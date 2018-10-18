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Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW

Спортивная Олеся работает руководителем, бегает в «Гонке героев» и ездит на дерзком BMW

Олеся, 32 года, окончила Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности «инженер-эколог». Работает руководителем отдела снабжения, занимается управленческим учётом в организации. Владеет чёрным BMW 5-й серии. 

Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Я езжу на BMW 5-й серии 2004 года выпуска, это моя третья машина. До этого был Subaru Legacy B4 TWIN TURBO, 260 лошадиных сил, поэтому, конечно, после него я выбирала обязательно динамику и скорость. Всегда хотела иметь автомобиль марки BMW, они меня покорили своим дерзким и стильным внешним видом. 


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Машина обязательно должна была быть с левым рулем; с кожаным салоном, потому что это практично — любое загрязнение можно убрать влажной тряпкой; комфортной, надежной, и, конечно же, я должна получать удовольствие от нахождения за рулём этой машины. У этой модели надёжный двигатель, в регламентном обслуживании машина несложная, но если что-то произошло внештатно или вышло из строя по электронике, то это может доставить головные проблемы. 


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


На BMW не тяжело проезжать длинные расстояния. Автомобиль полностью повторяет характер владельца. Если я хочу быть дерзкой и быстрой на дороге, то он с лёгкостью мне это может позволить. Очень отзывчив, активный набор скорости, хорошо держит дорогу. Но чаще всего я езжу достаточно спокойно, не выделяюсь по стилю вождения от потока, поскольку передвигаюсь в основном в пробках. 


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Я за безопасный стиль вождения. Мне не нравятся «шашки» на дорогах, только раздражают — сама себя так не веду. Гонки, старты со светофоров, обгоны — это всё ребячество, по-моему. Такой адреналин ещё хотелось почувствовать, когда мне было 25, наверно, но уже не сейчас. Повзрослела, возможно. Сейчас на такие провокации не ведусь, улыбаюсь только вслед.


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Водительский непрерывный стаж у меня почти 11 лет. Желание водить автомобиль появилось, как только мне исполнилось 18. Помню, как на первом курсе в институте начала строить планы и просчитывать, сколько денег нужно заработать и откладывать со своей стипендии, чтобы купить хотя бы отечественную «девятку». Как только накопила на автомобиль, в 20 лет сразу пошла учиться на права. Сдала с первого раза, проблем с теорией и практикой у меня не было!


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Мое постоянное увлечение в жизни — это спорт. С детства до института занималась легкой атлетикой — моя коронная дистанция 400 метров. Потом занималась танцами, растяжкой, другими видами спорта, пока не узнала, что такое crossfit. Crossfit community — это особые люди, заряженные на результат, на движение, всегда отличное общение. Мы там все вроде большой семьи. Принимаю участие в соревнованиях, в командных форматах и в личных, — бывали и призовые места. Несколько раз бегала в «Гонке героев», в гонке «Зима Шерегеш 2017» заняли первое место.


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Нравится узнавать что-то новое, получать новые навыки. Обязательно нахожу время на чтение книг, иногда шью и вообще люблю постоянно чему-нибудь учиться. Мой девиз по жизни, возможно, звучит грубо, но зато в самую суть — «Успешные ищут возможности, а неудачники — оправдания».


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Был случай: решила проехать по незнакомой дороге и застряла в частном секторе часов в 11 вечера, колесо одно повисло прям. Пошла в дома стучаться, помощи просить. Во втором доме открыл мне мужик в семейных трусах, уговорила его помочь. Он оделся, вышел. Ну и говорит: «Что стоишь, помогай давай». А я в платье, в туфлях. Решетку с бампера пока сняла, трос прикрепила, он меня выдернул. Увозилась вся в грязи, но зато выехала!


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Девушка за рулём сегодня уже не сюрприз, я не замечала особого отношения. Мне кажется, это зависит от уровня вождения девушки и её уверенности в действиях. Если девушка не уверена за рулём, выглядывает, примеряется, долго совершает манёвры, то уж кто-нибудь да поможет ей, чтобы освободить проезд. 


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Несколько раз попадала в неприятные ситуации на дорогах, колёса приходилось качать зимой, до запаски, бывало, дело доходило, — не скажу, что проезжающие мужчины кидались помочь, как только замечали. Все едут по своим делам, типа не моя беда, меня это не касается. Пока сама останавливать машины не начнёшь — не остановятся. 


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Со мной знакомятся за рулём очень редко. Прежде всего автомобиль для меня — это способ комфортного и приятного передвижения. Мне кажется, не место имеет значение, а сигналы от девушки, её поведение. Мужчина, прежде чем начать знакомство, сперва убедится, что его интерес взаимен, а не просто случайная улыбка у вас на лице проскользнула.


Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW


Езжу по Новосибирску каждый день. Хотелось бы больше хороших дорог, меньше пробок и больше уважения в плотном движении. Нравятся центральные улицы ночью. Узкие дороги, вдоль которых высажены деревья. Приятно по таким дорогам ездить, эстетика для глаза. Культура на дорогах у нас не очень высокая, я считаю. Водители заранее агрессивно настроены. Многие водители не заботятся о том, как они оставили припаркованный автомобиль, не мешает ли он движению. Я не делю взаимоотношения на дороге на мужские и женские. Адекватные люди всегда найдут понимание, не важно, какого они пола.


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Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

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