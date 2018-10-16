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Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы

Он пишет сатирические картины про политиков — их не берут на выставки

Иван Сибиряк — новосибирский художник, который, как сам уверяет, придумал новое направление в искусстве: буржуазный реализм. Правда, картины Сибиряка на выставки обычно не допускают — без объяснения причин. А художник продолжает творить, так как сюжеты для его полотен жизнь подбрасывает буквально каждый день. Вопрос с выставочным пространством Иван Сибиряк решил кардинально: построил собственную галерею. Из соломы. Корреспонденты НГС напросились к художнику в гости, чтобы понять, что же за картины пишет сибиряк, которого не пускают на выставки.

Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Художник Иван Сибиряк придумал, как сам утверждает, новое направление в искусстве: буржуазный реализм. В пику соцреализму. Сатирические графические работы у Сибиряка стали появляться около пяти лет назад как отражение происходящих вокруг событий.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


В обычной жизни Иван Сибиряк — 69-летний пенсионер Виктор Федченко. Живёт один в частном доме, где находится его художественная мастерская, а теперь ещё и личная картинная галерея. Галерея выстроена из спрессованной соломы после того, как картины художника неоднократно снимали с выставок. Без объяснения причин.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Теперь, говорит художник, ему есть где показать работы, которые боятся выставлять в музее. Пристройку к дому он соорудил из соломенных тюков и оштукатурил. Стены получились толстые — сантиметров по 70. Внутри помещения — несколько десятков картин и художественных набросков.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


«Я не себя пиарю, а идею хочу донести. <…> Идею буржуазного реализма и той ситуации, которая вокруг происходит: бардак вот этот страшный, разворовывание [страны]», — пояснил художник Иван Сибиряк и уточнил, что буржуазный реализм в искусстве давно, просто никто до этого не додумался. По мнению Сибиряка, в жанре буржуазного реализма сейчас работают музыкант Шнур, поэт Быков и многие другие.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Первый раз Ивану отказали в выставке в 2016 году. В художественном музее проходила сборная экспозиция работ сибирских художников. Какой-то особой темы у выставки не было. Сибиряк принёс свою первую работу — «Демонократия». Комиссия, отбирающая полотна, единогласно проголосовала за включение её в выставку. А на самом открытии картины не обнаружилось.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


«Я подошёл к куратору выставки и спросил, куда делась моя картина? А она (куратор. — Прим. ред.) смутилась, ничего не стала отвечать и убежала, сделав вид, что сильно занята», — рассмеялся Сибиряк и добавил, что никто ему так и не объяснил, почему картину сняли в самый последний момент и спрятали, как выяснилось, в чулане.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


«Когда подводили итоги выставки и по залу ходила комиссия, я со своей картиной пробился через охрану и задал вопрос комиссии: кто и почему снял мою картину? И тут [художник Александр] Шуриц сказал: "А в чём проблема? Что за глупость? Давайте обратно повесим". Но все, опустив головы, смотрели в пол и молчали. Во главе с [председателем одного из союзов художников Вадимом] Иванкиным. И я понял: непробиваемая стена», — вспоминает автор «Демонократии». На фото эскизы портретов Чайки-отца и Чайки-сына для одной из картин.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


«Демонократия» — левая часть появившегося позднее триптиха «Раскоммуниздивание». Правая часть триптиха называется «Декоммунизация», а центральная — «Дегенерация». Красное полотно Сибиряк называет ещё «Красным коммунистическим квадратом Дуркевича». Если присмотреться, это название написано на самой картине, а силуэт пятна в центре очертаниями напоминает силуэты Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Сибиряка иногда сравнивают с Ильей Глазуновым: оба художника в своих монументальных работах изображают портреты людей, которые оставили след в российской истории. Сибиряк с этим не согласен: «Глазунов — великий мастер. Что меня с ним сравнивать? Смешно же. Ну есть какие-то схожие моменты: многофигурные композиции, но у многих они были. Да и у Глазунова всё серьёзно, а у меня — с иронией. <…> Но я не карикатурист, стараюсь передать образ как можно точнее. А получается смешно».


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Картина «Тьфу на вас» появилась в 2017 году как иллюстрация известного видеоролика олигарха Алишера Усманова по поводу обвинения оппозиционера Алексея Навального. В феврале 2018 года её тоже не взяли на выставку. На другую — где собирали работы новосибирских художников с ярко выраженной гражданской позицией. 


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Вместо «Тьфу на вас» и двух других картин члены Союза художников отобрали на экспозицию работу под названием «Компот». Она была иллюстрацией фразы Дмитрия Медведева про расследование Навального «Он вам не Димон», которое премьер-министр назвал «компотом».


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Отобранная художественной комиссией работа «Компот» в итоге тоже не попала на выставку художников с ярко выраженной гражданской позицией. Иван Сибиряк уточнил: члены комиссии признались позже, что обнаружили на «Компоте» портрет Путина и имя Навального. Работа под названием «Наша страна. Наш выбор. Наш президент», показанная на фото, тоже заявлялась на эту выставку.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Когда-то давно Иван Сибиряк ещё не был основоположником придуманного им направления в искусстве, буржуазного реализма, а писал для себя обычные пейзажи и акварели. Но в новосибирских союзах художников — ни в первом, ни во втором — никогда не состоял.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


На этой картине художник изобразил себя, стоящего у дома, а за забором — всех тех, кто за последнее время неоднократно становился героями российских и мировых новостей. Все лица на этой картине Сибиряка, как и на остальных, — реальные персонажи российской политики и экономики.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


В нижнем ряду, слева направо: ресторатор и, по данным хакеров из «Анонимного интернационала», хозяин «фабрики троллей» в Питере Евгений Пригожин, далее — виолончелист Сергей Ролдугин, у которого западные СМИ нашли в панамском офшоре компании с миллиардами долларов, после него — олигарх Алишер Усманов и первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов со своими собаками породы корги.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Виктор Федченко долгое время работал художником на заводе им. Чкалова, занимался дизайном интерьеров и ландшафтным дизайном, работал архитектором и проектировщиком частных домов. Последние годы числился на кафедре в Сибстрине: занимался разработкой цифровых технологий в строительстве.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Среди известных скульптурных работ Виктора Федченко: самолет Як-9 и монумент воинам, погибшим во Второй мировой войне. Оба памятника стоят на территории Чкаловского завода. Федченко является автором деревянных объектов-интерьеров бывшего пионерлагеря «Чкаловец», а также объектов в других лагерях, детсадах и на обычных дворовых площадках.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


У Ивана Сибиряка есть картина, на которой изображена его личная история: с необъяснимыми запретами размещения на выставках работ и реальными персонажами, кто в этих историях напрямую или косвенно был замешан. Эта монументальная работа названа «Холуин».


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


В нижнем левом углу «Холуина» Сибиряк изобразил директора художественного музея Сергея Дубровина, который после письменного запроса новосибирского художника прислал официальный ответ по поводу истории с «Демонократией». По словам Дубровина, картина не попала на выставку вместе с работами ещё двух художников, потому что не соответствовала определённой концепции выставки.


Сарай искусств: опальный художник построил в огороде галерею из соломы


Последние годы Сибиряк-Федченко занимается только буржуазным реализмом и работой по огороду, где есть теплицы с помидорами и огурцами, яблони и даже три улья. «Правда, пчёлы у меня декоративные: мёд я у них не забираю, а, наоборот, их кормлю. Тут у меня рай — кресло, кровать… Вы не представляете, какой это кайф, когда летом пчёлы жужжат, а ты тут отдыхаешь», — улыбнувшись, заметил художник.


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