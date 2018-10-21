Сезон поборов

С новосибирцев собирают сотни тысяч в детсадах и школах — платить приходится даже за свадьбу нянечки

К поборам в детских садах и школах родители давно привыкли. Плата в попечительский фонд, фонд группы, сборы на разовые нужды — всё это предмет обсуждения и споров в родительских чатах. При этом для многих вопрос нередко заканчивается тем, что платят, лишь бы отстали. Корреспондент НГС узнала, на какие суммы подписываются родители, куда эти деньги в итоге тратятся, и сколько детские сады и школы получают на содержание из бюджета. А попутно выяснила, что за родителей, которые из принципа не сдают деньги, расплачиваются педагоги.

Обязательная сумма в детских садах — это доплата за питание (100 рублей в сутки за ребёнка до трёх лет и 120 — от трёх до семи). И практически в каждом муниципальном садике найдётся попечительский фонд, где, как говорят сами родители, платить нужно в добровольно-принудительном порядке. Родители воспитанников нескольких муниципальных детских садов рассказали НГС, сколько и на что они сдают денег. Все опрошенные попросили не указывать их имя и номер детского сада, объяснив это тем, что они не хотят проблем.







«В начале года на нужды группы мы сдаём по 2000 рублей. Сюда входят канцелярия, подарки воспитателям, детям на дни рождения, 23 Февраля, 8 Марта, — рассказала сибирячка Ольга о суммах, которые она сдаёт в детском саду на МЖК.







Кроме того, родители платят ежемесячно по 300 рублей в попечительский фонд.





«Со слов заведующей, на эти деньги покупают бахилы, воду, раз в год обновляют игрушки и детскую площадку, — объясняет Ольга. — Но тут непонятно. В прошлом году мы как новая группа закупили игрушки, а летом на 10 тысяч облагородили площадку. То есть на игрушки и площадку сдавали отдельно, помимо этого ежемесячного взноса».







В группе 30 человек, соответственно, каждый месяц с одной группы собирают 12 тысяч рублей, а за 9 месяцев (с сентября по май) набегает 108 тысяч.





При этом, говорит Ольга, из фонда почему-то не выделяют деньги на уборку детских площадок от снега. «Мы сами нашли дворника, платили ему 1000 рублей в месяц, это получается по 50 рублей с каждого. А местный дворник, нам сказали, убирает только прилегающие территории. Площадки говорит убирать родителям или найти человека». Кроме того, в прошлом году, рассказала она, родители дополнительно собирали деньги, чтобы заменить окно в группе.







Ежегодные суммы дополнительных расходов, о которых рассказывают новосибирцы, колеблются в пределах 5–10 тысяч рублей.





«В начале года мы собираем по 3500 рублей, — рассказала Надежда, мама выпускника детского сада на Горького. — Сюда входят подарки на день рождения воспитателям, детям, всему педагогическому составу. Плюс заказываем Деда Мороза и украшаем к Новому году зал».







Причём 2000 рублей с группы на украшение зала собираются ежегодно. Что оно из себя представляет, девушки затруднилась ответить: «Обычные новогодние украшения, звёздочки, мишура и так далее».







Телефоны горячих линий должны быть в каждом учебном заведении





Следующая статья родительских расходов — 250 рублей ежемесячно в фонд группы. «Не знаю, на что, знаю, что воду покупают, — пояснила Надежда. — Раз в год собираем пакеты с канцелярией (кисточки, краски, альбомы для рисования, пластилин, фломастеры, а также хозтовары). Есть просто список товаров, которые нужно купить, а там каждый выбирает сам по цене. У меня получается примерно 2500 рублей».







В списке товаров, который выдают родителям в начале года, кроме канцелярских есть и хозяйственные товары. Например, каждый родитель в начале года должен сдать 6 пачек туалетной бумаги, 6 пачек бумажных салфеток, 6 банок средства для мытья посуды, 1 банку чистящего порошка, 2 банки дезинфицирующего средства, 2 упаковки мешков для мусора.







Кроме того, по словам Надежды, родители полностью за свой счёт поменяли два окна в детском саду. С суммами согласны не все родители: однажды, вспоминает сибирячка, разразился спор по поводу сбора денег на свадьбу нянечке.





«Воспитателей наказывают меньшими премиальными, если родители плохо или несвоевременно платят попечительские.





Это считается частью их работы, чтобы мы платили регулярно в фонд, — поделилась Алёна, которая водит ребёнка в детский сад на Первомайке. — Добровольно-принудительно мы сдаём в садик, кроме питания, по 500 рублей ежемесячно. Это 250 на группу и 250 в казну детского сада».







По её словам, сборы объясняют тем, что нужно покупать питьевую воду и расходные материалы. При этом, когда дело доходит до необходимых на группу нужд, денег нет. «Я не слышала, чтобы кто-то не состоял (в попечительском совете. — Прим. ред.). Скандалы были, были недовольства со стороны родителей. Кроме того, непонятно, почему заведующая, например, одобряет покупку компьютера или телевизора, а то, что нужно, на наш взгляд, в группу, — нет. Так зачем тогда я плачу», — возмущается родительница.







Формально платить никого не обязывают, но по сути вынуждают, констатируют родители.





«Вроде как можно отказаться, по закону никто тебя обязать не может, — констатирует Константин, который водит ребёнка в детский сад Дзержинского района. — У нас в группе не платят единицы. Мне проще заплатить, так как в этом случае буду иметь слово, если вдруг окажусь недовольным чем-то или кем-то в детском саду».





Как объяснили в мэрии, попечительский совет и подобные фонды не являются самостоятельными юридическими лицами и не могут брать деньги за свою деятельность. При этом формально деньги могут идти от родителей в качестве пожертвований.







Дополнительная плата может быть только на добровольной основе





«Таким образом, так называемые попечительские советы, которые занимаются привлечением денежных средств для содействия развитию, как правило, конкретной образовательной организации, относятся к самостоятельным юридическим лицам и сотрудничают с муниципальными образовательными организациями в соответствии с договорами о сотрудничестве. Участие граждан в деятельности таких организаций является добровольным, — объяснили в мэрии. — В том числе родители могут делать пожертвования на моющие средства, игрушки, обустройство детских площадок, охрану, уборщиц, а также кулеры и даже ремонт здания».





Из городского и областного бюджетов, объяснили в мэрии, сады и школы получают деньги на ремонт и содержание здания, спортивный инвентарь, игрушки, учебные пособия. Например, на хозтовары каждая группа в детском саду получает 1 2 000 рублей в год.





На учебники, учебные пособия, игры и игрушки детские сады из бюджета получают 900 рублей на одного ребёнка в год, школы — от 1700 до 2660 рублей.





«Дошкольные образовательные учреждения укомплектованы необходимой методической литературой, пособиями и раздаточным материалом для проведения занятий с обучающимися, — заверяют в мэрии. — Учреждениям ежегодно в рамках муниципального задания выделяются средства на текущий ремонт, подготовку к новому учебному году, отопительному сезону, содержание здания».





В ведомстве подчеркнули, что сборы с родителей должны быть исключительно на добровольной основе, и в каждом садике или школе должны быть телефоны горячих линий, куда можно сообщить о незаконных сборах.





«В 2017 году на горячую линию поступило 90 обращений, в том числе 47 звонков по вопросу приобретения родителями за собственные средства рабочих тетрадей в образовательных организациях, из них 31 по городу Новосибирску, — сообщили в областном правительстве. — По итогам рассмотрения обращений граждан меры дисциплинарного воздействия приняты в отношении трёх руководителей образовательных учреждений Новосибирской области».





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