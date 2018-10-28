«Приёмная семья от него отказалась, когда ему исполнилось 18 лет»

Иногда рушатся даже самые крепкие семьи, а матери под давлением обстоятельств отдают детей в приюты. Спустя много лет родственники пытаются найти друг друга — дают объявления, пишут всем тёзкам в соцсетях и просят журналистов помочь найти семью. Так в начале сентября девушка из Новосибирска Майя с помощью шоу «Зов крови» телеканала «Пятница» нашла маму, которая оставила дочь ещё в 90-х с бабушкой и дедушкой, а сама уехала. История 28-летней Майи оказалась далеко не единственной — журналист НГС нашла трёх сибиряков, которые недавно своими силами отыскали потерянных родных. Они объяснили, зачем, несмотря на обиды, ищут своих родственников, чувствуют ли вину, что не нашли их раньше, и каково это, когда спустя почти 20 лет внезапно звонит потерянный брат, — подробнее в материале НГС.

Мария Д., накануне её нашёл младший брат: «Сперва у нас была нормальная семья, но потом родители разошлись, когда мама стала злоупотреблять алкоголем. Мне было уже 15, вместе с младшим братом и сестрой мы остались с папой. Потом мама сошлась с мужчиной и родила от него ребёнка. Родительские [обязанности] она, как и раньше, не исполняла, и в конце концов мальчика забрала опека. Я видела его, когда ему было 2 месяца, мне тогда уже было 20 лет. Я хотела наладить отношения с мамой, общаться братом — я такой человек, что братья и сёстры для меня самые родные люди. Приглашала маму с сожителем в гости, они приехали с ребёночком — он был в очень плохом состоянии, неухоженный, весь в опрелостях. Тогда я видела его в последний раз, потом то она не хотела общаться, то я.







Потом я переехала в Новосибирск из Омской области. Тётя, которая работает в приюте, сказала, что мальчика забрали в приёмную семью, а маму лишили родительских прав. С тех пор я с ним не общалась, нам не раскрывали тайну усыновления.





Для себя решила: раз ребёнок в семье, значит, всё у него хорошо.





И тут два дня назад звонок с незнакомого номера. Взяла трубку, а там басистый молодой человек говорит, что, Маша, я твой брат Паша, и я остался на улице. Я сразу ему поверила, он начал называть имена людей, рассказал всю историю. Приёмная семья от него отказалась, когда ему исполнилось 18 лет. За два дня до совершеннолетия они собрали ему вещи и выпроводили, сказали, что он уже взрослый. У них много приёмных детей. Я звонила той женщине, чтобы узнать, какой брат человек, ведь у него уже свой устоявшийся характер — 19 лет всё-таки. Плохого ничего не сказала, но вспыльчивый, они поругались, и она решила, что путь он теперь сам жизнь строит.





Паша не знал, что я есть. Он случайно узнал уже в приёмной семье.Он случайно попал в посёлок, где мы раньше жили. Там в отделе опеки ему сказали, что есть сестра в Новосибирске. Женщина из опеки работает там уже больше 25 [лет] — она помнит и ту семью, и нашу семью, меня маленькой помнит. Оставить его на улице мне совесть не позволит, сейчас мы забираем его к себе. Мне страшно. У меня уже есть своя семья, несовершеннолетние дети, а он взрослый парень, тоже прожил какую-то жизнь. В тот день я пришла домой и сказала домашним, что нам надо всем посоветоваться, ведь мы принимаем решения вместе. Старшие дети сказали: "Мам, ну как мы его бросим?". Муж поставил условие: Паша должен учиться, а не сидеть дома.





Не знаю, как это объяснить, но кроме страха я почувствовала тепло какое-то. Я боюсь, что не смогу ничего вложить в него.





Очень много зависит от него, от того, что у него в голове. Чувствую немного и себя виноватой, что упустила момент, что нужно было быть настойчивее, когда его только забрали от матери. Но мне было 20 лет! Есть злость и обида на мать, что так вообще вышло. Я видела её в последний раз лет 6 назад. Паша бывал у неё, но не хочет ехать к ней, говорит, что у неё пропадёт — она до сих пор пьёт.





Если сейчас не сможем пристроить в училище, то будем искать хоть какую-то работу, а осенью будет поступать. Надеюсь, у нас получится».





Иногда люди боятся, что их осудят другие родственники за желание общаться с бросившим их родителем





Алиса В., её отец отказался общаться с детьми после развода: «Я долго не знала, почему родители расстались. Это было семейной тайной, никто этого мне не говорил. Тогда мне было три года, был конец 80-х. Помню, что родители ссорились, а потом просто папа пропал.





Когда я спрашивала, почему папа с нами не живёт, мама отвечала: "Спроси у папы", а папа — "Спроси у мамы". Причину узнала недавно: у папы были другие женщины.





