Колонда штрассе (фоторепортаж)

У «Большой медведицы» открыли дорогу как в Европе — ради неё даже подвинули реку

В Новосибирске сегодня открыли новую дорогу — вторую очередь улицы Георгия Колонды, которая теперь фактически соединяет Красный проспект и улицу Объединения. Власти называют эту дорогу дублером Богдана Хмельницкого и надеются, что она поможет уменьшить пробки в направлении «Родников» и Снегирей. Со времен сдачи развязки на улице Петухова в 2015 году это первая масштабная дорожная стройка — на нее потратили полмиллиарда рублей. Редактор НГС.АВТО проехал по новой улице и узнал, в чем её основная проблема.





Второй участок улицы Георгия Колонды строили два года и потратили на это 485 млн рублей. Четырехполосную магистраль длиной 883 метра сооружали фактически на болоте, в пойме реки 2-я Ельцовка. Дорожники вывезли 160 тысяч кубометров земли, сделали огромную насыпь и даже повернули русло реки.









Дорога идёт от ул. Светлановской до ул. Окружной, далее через Рекордный переулок автомобили могут проехать на ул. Объединения или на ул. Фадеева.













И вот мы едем со стороны Красного проспекта, минуем первый участок Георгия Колонды — нас встречает новый светодиодный светофор и четыре полосы с яркой разметкой. Впереди идеальное дорожное полотно, чёткая разметка, тротуары, ограждения — всё как положено по нормам дорожного строительства.













Автомобилей пока немного — вероятно, о новой дороге ещё не все знают. Зато по магистрали уже начали ходить автобусы некоторых маршрутов.









Дорога не прямая, на всем протяжении она делает четыре изгиба. Есть перепады по высоте. Но в целом обзорность хорошая, можно ехать быстро.









По сторонам — измененный человеком ландшафт: горы, засаженные травой, река, которую направили в новое русло.









Магистраль упирается в ул. Окружную, здесь Т-образный перекресток со светофорами. И вот первое странное решение — зеленый свет горит всего 20 секунд, красный же — 65 секунд. То есть приоритет отдан транспорту, который идет по старой дороге со стороны «Большой медведицы». Вечером здесь будут собираться пробки — ведь две полосы движения упираются в однополосную дорогу.









Отличная желто-белая зебра для пешеходов...









... новые остановки, ограждения, освещение. Дорога сделана качественно, правда, вот сроки сдачи сдвинулись на 17 дней из-за проблем с подрядчиками.









Построен широкий тротуар — раньше местные жители всегда ходили тут по колено в грязи.









Как новая магистраль поможет уменьшить вечерние пробки в сторону «Родников», пока непонятно. Ведь основное слабое место для вечернего потока — это нерегулируемый перекресток Окружной и Рекордного переулка, именно здесь транспорт встает, пропуская машины с главной дороги — ул. Фадеева. При строительстве столь масштабного объекта власти могли бы это учесть и изменить схему на перекрестке. Например, расширить его — здесь огромный газон, который никак не используется.









При движении в сторону центра ситуация несколько лучше. На новую дорогу всегда можно занырнуть под зеленую стрелку светофора, которая горит почти всегда.









Далее одна минута прекрасной езды по всей улице Георгия Колонды — и вот вы уже на Красном проспекте.









В нынешнем виде новая дорога, скорее всего, не сможет кардинально изменить транспортные потоки в этой части города. Но власти планируют продолжать стройку. Будет сделана еще одна насыпь, и магистраль выйдет сразу на ул. Объединения, которую в свою очередь планируется расширить до четырех полос. Проектирование уже ведется, работы обещают начать в 2019 году.





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