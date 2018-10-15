Заплатим за чужие селфи

К ЧМ по хоккею новосибирцам выдадут новый документ — за него придется заплатить от 40 до 70 тысяч

В мэрии вовсю начали готовиться к чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году в Новосибирске. И если со строительством нового ЛДС всё более-менее ясно, можно взяться за другие вопросы: например, каким город увидят его гости. Чтобы не упасть в грязь лицом перед туристами, которые будут транслировать в интернет всё, что видят вокруг, основные улицы решено привести к какому-то приличному единому виду. И начать с утверждения паспортов фасадов их домов. Вот только заплатить за это придётся, видимо, простым новосибирцам. Подробности — в материале НГС.

Месяц назад у мэра Новосибирска прошло совещание по подготовке города к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Среди вопросов, которые там обсуждали, по словам депутата горсовета Дмитрия Дамаева, был и вопрос приведения основных улиц в приличный вид. Решить его, по мнению властей, помогут паспорта фасадов.







— Мы сейчас работаем над разработкой [концепции] центральных улиц, проспекта Карла Маркса и Красного проспекта, и будем работать с администрациями районов, чтобы именно по этим улицам до чемпионата у нас были подготовлены все паспорта, сактуализирована была реклама, которой очень много несанкционированной на фасадах, — рассказала сегодня на комиссии Горсовета по градостроительству замначальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Антонида Игнатьева.







Пока эта концепция только готовится, пилотной улицей должен стать проспект Маркса.







То, что каждому дому нужно иметь паспорт фасада, в Новосибирске придумали в 2013 году и зафиксировали в общих правилах благоустройства. В документе, как объяснила Игнатьева, должны быть общие сведения о здании и фото фасада и отдельных его элементов с описанием, размерами и указанием материалов. В буквальном смысле паспорт фасада определяет, как можно стеклить лоджии, можно ли и где размещать кондиционеры и в какой цвет допустимо красить оконные рамы.







Впрочем, документ до сих пор является обязательным только для новостроек: застройщик готовит его перед сдачей в эксплуатацию. Поэтому добровольно за 4 года паспорта оформили для 308 зданий, из них всего 195 — многоквартирные дома.







Одно из препятствий — стоимость: подготовка паспорта фасада обойдётся в сумму от 40 до 70 тысяч рублей.





Сейчас власти работают над тем, как заложить эти траты в общие сметы по капитальному ремонту: чтобы отремонтировать фасад, нужно ведь знать как.







Но пока они целиком ложатся на плечи собственников, а ответственность за документ несут управляющие компании, уточнил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.







— Введено требование, что отсутствие паспорта фасада влечёт за собой привлечение к административной ответственности — это действует. <…> В 2016 году у нас было составлено 6 протоколов на УК, вынесены решения о наложении штрафных санкций на 75 тысяч рублей. В 2017 году таких административных протоколов было 10, по 4 протоколам было вынесено решение о наложении штрафных санкций на общую сумму 49 тысяч.





Один из вариантов решения проблемы — переложить траты на паспорта фасадов на фонд модернизации жилья, но с ним ещё нужно договориться





И представители мэрии, и депутаты признали, что придуманная в Новосибирске норма, по сути, ведёт в тупик: собственники могут не захотеть платить за то, в чём не видят смысла, а у УК портится как минимум репутация.







— Управляшки действительно кричат «Караул», потому что правоприменительная практика имеется, а собственники отказываются от голосования за оплаты, — признаёт Перязев.







По словам преподавателя дисциплины «Эксплуатации зданий» Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Владимира Алабугина, сейчас УК могут действовать двумя способами: либо заручаться официальным протоколом собрания собственников квартир, которые не хотят оформлять паспорт фасада, либо, что не совсем законно, оформлять его на собственные средства, а затем по факту выставлять счёт собственникам.







Единственный выход из тупика, по мнению Перязева, — внести изменения в законодательство. По его словам, в мэрии понимают, что у основных улиц должен быть единый облик и что он должен быть зафиксирован, но пока не понимают, как это сделать законным путём.







— Должна быть какая-то концепция — это раз, — комментирует Дмитрий Дамаев. — Во-вторых, поскольку есть правовая коллизия, что собственники должны собрать деньги, но будут наказывать УК, — надо рассмотреть, как её убрать. Мы для себя будем выбирать пути: либо обращаться с внесением изменений, либо сейчас наши правовики отработают с департаментом предложения, как это можно реализовать. Нам нет цели иметь это мертворожденное дитя в виде правил благоустройства по направлению фасадов. <…> [Мы] заложили механизм, в котором никто ни за что не отвечает. Он есть, но как им пользоваться, никто не знает.







Владимир Алабугин утверждает, что в федеральных законах нет ни слова о паспортах фасадов — это абсолютное ноу-хау новосибирских чиновников.





Хотя с тем, что поддерживать какое-то единообразие нужно, он согласился.







— Дом должен вливаться в определённые ансамбли, и мы должны это дело поддерживать. А у нас дома могут быть жёлтые, розовые, их можно перекрашивать — это не закреплено никак, — заметил он.







В горсовете пообещали к вопросу вернутся в начале следующего года, когда департаменты определятся с какой-то концепцией, к которой нужно подводить улицы: «Давайте всё-таки наводить порядок».







Концепция, а за ней и принятые паспорта фасадов, как заметил Дамаев, в свою очередь помогут привлечь в город федеральные средства.







— Можно будет обращаться в вышестоящие бюджеты с этим вопросом: нам надо привести улицы города к надлежащему состоянию — помогайте. У нас есть единая концепция. Мне кажется, это будет аргументированная позиция, — резюмировал он.







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