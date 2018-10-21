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«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых

Два дорогих джипа вытеснили инвалидов с их мест; и что устроила девушка на «Лексусе»

В новом, 95-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: дорогостоящие внедорожники оккупировали инвалидные места, водитель грузовика за много лет уничтожил газон, а девушка на «Лексусе» преградила путь мамам с колясками.

«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


Открывают выпуск два дорогостоящих внедорожника, расположившихся на местах для инвалидов. 



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


«Огромная парковка около нового корпуса НГУ, много свободных мест, но каждый день находится вот такой чудак, который ставит своё ведро поперек выезда с парковки», — сообщают местные жители. 



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


«Водитель этого грузовика за несколько лет неправильной парковки просто уничтожил газон. Мешает обзору при выезде со двора. Дмитрия Донского, 43», — пишет нам читатель Кирилл.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


Еще один ликвидатор газонов.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


«Данный индивид постоянно паркует свой драндулет на и так узком пешеходном переходе по адресу В.Уса, дом 2. Места на парковке в конце дома достаточно, но, видимо, хочется рядом с подъездом, так как ноги не ходят», — рассказывает читатель Юрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


«Подача такси. Мимо не пройдёшь. Особенно по тротуару», — делится наблюдениями Евгения.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


«Перекрёсток улицы Ленина — улицы Революции. Водитель поставил фургончик на пешеходном переходе и отправился в ДК Революции. На замечание отмахнулся и продолжил удаляться от машины, несмотря на то что левее тёмного автомобиля было пустое парковочное место», — информирует читатель Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


«На Плющихинском жилмассиве у ТЦ "Панорама" девушка припарковала авто, перегородив спуск для колясок», — сообщает Александра.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


Место на траве всегда найдётся.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


«Улица Лескова, 140. Приехали в налоговую отдать долги, только дань уважения к людям с ограниченными возможностями отдать не смогли», — возмущён Даниил.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


«Если пройтись по Нижней зоне Академгородка, можно сделать вывод, что здесь вообще правила на работают. Чёрный автомобиль, полностью тонированный, стоит на тротуаре уже неделю», — ведет наблюдение Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover ААА и «Гелик» — это места для здоровых и богатых


«По адресу Железнодорожная, 4 одно очень сообразительное животное догадалось перекрыть внутриквартальный проезд. Проехать за ограждением нельзя, там другой двор и сквозного проезда нет», — негодует читатель Константин.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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