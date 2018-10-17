Завалит по пояс: синоптики дали подробный прогноз на зиму-2019

Через месяц в Новосибирске будет минус 25 — но в марте обещают тепло

Зима уже дала о себе знать — в середине октября в Новосибирске и районах области начались первые снегопады. Но, по словам синоптиков, по-настоящему снег ляжет ещё нескоро — точно не в этом месяце. Хотя предстоящая зима обещает быть снежной и теплее обычного — так утверждает Гидрометцентр, рассказавший сегодня в пресс-центре ТАСС прогноз на холодный сезон. Корреспондент НГС записала предварительные расчёты на оставшуюся осень и крадущуюся зиму.

Октябрь заставил новосибирцев прицениться к тёплым курткам и пуховикам — в городе и особенно в районах области уже ощутимо холодно. В ближайшие дни потепления не будет, более того, на Новосибирск надвигается дождь с мокрым снегом. Хотя в целом температура этих дней октября выше нормы на 1–3 градуса, рассказала сегодня начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.







В целом зимний сезон 2018–2019 годов на территории юга Западной Сибири ожидается около и выше нормы на 1 градус, снега тоже будет больше обычного, отметила специалист. Но она подчеркнула, что синоптики уточняют этот прогноз и его скорее можно использовать «как консультацию». Актуальный же прогноз на каждый день можно увидеть на портале НГС.ПОГОДА.







«На фоне активной циклонической деятельности мы предполагаем, что по-прежнему будет частое прохождение с запада, с европейской части России, через Урал циклонов, поэтому количество осадков предполагается больше нормы», — сказала начальник Гидрометцентра.







При этом устойчивого снежного покрова стоит ждать не раньше начала ноября, а то и позже.







Из-за циклонов снега этой зимой будет много





По данным Анны Лапчик, в ноябре среднемесячная температура снизится на 10–13 градусов — в сравнении с октябрём, — но будет выше нормы на 1–2 градуса. В Новосибирской области средняя температура ноября составит от –6 до –12 градусов.







«Наиболее значительная волна холода в ноябре ожидается в третьей декаде, когда ночные температуры могут опускаться до –20…–25 мороза, днём не выше –15…–20 градусов», — отметила начальник.







Среднемесячная температура декабря ожидается от –13 до –15 градусов по Новосибирской области с сохранением «бурной циклонической деятельности с выпадением осадков».







Самый холодный месяц этой зимы — это январь. В среднем температурный фон месяца предполагается ниже нормы, по региону он составит –16…–18 градусов. По осадкам стабильно — снова больше обычных показателей. Февраль будет чуть теплее предшественника — в среднем –14…–17 по Новосибирской области.







По прогнозам синоптиков, самым холодным будет январь





«Март открывает погоду весне. Хотя на юге Западной Сибири в большинстве районов нашей территории ещё сохраняется зимний период с морозами и даже метелями,





но при этом идёт неуклонное увеличение притока солнечной радиации, и температура воздуха от начала месяца к концу быстро повышается на 10–12 градусов», — обнадёжила Анна Лапчик.







Первый весенний месяц обещает быть теплее обычного на 1 градус. В среднем температура будет –5…–11 градусов.







Тенденции этой зимы подтверждают тренд нескольких десятков лет. Как пояснила Анна Лапчик, Гидрометцентр проанализировал изменения температуры более чем за век — среднегодовые температуры в Сибири, как и во всём мире, становятся выше. В 1900 году средняя температура года составляла 0,3 градуса, а в 2017 году — уже превысила 2 градуса. Причём тенденция к росту наметилась наиболее чётко в 1970-х годах.







Городские службы пообещали подготовиться к снегопадам и снарядили к зиме 500 спецмашин и тепловое копьё





«Когда люди слышат о том, что климат меняется и среднегодовая температура растёт, то все предполагают — вот у нас теперь будет больше тепла, лето будет длительное, особенно у нас здесь, в Сибири.





Но картина для территории Западной Сибири немного отличается в том плане, что максимальный вклад в повышение среднегодовой температуры вносит как раз её изменение, повышение в холодный период»,





— объяснила эксперт.







В Новосибирске действует ещё одна тенденция, повторяющаяся из года в год, — снегопады и похолодания традиционно сопровождаются массовыми авариями и, как следствие, жуткими пробками. ГИБДД посоветовала заранее подготовиться к зиме и дала рекомендации, что нужно делать, чтобы избежать коллапсов и проблем из-за непогоды.







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