Папа иногда приезжал, пока были маленькие, дарил сладости, пластилин, — так ездил больше 10 лет. Продолжал привозить всё тот же пластилин, думал, что мы всё маленькие. Он уклонялся от уплаты алиментов: по документам у него была маленькая зарплата, делал так, чтобы меньше вычитали. Мама думала в суд подавать, но потом даже начала жалеть его, ей не хотелось судебных тяжб. Он выплачивал копейки.



Были в гостях и у бабушки с дедушкой, они очень негативно относились к маме. Говорила нам, что мама нас не любит и только папа нас любит. Зачем такое детям говорить? Я не хотела этого слышать и перестала с ними общаться. Когда мне было лет 15, младшая сестра попросилась к папе в гости, стала проситься. Приехали, а там были и другие родственники, нам сказали: «Ну и что вы сюда приехали? Мы вас тут не ждали». У меня тогда истерика была из-за того, что нас так не приняли, требовала, чтоб отвёз обратно. Помню, у отца была машина, но вёз он нас на общественном транспорте с пересадками. После этого случая не звонил и не приезжал. Маме я рассказала, она запретила больше туда ездить. Решила, что проживём сами и без него.





Уже спустя много лет я захотела сходить к психологу на тему профессиональной ориентации — я работала в одной сфере, думала, пойти учиться дальше или продолжать работать дальше. С психологом разговорились о семье.





После консультации я поняла, как мне не хватает отца.





Я долго оттягивала этот момент, боялась, что узнают другие родственники, что маме будет неприятно. Искала его в соцсетях, он давно туда не заходил. Нашла двоюродного брата. Боялась осуждения, но написала сообщение, которое ни к чему не обязывало, в духе: «Привет, я твоя двоюродная сестра, хотела бы найти папу», и оставила свой номер телефона. Андрей перезвонил, он был рад, мы поговорили. Он передал отцу номер, рассказал всё. Прошло несколько дней, а он молчит. Потом он ответил, что поговорил с дядей — он не хочет общаться.





Появилась надежда, что он всё-таки передумает и позвонит. Телефонный разговор ведь ни к чему не обязывает. Наверное, мне стало больнее, но не жалею, что написала брату. Рада, что он вырос хорошим парнем, получил образование, работает. Я бы хотела увидеть папу, общаться с Андреем, но я не могу за них сделать ответный шаг.





Я слышала много мнений, стоит ли искать родственников в таких ситуациях. Люди по-житейски считают, что ну раз жили столько лет врозь, то зачем сейчас искать? Думаю, это взгляд нечестный, потому что каждый человек нуждается в маме и папе — независимо, 5 лет ему, 30 или 60. Всё равно в жизни должны присутствовать и мама, и папа, ведь это даёт уверенность в себе. Это сильно влияет на мою жизнь. Чувствую, что папа даёт дочери пример общения с мужчинами. У меня в этом плане не всё так, как я бы хотела, мне не хватает его поддержки, защиты, совета. И мужчины, когда узнают, что я живу только с мамой, ведут себя хуже, понимая, что нет того, кто заступится.





Я бы очень обрадовалась, если бы он ответил».





Чтобы найти старшую сестру, жительница Архангельска писала жительницам Новосибирска, которые хоть как-то подходили по имени и возрасту





Александра И., нашла сестру в Новосибирске: «Я была маленькая и толком не помнила старшую сестру. В детстве была какая-то девочка Оля, она приходила к нам в гости, подарила мне пупсика. Потом её привели, как я позже узнала, попрощаться с мамой — её удочерила женщина из Новосибирска. Потом я маме вопросов о ней не задавала — я видела, что что-то происходило, но не хотела давить на больное.





Не знаю, почему маме пришлось отдать Олю. Может быть, потому что у мамы была судимость, слышала, что тогда детей отнимали из-за этого. Я родилась уже намного позже.





Несколько лет назад мама умерла. Однажды спросила тётю Люду, мамину сестру, что за девочка на фотографиях, она сказала, что это моя сестра, но контактов никто не знал. Потом тётя прислала мне фотографию, на которой было написано «Новосибирск», попросила попробовать найти её. Писала объявления в соцсетях по группам. «ВКонтакте» нашла двух подходящих по возрасту и фамилиям женщин, написала им и легла спать. А утром одна из них ответила, что у неё есть такие же фотографии и она меня помнит маленькой.





Когда нашли друг друга, и плакали, и руки и ноги тряслись. Ей интересно было, как у мамы судьба сложилась, у тёти и у её детей. У сестры всё благополучно — приёмная мама не могла иметь детей, она ещё и мальчика усыновила, с братом дружит.





Пока что мы не встретились, только строим планы. Прошло уже 4 месяца, но я живу в Архангельске. Мы обе работаем, пока не можем уехать на такие дальние расстояния из одного конца страны в другой. Сестра шутит, что выйдет на пенсию и приедет ко мне».





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