путеводитель

Сбежали от зимы: истории трёх сибиряков, которые зимуют в странах у моря

Они рассказали, как зарабатывали там, сколько тратили — и почему это дешевле, чем жить в Сибири

К Новосибирску стремительно подступает зима: сибиряки уже начали доставать тёплые куртки и шарфы, запасаться горячим кофе, противовирусными — и мечтать о весне. Но так делают не все — самые хитрые и не обременённые работой в офисе пережидают сибирские морозы на горячих пляжах под пальмами и уверяют, что зимовать на курортах даже дешевле, чем в Сибири. НГС нашёл троих новосибирцев, которые забыли, что такое снежная зима, — они рассказали о том, каково в вечном лете. 

Владимир Чаплыгин

совладелец турфирмы, с октября по март жил в Гоа, Индия


Январь в Гоа
Январь в Гоа


Я уже ездил в Индию дикарём, у меня и моей мамы турфирма. Индия — это такая страна, что кому-то она нравится, кому-то нет, очень специфическая. Две недели побыли на Гоа, вроде понравилось. На следующий год мы собрались туда ехать на полгода — продавать экскурсии туристам. Взяли визу, билеты, поехали туда. Когда приехал туда, у меня было критически мало денег, осталось тысяч пять [рублей], и за пять тысяч я снял себе жильё на месяц. Сначала работал на экскурсиях. Потом я познакомился с другими людьми, и меня позвали работать в кафешку поваром — я умею готовить. Разогнался, был стимул, и месяца два-три я работал поваром. Выходило порядочно — где-то две тысячи за смену. Самое приятное, что тебя мотивирует, — это то, что ты живёшь в пяти минутах от моря, от океана, ты можешь в любой момент съездить покупаться. Или 


когда нет настроения, можешь позвонить друзьям по WhatsApp или Skype — все тебе жалуются: «Ой, у нас холодно, –20, –30...». А ты лежишь на песочке, смотришь на ноги и думаешь, что всё не так уж и плохо.


Постоянно новые знакомства, новое общение. Ты полностью уезжаешь из дома, из зоны комфорта, и ты раскрываешь свой потенциал. Единственное — желательно знание английского языка, хотя бы разговорного, и со временем, пока ты там живёшь, нужно его изучать.


После работы поваром мне предложили сняться в кино в массовке. Это уже совершенно другой город — Мумбай. Всю дорогу оплачивали, питание оплачивали и платили 2,5 тысячи за день съёмок. Это был самый настоящий Болливуд, а мы просто массовкой стояли в роли солдатов. Чуть больше месяца снимался. <...> 


Ближе к концу со всем разобрался, я понял, что там можно делать хорошие деньги. Единственное, что сглупил, — вернулся обратно. Мог там остаться.


Там очень много таких ребят из России, которые работают на «удалёнке». Они туда приезжают, работают за компьютером и параллельно находят что-то для себя, потому что вариантов много. Там нет такого, что у тебя одна работа и ты постоянно на ней работаешь, — там выбор колоссальный и ты постоянно развиваешься. 


Приятно, что другая страна, люди к тебе по-другому относятся, в основном добрее — в тех условиях, когда вокруг тепло, все радостные. А у нас постоянно осенью — тусклые краски, все злые, никто не высыпается. Когда ты тратишь деньги там, тебя безумно любят местные, а когда твоя работа с кем-то из них пересекается — они этого не сильно любят. Вообще, индусы не слишком расторопные, они постоянно откладывают всё на завтра, ленивые. Но их можно понять.


Первое время в жаркой Индии сибирякам ничего не хочется делать
Первое время в жаркой Индии сибирякам ничего не хочется делать


Есть много групп в «вацапах», «телеграмах», «контактах» и прочих, где можно найти жильё. Можно самому, когда ездишь, — вывески везде висят с арендой. С транспортом — передвигаешься на скутере или мотоцикле, в принципе проблем нет, даже если ты без прав. Там небольшие штрафы. Аренда скутера стоит пять тысяч в месяц. Жильё на одного человека в пределах семи тысяч рублей можно найти. Получается, за 10 тысяч рублей у тебя есть мотоцикл, есть своё жильё. За такие деньги это будет комната в гестхаусе. Ехать компанией намного проще — можно за 20–25 тысяч на четверых снять хорошие апартаменты: две комнаты, одна гостиная, два балкона, стиральная машина, большая плазма, два душа... У нас здесь, в Новосибирске, снять «однушку» выйдет намного дороже. 


