фоторепортаж

Колонда штрассе (фоторепортаж)

У «Большой медведицы» открыли дорогу как в Европе — ради неё даже подвинули реку

В Новосибирске сегодня открыли новую дорогу — вторую очередь улицы Георгия Колонды, которая теперь фактически соединяет Красный проспект и улицу Объединения. Власти называют эту дорогу дублером Богдана Хмельницкого и надеются, что она поможет уменьшить пробки в направлении «Родников» и Снегирей. Со времен сдачи развязки на улице Петухова в 2015 году это первая масштабная дорожная стройка — на нее потратили полмиллиарда рублей. Редактор НГС.АВТО проехал по новой улице и узнал, в чем её основная проблема.

Колонда штрассе (фоторепортаж)


Второй участок улицы Георгия Колонды строили два года и потратили на это 485 млн рублей. Четырехполосную магистраль длиной 883 метра сооружали фактически на болоте, в пойме реки 2-я Ельцовка. Дорожники вывезли 160 тысяч кубометров земли, сделали огромную насыпь и даже повернули русло реки. 


Колонда штрассе (фоторепортаж)


Дорога идёт от ул. Светлановской до ул. Окружной, далее через Рекордный переулок автомобили могут проехать на ул. Объединения или на ул. Фадеева. 



Колонда штрассе (фоторепортаж)


И вот мы едем со стороны Красного проспекта, минуем первый участок Георгия Колонды — нас встречает новый светодиодный светофор и четыре полосы с яркой разметкой. Впереди идеальное дорожное полотно, чёткая разметка, тротуары, ограждения — всё как положено по нормам дорожного строительства. 



Колонда штрассе (фоторепортаж)


Автомобилей пока немного — вероятно, о новой дороге ещё не все знают. Зато по магистрали уже начали ходить автобусы некоторых маршрутов.


Колонда штрассе (фоторепортаж)


Дорога не прямая, на всем протяжении она делает четыре изгиба. Есть перепады по высоте. Но в целом обзорность хорошая, можно ехать быстро. 


Колонда штрассе (фоторепортаж)


По сторонам — измененный человеком ландшафт: горы, засаженные травой, река, которую направили в новое русло. 


Колонда штрассе (фоторепортаж)


Магистраль упирается в ул. Окружную, здесь Т-образный перекресток со светофорами. И вот первое странное решение — зеленый свет горит всего 20 секунд, красный же — 65 секунд. То есть приоритет отдан транспорту, который идет по старой дороге со стороны «Большой медведицы». Вечером здесь будут собираться пробки — ведь две полосы движения упираются в однополосную дорогу. 


Колонда штрассе (фоторепортаж)


Отличная желто-белая зебра для пешеходов...


Колонда штрассе (фоторепортаж)


... новые остановки, ограждения, освещение. Дорога сделана качественно, правда, вот сроки сдачи сдвинулись на 17 дней из-за проблем с подрядчиками.


Колонда штрассе (фоторепортаж)


Построен широкий тротуар — раньше местные жители всегда ходили тут по колено в грязи.


Колонда штрассе (фоторепортаж)


Как новая магистраль поможет уменьшить вечерние пробки в сторону «Родников», пока непонятно. Ведь основное слабое место для вечернего потока — это нерегулируемый перекресток Окружной и Рекордного переулка, именно здесь транспорт встает, пропуская машины с главной дороги — ул. Фадеева. При строительстве столь масштабного объекта власти могли бы это учесть и изменить схему на перекрестке. Например, расширить его — здесь огромный газон, который никак не используется. 


Колонда штрассе (фоторепортаж)


При движении в сторону центра ситуация несколько лучше. На новую дорогу всегда можно занырнуть под зеленую стрелку светофора, которая горит почти всегда. 


Колонда штрассе (фоторепортаж)


Далее одна минута прекрасной езды по всей улице Георгия Колонды — и вот вы уже на Красном проспекте. 


Колонда штрассе (фоторепортаж)


В нынешнем виде новая дорога, скорее всего, не сможет кардинально изменить транспортные потоки в этой части города. Но власти планируют продолжать стройку. Будет сделана еще одна насыпь, и магистраль выйдет сразу на ул. Объединения, которую в свою очередь планируется расширить до четырех полос. Проектирование уже ведется, работы обещают начать в 2019 году.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда

Дорожники сдали главную улицу Новосибирска — НГС прокатился по ней и проверил по методу имени Анатолия Локтя

Прочтений: 7264

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (50)50
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено