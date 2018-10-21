подробности

Москвичи продают «Сердце Сибири»

На берегу Ини начали строить новый посёлок — предыдущая попытка строить там дома провалилась

Концепцию и название для посёлка под Новосибирском придумали в Москве
Концепцию и название для посёлка под Новосибирском придумали в Москве

В деревне Плотниково объявились столичные девелоперы: группа «Интегра», построившая вокруг Москвы полтора десятка коттеджных посёлков, взялась помогать местным землевладельцам. На берегу Ини они совместно строят посёлок площадью 60 га, с готовыми коттеджами и дуплексами на две семьи. Сколько стоит московский креатив под Новосибирском и почему у москвичей до сих пор не получалось перевернуть сибирский рынок — в материале НГС.

На берегу Ини возле Плотниково, в 40 км от Новосибирска, начали строить новый коттеджный посёлок, который получил название «Сердце Сибири». Амбициозное имя ему дали московские девелоперы: как рассказал руководитель проекта Александр Черенков, развивать новый посёлок совместно с новосибирцами взялась девелоперская группа «Интегра».


Посёлок площадью в 60 га разделили на два этапа, в первой очереди будет 21 га и 120 участков площадью 8–14 соток. Купить можно как просто участок, так и участок с подрядом или готовым домом. Дешевле всего обойдётся готовый дуплекс — дом на двоих собственников, каждому достанется по 98 квадратов жилья и участок в 4,8 сотки за 2,2 млн рублей. Самое дорогое предложение — коттедж с гаражом площадью 160 кв. м на участке в 13 соток за 3,2 млн рублей. При этом дома, подчёркивают в «Сердце Сибири», уже зарегистрированы, и их можно купить, например, в ипотеку.


Впрочем, готовых домов пока только 6. Можно купить участок с подрядом: для посёлка разработали и просчитали несколько рекомендованных вариантов домов.


— Красивые дома небольшой площади, а, соответственно, невысокой цены с продуманными планировками тяжело найти. В основном, люди останавливаются на простых проектах с двускатной крышей. Мы хотели бы этого избежать, — объяснил Александр Черенков.


Строительство обойдётся в среднем в 20 тысяч за кв. м. Участки сами по себе сейчас стоят от 40 тысяч рублей за сотку, но это, предупреждают в компании, «демпинг на старте», и цены вырастут вдвое. Дополнительно придётся заплатить за коммуникации: дороги, электричество, вода и газ обойдутся ещё в 350–400 тысяч рублей.


В «Сердце Сибири» уже построили первые дома на продажу и сделали детскую площадку
В «Сердце Сибири» уже построили первые дома на продажу и сделали детскую площадку


При этом, подчеркнул Черенков, все коммуникации в первой очереди уже построены, а подъезды заасфальтировали примерно к половине участков — территорию развивают с весны. Кроме этого, здесь уже поставили здание администрации и оборудовали детскую площадку, а летом следующего года обещают построить спортивную площадку и благоустроить пляж на Ине, ещё через год — открыть магазин в посёлке. Полностью завершить первую очередь в компании рассчитывают за 2 года.


Предполагается, что в посёлке будут постоянно жить люди, которые работают в центре или в восточной части города и ездят на машине. Продажи здесь уже открыли и несколько сделок в «Сердце Сибири» провести успели.


— Первые проданные участки — это люди, кто давно искал именно в Плотниково, но существующие предложения не удовлетворяли в силу слабых технических и организационных характеристик. Есть несколько иногородних [покупателей], — рассказал руководитель проекта.


При этом Плотниково — не самое популярное загородное направление, 


говорит руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Этажи» Валентин Канаев, так что конкурентов здесь у «Сердца Сибири» пока не очень много: «Июль», «Salair Park» и «Гринвич». Само же «Сердце Сибири» развивается на месте неудавшегося проекта «Зелёная усадьба», хотя и до него превратить большой участок у реки в посёлок пытались неоднократно, вспомнил Александр Черенков.


Общий объём инвестиций в проект «Сердце Сибири» уже составил около 50 млн рублей, подсчитали в компании. Инвестиции общие, новосибирские и московские. Правда, подтвердить эту информацию в группе «Интегра» корреспонденту НГС не удалось: в отделе продаж группы рекомендовали обратиться в центральный офис, а по номеру центрального офиса, указанному на сайте, приятный женский голос в течение двух дней предлагал оставить голосовое сообщение. Запросы на почту «завернул» московский сервер.


По данным сайта девелоперской группы «Интегра», с 2008 года она реализовала 15 посёлков в Московской и Калужской областях. Один из принципов работы группы — так называемый free-девелопмент: фактически компания не инвестирует в проект, а работает как его менеджер, за счёт собственника земли придумывая концепцию и организовывая все работы по освоению участков.


Такой принцип, рассказывал изданию UrbanLook управляющий партнёр группы Евгений Копылов, лучше всего работает на малоликвидных землях, особенно если они далеко от города, в которые собственники не очень хотят вкладываться.


Валентин Канаев иронично заметил, что в Новосибирске 80% коттеджных посёлков реализуются именно по такой схеме.


— Собственники земли в тени, а все девелоперы — они просто управленцы, занимаются маркетингом, сбытом и какую-то часть денег отдают собственникам, — пояснил он. — У нас много собственников земли живут за границей и думают каждый раз с ужасом, а не отняли ли у них эту землю. Они просто не афишируют это.


Федеральные девелоперы на сибирском загородном рынке — это прецедент, признают эксперты
Федеральные девелоперы на сибирском загородном рынке — это прецедент, признают эксперты


Впрочем, сам факт участия столичных девелоперов в проекте загородного жилья в Новосибирске — новшество, единодушно говорят все опрошенные эксперты.


— Мне кажется, немножечко рынку загородки нужна встряска от москвичей, — считает эксперт рынка недвижимости и постоянный эксперт Рейтинга коттеджных посёлков в Новосибирске Александр Астахов. — Всё равно конкуренция в Подмосковье выше, многие новые веяния они вперёд нас улавливают. Благодаря этому они могут привнести какие-то новые вещи. <…> Это и остальных заставит собраться и поднапрячься.


До сих пор московские компании пытались в Новосибирске строить только большие дома в городе — с переменным успехом: например, если холдинг «Снегири» хоть и с задержкой, но достроил ЖК «Арка» на улице Шевченко, переименовав его по ходу в «Эльбрус», то «СКМ Групп» обанкротилась, едва начав возводить каркас первого дома ЖК «Колизей» на Кошурникова.


По мнению Александра Астахова, москвичи просто находят какие-то более эффективные альтернативы Новосибирску, и проекты здесь зачастую появляются скорее по принципу «чтобы было», а не потому, что регион попал в приоритетные. Не исключено, что они вообще удивляются, когда узнают, что такой город есть и что у них там есть проекты, смеётся эксперт.


Конкретных причин московских провалов в Сибири эксперты назвать не могут. Управляющий партнёр компании DSO Consulting Сергей Дьячков говорит о местном рынке недвижимости как об одном из самых свободных в стране, попасть на который достаточно просто. Получилось же это и у томских строителей, и у кемеровских, и у барнаульских.


— Смотрите, какая интересная вещь: компании из Томска заходят сюда и работают, компании из Кемерова заходят и работают, а компании из Москвы не могут зайти. Очевидно, что у московских компаний, как правило, денег больше, чем у сибирских. <…> Может, дело не в новосибирском рынке, а в московском? — размышляет Дьячков.


Читайте также:

Гнездо Саттарова

Известный отельер и ресторатор начал продавать таунхаусы — соседей он будет выбирать лично

Прочтений: 3811

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено