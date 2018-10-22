Завафлили индусов

Новосибирский предприниматель Дмитрий Антипин нашёл в России перспективный продукт для экспорта. Это не нефть, никель или зерно, а нечто практически неосязаемое — яркие бренды. Созданная им компания уже отправила в плавание по Индии и Ближнему Востоку собственную сеть кондитерских с вафлями, а теперь собирается двигать туда чужие проекты.





Гонконгские вафли появились в Новосибирске в 2015 году





Название WAFL вряд ли скажет что-то новосибирскому потребителю, хотя первые точки этого концепта появились именно в Сибири. Одна из них до сих пор работает в ТЦ «Сан Сити» под названием «Вафельница». На WAFL она, впрочем, совершенно не похожа.







Антипин говорит, что он был первым в России, кто открыл точку с так называемыми гонконгскими вафлями. Так ли это или нет, сейчас доподлинно установить сложно, да это и не имеет никакого значения, поскольку тогда, в 2015 году, подобных концепций появилось сразу несколько по всей стране. В одном только Новосибирске их было как минимум три.







Единственная точка WAFL в России расположена сейчас в новосибирском ТЦ «Сан Сити». Правда, у неё до сих пор старая вывеска





Поняв, что толкаться с многочисленными конкурентами на российском рынке — дело не особо перспективное, предприниматель решил попытать счастья за рубежом. В конце 2015 года компания Антипина нарисовала «Вафельнице» новый логотип и отправилась на поиск партнёров на Ближний Восток.







Опознать «международный бренд» можно только по упаковке — точно такие пакеты выдают в WAFL в Индии





Сейчас у сети WAFL порядка 30 точек в 7 странах мира. Больше всего сеть успела развиться в Индии, где работает отдельный сайт бренда. Здесь, по данным сайта, работает 21 заведение в 15 городах. Данные об этих точках есть и на картах Google (и даже уже успели попасть на фото в сервис Street View). В англоязычной прессе, где о WAFL есть уже немало публикаций, сеть называют «российской», хотя ни одной точки с таким названием в России сейчас нет. Большинство точек открыты отдельными предпринимателями, лишь некоторые имеют по нескольку заведений.







Так выглядит одна из точек сети в Нью-Дели





Необъяснимый феномен популярности у франчайзи «русского», но отсутствующего в России бренда Антипин объясняет популярностью России в целом и доверием к качеству российских продуктов.







«Мы привыкли себя сравнивать с Европой, Америкой, а на Ближнем Востоке и в Индии к нам до сих пор сохранилось большое уважение. Россия там — это круто. Это одновременно и экзотика, и престиж», — объясняет Антипин, ссылаясь на те доводы, которые приводили ему самому индийские партнёры.







Предприниматель также считает, что чисто визуально точки WAFL выигрывают у среднестатистического заведения такого рода за счёт яркой подачи. При этом признаёт, что ничего российского, кроме этого самого яркого дизайна, в WAFL нет. Все продукты, упаковку, мебель сеть заказывает на месте — в Индии.







В списке стран, где работают точки сети, на первом месте значится Россия, хотя ни одного заведения под такой вывеской в нашей стране нет





Цены в Индии примерно такие же, как в России, — стандартное комбо (большое блюдо плюс напиток) стоит порядка 300–400 рублей в российской валюте. Не отличаются особенно и арендные ставки. По словам Антипина, это вполне соответствует платежеспособному спросу.







«В Индии, конечно, хватает бедных, но — при населении в 1 миллиард человек — людей, которые по российским меркам будут считаться богатыми, там больше, чем всё население нашей страны», — говорит предприниматель.







Меню WAFL в заведении, расположенном в Праге





Антипин, впрочем, признает, что франчайзи привлекает и либеральный подход владельца бренда. Для открытия WAFL достаточно заплатить один раз 300 тысяч рублей. За эти деньги франчайзи получает дизайн торговой точки, сборник рецептур (в том числе для смесей, из которых делается тесто для вафель), после чего такой предприниматель уходит, по сути, в самостоятельное плавание. У международной сети до сих пор нет единого сайта (существует только локальный — индийский). Никакой рекламной поддержи локальным партнерам ждать тоже не приходится. Впрочем, и платить роялти — тоже.





Сейчас развитием индийской франшизы занимается местная компания, сам Антипин, по его словам, отошёл от оперативного управления. Теперь предприниматель хочет сосредоточиться на оказании услуг по продвижению российских брендов на внешние рынки (прежде всего на Ближний Восток и в Индию).







Столица брендинга







В Новосибирске возникли и разошлись по стране уже немало брендов. Часть их уже давно сменила первоначального владельца, но их до сих пор можно встретить на полках. Скажем, бренд «Весёлый молочник» был изначально разработан для предприятия «Сибирское молоко». Потом это предприятие купила компания «Вимм-Билль-Данн», которую в свою очередь поглотил концерн Pepsi Co. Но марка до сих пор является одним из ключевых молочных брендов на российском рынке.







Из марки местного завода «Весёлый молочник» вырос до национального бренда





В 2000-х новосибирская компания «Сибирский берег» не просто создала несколько национальных брендов («Кириешки», «BEERка», «Чипсоны»), но даже пыталась вывести их на международный рынок. Для этого, в частности, был открыт филиал в Австралии. Проект, правда, пришлось потом тихо свернуть, а саму компанию поглотил более удачливый конкурент — томская KDV Group. Но снеки под созданными новосибирцами брендами до сих пор можно купить не только в России, но и в магазинах русских продуктов по всему миру.







Завод «Инмарко» уже давно не работает в Новосибирске, однако марка эта известна по всей стране





Что же касается общественного питания, то здесь Новосибирск может похвастаться более чем десятком брендов, которые давно уже перешагнули пределы родного города: Traveler's Coffee, «Вилка-Ложка», «Шашлыкоff», «Перчини», People's, «Бодрый день», «Суши Make», Kuzina, «Дядя Дёнер», Doski и т. д. При этом большинство из этих сетей активно использует (или собирается использовать) франчайзинг — то есть, по сути, ту же самую торговлю брендом. Для сравнения: в самом Новосибирске сейчас не работает ни одного заведения сетей, созданных в Санкт-Петербурге, а из столичных проектов (не учитывая транснациональные бренды) почти половина приходится на одну-единственную корпорацию «Росинтер».







Нарисуем — будем жить







Дмитрий Антипин считает, что одна из причин такого успеха новосибирских брендов — сильная местная школа маркетологов и дизайнеров, у которых получается создавать яркие названия. И этот потенциал, по мнению предпринимателя, можно использовать и для экспансии за пределы России. У созданной для этого компании Business Expansion в клиентах сейчас значатся как крупные местные игроки, так и федеральные сети вроде «Шоколадницы». Но есть и несколько предприятий, которым пришлось «упаковывать» их продукт с нуля.







Дмитрий Антипин считает, что усилиями новосибирских специалистов можно продать хорошие идеи в страны, где у России хорошая репутация





Пока, впрочем, эта деятельность находится в стадии переговоров разной степени глубины. Известный реализованный проект на сегодняшний день только один — подписание договора франчайзинга с предпринимателем из Дубая сетью «Дядя Дёнер».







«Дядя Дёнер» — показательный пример того, как яркий бренд можно продать даже в страну, где саму шаурму учить готовить никого не нужно





Бывший руководитель российского «Карлс Джуниора» и Traveler's Coffee Евгений Михиенко (сейчас развивает собственный проект по обжарке кофе) признаёт огромный потенциал франчайзинга как способа развития бизнеса. Однако он отмечает, что франшиза, основанная прежде всего на «ярком логотипе», — это «торговля воздушными шариками». «Настоящий франчайзинг может развиваться, только если вы контролируете поставки базовых ингредиентов. Причем поставки на выгодных франчайзи условиях. В противном случае партнёр в любой момент может начать вносить в ассортимент какие-то изменения, и бренд постепенно превратится просто в вывеску. Не говоря уже о том, что сам по себе актив в виде товарного знака требует серьёзной защиты. И пример Traveler's Coffee, где один из бывших совладельцев компании сумел добиться передачи прав на этот бренд своей компании, это наглядно демонстрирует».







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