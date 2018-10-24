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«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку

По дороге на «Родники» появилась глубокая колея — машины вылетают из неё каждый день

В 27-м выпуске проекта «Где дороги?»: смертельно опасная колея на улице Объединения, грязь и провалы асфальта в центре Новосибирска, а также затопленный из-за перекрытой ливнёвки пешеходный переход. 

«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


Открывает выпуск глубокая колея на улице Объединения, путь на «Родники». «Уже каждый день машины из колеи вылетают и в ДТП попадают, а что зимой будет?» — задаются вопросом водители. 



«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


«На улице Заслонова в Дзержинском районе горе-строители при прокладке коммуникаций огородили яму (3–4 метра), вырытую прямо на детской площадке, ленточками! Непонятно, куда вообще смотрят проверяющие организации», — бьёт тревогу читатель Максим. 



«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


«Возле дома № 168 по улице Первомайская, где находится одно из хорошо посещаемых кафе-столовых, сделан парковочный карман для приезжающих пообедать. Но на протяжении всех парковочных мест нет ни одного схода на тротуар. То есть пойдут дожди, снег, и новый газон превратится в месиво», — недоволен Александр.



«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


«Провал тротуаров — бедствие Новосибирска. Это центр города, Советская», — сообщают жители центра. 



«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


Еще одна проблема в центральной части города. «Каждый день хожу по грязной улице Урицкого. Звонила в мэрию по уборке территории, а грязь и ныне там. Тихий центр, чего же боле», — рассказывает наша читательница. 



«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


«По адресу Декабристов, 117 выкрали все люки. И не один раз», — возмущена Юлия.



«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


«Нарымская, 25. Срубили 4 дерева и расчистили место под стоянку», — недовольны разрушенной инфраструктурой местные жители.



«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


«Дорога на улице Воинская между Никитина и Гурьевской. По обочинам землищи — можно картошку сажать. Никто никогда не чистит, каждый год такая история. Травища растёт», — описывает ситуацию наш читатель. 



«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


Ну а в завершение — последствия перекрытых ливневых канализаций на улице Бориса Богаткова, о которых мы сообщали в прошлом выпуске, ... 



«Где дороги?»: да чтоб вы улетели на встречку


...затопили пешеходный переход. «Чтобы ливнёвки на Богаткова служили дольше. А вот и результат заботы. И ведь даже осадков толком не было», — жалуются жители улицы. 



Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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