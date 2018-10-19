«Я же не просто так разделась»: болельщица ХК «Сибирь» снялась в откровенной фотосессии

Она сняла с себя почти всё, чтобы поддержать команду, — НГС пообщался со смелой девушкой

В последнее время хоккейную «Сибирь» заметно лихорадит. Восемь поражений подряд, смена главного тренера и уход нескольких игроков заметно подпортили настроение как самим игрокам, так и болельщикам. 13 октября в инстаграме команды появились откровенные снимки одной из болельщиц — она снялась без бюстгальтера в фирменной одежде команды, приурочив съёмку к международному «No bra day». Корреспондент НГС нашёл девушку — ею оказалась преданная болельщица «Сибири» Елена Кусачева, которая в эти выходные запускает на YouTube новый канал, посвящённый нашим хоккеистам. И попросил рассказать, как она относится к откровенным фотосессиям, кто её любимчик в команде и каково это — создавать канал о любимом клубе.

Елена увлеклась хоккем 8 лет назад, когда познакомилась со своим будущим мужем





С начала сезона дела у ХК «Сибирь» не ладятся. Владимира Юрзинова, который возглавил команду в декабре прошлого года, сменили, а из команды ушли несколько игроков. На фоне затянувшейся серии неудач в социальных сетях нередко звучат обвинения в адрес команды и руководства клуба. Но у «Сибири» всегда были болельщики, которые пойдут с командой до победного конца. Одна из них — менеджер Елена Кусачева, ставшая недавно ведущей нового клубного канала на YouTube. Корреспондент НГС попросил одну из самых открытых болельщиц дать интервью.





— С чего всё началось?







— У меня был совсем минимальный объём знаний о хоккее. Я знала только про Овечкина, но про него знали все. 8 лет назад я познакомилась со своим будущим мужем. Тогда он мне сказал: «Пошли на хоккей, тебе понравится!». С этого всё и началось. Укрепилось, наверное, ещё и тем, что мои родители первый раз увидели мужа моего по телевизору, нас тогда показали, как болельщиков. Мама опознала мужа, она видела его до этого на фотографии. И всё, любовь к хоккею и стадиону стала какая-то безумная. Плюс супруг сам играет в хоккей, в любительский. Вся жизнь этому посвящена.







Предсвадебная фотосессия у нас была на льду, команда мальчиков и команда девочек. Сначала было интересно просто смотреть и разбираться в правилах. А сейчас, когда ты закрываешь какой-то момент по своей хоккейной безграмотности, тем круче. У меня нет цели быть аналитиком, делать ставки… А вот понимать его по-женски. Когда мы собираемся с девчонками, обсуждаем хоккей — это очень круто. Мне не нравится, когда женщины встают на равных в хоккее с мужчинами и говорят об этом как-то. У меня свой взгляд. А болеть легко, особенно когда тебе это нравится — легко.







— А чем вы занимаетесь вне хоккея?







— Я работаю в компании менеджером по работе с клиентами. Работа никак не связана со спортом, если только условно. Хоккей — это просто хобби.







Хоккей для Елены — просто хобби





— Расскажите о канале «Сибири» на YouTube, ведущей которого вы стали.







— Завтра у нас будет сниматься первый выпуск. Вчера мы с пресс-службой обсудили, что это будет. В итоге это будет канал не о хоккее. Он будет клубный, он будет «Сибири», но он будет исключительно о болельщиках. Названия пока нет. Сейчас к болельщикам особое внимание, потому что у команды сейчас не получается. Болельщиков хочется поддержать. Как мне кажется, у команды нет возможности выйти на какой-то диалог с болельщиками, хотя это было бы здорово. Наверное, они всё время посвящают тренировкам. Если клуб не отреагирует на то, что есть такая проблема, а народ можно понять, который может перестать хотеть ходить на игры. Поэтому и решили создать такой канал. Он будет выглядеть так: это короткое видео, которое будет сниматься во время перерывов на матче. Мы решили снимать его именно на матчах, потому что про нашу публику можно сказать, что это люди, которые любят смотреть хоккей. Нет смысла отвлекать собой, поэтому всё будет в перерывах, весело и легко. О хоккее, но не про хоккей. Про болельщиков.







Сложно пока сказать, какая у нас будет «фишка». Просто когда ты создаёшь канал, которых уже куча у каждого клуба в КХЛ, то придумать что-то своё очень сложно. Мы очень рассчитываем на обратную связь. Мы хотим, чтобы болельщики сами хотели бы видеть. Канал будет создаваться совместно с болельщиками, мы говорим об этом открыто.







