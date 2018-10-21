«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых

Два дорогих джипа вытеснили инвалидов с их мест; и что устроила девушка на «Лексусе»

В новом, 95-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: дорогостоящие внедорожники оккупировали инвалидные места, водитель грузовика за много лет уничтожил газон, а девушка на «Лексусе» преградила путь мамам с колясками.





Открывают выпуск два дорогостоящих внедорожника, расположившихся на местах для инвалидов.













«Огромная парковка около нового корпуса НГУ, много свободных мест, но каждый день находится вот такой чудак, который ставит своё ведро поперек выезда с парковки», — сообщают местные жители.















«Водитель этого грузовика за несколько лет неправильной парковки просто уничтожил газон. Мешает обзору при выезде со двора. Дмитрия Донского, 43», — пишет нам читатель Кирилл.















Еще один ликвидатор газонов.













«Данный индивид постоянно паркует свой драндулет на и так узком пешеходном переходе по адресу В.Уса, дом 2. Места на парковке в конце дома достаточно, но, видимо, хочется рядом с подъездом, так как ноги не ходят», — рассказывает читатель Юрий.













«Подача такси. Мимо не пройдёшь. Особенно по тротуару», — делится наблюдениями Евгения.















«Перекрёсток улицы Ленина — улицы Революции. Водитель поставил фургончик на пешеходном переходе и отправился в ДК Революции. На замечание отмахнулся и продолжил удаляться от машины, несмотря на то что левее тёмного автомобиля было пустое парковочное место», — информирует читатель Игорь.













«На Плющихинском жилмассиве у ТЦ "Панорама" девушка припарковала авто, перегородив спуск для колясок», — сообщает Александра.















Место на траве всегда найдётся.













«Улица Лескова, 140. Приехали в налоговую отдать долги, только дань уважения к людям с ограниченными возможностями отдать не смогли», — возмущён Даниил.















«Если пройтись по Нижней зоне Академгородка, можно сделать вывод, что здесь вообще правила на работают. Чёрный автомобиль, полностью тонированный, стоит на тротуаре уже неделю», — ведет наблюдение Ольга.















«По адресу Железнодорожная, 4 одно очень сообразительное животное догадалось перекрыть внутриквартальный проезд. Проехать за ограждением нельзя, там другой двор и сквозного проезда нет», — негодует читатель Константин.







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