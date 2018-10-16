Старьё бьёт новьё: выжатый RAV4 против «Хёндай Крета»

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — суперпопулярный новый кроссовер Hyundai Creta, который берёт потребителя удачным сочетанием цены и качества. Корейский паркетник лидирует по продажам в сегменте кроссоверов не только в Новосибирске, но и в России. Против «корейца» выступает «японец» — Toyota RAV4, уже достаточно поезженный и в старом кузове. Подробнее о выборе из этих двух машин — в обзоре НГС.АВТО.





Hyundai Creta, как ни крути, паркетник исключительно для города. А для города хватит переднего привода и младшего 1,6-литрового мотора мощностью 123 л.с. Коробка — классический автомат. Наша комплектация Comfort включает в себя всё самое необходимое и даже больше: климат-контроль, подогрев сидений, литые диски, светодиодные дневные ходовые огни, фары с подсветкой поворотов, кожаный мультируль с подогревом, аудиосистему с Bluetooth, регулировку руля по вылету, противотуманные фары.













Салон тканевый, но выглядит приятно. Всё собрано аккуратно, без изъянов, интерьер скромно украшен вставками под металл. Все органы управления на своих местах, эргономика у корейцев на высоте. Автомобиль оснащен ABS, системой стабилизации ESC, но вот подушек безопасности только две — фронтальные. Разгоняется наша Creta до сотни за 12,1 секунды, в городе расходует 9,2 литра бензина на 100 километров пути. Длина машины 4270 мм, клиренс 19 сантиметров, объём багажника 402 литра. В общем, показатели типичного середнячка. Но тем и хорош именно этот кроссовер, созданный для умеренной экономной езды в среднестатистическом городе. Стоит наш автомобиль 1 087 900 рублей.













За эти же деньги на новосибирской вторичке мы находим Toyota RAV4, выпущенный в 2010 году, — машине уже 8 лет, кузов старого 3-го поколения. Зато у этого кроссовера 2,4-литровый двигатель мощностью 170 л.с. и полный привод. Автомобиль в лонг-версии (4625 мм длины), в самой лучшей комплектации «Престиж Плюс». Есть литьё, фары с омывателями, светодиодные задние фонари, электроусилитель руля, рейлинги, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя. Безопасность на высоте: семь подушек, система курсовой устойчивости, система помощи при старте на подъёме, система контроля давления в шинах, парктроник.













Салон кожаный, руль кожаный, бардачок охлаждаемый. Сиденья с электроприводом и регулировкой поясничного подпора. Раздельный климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя. Цветной сенсорный экран мультимедиа, навигация, 6 динамиков, Bluetooth. В общем, этот автомобиль гораздо богаче корейского соперника. К тому же он крупнее, просторнее, больше багажником — 540 литров. Клиренс 19 сантиметров, имеется блокировка центрального дифференциала. В таком виде RAV4 может даже преодолевать кое-какое бездорожье. Расход топлива в городе 12,6 литра. Разгоняется до сотни машина за 10,6 секунды — тоже не гонка. Пробег у RAV4 2010 года будет около 100 тысяч километров, а то и больше.





Итак, новый универсальный корейский Hyundai Creta с 5-летней гарантией, удобный, простой и экономичный. Либо снятый уже с производства RAV4 третьего поколения, с пробегом за сотню, но более мощный, просторный и в чём-то даже престижный. В 8-летнем возрасте Toyota ещё не должна серьёзно ломаться, но потратиться на расходники, детали подвески, бензин всё-таки придется. Плюс повышенный риск угона. А что выбрать из этих двух вариантов — решают читатели НГС.





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