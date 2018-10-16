Бензиновый апокалипсис: россиянам пообещали резкий рост цен на бензин

Повышение акциза на топливо после Нового года в 1,5 раза повлечёт резкий скачок цен на бензин — к такому выводу пришла Счётная палата в заключении на проект бюджета на 2019–2021 годы. По подсчётам нефтетрейдеров, рост акциза и ставки НДС может привести к повышению стоимости литра бензина на 4,4 рубля сразу после Нового года. Представители АЗС отмечают, что уже в этом году новосибирцы стали заправляться на меньшие суммы, но полностью отказаться от автомобилей пока не готовы. Корреспондент НГС поговорила с представителями новосибирских компаний о том, что влияет на рост цен на топливо, как его можно избежать, а представители крупной компании такси рассказали, подорожают ли поездки после Нового года и на что пойдут шофёры, чтобы сохранить заработок.

Счётная палата опубликовала заключение на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в котором пришла к выводу, что сразу после Нового года цены на бензин резко пойдут вверх из-за роста акциза на топливо. С 1 января 2019 года акциз на бензин класса 5 поднимется с 8213 до 12 374 рублей за тонну (рост 49,9%), а на дизельное топливо — с 5665 рублей до 8541 рубля за тонну (рост около 66,3%).





«По мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в документе Счётной палаты. Вдобавок одной из причин возможного подорожания бензина в следующем году может стать и увеличение ставки НДС до 20% —





в Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» предполагают, что стоимость литра бензина при этом может подняться даже на 4,4 рубля.





«У нас с января 2019 года вступают изменения в Налоговый кодекс — не только акцизы, но и НДС. Поскольку и тот и другой косвенный налог — тот, который включается в стоимость, перекладывается на потребителя. Если просто математически эти цифры взять: порядка 4 тысяч за тонну бензина — это увеличение ставки акцизов, плюс 2% НДС, то это даёт потенциал для роста в 4,5 рубля. Но это не значит совершенно, что бензин подорожает на эту сумму, поскольку правительством разрабатываются меры. Мы пока не можем прогнозировать, будут ли приняты меры компенсационного характера нефтяным компаниям в виде обратного акциза. Здесь должны учитываться не только эти критерии (НДС и акцизы. — Прим. ред.), но и политические, административное давление и так далее. У нас не только под воздействием экономических причин цена меняется как вверх, так и вниз. Но чисто математически это плюс 4 рубля 40 копеек», — рассказала НГС руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская.





Нефтетрейдеры отмечают, что сегодня на цену бензина больше влияют не ставки налогов, а ситуация на внутреннем рынке, однако повышение акциза и НДС можно сгладить с помощью сдерживающих мер, о необходимости которых говорила Счётная палата.





При этом представители АЗС считают, что цена на бензин будет расти ещё и до Нового года.





«Не согласен с тем, что говорят с 1 января, думаю, что раньше. Нефтяные компании не повышают исключительно из-за того, что они дали обещание президенту не повышать цены. А оптовые цены — они не давали обещания, они растут семимильными шагами. Плюс существует колоссальный дефицит нефтепродуктов на российском рынке. У нас в Новосибирске нет, можно сказать, мелкооптовой продажи дизельного топлива, 92-го тоже нет, с 95-м тоже перебои. Наши заправки уже останавливались несколько раз на несколько часов. Выгодно продавать за границу в первую очередь. <...> На сегодняшний день кроме дефицита есть проблема в том, что дизельное топливо зимнее продаётся на бирже по такой цене, что если мы его купим, то мы будем вынуждены поставить на него цену на 5–6 рублей минимум дороже. Входная цена будет больше 50 рублей. Есть объективные вещи — повышение акцизов и НДС, которые могут быть сглажены за счёт того, что мы станем больше продавать бензина на внутреннем рынке», — объяснил совладелец сети АЗС «Прайм» (ранее «Сибнефть») Геннадий Панкеев.





В качестве примера вынужденного подъёма цен специалисты приводят «Петербургскую топливную компанию». С 9 октября «ПТК» установила цену на дизельное топливо около 50 рублей. По словам Юлии Золотовской, «ПТК» объяснила повышение тем, что это та цена, которая «позволяет купить у нефтяной компании дизельное топливо, сделать наценку, которая позволяет платить заработную плату работникам и налоги в бюджет, и без убытка продать этот товар. Все остальные по дизельному топливу сейчас работают в минус.







«С 1 августа оптовая закупочная цена на дизельное топливо выросла почти на 15%, побив исторический максимум этого года,





несмотря на то что реализация зимних сортов ещё не начата. Всё это время мы сдерживали пропорциональный рост стоимости топлива на наших АЗС в интересах автомобилистов. В настоящий момент маржинальность реализации дизельного топлива стала устойчиво отрицательной, из-за чего мы вынуждены повысить цены на АЗС, чтобы выполнить нашу главную задачу — поддерживать высокий уровень качества топлива», — говорится в новости на сайте «ПТК» от лица генерального директора Игоря Поворознюка.





Нефтетрейдеры сообщают, что в области дефицит бензина





Несмотря даже на резкий рост цен, специалисты считают, что новосибирцы не станут полностью отказываться от автомобилей в пользу общественного транспорта, хотя отметили, что сумма чека стала заметно снижаться.





«Чек упал в этом году, не могу сказать точный процент, но видно, что люди стали меньше заливать бензина, видимо, стали меньше ездить. Будут ещё меньше ездить. Окончательно не перестанут никогда, ведь у кого-то работа такая. Что он с этим сделает», — рассуждает Панкеев.







Если повышение всё же произойдёт, одними из первых ощутят его на себе таксисты и их клиенты. Директор такси «Лидер» Вячеслав Шевченко предполагает, что рост цен на бензин заставит шофёров перейти на газ.





Он не исключает, что стоимость поездок может вырасти вслед за бензином, но, по его мнению, число таксистов не уменьшится.





«Цены на топливо повышаются перманентно, но меньше таксистов от этого не становится, цены тоже, замечаете, не растут. Просто люди многие затягивают потуже пояса. Переходят на газ. Не само повышение заставит — в принципе потихоньку переходят на газ. Это станет дополнительным, но не значительным толчком, ведь сама установка газового оборудования достаточно дорогостоящая. Не думаю, что станет меньше тех, кто устанавливает приложения и подрабатывает, — они же зачастую подхватывают заказ по пути на работу или домой. Ему всё равно ехать на работу, он хотя бы на бензин себе заработает. (Прим. ред.: Что будет, если всё же цена поднимется на 4 рубля из-за акцизов и НДС?) Если повысится на 4 рубля, то это может вызвать отток таксистов. Тогда ситуация сама устаканится: будет отток — тариф станет чуть подороже, и людям снова станет выгодно [работать в такси]. Пока увеличение тарифов не планируется, будет видно в оперативном режиме», — прогнозирует Шевченко.





Желание воздержаться от поездок на автомобиле, по словам Золотовской, возникает перед каждым крупным повышением цен, но это не останавливает потребителей. «Мне кажется, полтора-два года назад, когда цена была ниже 40 рублей, точно так же говорили о цифре 40. Но, по ощущениям, машин меньше на дорогах не стало. Как и когда происходит скачок валюты: её первое время не покупают, воздерживаются, потому что чисто психологически трудно потратить больше, но со временем привыкают и к таким значениям», — резюмировала Юлия Золотовская.





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