстки — и вперёд, к игрушке мечты.







Новогодние коллекции только привезли в магазины — некоторые ещё даже не распаковали





Целый лес искусственных ёлок вырос в садовом отделе «Леруа Мерлен». Рядом в железном контейнере ещё лежит лук-севок, но он уже явно не в фаворе. Больше внимания уже привлекают светящиеся олени, которых только выкладывают из коробок. Ещё немного, и застучат своими серебряными копытцами. Кроме оленей в новогодней коллекции «Леруа Мерлен» гирлянды-деревья.







В «Леруа Мерлен» цены на искусственные ели в среднем 1500– 10 000 рублей





С ёлками и гирляндами определились, теперь время приятных мелочей и последних штрихов. Декоративные шишки, меховые колокольчики, веточки для венков — новогодняя коллекция в «Бизнес-Букете» выглядит как большая коробка с ёлочными игрушками.





Новогоднее украшение в «Бизнес-Букете» — 325 рублей





Здесь и посыпанные искусственным снегом ягоды, мягкие совушки, которые выглядят не сильно дружелюбно, но вполне сойдут для создания таинственной атмосферы праздника. И даже прищепки в виде снеговиков, снежинок и всё тех же оленей.







Даже самые обычные предметы в новогодней коллекции выглядят празднично





Зима уже пришла в магазины. Снег лежит прямо на витринах. Есть в баллонах для создания хлопьев или морозных узоров. Кроме того, продают даже снежинки из мелко нарезанного полиэтилена. При электрическом свете вполне сойдут за только что выпавший снег.





В продаже есть искусственный снег-спрей для морозных узоров и даже полиэтиленовые снежинки





Новый год только через два месяца, поэтому в магазинах нет даже намёка на новогодний ажиотаж. Сонные покупатели, которые ещё не смирились с прошедшим летом и вообще тем, что опять прошёл год, пока лишь глазеют на сезонный товар.





В «Бизнес-Букете» большой выбор новогодних кукол





И это, наверное, объяснимо — потому что для таких покупок нужно настроение.







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