Девушку не тронула критика в её адрес





— Не боитесь ли конкуренции с другими подобными каналами и группами в соцсетях?







— У меня есть твёрдое ощущение, что другие группы созданы для фанатов, они закрытые слишком.





А фанаты и болельщики — это разные люди.





И болельщики к фанатам, может быть, относятся настороженно. То есть болеть и фанатеть — это разные вещи. И наш канал будет о болельщиках, которые приходят на стадион с детьми, приходят ради праздника и общения. Не о тех, для кого это смысл жизни.









— Давайте вернёмся к той фотосессии #nobra. Как вы относитесь к критике?







— Что касается внешности, то я думаю, что это просто чувство такта. Когда плохую фотографию, свет или не тот типаж как-то совмещали с игрой команды — это для меня было шоком. Это ведь вообще разные вещи. Там речь шла даже не о хоккее. А о международном празднике. Празднике, который не местечковый. Практика есть во всём мире, группах, организациях, которые не связаны с продажей белья или телом. Нужно было показать, что клуб живёт. Что у него есть какие-то традиции. Это просто как праздник. Как Хеллоуин. Меня критика не задела, наоборот, очень хочется теперь доказать, что я правда болею, что это не цель пропиариться. Хочу поменять мнение.





Справка: с 2011 года 13 октября празднуется «No bra day» или просто «День без бюстгальтера». Цель — информировать женщин о раке груди и избавиться от закрепощающих стандартов в одежде. Многие девушки выкладывают свои снимки без бюстгальтеров в соцсети.





Фотосессия была приурочена ко «Дню без бюстгальтера»





— А как отреагировали муж и родственники?







— На фотосессию спокойно отреагировали.





Я же не просто так разделась, это было приурочено к этому дню.





У него есть история, у этого дня. Он отмечается не первый год. По поводу критики… Ну знают, наверное, что я стойкая барышня. Мама не видела эти фотографии. (Смеётся.) Но мама мужа видела.







— А какие планы на будущее? Как будет развиваться канал?







— Я думаю, что в первую очередь это будет выездной момент. Мы стандартно посещаем матчи звёзд. Для людей в других городах увидеть болельщиков «Сибири» — это что-то. Им кажется, что Новосибирск находится очень далеко. У меня одна из первых задач — сделать некую заявку о себе на матче звёзд в январе. Может быть, люди раскрепостятся, научатся искусству болеть. У нас очень серая трибуна. Это прям люди, которые в шесть закончили работать на заводе и пришли на хоккей. Хочется, чтобы было больше красивых людей. Потому что у «Сибири» всегда аншлаг. Чтобы у стадиона поменялся вид, мы правда очень серые. Чтобы было больше маек. И когда люди увидят наше видео с ребятами в джерси, то они будут понимать, что это круто. Прям круто. А потом мы будем общаться, организуем выезд на матч звёзд. Может быть, будет коллективная закупка билетов. Потому что «Сибирь» и за стадионы, и расположение в турнирной таблице чувствует себя обделённой. В принципе может быть у нас такой город. А здесь появился шанс сказать, что мы крутые болельщики. Все болеют за майку. Болеют за эту снежинку.







— А у вас есть любимчик в нынешнем составе «Сибири»?







— Мне нравится Александр Логинов, когда он заменял капитана, выбывшего из-за травмы. Понравилось, как он играл в этом амплуа. Нравится его бросок и поведение на льду. Из молодых — Владимир Пешехонов, который пошёл на диалог с болельщиками. Хоккеисты вообще не идут на диалог с болельщиками, что для меня непонятно. Может, это противоречит политике.







— «Сибирь» и руководство клуба диктует нормы и стандарты для канала?







— Сценарий не правили, цензуры вообще нет. Их всё устроило. В производственный процесс тоже не лезут. В плане денег — у меня нет такой цели, чтобы деньги за это получать. От меня вообще требуется только время и настроение. А монтажёр и оператор будут из клуба.







— Если ваш канал не примет аудитория, поставите крест?







— Нет, однозначно. Не хочется брать пример с других клубов, где всё налажено, есть стиль. Хочется, чтобы у нашего канала появился свой стиль. А делать его будут болельщики посредством обратной связи. Мы готовы прислушиваться. Будем импровизировать со сценарием. (Смеётся.) Канал будет на YouTube, и запустимся в Instagram.







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