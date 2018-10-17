«Следующий год будет самым тяжёлым для бизнеса»

Каждая пятая компания работает в убыток: среди них оказались ритейл и те, кто зарабатывал на богатых

Федеральная налоговая служба раскрыла информацию о суммарных доходах и расходах 2,5 миллиона компаний за 2017 год. Аналитики РБК посчитали, что 19% являются убыточными, а 27% показывают нулевую прибыль. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у экспертов, о чём говорит раскрытие этих данных, почему компании становятся убыточными, какое давление на них оказывает сама налоговая, какие предприятия в Новосибирске чувствуют себя хуже всего и по каким причинам прогнозируют ещё больше банкротств в 2019 году.

17 октября Единый федеральный реестр сведений о банкротстве опубликовал свою аналитическую информацию: общее количество банкротов в России достигло 80 640 на 30 сентября 2018 года, потенциальных банкротов — в девять раз больше. За год количество потенциальных банкротов выросло на 7,5%, их средний долг по кредитам — 1,66 миллиона рублей.





ФНС же раскрыла сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности организации за 2017 год в начале октября: в них просто указывается название компании, суммарный доход и расход.





В РБК подсчитали и выяснили, что убыточной таким образом является каждая пятая российская компания.





Это вторая волна раскрытия данных о российских компаниях, с которых сняли режим налоговой тайны в 2016 году. Следующий массив информации должен появится на сайте налоговой в декабре.





Профессор кафедры инноваций и предпринимательства НГУЭУ Антон Коган подчёркивает, что данные ФНС позволяют вести статистику числа организаций с нулевой отчётностью: «Это уникальная информация, которой нет в других источниках. Интересно будет наблюдать в динамике этот показатель. Это отчасти индикатор оптимизма — зачастую новое юридическое лицо создаётся для реализации новых проектов, однако его целью могут быть и рокировки в существующем бизнесе: перевод активов, перераспределение рисков и тому подобное».





Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова говорит, что большое количество компаний уклоняется от налогов, указывая в декларации нулевую прибыль от ведения своего бизнеса. В особенности, по её мнению, такой феномен характерен для регионов, где до сих пор существует тенденция выплаты заработной платы в конвертах.





По данным Росстата, доля убыточных предприятий без субъектов малого предпринимательства составила 32,2% по итогам 1-го полугодия 2018 года





Антон Коган, сравнивая информацию ФНС и Росстата, дополняет, что у последнего в свободном доступе есть удельный вес убыточных организаций (УВУО) более чем за 20 лет. Наименьшим этот показатель был в России в 2014 году — 25,5%.





В 2016 году, по сравнению с 2013-м, УВУО заметно вырос только по четырём видам деятельности, характеризует данные эксперт: «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (в том числе деятельность в области архитектуры и инженерных изысканий, научные исследования и разработки, консалтинг), «Образование», «Гостиницы и рестораны».





«Эти данные, конечно, свидетельствуют об ухудшении состояния бизнеса. Наиболее вероятный внешний негативный фактор — санкции Евросоюза и США, внутренний — нерыночные механизмы, существующие в экономике России.





На величину убыточных организаций в меньшей степени оказывают влияние и другие факторы. Например, среди организаций, получивших убыток, есть и те, которые идут к банкротству, и те, которые начинают потенциально успешный бизнес. В одних отраслях ситуация ухудшается, в других — улучшается. УВУО зависит не только от состояния бизнеса, но и от активности института банкротства. Избежать убытков не удаётся порой даже самым успешным компаниям: вспомним таких гигантов, как Nokia и Sony», — замечает Коган.





Эксперты называют ряд внешних и внутренних факторов, которые повлияли на убыточность компаний в России





В отечественном бизнесе причиной неудач, по его мнению, становятся зачастую ошибки планирования и управления рисками. Так, компании, расширяя бизнес, закладывают в расчёты только стоимость оборудования, но забывают про оборотные средства. Или заключается крупный контракт, под который берётся кредит, но без подушки безопасности, то есть даже небольшие задержки платежей от заказчика приводят к невыплате кредита и снежному кому долгов.





Управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Новосибирской области Ирина Демчук объясняет проседание бизнеса падением покупательского спроса, объёмов производства и выручки, курсовыми колебаниями и санкционным давлением: «Последнее в большей степени касается крупного бизнеса, но отражается и на среднем с выручкой от 400 млн до 3 млрд рублей. В числе проблемных — компании, специализирующиеся на строительстве жилья, грузовых перевозках, торговле металлопродукцией, товарами luxury-сегмента, нефтетрейдеры, трейдеры зерна и ряд других. Многие из них не соответствуют критериям и требованиям при оценке кредитных рисков и получают отказ при попытке получить финансирование в банках, но такие компании могут иметь ранее выданные действующие кредиты».





При этом она замечает, что хорошо себя чувствуют производственные предприятия, ритейлеры, особенно развивающие формат дискаунтеров и специализирующиеся на продаже быстрооборачиваемых товаров повседневного спроса (FMCG), организации, работающие в сфере медицинских услуг.





По данным УФНС по Новосибирской области, в 2017 году больше убытков понесли компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли





Директор ООО «B2B Консалтинг» Альберт Хисамов называет такие же причины убыточности предприятий и уверяет, что если посмотреть сайт со сведениями о государственной регистрации юрлиц и ИП, то можно увидеть, что количество предприятий, которые находятся в процедуре банкротства, возросло на 60% за прошлый год, — цепная реакция даёт о себе знать, потому что просроченная дебиторская задолженность списывается в убыток.





«На плаву находится отрасль военно-промышленного комплекса, потому что государство является основным заказчиком и обеспечивает бесперебойные отплаты и выполнение оборонзаказа.





Все остальные отрасли подвержены большим убыткам, рискам. Если вспоминать громкие дела в ритейле, то это "Холидей": многие компании подают на банкротство. А всё потому, что большая перекредитованность, покупательская способность и объёмы выручки падают», — сообщает Хисамов.





Он приводит в пример ещё и мелкие компании в сфере торговли, которые завязаны на монопокупателей: они терпят убытки, потому что у тех, с кем сотрудничают, начинаются проблемы. Такая ситуация произошла с «Агросаном», который поставлял в своё время 80% продукции для ключевого клиента — «Холидея».





Дольщики подают на банкротство компании «Строймастер»





Мнения экспертов подкрепляются официальной статистикой: как сообщает заместитель руководителя УФНС по Новосибирской области Светлана Селиверстова, за 2017 год 3356 организаций в области исчислили убытки на общую сумму 19,9 миллиарда рублей, в основном это организации в следующих отраслях (по мере убывания): оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (3 миллиарда рублей, или 15,1% от общего числа — 1126 организаций, или 36,5%); обрабатывающие производства; строительство; операции с недвижимым имуществом.





Арбитражный управляющий и корпоративный юрист Вадим Пеняйкин уверен, что проблемы лежат гораздо глубже и что сама налоговая система в стране стала давить на бизнес.





ООО «Компания Холидей» за последние три года числится на сайте Арбитражного суда ответчиком в более чем 800 делах на общую сумму 3,2 миллиарда рублей





Новая волна, которая сейчас ведёт и в будущем приведёт ещё к большим банкротствам, по его мнению, началась с новых проверок со стороны налоговой. Например, есть аффилированные предприятия, взаимозависимые, которые зачастую открывают на родственников. Каждое из них платит налоги, законопослушно. Но налоговая стала говорить, что по сути они являются одним предприятием и нарушают закон, потому что применяют к каждому разную налоговую систему. Если рассматривать их как одно предприятие, значит у него выше оборот, нужна общая система налогообложения.





«И получается, что они сдавали неправильную отчётность. Налоговая проводит выездную проверку и говорит, что у них на все предприятия один центр бухгалтерского учёта, кадровой политики. Поэтому нужно посчитать весь оборот, из него вычленить НДС, уплатить государству. А поскольку предшествующих три года вы, например, не делали этого, то мы вам досчитываем 200 миллионов НДС, 100 миллионов налог на прибыль и штраф за неправильно сданную отчётность — 40% от неуплаченной суммы налога. Плюс к этому на руководителя и главного бухгалтера возбуждается уголовное дело по 199-й статье. Причём судимость остаётся, даже если деньги выплачиваются», — объясняет Вадим Пеняйкин.





По его мнению, в законе чётко говорится, как должны проверяться взаимозависимые предприятия, какая система налогообложения к ним применяется, но там не говорится, что всё должно суммироваться. Нужно сравнивать рыночность отношений: если она не нарушена, то нельзя говорить, что предприятие получило незаконную налоговую выгоду.





В ходе контрольно-аналитической работы налоговыми органами Новосибирской области за 2017 год и первое полугодие 2018-го выявлены факты завышения или неправомерного отражения убытков на сумму 4,9 млрд рублей, сообщает Светлана Селиверстова





«Но у нас в стране закон не для всех написан одинаково. Сколько я смотрю на практике — пока нет похожих случаев. Одну систему защиты выработать невозможно. Например, сейчас мы защищаем собственников в деле по банкротству "Макс Моторс", в Кемеровской области — "Трансхимресурс": и те и другие были дилерами. Виной всему изначально были банки», — считает Вадим Пеняйкин.





При этом он подчёркивает, что сейчас компании перестали стесняться своих убытков и реально их показывают, и прогнозирует, что в 2019 году их количество будет увеличиваться из-за снижения покупательской способности вследствие высокой инфляции, повышения НДС до 20% и стремления государства к 100%-ной доле белой заработной платы.





«А это дополнительная нагрузка. Если бы мы играли по честным правилам с государством, по тем же закупкам, были бы рабочие места, работники получали бы реальную зарплату, заложенную в сметах, мы жили бы как у Христа за пазухой.





Все бы платили налоги. Сейчас же на 100 рублей, выплаченных работнику, нужно 43% отдать государству, но эти деньги надо же где-то взять, плюс НДФЛ. Прогнозирую, что будет ещё больше банкротств за счёт уменьшения денег в экономике. Сейчас по России средняя зарплата 25 тысяч — за неё ещё могут в очереди постоять, несмотря на то что декларируются другие цифры. То, что знает государство и знаем мы, — это разные вещи. Я считаю, следующий год будет самым тяжёлым для бизнеса. Та машина, которая сейчас раскручивается, не оставит никого в том виде, в каком есть сейчас», — подытожил Пеняйкин.





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