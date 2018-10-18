«Человек становится таким жестоким, если учителя предвзято к нему относятся»

Что думают школьники о трагедии в Керчи — и том, нужно ли бояться своих одноклассников

17 октября в Керчи произошла трагедия — 18-летний студент политехнического колледжа открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Через некоторое время в здании сработала бомба. В итоге погибли 20 человек, включая стрелка, около 50 человек ранены. Сейчас следователи выясняют причины трагедии, в Крыму объявили трёхдневный траур. Подобные происшествия, как правило, вызывают внеплановые проверки в других городах: мэр Новосибирска поручил проверить системы безопасности в школах и детских садах — правда, отметил, что есть человеческий фактор и нужно обратить внимание на неадекватных учеников . Горожане тем временем несут в память о погибших цветы к часовне на Красном проспекте. НГС поинтересовался у новосибирских школьников, кого они считают неадекватными, что знают о самой трагедии и почему, на их взгляд, ученик мог стрелять в одноклассников.

Елена, 17 лет:





«Да, я слышала о трагедии. Знаю, что была стрельба и погибли 19 человек. Точнее, 19 насмерть и 50 ранены. Ещё была бомба самодельная. Прочитала в группах в соцсетях, во "ВКонтакте".







Честно говоря, я не мыслитель и не могу предположить, что у него было в голове в этот момент и что так спровоцировало. Но явно не было так, что получил двояк и пошел всех убивать. Вероятно, у него в семье были какие-то проблемы.





Хотя многие считают, что раз это в школе произошло, значит, связано со школой, учителями и так далее.







Вряд ли после этого у меня поменяется отношение к окружающим, в том числе к одноклассникам. Ну, может быть, как обычно, первое время будет какая-то опаска, а потом всё пройдёт».







Максим, 15 лет:







«О трагедии знаю, конечно. Теракт произошел, убийства в школе, в ПТУ точнее. Погибло 19 человек. Знаю, что был стрелок и бомба. Узнал в интернете, в новостях, просто в "Гугле".







Я думаю, человек становится таким жестоким, если учителя как-то предвзято к нему относятся, если не будут спрашивать тебя. Если с тобой дружить никто не будет, то есть просто будут к тебе плохо относиться, игнорировать. Но мне кажется, что важнее, когда в семье что-то произошло. Возможно, у него именно так. У меня к окружающим в школе отношение осталось прежним, вроде у нас все открытые люди, так что бояться нечего».





Дениз, 15 лет:







«Причин такого поступка и жестокости к одноклассникам может быть много. Во-первых, коллективы разные. Может быть, такой коллектив, где бывают насмешки над человеком. Где-то может быть унижение. Где-то, может, даже со стороны преподавателей. Достаточно ли этого? Это ещё зависит от психики человека, от темперамента, вообще от многих факторов. Может, человек, у которого проблемы какие-то есть, но он не обращается к психологам, к специалистам.





Частично, наверное, сейчас присматриваюсь к окружающим. Скорее, больше к тихим.





Потому что, когда человек ведёт себя открыто достаточно, даже если и вызывающе, всё равно вряд ли он может скрытно что-то подстроить. А вот как раз такие люди, которые ни с кем не общаются, как-то замкнуто себя ведут, они, скорее всего, больше склонны к такому».







Роман, 16 лет:







«Мне мама говорила, что в Крыму теракт был. Но особо в подробности я не вникал, как-то не получилось. Вроде траур трёхдневный, слышал, объявили. Если подумать, такую реакцию у ученика может вызвать то, что с человеком никто не общался и просто плохие отношения со всеми. А у меня после этих новостей ничего не изменилось — так же хожу, учусь, занимаюсь своими делами».





Анастасия, 17 лет:







«Слышала об этом, но немного, где-то мелькало в соцсетях. Знаю, что это теракт вроде как, и совершил ученик. Причина? Почему-то все чаще думают, что дело в учителях или одноклассниках. Но я думаю, что всё идет из дома.





Школа может оказывать, конечно, какое-то влияние, но, когда дома не видят, что происходит с ребёнком, начинаются проблемы.







Сейчас все начинают осторожничать, но это, как всегда, ненадолго. Всё быстро забывается. А вообще, это же не у нас произошло, правильно? Поэтому на самом деле не сильно нас касается. Если бы в Новосибирске, может быть, посильнее ощущение бы было от этого».







Тимофей, 15 лет:





«Убили 18 человек, больше 50 пострадавших, насколько я знаю. Слышал в новостях. Наверное, недостаточно просто плохих отношений с учителями или одноклассниками, чтобы взять и начать стрелять. Я думаю, что были какие-то личные причины. Возможно, его обижали в школе. Одноклассники плохо к нему относились. Возможно, в учителях дело. Возможно, теперь тихонь буду обходить стороной, хотя это вообще не показатель на самом деле».





Матвей, 15 лет:







«Я слышал много про это — в соцсетях, видел новости по телевизору. Мне кажется, что разногласия в школе — не единственная причина. Есть, конечно, всякие компании. Бывает, учеников травят учителя, даже личное неприятие у них какое-то. Или разногласия у учеников между собой. Но мне кажется, что это не основная причина.





Это всё-таки связано с самим человеком, у таких людей действительно что-то с психикой. Кстати, школы как раз застрахованы от таких случаев, правда, частично. В школах же всё-таки есть классные руководители, всякие психологи, которые у учеников что-то спрашивают, что у них в жизни происходит. И они могут что-то подметить, заметить, почему человек такой, почему так замкнут.







Если честно, отношение к окружающим после этого немного изменилось. Но сильных опасений у меня нет,





я, можно сказать, доверяю своим одноклассникам, тем, кто учится в нашем лицее. Я считаю, что, если ученики замечают какое-то странное поведение у одноклассников, лучше сказать об этом классному руководителю либо психологу опять же школьному. Чтобы ничего не произошло, так можно обезопасить себя.







Понятно, что опасные люди — это те, которые либо очень агрессивны, либо сидят тихо. Но опять же совсем не факт, что они на это способны. Просто в человеке всё сложно».







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