Ешь ты там не сильно много — ценники на фрукты, продукты достаточно приемлемые, в принципе как в Новосибирске. Деликатесы, колбаса, сыры дороже, например, а морепродукты — само собой, дешевле. Когда приезжаешь как турист, ты себя ведёшь по-другому, а когда ты там живёшь месяц, два, три — начинаешь находить новые места, более дешёвые. Постоянно знакомишься, общаешься: там-то можно что-то подешевле купить, там-то... В группе если напишешь, кто-то тебе обязательно ответит. 


В Гоа с октября по март–апрель — хорошая погода. Там постоянно выше +25 и солнце. А когда у нас начинается лето, там сезон дождей — в это время там особо делать нечего. За месяц у меня прошла акклиматизация. Сначала по жаре много не ешь даже, не хочется, а потом всё нормализовалось. Готовил в основном всегда сам, в кафешках полноценный обед рублей 200–300 максимум — это прям до отвала. Дешёвые фрукты, овощи, готовить везде можно. 


Владимир жалеет, что вернулся в холодную Сибирь
Владимир жалеет, что вернулся в холодную Сибирь


Это было просто незабываемо: новые эмоции, путешествия, постоянно что-то новое, а не то что ты тут: проснулся, раз с друзьями куда-то сходил, и всё — однообразие. 


Плюс есть возможность передвигаться по стране на скутерах — я не умел ездить до этого. Где-то кого-то подкинешь — копеечка всё равно идёт. С полицией со всей договориться можно, она коррумпирована достаточно, но законы я не нарушал, всё нормально прошло. Полтора-два я в итоге потратил на то, чтобы начать работать, чтобы что-то делать. А так не хотелось. 


Сейчас оглядываешься назад, понимаешь: самое сложное там — это заставить себя работать. Бывают такие моменты, что у тебя ничего не получается. Надо просто пересилить этот момент, нельзя себе позволять сильно расслабиться. Я изначально для себя поставил такую цель. Я хотел прожить зиму не здесь, и мне очень понравилось. 


Дмитрий Байчапанов
веб-разработчик, с ноября по апрель жил на острове Бали, Индонезия



Если вы фрилансер, у вас неплохой доход (60–80 тысяч рублей) и вы не платите ипотеку, то жить за границей (при условии 5–6 месяцев минимум) будет сравнимо по стоимости проживания в большом городе. Вам даже не нужно знать английский язык — наличие Google-переводчика решает. А ещё вы не будете видеть кучу грустных лиц каждый день. На острове принято улыбаться и относиться к проблемам проще.


Почему Бали? Я хотел сёрфинг, я шесть лет назад попробовал — и мне он запал в душу. Я ездил с другом, моя жена с нами месяц только там провела, потом домой вернулась. Я жил в Чангу — там классно, улицы возле пляжа. Это такой большой район, он не для туристов — больше для экспатов, для людей, которые приехали за сёрфингом. 


Приблизительно в это время, в октябре, купил билеты, деньги были подкоплены на это. Билеты стоили 20 тысяч — это из Новосибирска в Бангкок, из Бангкока до Бали. В том году в ноябре ещё вулкан работал, и, пока мы летели, балийский аэропорт Денпасара закрылся. Мы остались в Бангкоке тусить, потом через пять дней отправились на Бали, и как раз за это время успели сделать себе визы. <...> В первый же день [приезда] вулкан потух.


Дом искали в группе в Facebook, я периодически смотрел, мониторил цены. Там на острове много русских, иностранцев, все сообщества основаны на Facebook. <...> Цены приблизительно одинаковые с новосибирскими. В гестхаусе самое дешёвое жильё в том районе, в котором я жил (считается, что это дорогое жильё), — это где-то 12–14 тысяч рублей. Это комната, туалет, и всё это в доме, в котором множество комнат, — трёхэтажное здание и лестница снаружи, а на каждом балконе дверь вовнутрь. Иногда в гестхаусах бассейн есть. А цены на комнату на вилле начинаются от 30–40 тысяч рублей. 


В целом там жить дешевле, чем в Новосибирске. Ты тратишь, например, 2,5 тысячи рублей на байк и 2,5 тысячи на визу на продление — и это все твои расходы. 


Молоко, например, стоит дороже. У нас, например, где-то 60 рублей литр, а там 120–150 рублей литр. Молоко другое по жирности — там коровы совсем худенькие. Мясо там стоит приблизительно так же, как в Новосибирске, но оно другое — там потребности в мясе нет. Яблоки там дорогие — вместо яблок ты ешь ананасы. Можешь купить ананас, и тебе его за 8 рублей почистят, красиво порежут. 


Люди, которые приезжают на две недели, — им постоянно душно и некомфортно. Мы приехали, у меня друг говорил: «Я целый месяц потел как свинья!». Так и было. Но привыкаешь быстро. Единственное — дожди. Сезон дождей был очень сухой, но бывает, когда прошляпил, не взял с собой дождевик, например, замочил телефон, и пока бежишь до байка — там уже всё прошло и солнышко вышло. Резкие дожди и нестабильные. 



Дома мы готовили супы, рис на неделю, стейки жарили, гриль устраивали. Но когда я стал один жить, мне проще было поесть в кафе — рублей 250 за хороший обед. Электричество ещё очень дорогое: у меня девять рублей за киловатт получалось. Притом что у тебя постоянно работают два кондиционера, насос для воды, обогреватель, и счёт за электричество выходит тысячи на четыре рублей в месяц.


Мы снимали жильё у русской семьи — они на зиму в Москву решили улететь, тоже сёрферы. Последнее время, когда друг уехал, я жил в гестхаусе. Мне было непринципиально, потому что дома только спал, а остальное время проводил не дома. Большая кровать, кондиционер и душ — этого вполне достаточно для комфортной жизни.


У меня был распорядок, который устаканился месяца через полтора, когда я начал активно сёрфить. В шесть утра я просыпался, до восьми надо было в воду зайти, потому что в океане не в каждое время есть волны, потом занимался сёрфингом часа два, после этого шёл домой — у меня ещё была физическая подготовка. Сёрфинг — это не только кататься на волнах, ты больше гребёшь. <...> После этого кушал и шёл работать. Работал я с 12:00 до 16:00, потом вечерний сёрфинг до заката, потом либо работал, либо развлекался. Вечером можно было пойти в клуб или на пляжные тусовки. Там люди просто перемещаются из клуба в клуб. 


Местные делятся на два типа. Одни — это индонезы, которые приезжают из Джакарты. Они выглядят по-другому, они грубые, у них нет работы у себя, этим страдает почти вся Индонезия. А вот непосредственно балийцы — это немного другая национальность. Они не мусульмане, а буддисты, и они постоянно молятся. Они добрые, с ними приятно общаться, акцент у них больше напоминает русский. Общался со всеми преимущественно на английском, но последние месяцы я со всеми русскими тусил. Есть выбор, например: идти покупать что-то на рынок, где тебя, возможно, обманут, даже если ты чёрный (я не пользовался солнцезащитными кремами где-то с третьего месяца, у меня очень чёрная кожа была), либо идти в супермаркет купить чуть-чуть подороже и вообще ни с кем не разговаривать. Поэтому общение с иностранцами можно сократить до минимума.


Из-за русских там стало всё дороже — об этом говорили ещё шесть лет назад. В районе, где я жил, — 7–10% русских. С ними постоянно пересекаешься. На улице постоянно с тобой здороваются, будто тебя знают, а ты и не знаешь, ты просто в ответ такой: «Да-да, привет!». 


Самое трудное — недостаток алкоголя, который я чувствовал какое-то время. (Смеётся.) Алкоголь там дорогой. Но потом мы нашли, где можно подешевле покупать, брали местный арак — это что-то вроде кокосовой водки. 


Кстати, что очень важно, я на остров приехал в весе 88 килограммов, за несколько лет забыл, что такое спорт, да и постоянные проекты да ремонт сильно повлияли. Вернулся — 73 килограмма, сейчас ещё за пять месяцев — около 75, но я хожу в зал 5–6 раз в неделю и занимаюсь плаванием. Там просто всё вокруг заставляет честнее относиться к себе, а вокруг худых австралийцев чувствуешь себя некомфортно с жирком. 



Для меня было непривычно, когда я домой приехал, — чтобы собрать людей на шашлыки, нужно договариваться целую неделю. Для меня это стало шоком. Там это по-другому. К середине лета только я отвык от моря, а осознание того, что вернулся, только месяца через три: «Всё, успокоились, я дома». 


Я задумывался остаться там насовсем, но я думаю, что лучше делить 50 на 50, если есть возможность ездить постоянно. Я видел там очень много людей, которые сильно деградируют. У меня была работа — контракт мне не давал деградировать. 


По зиме я не скучал, не скучал и по грустным лицам. Для меня шок был смотреть на всех людей, постоянно куда-то спешащих тут, в Новосибирске, когда приехал. Ну и здесь агрессии на порядок больше. Тут могут ругаться по мелочам и просто оттого, что хочется. А Новый год, кстати, круто отметили, только бутылка шампанского за 2500 рублей — не слишком дешёвое удовольствие. Но новогодние вечеринки тут шикарные.


Если бы не пара обстоятельств, я бы, наверно, с семьёй улетел. Там более расходы не умножаются и семьёй там дешевле, чем по отдельности.


Дмитрий Молчанов
фотограф, с ноября по апрель жил на острове Пхукет, Таиланд


Дмитрий сделал огромное количество красивых снимков, пока жил в Таиланде
Дмитрий сделал огромное количество красивых снимков, пока жил в Таиланде


В основном я уезжал в конце ноября и возвращался в середине апреля: три раза по полгода, один раз на два месяца и в этом году еду на три месяца. У меня в первый раз это произошло случайно. Один товарищ предложил поехать пожить там, поснимать. <...> Раньше туда можно было ездить, вообще не напрягаясь: прилетаешь, и тебе на месте ставят штамп в паспорте, и ты 30 дней можешь там находиться. Дальше проходит 30 дней, ты либо едешь в соседнюю страну за визой (это либо Малайзия, либо Сингапур, либо Гонконг), либо едешь на визаран. Это когда ты садишься в микроавтобус, тебя везут до границы с Мьянмой, полчаса там находишься, тебе оформляют, что ты выбыл из страны и прибыл обратно, и возвращаешься — тебе ставят дополнительный штамп. Многие русские злоупотребляли этой схемой, и сейчас очень настоятельно не рекомендуют так делать. С 2015 года я оформляю визу здесь, в России, через посольство и лечу туда сразу. <...>


В основном я жил на Пхукете. В первый раз у меня товарищ искал жилье через сайт по поиску жилья. После первого года у меня уже появились контакты с местными, и в принципе сейчас проблем с жильём нет. Можно приехать и просто прокатиться по району, в котором хочется жить, — очень много предложений, прямо по улице едешь и вывески: «House for rent», «Room for rent». Цены зависят непосредственно от вкусов и потребностей: можно найти за 3,5 тысячи бат, можно за 7–8 тысяч (1 тайский бат — около 2 рублей. — Прим. ред.). <...> Варианты, которые будут за 15 тысяч рублей, найти можно, но нужно знать, где искать, и это будет долгосрочная аренда. В гестхаусах будет дорого жить, там можно найти за 200 в сутки, но уровень будет сопоставим с нашими общагами. Более-менее цивилизованное жильё, которое не вызывает отвращения, — тысяч 16 рублей. Это будет комната в кондоминиуме — некоторое подобие общежития, но у тебя будет собственный душ, туалет, горячая вода, холодильник, кондиционер, может быть даже балкончик и кухня. Дом начинается с 12–15 тысяч бат — 30 тысяч рублей. 


Миф о том, что в Тай можно приехать и дёшево снимать жильё возле моря, — неподготовленный человек такого не найдёт. 


Местные, если ты с ними общаешься постоянно, к тебе очень хорошо относятся. Местные в курортных зонах относятся к туристам как к мешкам с деньгами. В целом отношение лояльное, даже хорошее и положительное. Многие уже разговаривают по-русски. Если совсем далеко уехать, отношение будет такое же, как к неграм в Шерегеше. <...> Я жил между несколькими туристическими пляжами. Там в основном туристы живут, а местные — либо как обслуживающий персонал, либо более-менее обеспеченные. Абсолютно спокойно со всеми общался, есть друзья тайские. Есть один знакомый, пожилой таец, у которого можно денег даже занять. Он мне помогал с жильём, с арендой машины, мотобайка. Есть местные, которые могут спокойно пригласить за стол к себе.


Зимой на Пхукете держится температура +30 градусов
Зимой на Пхукете держится температура +30 градусов


В основном я питался тайской кухней, а русской — как правило, когда тайская надоест. Больших проблем с разнообразием еды нет, в принципе всё то же самое, что и у нас. Непривычно, что некоторые овощи хуже, чем у нас, — те же томаты. Очень много зелени, доступный рис, мясо доступное, хорошее, вкусное. Чего нет? Гречки, селёдки, кефира — стандартный набор такой. Цены ниже, чем в Новосибирске. Курицу, для сравнения, до кризиса в супермаркетах я брал по 80–120 бат за килограмм, филе. По старому курсу это было вообще шикарно. Свинина где-то в районе 120 бат за килограмм — это 240 рублей. Всё остальное — прям копейки. Очень многие вещи непосредственно с грядки приезжают, в отличие от новосибирских магазинов.


Зимой там штатная погода +30 градусов и сухо. Если ты едешь в сезон дождей, то 50 на 50. Конечно, когда по какой-то причине приходится приехать [в Новосибирск] и видишь огромные сугробы посреди дороги, такие, что не видишь встречки (я так как-то по Гоголя ехал), конечно, фотографировать с непривычки начинаешь такие вещи. Привыкаешь. 


Очень много людей уезжают туда, потому что им очень холодно, некомфортно. Я уезжаю из-за того, что там есть возможность разнообразить свою работу. 


Самым сложным для меня было понимание, что ты никогда не сможешь переехать в это место и стать местным. 


К тебе всё равно всегда будут относиться как к туристу: таксисты всё равно всегда будут предлагать такси, несмотря на то что у тебя стоит мотоцикл за углом, тебе постоянно будут толкать туры. Единственный вариант — если ты будешь жить в каком-то конкретном месте, откроешь бар и тебя будут знать все вокруг. Но люди, которые уезжают туда на постоянной основе, это, как правило, беглецы от жизни в России, это люди, которые не смогли здесь приспособиться.


Дмитрий считает, что в тропическом климате у приезжих теряются стимулы к труду и творчеству
Дмитрий считает, что в тропическом климате у приезжих теряются стимулы к труду и творчеству


Хотел бы я остаться насовсем? Однозначно нет. В Таиланде для иностранцев будущего нет. Там другое образование, другое воспитание, другие условия. Там люди не выживают, в отличие от нашей страны, и они становятся мягче. Очень многие, с кем я общался, кто длительное время там живёт, — они очень сильно размякли. И не то чтобы они несостоятельными стали, но круг интересов сужается до «пожрать-поспать», пересдать что-нибудь в аренду, перепродать что-нибудь. Максимально упростились их алгоритмы жизни. Может, кто-то там и не лишён какой-то творческой жилки, но люди, которые живут там на постоянной основе, — они потом в Россию с огромным трудом возвращаются. 


Читайте также:

«Китайцы ведут себя как пьяные русские». Сибирячка уехала жить в Азию, чтобы работать в баре, но вместо этого учит китайцев английскому

Прочтений: 169

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено