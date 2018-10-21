Москвичи продают «Сердце Сибири»

В деревне Плотниково объявились столичные девелоперы: группа «Интегра», построившая вокруг Москвы полтора десятка коттеджных посёлков, взялась помогать местным землевладельцам. На берегу Ини они совместно строят посёлок площадью 60 га, с готовыми коттеджами и дуплексами на две семьи. Сколько стоит московский креатив под Новосибирском и почему у москвичей до сих пор не получалось перевернуть сибирский рынок — в материале НГС.

На берегу Ини возле Плотниково, в 40 км от Новосибирска, начали строить новый коттеджный посёлок, который получил название «Сердце Сибири». Амбициозное имя ему дали московские девелоперы: как рассказал руководитель проекта Александр Черенков, развивать новый посёлок совместно с новосибирцами взялась девелоперская группа «Интегра».







Посёлок площадью в 60 га разделили на два этапа, в первой очереди будет 21 га и 120 участков площадью 8–14 соток. Купить можно как просто участок, так и участок с подрядом или готовым домом. Дешевле всего обойдётся готовый дуплекс — дом на двоих собственников, каждому достанется по 98 квадратов жилья и участок в 4,8 сотки за 2,2 млн рублей. Самое дорогое предложение — коттедж с гаражом площадью 160 кв. м на участке в 13 соток за 3,2 млн рублей. При этом дома, подчёркивают в «Сердце Сибири», уже зарегистрированы, и их можно купить, например, в ипотеку.







Впрочем, готовых домов пока только 6. Можно купить участок с подрядом: для посёлка разработали и просчитали несколько рекомендованных вариантов домов.







— Красивые дома небольшой площади, а, соответственно, невысокой цены с продуманными планировками тяжело найти. В основном, люди останавливаются на простых проектах с двускатной крышей. Мы хотели бы этого избежать, — объяснил Александр Черенков.







Строительство обойдётся в среднем в 20 тысяч за кв. м. Участки сами по себе сейчас стоят от 40 тысяч рублей за сотку, но это, предупреждают в компании, «демпинг на старте», и цены вырастут вдвое. Дополнительно придётся заплатить за коммуникации: дороги, электричество, вода и газ обойдутся ещё в 350–400 тысяч рублей.







В «Сердце Сибири» уже построили первые дома на продажу и сделали детскую площадку





При этом, подчеркнул Черенков, все коммуникации в первой очереди уже построены, а подъезды заасфальтировали примерно к половине участков — территорию развивают с весны. Кроме этого, здесь уже поставили здание администрации и оборудовали детскую площадку, а летом следующего года обещают построить спортивную площадку и благоустроить пляж на Ине, ещё через год — открыть магазин в посёлке. Полностью завершить первую очередь в компании рассчитывают за 2 года.







Предполагается, что в посёлке будут постоянно жить люди, которые работают в центре или в восточной части города и ездят на машине. Продажи здесь уже открыли и несколько сделок в «Сердце Сибири» провести успели.







— Первые проданные участки — это люди, кто давно искал именно в Плотниково, но существующие предложения не удовлетворяли в силу слабых технических и организационных характеристик. Есть несколько иногородних [покупателей], — рассказал руководитель проекта.







При этом Плотниково — не самое популярное загородное направление,





говорит руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Этажи» Валентин Канаев, так что конкурентов здесь у «Сердца Сибири» пока не очень много: «Июль», «Salair Park» и «Гринвич». Само же «Сердце Сибири» развивается на месте неудавшегося проекта «Зелёная усадьба», хотя и до него превратить большой участок у реки в посёлок пытались неоднократно, вспомнил Александр Черенков.







Общий объём инвестиций в проект «Сердце Сибири» уже составил около 50 млн рублей, подсчитали в компании. Инвестиции общие, новосибирские и московские. Правда, подтвердить эту информацию в группе «Интегра» корреспонденту НГС не удалось: в отделе продаж группы рекомендовали обратиться в центральный офис, а по номеру центрального офиса, указанному на сайте, приятный женский голос в течение двух дней предлагал оставить голосовое сообщение. Запросы на почту «завернул» московский сервер.







По данным сайта девелоперской группы «Интегра», с 2008 года она реализовала 15 посёлков в Московской и Калужской областях. Один из принципов работы группы — так называемый free-девелопмент: фактически компания не инвестирует в проект, а работает как его менеджер, за счёт собственника земли придумывая концепцию и организовывая все работы по освоению участков.







Такой принцип, рассказывал изданию UrbanLook управляющий партнёр группы Евгений Копылов, лучше всего работает на малоликвидных землях, особенно если они далеко от города, в которые собственники не очень хотят вкладываться.







Валентин Канаев иронично заметил, что в Новосибирске 80% коттеджных посёлков реализуются именно по такой схеме.







— Собственники земли в тени, а все девелоперы — они просто управленцы, занимаются маркетингом, сбытом и какую-то часть денег отдают собственникам, — пояснил он. — У нас много собственников земли живут за границей и думают каждый раз с ужасом, а не отняли ли у них эту землю. Они просто не афишируют это.





Федеральные девелоперы на сибирском загородном рынке — это прецедент, признают эксперты





Впрочем, сам факт участия столичных девелоперов в проекте загородного жилья в Новосибирске — новшество, единодушно говорят все опрошенные эксперты.







— Мне кажется, немножечко рынку загородки нужна встряска от москвичей, — считает эксперт рынка недвижимости и постоянный эксперт Рейтинга коттеджных посёлков в Новосибирске Александр Астахов. — Всё равно конкуренция в Подмосковье выше, многие новые веяния они вперёд нас улавливают. Благодаря этому они могут привнести какие-то новые вещи. <…> Это и остальных заставит собраться и поднапрячься.







До сих пор московские компании пытались в Новосибирске строить только большие дома в городе — с переменным успехом: например, если холдинг «Снегири» хоть и с задержкой, но достроил ЖК «Арка» на улице Шевченко, переименовав его по ходу в «Эльбрус», то «СКМ Групп» обанкротилась, едва начав возводить каркас первого дома ЖК «Колизей» на Кошурникова.







По мнению Александра Астахова, москвичи просто находят какие-то более эффективные альтернативы Новосибирску, и проекты здесь зачастую появляются скорее по принципу «чтобы было», а не потому, что регион попал в приоритетные. Не исключено, что они вообще удивляются, когда узнают, что такой город есть и что у них там есть проекты, смеётся эксперт.







Конкретных причин московских провалов в Сибири эксперты назвать не могут. Управляющий партнёр компании DSO Consulting Сергей Дьячков говорит о местном рынке недвижимости как об одном из самых свободных в стране, попасть на который достаточно просто. Получилось же это и у томских строителей, и у кемеровских, и у барнаульских.







— Смотрите, какая интересная вещь: компании из Томска заходят сюда и работают, компании из Кемерова заходят и работают, а компании из Москвы не могут зайти. Очевидно, что у московских компаний, как правило, денег больше, чем у сибирских. <…> Может, дело не в новосибирском рынке, а в московском? — размышляет Дьячков.







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