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Кто в тереме живёт: в НОВАТе поставили спектакль для малышей с неожиданной концовкой

Его покажут в этом году всего 4 раза — НГС побывал на первой репетиции в костюмах

Новосибирцы впервые увидят «Терем-теремок» 5 ноября
Новосибирцы впервые увидят «Терем-теремок» 5 ноября

В НОВАТе готовятся к премьерному показу оперы для малышей «Терем-теремок» в постановке Вячеслава Стародубцева — спектакль поставлен по мотивам либретто Ильи Польского по сказке Самуила Маршака. Эта постановка станет первой оперой для дошкольников в современном репертуаре — до неё маленьких новосибирцев пускали только на балет. Премьера спектакля пройдёт 5 ноября, но уже сейчас раскуплено больше половины билетов. Корреспонденты НГС побывали в оперном на первой репетиции новой оперы в костюмах и узнали, чем новая опера может понравиться взрослым, с какого возраста стоит водить детей в театр и почему детский спектакль — это проверка на прочность. Подробности — в нашем специальном репортаже. 

Опера «Терем-теремок» для Новосибирска не нова — впервые в оперном театре она была поставлена в 1971 году, в 1988 году спектакль возобновили. Но больше 20 лет в репертуаре театра не было опер для дошкольников. Маленькие новосибирцы могли смотреть только балет. Сейчас в афише театра несколько балетов для дошколят: в категории 0+ «Щелкунчик» (только в хореографии Вайнонена, в версии Начо Дуато — 6+) и «Чиполлино»; в категории 6+ «Спящая красавица», «Золушка», «Дон Кихот», «Жизель, или Вилисы» и «Лебединое озеро». Но режиссёр-постановщик Вячеслав Стародубцев решил всё изменить и познакомить маленьких новосибирцев с оперой. 


Специально к сказке был изготовлен гигантский домик в форме гриба
Специально к сказке был изготовлен гигантский домик в форме гриба


«Я очень давно хотел сделать именно детскую оперу, — рассказал Вячеслав Стародубцев НГС. — Несмотря на разнообразие оперного репертуара, найти детское произведение не так легко. Моя задача была найти такую оперу, которая подходила именно в формат 0+, то есть для самых маленьких. "Теремок" — не новое произведение для новосибирцев, он шёл много лет назад. Но среди того количества материалов, которое было мной изучено, я посчитал, что это одно из лучших произведений — там есть и трогательность, и настоящие оперные, достаточно сложные партии». 


Впервые «Теремок» был поставлен в Новосибирске в 1971 году 
Впервые «Теремок» был поставлен в Новосибирске в 1971 году 


Обновлённый спектакль было решено сделать в эстетике советских мультфильмов. Над этим работали театральный художник и автор костюмов в спектакле Елена Олейник, сценограф Тимур Гуляев и хореограф Сергей Захарин. «Мне хотелось сделать очень трогательный, искренний, яркий детский спектакль, — подчёркивает режиссёр. — Чтобы ёжик был похож на ёжика, лиса на лису, волк на волка. Поэтому мы и обратились к нашим любимым советским мультикам. Конечно, сейчас очень много мультфильмов, где непонятно, что это за существо. Например, медведь с глазом на лбу. А для меня очень важно было показать аутентичность, вернуться к истокам».


По словам режиссёра, новая опера рассказывает простую и понятную для детей историю 
По словам режиссёра, новая опера рассказывает простую и понятную для детей историю 


Считается, что формат спектакля для дошкольников — это испытание на прочность всей постановочной команды из-за того, что необходимо продумывать все детали. К тому же обращают внимание больше на визуальную составляющую и динамику. «Дети очень чутко чувствуют фальшь, — объясняет Вячеслав Стародубцев. — Для детей и делать надо как для взрослых, с полной серьёзностью. Если что-то недоработал, то ребёнок сразу теряет внимание и ребёнку становится скучно. В этом и есть чудо театра, в этом чудо искусства — что для самых маленьких надо делать как для взрослых. Чтобы они воспринимали информацию с правильной стороны. Мы так и делали». 


Внутри гриба — настоящий домик с часами, столом и печкой, в которой пекут пирожки
Внутри гриба — настоящий домик с часами, столом и печкой, в которой пекут пирожки


В театре считают, что опера «Теремок» будет интересна и взрослым — они смогут благодаря этому спектаклю вспомнить своих любимых персонажей из советских мультиков и вернуться в детство. Тем более что постановка динамична, тут нет статики, поэтому заскучать во время просмотра практически невозможно. «Для меня театр — это высокое искусство, которое не подчинено реализму, — объясняет Стародубцев. — В театре должна жить сказка. И поэтому действительно правда, что детский спектакль — это проверка на прочность, сможешь ли ты создать такую сказку, которая была бы интересна и взрослым, и детям». 


Автор необычных ярких костюмов — Елена Олейник
Автор необычных ярких костюмов — Елена Олейник


В опере задействован яркий музыкальный материал, тут можно услышать сложные для исполнения вокальные партии. Поэтому в постановке задействованы ведущие солисты театра. Например, партию Лягушки поёт исполнительница Аиды Светлана Токарева, а партию Мышки — Ольга Колобова, знакомая новосибирцам исполнением партии Лизы в «Пиковой даме». 


Большая часть декораций спектакля ещё не готова — например, цветы в человеческий рост
Большая часть декораций спектакля ещё не готова — например, цветы в человеческий рост


Чётких рекомендаций, с какого возраста стоит начать водить ребёнка в театр, не найти — эксперты сходятся во мнении, что надо смотреть индивидуально, по развитию ребёнка. Ведь одни дети могут спокойно воспринимать информацию, другие просто не смогут просидеть спокойно весь спектакль. «Я бы посоветовал родителям: чем раньше, тем лучше вести в театр, — считает режиссёр оперы. — Потому что театр — это продолжение детства, театр развивает фантазию, театр и музыка, в этом есть настоящая гармония. Благодаря музыке в человеке открываются порталы, которые в детстве есть, но со временем, когда мы перестаём верить в Деда Мороза, этот портал закрывается. Театр продлевает детство, мы ходим в театр, чтобы поверить в чудо, увидеть на сцене чудеса, то, что мы не увидим на улице». 


Не готов и гриб — на нём до сих пор нет цветочной отделки
Не готов и гриб — на нём до сих пор нет цветочной отделки


Специально к спектаклю готовят интересный буклет — в него включат текст сказки Маршака, эскизы костюмов и декораций. Также в нём будет гид по оркестру — расположение оркестра и описание инструментов. В конце буклета — ребусы и несколько страниц с раскраской. «Мне хочется, чтобы после оперы дети пришли домой и чтобы родители взяли наш буклет и ещё раз перечитали им сказку, — объясняет Вячеслав Стародубцев. — Чтобы дети посмотрели, что такое скрипка, тромбон, виолончель». 


Спектакль будет идти не больше часа
Спектакль будет идти не больше часа


Но главное отличие новой оперы — это необычный финал, который станет сюрпризом как для фанатов Маршака, так и для тех, кто видел оперу «Теремок» в других театрах. «Обычно в "Теремке" Мышка, Ёжик, Лягушка и Петушок выгнали Медведя, Волка и Лису, — рассказывает режиссёр. — А я сделал такой финал, что они их простили. Кончается всё абсолютным хеппи-эндом — дружбой, все рады и счастливы». 


До конца года новую оперу покажут всего четыре раза
До конца года новую оперу покажут всего четыре раза


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